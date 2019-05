Manu Carreño: "A los grandes clubes cada vez les aburren más las ligas"

Voz 1375 00:00 déjale que salude a todos que está por ahí para que te escuchen bien sobretodo los de Barcelona Antonio Romero muy buenas hola qué tal mano muy buena hola Jesús Gallego hola buenas noches don Julio Pulido hola qué tal buenas noches

Voz 1 00:10 Mario Torrejón está por aquí muy buena mano también Antón Meana barato

Voz 1375 00:13 gente Carreño buenas noches a Talavera ya le veíamos muy buenas a Pablo Pinto hola hola además en Barcelona Lluís Flaquer qué tal aquí qué tal buenas noches Don Jordi Martí hola bueno ni Marcos López qué tal Marcos muy buenas noches a todos esta también aquí Dani Garrido Rosell Iturralde González nuestro árbitro buenas noches que está recuperado no cómo andamos eh bueno veo la mitad pero cómo lo ves que ver bueno para coger que ver que estás como el bar digamos ahora mismo es esa la mitad lo ves y la mitad pues efectos nos hacemos una idea de la mitad de lo que ya veía nada

Voz 1 00:44 es mucha la mitad de la mitad es muy peligroso

Voz 2 00:50 bueno yo te recupere espero aguanta y Bruno Alemany cuéntanos

Voz 0301 00:55 bueno pues la información es que fuentes cercanas al vestuario del Liverpool Nos

Voz 3 01:00 cuentan que Mohamed Salah

Voz 0301 01:03 tampoco va a jugar no va a jugar el partido del martes contra el Barça en unos aseguran que es una decisión que toma el médico en Inglaterra hay un protocolo que obliga a a los futbolistas que han recibido golpes fuertes en la cabeza lo que dice el protocolo es bueno es que han tenido lesiones en la cabeza hombres lo han tenido que cambiar lo tuvo que cambiar en el partido contra el Newcastle ayer es que existe una lesión pues bueno si los jugadores te tienen lesiones en la cabeza tienen que estar seis días eh jugar ningún partido así que evidentemente en ese plazo no entraría el partido de del Barça de la Champions nos cuenta donde Manu que él ya lo sabe que el jugador es desde ayer conocer la decisión de el médico que decisión del médico del Liverpool que él lo conoce que desde ayer pues está destrozado podemos decir que está muy muy afectado en el día de ayer sobre todo lo que hoy ya está recuperado un poco pero la informaciones que Mohamed Salah según nos cuentan insisto fuentes el cable de Toledo del Liverpool se perdería el partido con dos

Voz 1375 02:05 la noticia que no adelanta Bruno alemán que ya la semana pasada nos decía no va a jugar firmó uno titular en el partido de ida y que ahora nos cuenta esta cuarenta y siete que sala no va a jugar el partido de vuelta que mala suerte

Voz 0458 02:17 con los partido de Champions con la final

Voz 1375 02:20 el año pasado con así es increíble me llama la atención lo que

Voz 0458 02:23 dice Bruno porque es todo el protocolo médico algo que también solicitamos para la para la liga en situaciones puntuales que sean golpes en la cabeza pero es un palo tremendo porque como cuando crono pero sin ojo a Fermín enojó a Mohamed Dahlán las las opciones del Liverpool descienden pues prácticamente a la nada

Voz 1375 02:38 más tranquilo Jordi o no te fijas no quiero no quiero decir que no te fijas de Bruno que se que te decía sino que

Voz 0985 02:43 por supuesto porque ya adelantó o no yo ahora lo de por lo tanto lo que él dice va a misa nadie se alegra de las lesiones por supuesto pero es verdad lo que dice Dani a las bajas de Fermín ahí de Salah su tridente arriba queda muy debilitado ir básicamente su fuerza descansa en su fortaleza física en no dar respiro en la velocidad criterio golpeo gol de su gente de arriba pero dicho esto Manu nunca hay hay que hay que ir con toda la cautela eh porque también en el Camp Nou ya vimos que es un rival de enjundia eh

Voz 1375 03:18 pues nada sin Salah para el partido del martes que el Barça ya tiene la cabeza puesta ahí ayer puso a todo el equipo suplente practicamente para pensar en en eliminar al Liverpool el martes y meterse en la final de la Champions bueno estamos todos y lo primero que hacemos antes de ir al sanedrín de la jornada de liga es irnos a Oporto por ahí Javi Herráez pendiente cada minuto cada hora de lo que pasa con Iker Casillas al que mañana le van a dar el alta Si todo transcurre con normalidad que así esperamos que sea así va a ser está el el hospital Javi Herráez hola Javi qué tal muy buenas

Voz 4 03:52 hola qué tal a todo muy buenas noches si mañana antes de comer a esa hora espera que le den el alta ya está el hombre con ganas de irse para casa con su mujer Sara con sus hijos con Lucas y con Martín la verdad es que

Voz 5 04:05 está apabullado Porro todos

Voz 4 04:08 que viene de España por el homenaje ayer digo Dragao que lo vivió en él Stade habitual fue increíble bueno bueno me emocioné yo puedo en Carrusel con nuestra compañía hay hiel él en la habitación de bueno pues emocionado viéndolo con Sara ahí la verdad que fue una pasada además su pancarta su foto con los brazos extendidos arriba puños cerrados festejando un gol gestó este característico de Iker todo un estadio cuarenta mil almas era un minuto y fueron tres así que eso es lo que más le ha llegado le llega todo le encanta todo estará decididos a todos y quiere hacerlo bien los a que mañana va a salir va a decir algo agradecer a todo el mundo su presencia se va para su casita frente al mar en Foz para descansar aquí un mes la verdad es que llevamos aquí unos días en Oporto y cuando él me decía hace tiempo que aquí estaba a gusto aquí quería seguir

Voz 1375 04:56 lo entiendes perfectamente la verdad es que es una

Voz 4 04:58 solamente es una ciudad maravillosa lo que quieren hemos estado comiendo en restaurantes que que los aconseja ahí es que te dicen por favor hacemos una foto y salamandras ahí que por favor para que no los vea y cómo está el cómo está el rapaz como está Iker Hypo el hospital pasa un coche IRTA Iker Casillas la verdad es que sonido lo lleva aquí tres años no en España tuvo tantos y tantos años y levantó tantas y tantas copas entre ellas de Europa con la selección del Mundial de Sudáfrica pero chico elevan habrá aquí hijo adoptivo eh la llamó el presidente le llama todos los días al presidente de de de Portugal el presidente del Oporto viene todos

Voz 1375 05:33 los días que decide el médico los compañeros

Voz 4 05:35 bueno una pasada verdad es que se lo merecen según siembras en la vida

Voz 3 05:39 exactamente ha sembrado mucho ir recoge muchos fíjate

Voz 1375 05:42 el tiempo llevan Oporto eh que me me lleva tanto comparado con lo que he estado en Madrid pero increíble bueno también la imagen de los jugadores todos con la camiseta con el número uno los aficionados de forma espontánea a todos los medios de comunicación hasta el presidente de la República de Portugal todo el mundo estaba pendiente de Iker Casillas que es un tío que se ha ganado a a todo el mundo a donde haya estado en en todos los sitios pues nada mañana ante os apetece comer no dice

Voz 4 06:09 es el cree eso que antes se comerciales porque está como loco gravitación de casi casi el parque aquí de Oporto y al fondo de la playa hay su casa a unos tres kilómetros lo vea ha sido en la lejanía porque el hospital estar esto en un acto en la circunvalación aquí en la parte norte de de Oporto ya está con ganas de marcharse a casa estará que un mes tranquilito hacerse pruebas en el fútbol no bueno quiere hablar pero no quiero hablar ahora para recuperarse porque evidentemente el susto todavía le lleva en el cuerpo aunque seguro seguro que va a quedar ni que Lao Tse

Voz 1375 06:39 fue para dos años luego renovó un año más sabía acababa de renovar otro aquí bueno esto ya era su cuarto año íbamos a ver si había con uno con la opción de quedarse otro más bueno en fin que estaba bien estaba echando raíces en en Oporto íbamos a ver lo importante que mañana sale como nos cuenta Javierre y que está perfectamente recuperado lo demás no es una decisión suya hay Nos importa menos sinceramente

Voz 3 07:01 dejó la hubiéramos seguido teniendo portero hay que hasta los

Voz 1375 07:03 cuarenta y tantos pero es una decisión de Casillas pues no está bien recuperado sobe todo la imagen

Voz 3 07:09 lo ayer que no sé si la vistos todos visto pero sí

Voz 1375 07:12 la leche la grada hay todos los aficionados la de hoy me ha gustado menos en el Bernabéu porque había menos gente mañana como se Aimar y que habéis estado ahí en la entrada

Voz 0171 07:20 además fue al principio de todo que que ni siquiera estaba el el aforo luego que que nos dieron

Voz 3 07:25 Beto que la cuarenta y seis mil es muy poco para el Bernabéu es normal después de un puente no tiene ningún interés el partido bueno es normal que la entrada sea así pero en un poquito el homenaje luego el minuto doce estaba previsto que hubiera cánticos hacia Iker Casillas y así ha sido pero el mensaje era muy bonito de la pancarta es también el de la las camisetas lo ha recibido enseguida Iker en la habitación a igual agradecimiento hoy está encantado ella así que bueno me esperanzadora

Voz 0231 07:52 será un poco más en el fondo en la grada de animación porque no estaban todos los miembros de la grada cuando la pancarta eh

Voz 1576 07:57 fue exhibida entonces creo que lo mínimo era que estuvieran

Voz 0231 08:00 todos y que no estuvieran dentro el yo qué sé

Voz 3 08:02 tomando algo o llegando al estadio o sacando otra

Voz 0231 08:05 pancartas porque estaba un poco desangelado ese fondo pero el gesto como dice Mario le llega a Casillas que es lo importante y luego para mí el Bernabéu yo que voy muchas veces es lo que me cuenta Marta Estévez compañera de La Ventana que en su grupo grada Se pone gente muy madridista o lo que siento antes de entrar en el José Luis Fondo Norte en esos dos sitios se hablaba mucho de Casillas se le tiene un respeto enorme por parte del madridismo y me da pena que no haya tenido la dejó en homenaje un poco más grande porque el partido no da para más

Voz 1576 08:33 claro la tarde que Roberto estaban en el estadio era muy muy fría en el Bernabéu

Voz 1 08:38 la ha cuente perdona Antonio así

Voz 1576 08:40 de porque mucho de lo de las cabezas visibles desagrada animación han sido los que me cogieron un partido por Mourinho mataron literalmente a Iker lo lo lo desprestigiar hasta hasta formas insospechadas IBI claro evidentemente es frío porque no les sale porque muchos de ellos no lo han lo han tratado fatal

Voz 4 09:01 no

Voz 5 09:02 yo creo que es evidente lo que dice María

Voz 0239 09:04 cuarenta y seis mil personas pero había cosas que se pueden hacer mejor el mensaje de la pancarta a fantástico llovió la pancarta de Oporto vivió la pancarta que he visto en el Bernabéu sinceramente yo creo que está un poquito más jurada al aeropuerto yo creo que por ejemplo en los videomarcadores del Santiago Bernabéu Se podía haber puesto algún tipo de mensaje algún tipo de leyenda algún tipo de actuación algún tipo de recuerdo también me ha sorprendido que el que había poca gente la la poca que había realmente no no ha sido demasiada cal demasiado cálida en el recuerdo en el homenaje de Iker Casillas mensajera maravilloso Iker como dice Mario esta super agradecido toda la voluntad va a poner toda la voluntad pero la realidad es que a mí el homenaje se me quedó no corto cortísimo

Voz 5 09:49 es es

Voz 6 09:52 no iba a decir que como todo lo que pasa en el Bernabéu lo los últimos dos meses es frío intrascendente pues esto a mí ya pero sin duda lo menos importa

Voz 7 10:01 te sexto lo más importante es la salud de Iker el futuro de Iker pero sinceramente yo creo que Iker se merecía mucho más de la afición del Real Madrid el Real Madrid ya comparando los dos homenajes sinceramente e Iker lleva tres años en Oporto y parece que lleva media vida en Oporto del cariño y la calidez del del homenaje de Oporto y parece que se ha olvidado completamente no sé si para el club no sé si para un sector de los aficionados la importancia que ha tenido Iker Casillas en el Real Madrid yo creo que sinceramente no sé si el club no sé si parte de la afición eh creo que Iker merecía muchísimo más cariño y calidez de la afición del Real Madrid el club que la que ha tenido y sinceramente he sentido vergüenza porque Julio pues no lo sé porque ha pasado pues para para que las cosas sucedan tienes que darle cariño tienes que demostrar cariño y tienes que hacerla con sentimiento y no las haces con cariño y no las hace el consentimiento pues te pasa lo de hoy que ha sido algo muy frío y muy descafeinado máxime Julio

Voz 0985 11:10 dos sonido que nos dio Herráez desde do Dragao aquellos dos minutos y pico en Carrusel sonaron fueron emocionantes palabras para Isabel II que había este precedente

Voz 1 11:22 es raro que hoy sólo haya habido pero pero que puede que te has ido pero yo no

Voz 1576 11:29 de un o Otura viste es lo que se sembró en los últimos meses la última temporada de Casillas en el Real Madrid

Voz 0985 11:34 sí pero el tiempo pasa y al final queda el legado de las personas

Voz 1576 11:38 ah bueno pero pero pero escúchame y es que a Iker pasó un calvario es que se le insultó gravemente a él y a su familia en aquella en aquella última temporada

Voz 2 11:48 y sobre todo incluso

Voz 1576 11:50 antes el Bernabéu se dividió en aquella guerra

Voz 2 11:53 Casillas Mourinho

Voz 3 11:55 eso que en su día mira pues hasta valía para la guerra deportiva que me pareció sí

Voz 1 11:59 pero lo que estamos más cerca del claro eso para ganarlo

Voz 1576 12:02 me iba están precisamente en esa lucha que tú dices en contra de Casillas

Voz 1375 12:06 pero creo que la situación actual de para estar claro eso eso eso me refería que dieron por el Bernabéu raro la afición se dividió por Mourinho si Casillas no al revés otro Castilla soy Mourinho no pero eso en un día como hoy una semana como está yo creo que tiene que quedar qué más da el que sea de Mourinho de Casillas olvida igual acabó mal por eso pero todo

Voz 8 12:23 que le ha dado al Real Madrid merecía un cree un reconocimiento

Voz 0097 12:26 por parte de la afición lo que sorprende es que

Voz 5 12:28 que como he dicho Julio se le quiera más en Oporto que en Madrid Josele demuestre más que anoche demuestre más Metz yo creo que se ha demostrado más cariño en Oporto que en Madrid es una realidad

Voz 1375 12:41 bueno pues nada mañana Nos contra Javier Herráez en los boletines y en la el momento exacto en el que ocurre ahora

Voz 9 12:48 hasta que van a dar el alta médica Casillas para para abandonar ya

Voz 4 12:52 el hospital no por Javi hasta luego Javi siempre aquí

Voz 1375 12:55 ah vale vale si además está loco por no

Voz 4 12:58 por la música de la dan un paseo cuando pueda ir a correr osea está como loco por hacer su vida colocarse su gorra como hace habitualmente pasear por

Voz 10 13:07 o por donde vive él y la verdad

Voz 4 13:09 qué es lo que quiere hacer ser sentenció que esté en la calle con salud que la va a tener el tema deportivo pues Dios dirá así que no hay enfermos no hay enfermedades sino enfermos e Iker Casillas

Voz 1375 13:20 con enfermo lo has cogido cariño a Oporto eh pues no lo conocía

Voz 4 13:24 sí no lo conocía Hay hombre ciudades que conozco pero esto así que el entiendo sobre todo es que te va amparándose es español ven que eres periodista que va parando como está Iker dar un beso un abrazo basado un hotel Le recepción El del restaurante que le conoce chico es es como eso como si fuera de la familia y yo he estado con Iker en Madrid muchas veces efectivamente la gente le quiere muchísimo pero muchísimos de cada diez Le quieren nueve pero hay uno de esos diez que a lo mejor le quiere mal eso es lo que me da pena pero porque hay que creerle los diez es lo que yo pienso pero bueno cada uno que haga lo que quiera yo le deseo lo mejor porque es un buen tío un buen amigo un buen deportista y un ejemplo para

Voz 1375 14:00 a todos totalmente hasta esta mañana Javi despedimos a Javi un abrazo o un abrazo hasta mañana Jordi

Voz 0985 14:06 que este episodio ah de Casillas que australes afortunadamente digamos que el infarto o la crisis coronaria le pilló de forma que se pudo hacer un traslado rápido y eficaz al hospital fíjate cómo nos deja como todo el mundo del fútbol se ha volcado incluso esta carta de Valdés no sé que nos habla de que estos dos Valdés Casillas Casillas Valdés a final en Sudáfrica te

Voz 5 14:29 el trabajo e es que Jordi que yo viví ese adoración entre ellos es que sea que yo viví de cerca que fue una de las rivalidades más maravillosas que se ha podido ver en la portería de la selección española porque ahora Iker Casillas es una ley

Voz 0239 14:47 agenda sacó a Robben con el con la pierna igual bueno todo el mundo conoce el desenlace pero hay que recordar que en esa temporada Víctor Valdés fue para mí el mejor portero de Europa Iker Casillas había bajado el rendimiento en el campeonato con el Real Madrid llegaba era común

Voz 5 15:04 cuerpo de ventaja sobre Víctor Valdez pero no estaba del todo

Voz 0239 15:07 clara la titularidad de Iker Casillas porque había mucha gente que decía que Víctor Valdés había ganado el derecho a ser titular en esa campeonato del mundo cuando empezó la pretemporada de la concentración de la selección lo de Iker fue un escándalo sea Iker Casillas con perdón se merendó a Víctor Valdés hubiera merendó a cualquier portero del mundo porque fue esa concentración lo que es superclase no estaría mal que esa carta maravillosa Víctor Valdés se la leyeran la leyeran Se la metieran os serán un póster en la habitación todos los que le ningunear con le dijeron que no entrenaba que era un gordo que no le gustaban las pesas que no le gusta mejorar esa carta de Víctor Valdés es la que tendría que tener la conciencia colgada la habitación todos aquellos que quisieron echar paladas de mierda sobre la carrera de un portero como Iker Casillas

Voz 3 15:54 el CSKA se descubre una buena amistad Valdés Iker como ya descubrió también la amistad Xavi Íker al final hizo buenas amistades en aquellos años de tanta rivalidad Madrid es que te paras a pensarlo y lo de

Voz 0231 16:04 quieren el fondo para mi fue una una persecución una vergüenza a Casillas una cantidad de partidos una cantidad de partidos que jugaba en el Madrid en la selección en Liga en Champions y le pusieron por delante porteros de un nivel tan inferior a él tan inferior a él que ciertos el hicieran a Buffon en Italia no me quiero imaginar cómo hubiera puesto el el país amigo y en España es como que se vio normal el el ninguneo al que fue sometido Casillas durante muchísimo tiempo

Voz 3 16:31 por parte pero por parte de ve

Voz 1375 16:34 yo que hasta el otro día llamó para preguntarse por el también Pretty principal

Voz 1576 16:37 la mente con con el aval del club que que me

Voz 1375 16:39 yo para otro lado parece que se olvida en hablamos del presidente mañana pendientes de la hora en la que salga Casillas te ha gustado el Madrid oída ni si me ha gustado

Voz 0458 16:49 lo hará que primero va entretenido el partido me parece que el Villarreal

Voz 3 16:52 yo bastante valiente con el planteamiento aunque es verdad que sí

Voz 11 16:55 para con un solo punta haya dejado a Carlos Bacca para la para la

Voz 0458 16:58 anda imán gustado varias cosas me parece que como decía Álvaro en en Carrusel el Madrid ha defendido bastante bien que ha generado oportunidades de gol hemos tenido Mariano con muchas ganas y yo creo que él también merecía tener un buen día cierto gol incluso está en el propio Vallejo no me han gustado varias cosas creo que creo que el equipo ha tenido actitud que que Zidane tiene alguna razón para Zaragoza satisfecho lógicamente que los

Voz 1375 17:21 me gusta después del cabreo de del otro día hoy Rohmer hasta mejor el equipo pero es verdad que esto tampoco tampoco vale para sacar demasiadas conclusiones la sensación es que cuando llegó Zidane cuando llegó Zidane se va a acoger esta recta final de temporada este marrón la sensación es que no habrá dos otros retoques ya está pero va va va siendo todo tan se ha ido haciendo todo tan feo que la sensación cada jornada que pasa es no dos o tres no son cuatro-cinco igual son seis los siete igual igual al final son más de media docena vamos a ver si al final va a hacer más limpia que yo creo que cuanto antes acabe mejor pero claro lo que lo que decíais hoy es que no se va a acabar hasta que no llega la jornada XXXVIII y esto no sé a quién está beneficiando si hay algún jugador porque perjudicar está perjudicando a varios beneficiarnos está beneficiando alguno

Voz 0239 18:07 bueno yo creo primero que la consecuencia deportiva de la derrota es más o menos la misma con solvencia deportiva de la victoria de hoy vale para poco alguien dijo durante la transmisión de gas ruso el gran partido de pretemporada pero el partido de la primera semana de pretemporada sea pertinente cuando tienen todavía las agujetas de los primeros entrenamientos después de las vacaciones y luego deportivamente pues me parece que alguna conclusión se puede sacar por ejemplo Valdés desde es un futbolista que le encanta Zidane que será pasó por la piedra a gente como Marcos Llorente a gente como Ceballos y está claro que es un tipo que cuenta para Zidane veremos a ver lo que pasa como contaba Mario a lo largo de Carrusel con Vallejo alguien del que yo me alegro que haya sido capaz de jugar dos partidos consecutivos y a expensas de lo que pueda pasar con Nacho se convierte en una opción para completar plantilla la próxima temporada a partir de ahí pues poco más no los detalles de Brain los dos goles de Mariano que a pesar de que tiene que volar si quiere jugar no me ha dicho lo contrario si quiere jugar minutos de calidad la próxima temporada quizá quizá Manu el tema de la portería no viene contando Mario durante las últimas semanas que Courtois se va a quedar sido si yo creía o creo que Keylor Navas por todo lo que le dice Keylor Navas a la gente que está a su alrededor se va a quedar durante la próxima temporada o por lo menos ahora mismo no tiene previsto marcharse pero el el partido de Vallecas y el partido de hoy te pueden dar la pista de que Zidane le va a dar más volar belga de lo que parecía no que a lo mejor hay que tomar una decisión esa decisión ya está tomada en torno a Courtois veremos a ver si la tomaban

Voz 5 19:35 da lo que le dice lo que le hace Mario Keylor

Voz 0239 19:38 entorno yo me quedo a pelear bueno lo que se dice ahora mismo a día de hoy Keylor

Voz 3 19:42 según me dice lo he dicho a agentes

Voz 12 19:44 un nuevo gente como la gente está utilizando para o que estaba utilizando para poder salir a a fundamentalmente Inglaterra le buscaron un hueco en algún equipo

Voz 3 19:53 inglés top y creo que el pueblo me cuenta lo tenía prácticamente por lo menos un par de cosas muy encaminadas o casi hechas Iker ha pedido a Mendes que espere

Voz 0239 20:03 pero antes dices claro antes de fin

Voz 3 20:06 antes decía que estaba antes vendidas

Voz 1 20:09 clarísimo está muy del Madrid no lo quería el estaba completamente Cidón ya se lo he dicho vamos a charlar Vara

Voz 3 20:14 para por si acaso la decisión de que todavía no ha comunicado ni a uno ni a otro si la decisión va a ser que yo sí que

Voz 12 20:20 o que o que juegue algo o que juegue mucho o poco lo ha parado

Voz 3 20:25 sinceramente bueno ya he repetido y lo he dicho creo creo que o no sé qué pasa va a quedar yo creo que al final Key lo terminará saliendo pero es una eso sí que es una opinión en base a lo a lo hará cómo ve la situación creo que es lo que creo que va a ser así pero es una opinión al mismo lo que sí se información es que Carlos lo tenía muy hecho para marchar a Inglaterra ha decidido que de momento están ahí

Voz 5 20:46 está todo en el alambre qué ganas tengo yo de si a éste

Voz 1 20:50 que se resuelva el culebrón de la oportunidad es que estoy desea ante la portería la defensa no es una frase que tenemos ganas de ver el director de propinas tenemos ganas de ver cómo va a confeccionar claro ya no va a ser como lo hace sólo entrenador les ha dicho el fútbol

Voz 3 21:09 esta es que las próximas dos tres bueno dos semanas hay muchos que se quedan tienen compromiso internacional en las próximas dos tres semanas va a hablar con todos y cada uno de ellos individualmente para contarles cuál es su situación va al año que viene cada uno tome su decisión alguna

Voz 1 21:21 Costa ha dicho todavía no habían hablado de el año que viene con

Voz 3 21:24 no no no hay algunas cosas que parecen claras por lo mensaje que lanza por ejemplo Bale hoy fuera de la convocatoria parece claro no Ceballos ha quedado muy fuera de muchas convocatorias que por cierto tiene ofertas en firme de el Olympique de Lyon el Tottenham para el año que viene en principio en Madrid que vaya seguido el también así que veremos a hacia me va pero todos esos casos que parece muy claros por los mensajes que lanza en las convocatorias luego ve que dice individualmente hay que verlo

Voz 0985 21:49 no es que incluso Vallejo que la semana pasada le dábamos que no seguía parece que estaría recuperando enteros también está fuera

Voz 1375 21:57 yo yo creo que está bien pero pero no que haya AFI hay fichado un central hay Pisón central pero hay una posibilidad se necesitan cuatro palabras claro no dijo nada

Voz 3 22:06 sí pero es no es post es posible yo yo creo que en esa decisión no la va a tomar porque me le va a costa al salir de su club de siempre pero es posible que Nacho pida salir porque él cree que ya puede y debe jugar más que quiere jugar más coger un buen contrato no lo sé exactamente podría ser yo quiero ver qué Nacho tome esa decisión que me extrañaría mucho pero sí Nacho toma esa decisión Vallejo tiene boxear

Voz 0239 22:26 de momento los dos últimos partidos Nacho a la banca

Voz 1375 22:29 claro Vallejo al campo

Voz 0239 22:30 y lo ha hecho bien bien bien bien

Voz 1375 22:33 a ver también dijo Zidane quiero que jueguen todos

Voz 0578 22:36 no sé si te dice no no sería un a ver si pero entonces Mariano que quiere decir que mañana va a seguir no no no no no

Voz 1576 22:42 yo creo que es un caso diciendo pero si te falta un central yo creo que Vallejo legábamos todos como decía Jordi por descartado y la verdad que el otro día en Vallecas sobre todo hoy el chaval más allá del gol que que bueno aniquilado Tiko creo que

Voz 3 22:53 que yo sinceramente problema de

Voz 1 22:56 así pero no lesionen los espacios

Voz 1375 22:58 das jugar tenía veintidós jugado cuatro partidos por temporada que es lo que ha jugado este año hay lo que tiene pinta que va a seguir haciendo si encima de Varane y Ramos llega militar que está por encima de su nivel a mí me sale la quiniela muy fácil a ver me sale que serán cinco de llegan cinco Vallejo Llorente Ceballos Mariano y Bale correctos los cinco los hemos puesto siempre claro que salen militado Hassan Pogba Jobbik Rodrigo

Voz 0458 23:23 echen a ahí

Voz 1375 23:25 salir uno más

Voz 3 23:27 en el centro del centro del campo que el número uno es Pogba y hasta que se demuestre lo contó hasta que alguien alguien sede con el muro de poco así es que no se puede hacer que yo tengo duda de que no se puede hacer a mi me parece que ya veremos a qué precio pero que es una operación bueno que que se puede hacer más quedándose fuera de la Champions claro porque hoy se ha quedado ya mal que la gente fuera de la razón es la primera petición de Zidane es el número uno pero evidentemente hay hay más opciones de Ericsson es la primera vez

Voz 1375 23:51 bien decían por segunda vez por segunda vez

Voz 0171 23:54 la primera porque eso digo yo le gusta

Voz 3 23:57 hay que traer a pues yo verano in situ

Voz 0171 24:00 tú no lo mismo ver el fútbol en la tele necesito mucho

Voz 3 24:02 a veces para para detalles concretos ver correr a Pogba de arriba abajo cuando jugaba bien y jugó muy bien con Francia es un espectáculo digo que si no se puede hacer ese fichaje a Eric en lo tiene muy encaminado y luego otra cosa en negociar con Levitt pero puede puede suceder yo añado a esa esa dupla añado uno más para la terna es que van de Beck

Voz 12 24:22 gusta mucho mucho mucho mucho cómo juega en el club

Voz 3 24:25 otra cosa es que hace si si hubieran atendido a los informes que tenían a mano

Voz 1375 24:28 desplomara leyes como como un pollito sin

Voz 3 24:31 tres o cuatro meses a lo mejor le había costado cuarenta cincuenta millones dicha ahora hay no preguntar ahora lo sabe mucho más

Voz 1 24:37 por eso te digo que Madrid

Voz 0239 24:40 en eso no me deja puesto Pablo a mi me parece que me falta una salida yo lo que discurso base correcta me parece que dijo la próxima temporada yo era el nombre que iba

Voz 7 24:49 apunta el yo creo que falta eternas

Voz 5 24:52 amablemente a los yo creo que no yo

Voz 1 24:54 el primer caso de cajón

Voz 1375 24:57 vamos lo pero que luego hay que lo está viendo

Voz 5 24:59 es como hay que echarle billetes quitarle

Voz 0239 25:02 pues yo creo que que ahí para atraer a Eric se pon va Jafar incluso se mete a Rodrigo pero sólo Eric va

Voz 1375 25:12 Nos Ronaldo ya está pagado Rodrigo está apagado

Voz 0239 25:15 vale vale pero que Eric en popa Jafar para esos tres tú te tienes que echarle algún billete más me parece que alguno más tiene que salir

Voz 5 25:23 a algunos les interesa sino que sobran futbolistas eh

Voz 7 25:26 la plantilla

Voz 5 25:28 con todo el respeto no Ceballos marcó Llorente un traspaso

Voz 1375 25:33 tú tuviera Pablo son Vallejo Llorente Ceballos Mariano y Bale que hemos dicho esto es cinco e Isco los Maurice ahí llegarían militado Pogba Hassan Jobbik Jobbik son Rodrigo Rodrigo Rato

Voz 7 25:46 todas las decisiones las tomará Zidane las comunicará Zidane y las asumirá Zidane entiendo sea por lo tanto el proyecto que el año que viene es un proyecto unipersonal de Zinedine Zidane

Voz 5 25:59 bueno asaltan no no un en que le pregunta no ya pero es que Zidane Zidane lo que ciudad es testigo directo

Voz 1375 26:06 es decir que es el Madrid de Zidane que eso sí no no que va

Voz 5 26:08 bares un orden de prioridades y luego habrá que ver lo que se puede tener y lo que no se puede traer pero evidentemente lo que no va a hacer el Real Madrid

Voz 0239 26:15 extraer algo que a Zidane no le gusta cosa que sea pasado con otros entrenadores del Ram

Voz 5 26:18 haré por eso digo que que es lo acaba haciendo que la entidad pero creo que es un claro importante con respecto a otros años yo decidan sobre al vicerrector a mí me parece con esa autoridad

Voz 6 26:28 sí Pogba viene al Real Madrid porque Zidane se ha empeñado es su fichaje estratégico el año que viene en Madrid ciento cincuenta aviones en un jugador que mete diez goles por temporada

Voz 5 26:39 más o menos una vez trece otra vez ocho y tal

Voz 6 26:42 qué ha ido tres años al United a hacer la bandera del equipo

Voz 0239 26:45 lo ha ganado la Europa League con aquella quedaron Muriño y nada más no ha estado entre los diez mejor

Voz 1 26:51 se jugó desde del año que está clara que te enamora

Voz 1375 26:54 pues si no te gusta no sé no sé

Voz 5 26:56 cuando me había dicho cuando ves correr a Pogba para sí pues eso te vas a ver una correlación

Voz 1 27:02 dicho contrato ídolo como quieras pero es una decisión traer

Voz 0578 27:07 a Pogba al revés si me tiene que gustar lo que que hacer

Voz 5 27:10 es una decisión muy arriesgada muy arriesgado para ciudad pero bueno está bien la tomado el Madrid lo va a hacer todo lo posible el año que viene

Voz 3 27:19 si juega dará su sello al Madrid pero aparte es que cuando se dice hay es un traspaso muy difícil Saiz entre otras cosas por lo que acabo de decir tú lo de los ciento cincuenta millones que probablemente por ciento cincuenta millones el Madrid no lo quiere atraer y eso es lo que lo pues si sigan poniendo ciento cincuenta ciento cincuenta millones no el ecuador al Real Madrid bueno hará y punta pasará al siguiente que será Ericsson o Bahn DB con los dos

Voz 0985 27:36 Mario ajustarlo el salario ajustar un poco fario que lo tiene un poco alto no vaya a ser que esta millonada que cobra Pogba en el Manchester United que es uno de los tres clubes con más ingresos cree algún resquemor

Voz 1375 27:49 sí yo yo creo que eso la verdad no no está yo creo que yo creo que ahora no yo lo que a mano

Voz 0458 27:54 desde rápidamente es que todos los tiros conducen a cambiar mucho la parcela ancha el centro del campo al Madrid es decir la fisonomía del

Voz 1375 28:01 la sala de máquinas porque si viene Pogba o bien

Voz 0458 28:04 Ericsson vienen los dos DB Costa Hassan o Bono es verdad que puede cambiar por supuesto el sistema Zinedine Zidane pero es que luego ella

Voz 3 28:10 no estaría Cross estaría Modric evidente

Voz 0458 28:13 de Casemiro es un perfil diferente se quiere Asensio que vi que también es verdad que va a jugar más arriba pero pero aunque sean pocos los cambios a pesar de que ayer por cierto también dijo Zidane en sala de prensa porque es muy listo que muchos de los que están aquí se van a quedar igual la gente está rebota pero muchos van a quedar

Voz 3 28:29 parece que todos encamina yo en eso estoy

Voz 0458 28:31 me fisonomía grande en el equipo es un futbolista con como poco va a cambiar la forma de jugar el Madrid va a ser un Madrid más llegado al Parlamente con más gol probablemente más más físico esta historia del de los de los interiores que tocan que generan juego que intentando minar el partido pues igual cambia son cambios trascendentes en el equipo

Voz 1375 28:49 oye es que eso está claro yo creo que lo de Casemiro Kroos Modric creo que es el primer año que se va a romper eso que era

Voz 0458 28:56 veinte era el que estuviera Casemiro

Voz 1375 28:59 lo Kroos Modric era intocable yo no sé porque me da que eso se va a cambiar ninguno de los tres hasta bien yo creo que bueno

Voz 1 29:04 esa base si te fijas de esto

Voz 7 29:06 tú tienes que cambiar a medio equipo

Voz 1 29:09 pero pero claro al final dejar los jugadores titulares con una no

Voz 3 29:13 oye tú tienes el once titular de Salud para ir al bar es incorporar a nuestro avistar Álvaro hola

Voz 0097 29:17 te de digo

Voz 3 29:20 por tipo hay jugadores por debajo de su rendimiento claramente durante todo el año y hay tres de ellos sin ninguna duda son las del centro del campo y te lo tienes que replantear y sobre todo en el caso por ejemplo de Modric que a lo mejor lo que necesita ya es algo parecido estos estos José también no no pero yo no lo veo digo pared parece algo similar a lo de Iniesta en los últimos años el Barça al mejor no puede jugar sesenta partidos o a ese nivel por lo menos a lo mejor tiene que ir ya dosificando y jugar partido más importantes si ayer decían los compañeros cree que el síndrome

Voz 1375 29:47 yo creo que el tema de Modric Le no le acababa de no le acaba de ver claro del todo

Voz 2 29:52 eso decían ayer los compañeros del diario y luego es que sí

Voz 1375 29:55 de oro si es el Balón de Oro

Voz 2 29:58 si esos compañeros

Voz 1375 30:00 este equipo tiene ocho nominados de oro barato quemar Archer eso no no no no pero la idea era buena que es el quinto nardos no no porque eso no no eso da igual y luego luego qué haces con Rodri

Voz 2 30:13 digo Vinicius Ibrahim estos tres jóvenes más

Voz 1375 30:17 Asensio que yo creo que el año que viene a decir que tiene que apretar los dientes se porque ha dejado pasar una oportunidad buenísima este año al no estar Cristiano que empezó como titular Bale Benzema y Asensio a ver el año que viene Asensio pero está claro que va a seguir pero luego te dejan ver como Rodrigo Vinicio Ibrahim más Benzema yo

Voz 0239 30:35 tiene un aval tiene un aval Asensio que que sólo líquido es que a Zidane le vuelve loco que a Zidane le encanta esa esa la vale

Voz 1375 30:41 naval o una bala le queda que has dicho

Voz 0239 30:44 te queda una bala sólo pienso yo malo pero tiene un aval que le queda que acciones que Zidane cree en él por cierto por cierto Marcos Iniesta y Xavi te pareciendo futbolistas es maravilloso merecedores

Voz 5 30:56 día del Balón de Oro por supuesto no no pero no en las últimas temporadas de Xavi Iniesta descansar hoy no jugaron abogó hicieron jugarlos y no no no no no lo conozco no jugaron como dijo Mario cuarenta cuarenta pero nació pues no sólo que se está planteando el Real Madrid y no no sea Balón de Oro Balón de Plata Balón de chocolate pues sí que tiene una edad que ya no puede jugar setenta Montejano ya no puede jugar setenta pero puede ser claro tendrá que jugar lo tendrá que jugar los pues por ejemplo por me vienen dos nombres a la cabeza Catí te parecía muy buenos Xavi Iniesta que no jugaron en San latino tengo me parecían merecedor del Balón de Oro prefiero pero que para responder a tu primera intervención bastante irónica te diré no irónica no sé si es la verdad es el balón de París están el Balón de Oro que a ti te parece extravagante y a mí me parece muy normal es el otro años no jugar setenta partidos

Voz 6 31:41 sí pero tenemos que es el mejor centrocampista que ha tenido el Madrid o no

Voz 1 31:45 teníamos en temporadas dos problema seguro pero

Voz 1576 31:49 problema esa coacción Romero es que el Real Madrid puede tener ese plan pero es saber cómo lo llevó al jugador porque paradores

Voz 5 31:55 sino que se hablará todos pues evidentemente jugador pues hablado

Voz 3 31:58 con lo que están hablando de verdad en resolver por eso

Voz 1 32:00 el verano hasta el treinta

Voz 3 32:03 el verano pasado quiso irse pero quiso mucho aquí de verdad lo intentó de verdad irse en el Madrid no se no se cerró en banda no quieren no quería dejar pasar al mejor jugador jugadora la temporada anterior a uno de los mejores el mejor del Mundial y a lo mejor este año solo no lo sé eso es una suposición ambos se vuelve

Voz 2 32:19 si va o no ya veremos

Voz 3 32:21 no quiero decir que ya ha alcanzado una edad en la que te tienes que plantar un poco todo de otra manera no no me suena

Voz 1576 32:27 pero este pero que sí se lo plantea o las dudas que decía

Voz 3 32:30 es lo que decía Manu que tenía Zidane que

Voz 1576 32:32 van porque evidentemente Le harán ver que no puede jugarlo todo y que habrá una transacción en su demarcación y otra cosa es que él quiera tragar con esa transición o que quiera no jugarlo todo

Voz 3 32:42 bueno este año ya lo conté aquí en septiembre lo llevó muy mal cuando al principio Lopetegui Le quiso dosis muy mal pero muy mal algunas durante mal

Voz 5 32:49 porque no es lo mismo que te dosifica Lopetegui aquí de dosifica Zidane traslado no tiene nada que ver

Voz 1375 32:55 al final no a Romero

Voz 5 32:57 bueno bueno pero no llena respeto al otro pero al final no jugar aquí en Álvaro estamos intentando

Voz 2 33:03 yo adivinar lo que cada vez es más

Voz 3 33:06 las está más cerca no que es la

Voz 1375 33:09 los de Zidane que está confeccionando el propio Zidane con la directiva evidentemente

Voz 12 33:13 pero saqueada

Voz 1375 33:15 quedando jornadas ya no ya ya está ahí a la vuelta la esquina el Madrid de Zidane te van saliendo a ti las cuentas esto eran dos o tres retoques o crees que va a ser más según van pasando los partidos va perjudicando a algunos jugadores la beneficiando a ver como como el fútbol la vida

Voz 0097 33:31 son cambiantes yo hace dos o tres

Voz 13 33:33 meses e os transmití que que

Voz 0097 33:36 yo no creía en una revolución sino en en en una pequeña renovación si acertar mucho con los primeros espadas del el primero es el primer espada en singular no sabemos lo que se va a traer o lo que se pueda traer y luego obviamente recuperar el el nivel de algunos jugadores que este año había había caído en picado yo yo por lo que levedad Zidane en su discurso que ha ido cambiando también desde que llego a estas fechas yo creo que va a ser haber más cambios de los esperados también en función del mercado no de lo que se pueda traer yo estaba escuchando ahora Hay una cosa es la la la la idea de que tengas este año también teníamos todo muchas ideas en septiembre va a final de agosto cuando empezó el curso y luego el campo el campo te va poniendo en tu sitio a los jugadores a los fichajes que vengan a los que repiten a los que están a los que se fueron todos este año pensábamos que el año Asensio sin lugar a dudas y que la iba a romper y que y que posiblemente será el año definitivo de veinte sin sin el espacio que le quitaba Cristiano Ronaldo y que

Voz 1375 34:39 y otras muchas cosas pensábamos que no ha sucedido ninguna salió ni la mitad

Voz 0097 34:43 pues pues ahora estamos en lo mismo si el año que viene que si va a ese Benicio es insustituible que sigue la última bala Asensio que si no

Voz 1375 34:52 hoy ha dicho de inicios que tiene que mejorar no que trabajaron no sé que le preguntaba

Voz 0578 34:56 sí sí sí

Voz 0097 34:59 y al final el campo dictará sentencia como siempre eh yo lo que creo es que hay que hay que recuperar el hambre el hambre a el hambre yo hoy escuchado las declaraciones de Lucas Vázquez que es un tipo al que admiro respeto y me parece una persona muy inteligente y un jugador muy aprovechable ya más de los que hacen equipo oí creo que el discurso equivocado tiene parte de razón hay en el fondo tiene parte de razón porque ya sabemos cómo cómo funciona o lo que rodea al Real Madrid en la en las victorias en las derrotas pero igual que que afecta ser elogio cuando ganas hay que aceptar la crítica cuando pierdes y sobre todo ya no va por ahí no va por ahí

Voz 1375 35:39 exactamente mi mi

Voz 0097 35:41 mi enfoque sino que no podemos estar agarrándome los a las tres Champions

Voz 1375 35:45 que sé que este equipo haya quedado para la leyenda

Voz 0097 35:47 la son leyenda a ratos Champions cinco años tres consecutivas son leyenda pero mal mal mal no sabríamos a nosotros mismos y hablo en plural y me incluyo en el Real Madrid en general agarrarnos esos tres Champions no pero es que es claro

Voz 1375 36:01 dentro del campo de las tres Champions claro es que no no

Voz 0097 36:03 no podemos da igual que hoy tengamos mal rendimiento no se puede decir nada porque somos los de las tres Champions no pero ya está muy bien pasaron este año se le perdona y yo fui el primero que dije que que yo fíjate que es va a ser la última vez que al núcleo duro de este de S hay equipo legendario se le puede haber y que en el último partido en el Bernabéu este equipo exige y demanda y necesita irse le debe una o una ovación cerradísima por lo que he conseguido pero se acabó ya a partir ahora el año que viene a otra vez a voy a intentar volver a reinar

Voz 3 36:34 lo que hay jugadores que no van a cambiar pase lo que pase Carvajal

Voz 1375 36:37 al yo Varane Ramos va a seguir siendo igual el lateral izquierdo tengo tantas dudas con Marcelo que no sé lo va a pasar sinceramente arriba está claro que va a seguir Benzema y que el que venga Hassan va tener lo que tengo donde más dudas tengo Si de verdad se va a atrever a dar el paso presentar a desenterró de quitarlo de que se vayan los Casemiro Kroos Modric ha sido lo vamos pero intocables partidos tras partío Casemiro Kroos Modric pero si viene Pogba

Voz 0231 37:01 así viene Ericsson casarse viene alguno más

Voz 1375 37:05 al final eso parece que va a ser el el último año Antón

Voz 0231 37:07 el mensaje del que habla Álvaro te lo decía Lucas en zona mixta le preguntábamos por las posibles llegadas por los nombres que salen y el mensaje de Lucas era para pedir respeto

Voz 1313 37:17 en momentos está faltando el respeto al a este grupo no yo creo que del año pasado a este año casi no hubo variaciones en la plantilla e ganamos tres Champions seguidas está claro que el fútbol es es presente pero no hay que olvidarse también de los logros conseguidos eh revolución o no eso no es no entrar en nuestro trabajo no el club hará lo que tenga que hacer pero yo creo que hay que ser conscientes también de la gran plantilla que tenemos Bono un poco de todo no del ambiente que se que se está viviendo de las críticas que el año pasado éramos los mejores y este año no valemos para nada no es así yo creo que hay que tener un poquito de calma

Voz 0578 37:52 le preguntaba qué le preguntaban que quién era

Voz 1375 37:55 los que estaban siendo injustos no yo decía bueno pues un poco de todo el entorno a tal la crítica lo que se dice

Voz 0985 38:01 pero bueno me lo pide que es el está faltando al Rey

Voz 1375 38:03 pero a este equipo pero oye la crítica más duras

Voz 0985 38:06 escucha Zidane cuando dijo de esta forma no se puede jugar y creo que incluso habló de actitud

Voz 1375 38:12 en en esas críticas incluye una de las más duras la de Zidane sin igual que se refiere lo tendrán que pedir perdón dijo que tenía que Rayo dijo que no habían tenido nada de nada evitará que así fue así fue yo yo lo que además esas palabras decía fueron después de una charla en el descanso durante la semana que también habló con ellos no sean luego se ha entendido mucho más después de saber todo lo que ha pasado entendían mucho más el cabreo de Zidane por eso digo que habría que recordar a Lucas Vázquez que una de las mayores críticas lo

Voz 3 38:39 lo que pasa que siempre ha sido muy difícil renovar un grupo

Voz 12 38:42 no ganador sobre todo con acaba de ganar ir paso ha pasado a todos los equipos del mundo y ahora que no ha ganado pues