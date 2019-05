Carrusel Deportivo Último Tramo: Tercera Parte (05/05/2019)

Voz 2 00:00 el Deportivo Cadena SER

Voz 3 00:13 bueno enhorabuena

Voz 1959 00:14 el Atlético de Madrid final de la Copa de la Reina la semana que viene eh ya a su favor dejara tranquila dejar dejar otra la tranquila a ti te gusta más hablar o no qué pinteto preguntar siete veces y no no te podía pregunta

Voz 4 00:27 yo lo veo una vía biliar complica complicada la verdad yo creo que yo soy yo entiendo la parte romántica fútbol a mí me costaría adaptarme lo entiendo al final nos tendremos que mover a la velocidad que se mueve el mundo eh no no no nos queda otra si al final se decide pues se perderá una parte importante de nuestras vidas de nuestra concepción del fútbol como le como hemos crecido como el fruto que hemos conocido nuestra Liga nuestro álbum de cromos nuestro carrusel claro y obviamente habrá mucho perjudicado que si en ese caso sólo has de cromos comprarlo en las plantillas de los equipos que vayan a esa porque se siguen disputando la competición doméstica tendrán que pasar de veinticinco a cuarenta jugadores seguramente eh

Voz 1959 01:10 claro y cromos los podéis ir comprando sin ningún era de la Liga habrá queremos dejar claro

Voz 5 01:17 y habrá carrusel de la digo yo

Voz 2 01:20 está José Ignacio Tornadijo en Valladolid o La torna buenas por favor vaya tarde que hemos pasado

Voz 6 01:25 no si ya van unas cuantas semanas con el Girona fue lo mismo como señora que Benjamín

Voz 7 01:30 hechos estaba poniendo Blanco dio un poco cuando leo dice investigando fíjate si te daba se levanta

Voz 6 01:41 Abbas se sentaba ahí no sé yo si va aguantar en el tramo final no tiene al Betis salvado ya no eso lo menos de ayuda bastante no pero bueno ha sido un partido tremendo ha sido el típico partido de drama de descenso de de de miedo y sobre todo que aceptaba muchos no porque el Valladolid hoy podía de mandar al Rayo segundo y lo ha hecho podía dejar al Huesca ya sin opciones y fíjate como como acaba de Huesca y metido a Girona que ahora mismo pues me imagino que después del partido que ha hecho esta mañana en Getafe viendo como el Valladolid hace dos semanas ganó al Girona la semana pasada mereció muchísimo más en el

Voz 2 02:13 está mejor el equipo esta mejor si yo todo

Voz 6 02:16 encontrando en esta esta fuerte entra fuerte en este tramo final de la competición irá a la sensación de que va a ser difícil que que se venga abajo no está apareciendo poco al equipo que el año pasado pegó un esprín final tremendo para ascender a Primera y ahora pues tiene que jugar en Vallecas ojo que puede darse pero si el Madrid gana en Vallecas el Levante puntúan Girona ha salvado el próximo domingo a estas horas también es cierto que sirve y no puntúa en Vallecas uno hace bien pues puede haberse metido en el lío en la última jornada con un Valencia que llega a Zorrilla jugándose la pero ahora mismo la corta que tiene el Valladolid es que que va a ser difícil meterle mano no si te parece vamos a Sergio que hablaba en sala de prensa valorando un poco lo que yo esta victoria tan importante

Voz 1959 02:54 yo creo que va fricción ha vuelto a demostrar el carácter que tiene sufrimiento porque el equipo otra vez un recibimiento apoteósico también quiere hacer especial mención también a las mujeres de los futbolistas Si bueno el el ahí está el cuerpo técnico no que han tenido un detalle muy grande nos han puesto una bueno no murales El Vestuario donde realmente han hecho que bueno que ellas también juegan con nosotros empollón también bonito hoy de hecho que participen es es emocionante y astuto un subidón y habrá que el último diminutos pues hemos tenido esa pizca de suerte que nunca hemos tenido este año que de vez en cuando que sepa lo venga para nosotros que Georgia algunas tira buena ahora sin arrogancia bueno también es durante la Liga siempre a veces la suerte va a encontrar en favor ya lo hemos sufrió mucho quizás eh el Atleti puede pensar que el empate pero bollo fútbol con nos ha devuelto una de las tantas que no te vi ahí bueno contentísimo con la victoria

Voz 6 03:39 es justa la victoria lo habría hecho treinta y cinco minutos buenísimos en la primera parte donde ha ha cimentado ese triunfo con un gol impresionante de Waldo por cierto golazo ojo este chaval que que ha subido del filial este mismo año pero que ha llegado y ha llegado además golpeando fuerte en la mesa y haciendo cosas ya muy importantes en estas jornadas y hoy lo ha culminado con ese ese gol tremendo también importante un poco el tema arbitral la vía ahí va si ese lean le han recibido a Mateo cuando salió a calentar el hombre media hora antes au tres cuartos de hora antes pues sí

Voz 8 04:11 como así lo ni nada

Voz 6 04:13 he tenido que aguantar con toda la bronca no de la grada por lo que pasó el otro día en el campo del Atlético de Madrid Si al final y bueno pues también cuando quiera escuchar de algo

Voz 1172 04:23 el si de lo que habla de lo que habla doy Mato

Voz 2 04:26 el ángel el campo el me gusta mucho hablar

Voz 9 04:28 eh eh pues el hablar tanto hace que separe mucho el partido lo que todo el mundo le gusta es ver un partido que sea dinámico que se juegue con la intensidad que a veces es difícil pero pero bueno es así en qué os dice tanto

Voz 10 04:42 Blanco muchas cosas entonces en y a decir todo lo que nos ha dicho eh

Voz 11 04:47 no te sé ni decir de todo lo que nos ha dicho Iturralde pero bueno

Voz 2 04:53 me pone en la cabeza con una lavadora vamos es la manera de

Voz 1172 04:56 gestionar que tienen los partidos si yo te lo comentan corrosión vivir y generalmente cuando se haga mayor esto va más no es que vaya a menos el diálogo vaina más pero bueno es una cosa que el Comité Técnico de Árbitros

Voz 11 05:09 yo dije dice ni ni lo sé de las cosas que en origen y lo sé lo que nos dice

Voz 1172 05:13 claro porque tú si tienes si tú eres un árbitro joven en quién te fijas en el que va al Mundial en la semifinal de Champions quién va al Mundial quién va a quién pito la semifinal de Champions pues entonces es es el entonces ese es el tipo de arbitraje que quiere el comité que quiere la UEFA hay que quiere la FIFA

Voz 2 05:28 esto no lo pueden sancionar a De Marcos no

Voz 1621 05:31 no hombre no no pues es que ésta no tiro por hablar mucho les vamos a ese ese Gil Manzano que te ponen un acta de eso pero te vas a enterar te vaya a toda vela que oye además el Valladolid en el minuto Cordish y reclamó en el cuarenta y seis reclamó la segunda amarilla para acá

Voz 2 05:45 poco después una falta un al para la tira

Voz 1172 05:49 no ha estado jugando porque ha hecho dos faltas seguidas nada más empezar la segunda parte pero tienen órdenes precisas todos los árbitros en todas las reuniones que ha tenido últimamente con los árbitros el director técnico de que la segunda amonestación sea muchísimo más que la primera que la segunda amonestación sea incontestable en todo

Voz 2 06:08 es que es otro nuevo otra nueva vuelta de tuerca

Voz 1172 06:12 es decir porque tiene que ser incontestable tendrá que ser igual que la primera bueno las instrucciones que tienen luego

Voz 2 06:18 el Atleti pidió mano y pidió penalti por mano de Kiko

Voz 1172 06:21 vivas aquí clarísimo vaya penal tiene sabe estancado que no no es que no es penalti es una mano que ese es una mano si le pegó en la mano pero no es punible en ningún momento porque el centro es aún menos

Voz 2 06:34 pero tiene la mano en posición natural el balón pega en la mano pero pero no es no es punible para nada pues nada torna a Vallecas no hemos Bale sí sí a Vallecas sí

Voz 6 06:45 sí bueno pues evidentemente ya con el Rayo en Segunda aunque aquí nadie se fía no porque hace algunas temporadas el Valladolid la última que bajó fue a jugar al campo del Betis El Betis no se jugaba nada pero acuérdate aquella que el lío que hubo con con el español unos eran ahí que había que un partido para un lado a otro partido para otro al final había maletines porque los lados y el Betis acabó ganando el partido en cualquier caso este Valladolid ahora mismo parece un equipo muy entero hoy iba a ser difícil que se el escape esto no pero sí partido en Vallecas y luego pues contar con que los arbitrajes sean como los de hoy no que miren y quite no vale con que no le ataquen se va contento con llevar la cartera casa de vuelta

Voz 2 07:24 exconsejero nocturnas

Voz 1172 07:29 pero Berna contó con todos mis respetos que no se equivoquen atracar no atracan vuelos arruinados

Voz 6 07:33 bueno no sé algo digo eh y no sé cómo podemos llamar a lo de Metropolitano pero bueno equivocación grande y el árbitro en la nevera bueno pues con que no se quede porque es muy gravemente a Iturralde Daisy entonces sale roja del Polo cuenta que claro

Voz 1172 07:49 es decir que yo les entiendo si les entiendo

Voz 2 07:53 estaba yo con el alcalde no lo ha visto

Voz 1621 07:56 ayer ayer lo leí que Óscar Puente el alcalde Valladolid le preguntó en Twitter a directamente Iturralde González todas las

Voz 1172 08:02 o no pero es que fue curioso porque yo leo cuando voy a la Camallera la noche después de los partidos una Óscar Puente va ya hace una pregunta hoy al quién sabe si es la primera vez que no van a la pantalla ahí no se rectifican

Voz 2 08:14 yo le contesto luego miró verdes mira tú

Voz 1172 08:18 en su perfil ostrás pero si es al alcalde yo lo había Woodward y luego cuando ves el alcalde algo joder

Voz 2 08:28 lo Comunidad manager y tú Kallio Aldaba ya que tiene una duda de la pregunta que yo les deseo es que tiene miedo te la pregunta de la ser donde debe ser alrededor

Voz 6 08:36 claro que es tremendo es que tiene elecciones en quince días y lo que más le preocupa es que el Madrid se quedó en primera cierre como alcalde secundario no del Estado

Voz 2 08:45 en el estadio dando un abrazo con Ronaldo que es muchísimo

Voz 1172 08:48 dinero por una ciudad

Voz 6 08:49 es un divisiones sí sí a veces no a él

Voz 2 08:52 para eso no pero que queda poco aprovechen que aprovechó un año más están pesimistas tan pesimistas un abrazo Torna

Voz 6 09:05 un abrazo a todos a todos terminamos con las que te hace Girona

Voz 2 09:08 ha ganado dos cero el Geta al Girona Toni López hola hola qué tal suena la música Champions pero vamos en enero suena que no veas

Voz 12 09:16 sí pero nadie hablar de ello eh pero como las tira balones fuera a los jugadores de fuera aquí nadie quiere de Champions lo que sí se ha confirmado es que el Getafe en Europa la próxima temporada eso seguro eh Le quedan dos partidos en los que tiene que sumar cuatro puntos para para está en Champions si ganan todos Sevilla Valencia claro pero ahora mismo Getafe de mínimo para estar en Champions aunque como te digo a pesar de ese gol de Jorge Molina que por cierto catorce goles esta temporada el récord goleador personal para él en primera división y luego segundo gol de Ángel Rodríguez que hace banquillo y otra vez indicar con un gol pues como te digo ni los jugadores por nadie quiere oír hablar de Champions y esto lo demostraba full quieren era micrófonos de Carrusel antes con Dani Carril

Voz 13 09:58 mucha gente habla de de esa palabra emocionalmente no nosotros no vamos con humildad sigue trabajando y y con principios próximo partido ya tenemos asegurada Europa y estamos muy contentos la verdad hay que no lo vamos a celebrar ahora dos partidos y en lo que toca es seguir trabajando para lo lo lo puntos pues como partido y compitió en el último también

Voz 12 10:22 el próximo partido en el Camp Nou contra el Barça esperan obviamente que siga rodando el Barça para poder conseguir la victoria poder sumar por lo menos en el en el último contra el Villarreal el Girona por su parte que con la victoria de tu Pucela pues se mete en descenso Vito de momento complicado para el equipo de Eusebio que la semana que viene a tener una final contra el Levante una final por su permanencia en casa veremos a ver si esta Christian Stuani que hoy no ha jugado por unas molestias que lleva toda la semana esa especula que sea reservado para poder llegar a los partidos importantes a esa final contra Levante así que haberse llega en plenas condiciones porque queda al Girona dos partidos muy muy importantes para mí ningún descenso si a un punto de Valladolid y a tres del Levante Villarreal ida el Celta

Voz 2 11:06 luego Toni echaba mano y tú les dijo Borja García al árbitro

Voz 5 11:09 me he vete a la mierda según el acta Inés

Voz 2 11:13 imagino que ya no juega no ha terminado la temporada con lo que se está jugando

Voz 14 11:18 bien que lo que han hecho a Borja sólo ganan los a los jugadores de los equipos grandes

Voz 2 11:24 no todos los marcos no no te honra que cuenta claro no no

Voz 14 11:29 no es que hablo del Barça del Madrid el Atlético de Madrid ha hecho bueno bueno pues pues digo del Barça y del Madrid porque eso que que has escuchado el árbitro lo lo ha escuchado de jugadores del Barça dejó desde el Madrid totalmente de miran para otro lado

Voz 2 11:45 tantas veces tú

Voz 1172 11:47 es a mí a mí no ninguno que me había dicho algo así sea quedar en el campo a los otros preguntarles

Voz 11 11:53 ninguno que te hayas hecho así sigue habiendo pocos problemas matando exactamente

Voz 2 12:00 la Pablo no Carlos se subió a la chepa de de Iturralde para celebrar un gol m que hablo no hubiera eso no no tengan Bremer no fue en en en el Bernabéu vámonos quiero decir no que nos vamos sin sin sin habrá fin Setién qué les pasa se decimotercero tiene mérito sí tiene mérito contentos no ha salvado a salvó al equipo eh sí sí matemáticamente a dos jornadas del final el año que viene cuando estén en Europa pero estoy contenta desde oye una ir a la feria St pues eso eso pues un espectáculo eh madre mía debido a la de julio no iba eh me voy a la feria vuelve como sois de previsible de verdad no iba me voy a la feria con Bruno sevillana la verdad es que se quede en casa un abrazo a todos a hola muy buenas además de lo que nos ha contado de Salah que destacamos hoy en el panorama internacional por ahí

Voz 0301 12:58 pues lo más importante en Holanda en Inglaterra Manu en Holanda ganó la Copa el Ajax hablo por cero goles a cuatro al Willem II una goleada además en la que no ha podido hacer absolutamente nada en el dilema de sí dándoles el segundo tiempo Eric en jaque el técnico descanso a algunos de sus jugadores más importantes como de John como Tadic como DJ que había hecho incluso alguna rotación en el once así que en el primero de los tres que puede conseguir si ganará la Liga y la Champions también en Inglaterra el Chelsea ya tiene plaza segura de Champions ha ganado con un gran partido de arrasar en el día D hoy por tres goles a cero al Watford han empatado tanto su partido el Manchester United como el Arsenal el Ibex ya es oficial no jugara la Champions el año que viene y el Arsenal depende de una carambola en la última jornada de golear Iker lo leen al Tottenham para arrebatarles la cuarta plaza al equipo de Pochettino el Tottenham en teoría sería el cuarto y el equipo que iría al año

Voz 15 13:53 mi madre mía vaya malo para el United con la remontada que habían pegado con Solskjaer después de Mourinho para al final se queda sin Champions El United para la temporada que viene confirmada para el Chelsea aunque él Chelsea se queda sin casa pero bueno hasta mañana Bruno

Voz 1534 14:06 un abrazo hasta luego hablaremos compró en alemán en la previa del

Voz 2 14:09 Barça Liverpool del Liverpool Barça ya está ahora dejamos el fútbol está por ahí Mela Chércoles habido Gran Premio de España en Jerez en el Mundial de motociclismo con victoria de acompañado el gran Mela hola Oberoi ráfagas Mela

Voz 8 14:22 pues que Rafa Nadal mano como estamos los oyentes de Carrusel Barral Larguero menuda jornada de carreras bonitas que hemos vivido hoy aquí en Jerez delante de setenta y cinco mil cuarenta siete espectadores la jornada pintaba regular para los intereses españoles había habido Victoria de los nuestros en Moto3 en tan poco en Moto2 donde se habían caído los podios de Navarro y agusto Ferrán estrellado la clase reina la hora de la verdad pero no es así como para demostrar que vamos a Pinatubo

Voz 2 14:47 pero ITEL primero un triplete

Voz 8 14:49 firmado por obra y gracia de Marc Márquez Alex Rins y Maverick Viñales es el decimonoveno de la historia para el motociclismo español la clase reina el último databa del año pasado en Assen

Voz 2 14:59 sí justamente con esto de los protagonistas

Voz 8 15:01 están más pendientes de la pelea por el tercer puesto porque ha manejado las Ducati oficiales de Dovizioso Petrus a Maverick que de la pelea por la victoria porque lo tenía muy claro marque siempre me acuesto rige el segundo es protagonista el día de hoy Mavericks también porque gracias a él hemos podido celebrar ese triplete

Voz 2 15:17 es el último triplete español en dos mil dieciocho y creo que con los mismos protagonistas y creo que por el mismo orden me parece sin cual si si te primero fue Márquez segundo ferry tercera Maverick Viñales que está en sintonía el carrusel hola Madrid muy buenas para qué tal

Voz 1534 15:34 contento sí muy contento contento de poder brindar a la afición una carrera así

Voz 2 15:41 Podium no que se le resistían eh que sí

Voz 0765 15:44 sí con muchísima además un podio aquí en Jerez para mí es es espectacular una pista donde siempre me cuesta mucho poder estar en el podio nos sabe a muchísimo

Voz 2 15:54 por qué por qué qué qué te pasa con este circuito porque llevaba desde dos mil trece sin subirse al cajón en Jerez porque hay que te pasa con claro

Voz 1534 16:01 exacto con las motos has sido siempre me ha costado mucho más trazado pero muy contenta porque es difícil agradeció el gran trabajo que ha hecho el equipo

Voz 2 16:12 pero es que esto no es más difíciles para el circuito

Voz 1534 16:16 sí es uno de los más difíciles el trazado es espectacular es muy bonito pero es de los que más le cuesta

Voz 2 16:22 por qué

Voz 1534 16:23 bueno no lo sé quizá también la característica que que tenemos con la llama es un poco difícil esta pista no hay muchas quedadas muchas curvas lentas entonces ahí dos autoras los cuesta mucho

Voz 2 16:34 oye decía decía Mela lo del final de carrera no viendo viendo a Dovizioso detrás apretando Tey con la potencia de la moto que tiene él pensabas que te iba a pasar al final

Voz 1534 16:43 cuando yo estaba estaba apretando todo estaba dando ciento diez por ciento del gas porque sabía que lo iba a contar yo cuando veía en la en la pizarra Dovizioso y Petric y digo ostras

Voz 2 16:59 lleva verdad

Voz 1534 17:01 sí sí no me pasa nada he conseguido hacer dos Cuesta muy buena si puedes tachar un poquito el fútbol como como decía muy y agradecido al equipo hecho

Voz 0765 17:12 la espectacular en el tercer entrenamiento libre estábamos el se en la posición que se conseguimos nada difícil

Voz 1534 17:21 sí sí yo ahora en la general Márquez lleva

Voz 2 17:24 setenta puntos Rins tiene sesenta y nueve está aguantando le hay y de qué manera al campeón Dovizioso A67 Rossi sesenta y uno muy apretado no en este inicio de Mundial

Voz 1534 17:33 sí

Voz 0765 17:34 sí está tenemos muy muy apretado y todavía tú no muy abierto nada que ver pero hemos fallado muchísimo las primeras carreras está claro que que el resultado que habíamos mostrado seguramente teníamos muchísimo más potencial porque realmente bueno los soltaros faltaba ritmo experiencia

Voz 1534 17:51 pero de todas maneras si si Jerez ha sido por así decirlo el el circuito claro compuesto a este concepto

Voz 2 17:59 oye este mundial a pesar de lo igualado que está ves también a Márquez porque es verdad que el anterior carrera Se cayó hoy no sumó pero sí que se les puede se le puede ganar a Márquez o no

Voz 1534 18:11 bueno yo creo que al final cuando cuando todo está al juicio y cuatro pilotos en la parrilla que tiene un talento grandísimo ahí como hemos dicho varios sacos no hay ocho pilotos que puede dar una carrera entonces yo creo que al final esos ocho pilotos están estar Apache hay Kaká este año también hay hay muchas muchos otros oficiales nuestros compañeros tropas

Voz 8 18:36 Maverick y me gustaría que el Manu Carreño y a todos nuestros oyentes lo que es para un piloto español subir al podio de Jerez en la clase reina la vuelta de honor en este trazado es de cinco mil almas

Voz 1534 18:48 es vibrante la verdad es que lo espectacular muy feliz feliz de mi podio Mer en carreras de aquí de casa entonces muy feliz de poder y llegar a celebrar con todo poder regalar la rompiera

Voz 8 19:07 sí yo estoy tengo has enterado de lo que le ha pasado a esa vuelta d'Honor jabones verdad ambición la gira está siendo no exacto la aquí me he vuelto y luego de vuelta ha pedido disculpas

Voz 1534 19:23 lo vas a nada no pueden permitirse más justas

Voz 1621 19:28 que consiga en la que consigan otra has sido la imagen de un comisario robándole a Rins una apuesta de aquí algo de la moto no sabíamos lo que era y luego ya era una bañera

Voz 2 19:39 ya pasaba algo alguna vez así lo no no no

Voz 1534 19:41 alguna caída que yo yo corriendo a buscar cosas Charles alguno estaba llegaran carenado algo normal oye yo también están aquí disfrutan de la carrera y gracias a ellos pues podemos volver a pista hay también os advierten de todos los peligros pues nada tercero hoy en el Gran Premio

Voz 1621 19:58 España Maverick Viñales gracias a piloto de Figueras de veinticuatro años que ahora mismo es sexto en el Mundial Ike

Voz 2 20:06 seguramente poco a poco va a ir encontrando el punto a a la moto ya su pilotaje que es verdad que tienen que dar algo más pero hoy es un día de celebración así que enhorabuena

Voz 1534 20:15 un abrazo gracias otro paradigma hasta luego

Voz 2 20:17 Maverick Viñales en un día en el que

Voz 1621 20:20 ese olor a gasolina ya Moto desde primera hora bueno

Voz 2 20:22 este fin de semana Mela no y además con este triplete español que ha puesto la guinda al fin de semana no

Voz 8 20:28 pues sí han sido un total de ciento cincuenta mil personas las que han pasado largo del fin de semana por el trazado de Jerez Ángel Nieto un momento muy especial también eh y sin victoria española sido Moto3 ha conseguido un doblete la escuadra Six cincuenta y ocho escuadra corsé con Antonelli Suzuki eso es el equipo de Paolo Simoncelli

Voz 2 20:46 aunque el Papa de la pero bueno

Voz 8 20:48 el Chelsea que precisamente en este trazado hace quince años lograr su primera victoria en mundialista el bueno de Paolo Simoncelli sigue al pie del cañón en el Mundial está ayudando a jóvenes pilotos yo había conseguido para suscribiría esa primera victoria nada más acabar la carrera pedido un seguro de calma a los periodistas que el abordaban se ha dirigido hasta el interior del box hilado un beso espectacular donde sentimental a la foto enorme que hay de Marco Simoncelli bueno decidiendo luego ha venido hasta hasta su bosques el último de de del pit lane Carmelo Ezpeleta en persona el máximo responsable del Mundial a darle un abrazo a transmitirles su felicidad y la felicitación también del Rey Emérito Juan Carlos I que estaba aquí viendo la carrera con con ETA estaba preso exactamente al tanto de toda la historia vivida por los Simoncelli ha la a espoleta que le transmitirá su felicitación también

Voz 2 21:36 que bueno pues nada el espectáculo de las motos este fin de semana en Jerez la próxima cita en dos semanas en Francia no

Voz 8 21:43 eso es circuito de Le Mans sitios absolutamente mítico

Voz 1534 21:46 pues muchas razones siempre mano a veces mera adiós

Voz 2 21:51 adiós hasta luego además enhorabuena al Barça

Voz 1959 21:54 bueno salgan a la baja en cinco dos y enhorabuena también a ese Mutua de Madrid que ya está en marcha el torneo de tenis espectacular aunque Garbiñe ha caído a las primeras de cambio en Primera

Voz 0815 22:04 así en la prensa mañana que Héctor González hola hola muy buenas Manu pues el diarias dice el banquillo hace méritos Mariano marcó dos goles brillaron Valverde Ibrahim en Barcelona ya mirando hacia el partido del martes dice El Mundo Deportivo la táctica de Anfield Valverde debe decidir si Liverpool juega con el cuatro tres tres sacrifica a Coutinho y en el Sport un gol en Anfi del vestuario del Barça considera vital marcaron gol el Liverpool para lograr el pase a la final sin sufrir

