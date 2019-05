Voz 1971

00:00

buenos días Carles Puigdemont está huido no puede ejercer como diputado en el Parlamento catalán mi previsiblemente podrá hacerlo en el Europarlamento tras las elecciones del veintiséis de mayo salvo que venga a Madrid a jurar la Constitución pero eso no le impide presentarse a las elecciones porque mantiene intacto ese derecho así lo cree el Tribunal Supremo ha que la Junta Electoral Central ha intentado involucrar en su polémica decisión de suspender el derecho del ex president a concurrir a los comicios europeos ni cuatro de los miembros de esa junta ni la Fiscalía ni el propio Supremo comparten esa suspensión que ahora queda en manos de los tribunales ordinarios fueron el PP y Ciudadanos quiénes instigar la Junta con su recurso y quiénes van a propiciar otra victoria jurídica de putts de Mon que sumar en las que obtuvo cuando ni la justicia belga ni la alemana decidieron acusar su orden de extradición o PP y Ciudadanos tienen unos asesores legales poco eficientes o no les preocupa enredar a las instancias judiciales en su batalla política se diría que tampoco les importa alimentar el victimismo de quiénes pues sin escrúpulos no dudan en invocar la memoria de las víctimas del campo nazi de Mauthausen para compararlas con los presos del proceso menos mal que la democracia está por encima de los juegos de trileros