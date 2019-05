Erika: "Tengo una familia monoparental, soy emprendedora y cuidadora"

Voz 1

00:00

yo soy Erika Araya llegué a Barcelona en el año dos mil seis junto con mi hijo mi hijo nació con síndrome de Down autismo hace un par de años por temas también laborales tuve que apostar por un cambio me me dediqué a Copa comenzaron trabajo como Autónoma de editora de libros y a día de hoy he montado mi propia editorial en independiente en donde me dedico publicar novelas de ficción entonces el desafío es que hacer algo con lo que realmente me siento a gusto con nuestras características familiares es decir un ser mujer en el mundo editorial ya es un poco complicado aquí además que teniendo la cargo a mi hijo que se su cuidadora soy soltera no tengo más hijos ni tengo pareja solamente mi hijo y yo vivimos los dos ex no quiso con gatos al príncipe tenía un contrato de cuarenta horas semanales tenía que tirar de canguro es decir buscaba servicio de respiro en diferentes organizaciones que tenían personas preparadas para atender a personas con discapacidad intelectual e yo ahora que estoy autónoma pues solamente trabajo en el horario en que mi hijo hasta en el colegio temas que a modo de reflexión personales que apenas ver que lo hemos compaginado de buena forma para poder trabajar y mantener a mi hijo es que con la edad que tiene mi hijo que ya tiene diecinueve años es una edad en que es difícil encontrar actividades de ocio para personas con discapacidad intelectual cuando son las hay muchísimas opciones pero al ser mayores llegar dímelo oye muchísima hizo lo que hace falta para ofrecer más opciones de ocio para las personas con discapacidad intelectual mayores de dieciocho años