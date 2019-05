La primera obligación de PSOE y Podemos

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos la primera obligación del PSOE de Unidas Podemos tras el mandato electoral de veintiocho de abril es no arruinar la victoria de la izquierda lo que no es socios advertir dada la facilidad con la que desde tiempo inmemorial las izquierdas encuentran líneas de fractura todos los observadores coinciden al menos en tres de los mandatos que transmitieron las generales alejarse del tremendismo acabar con las provisionalidad es apuntalar las políticas sociales por eso muchas miradas se volvieron a Portugal pero no se nos olvide que el éxito portugués no se asienta en el formato de la relación entre el Gobierno socialista y sus socios el Bloco el Partido Comunista que no están en el Consejo de Ministros sino en la calidad democrática de su acuerdo unas líneas de actuación claramente progresistas muy realistas y una gran lealtad importantísimo asunto este lealtad en la gestión y el control regular permanente de su convivencia me parece que en España no vamos por ahí el interés de Podemos por entrar en el Gobierno me parece muy legítimo pero no sé si Pablo Iglesias se da cuenta de cómo suena eso de tenemos que estar en el Gobierno porque no nos fiamos del PSOE es decir o los vigilados de cerca o In cumplirán los compromisos sociales esta es una señal de desconfianza que es muy mal augurio máxime cuando su eventual pacto pacto Podemos PSOE sería necesario pero en modo alguno suficiente pues harían falta apoyos de otros y eso siempre implica elasticidad imprudencia finalmente permitas la observación lo fuera de la victoria Se puede olvidar que los márgenes de error son más estrechos de los que parece la victoria socialista en las generales su indiscutible pero en votos la derecha derrotada está muy cerca y nadie puede entender mejor que Sánchez la verdad de la volatilidad política los tiempos que corren a qué velocidad Se puede pasar de estar desahuciado a rebosar salud naturalmente y viceversa Ikea estos virajes los producen menos los aciertos de los aspirantes que los errores de los que ocupan el poder