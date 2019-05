Preguntan a Sánchez si pactará con Rivera y responde que el cambio climático es terrible

Voz 1 00:00 en Hoy por Hoy Punto y Pérez Pérez buenos días muy buenos días

Voz 1022 00:11 bueno tal el fin de semana pues mira muy bien aquí no sé que me enganchó aquí a los mapas esos donde puedes ver lo que ha votado la gente calla calla menudo juguetes puesto en nuestras manos pues a que si así que ya sabes lo que votan tus vecinos sí pero bueno eso ya lo sabía porque tienen rastas claro y tú has establecido con periodismo de investigación una relación causa efecto directa rastas votos está claro ya las calles hasta donde hay una casa cuartel que arrasado Vox que si lo piensas no sé que ese empeño Abascal en que los españoles llevemos pistolas y sus votantes ya lo llevan bueno pero

Voz 2 00:39 después de este análisis sesudo profundo casi mejor empieza ya con los titulares vale sí venga

Voz 1022 00:46 dentro Careta

Voz 1 00:48 los titulares del futuro

Voz 1022 00:50 preguntan a Pedro Sánchez si pactará con Rivera y responde tajante que el cambio climático es una cosa terrible el presidente ha recordado que mucho más importantes que los pactos son los Pingüinos así no contamina hacemos el planeta y los animales no se extinguido los doscientos diplomáticos encargados de mejorar la reputación de España llegan a la ONU tarde Iborra a los diplomáticos culpan al jet lag que hace que el whisky suba muchísimo Pablo Casado será socialdemócrata los lunes de centro los martes de derecha moderada el resto de la semana si esto tampoco funciona Casado hará aún Guaidó hice nombrará presidente legítimo hacer patria no a Pablo Iglesias podría ser ministro de anhelos y suspiros el Ministerio de nueva creación se encargaría de esperar tranquilamente a que Sánchez te llame parece que se ha olvidado de todo lo prometido Javier Maroto monta una tienda Bío en Vitoria el exlíder popular cambia las gaviotas pone su otra gran pasión las hamburguesas de todo Santiago Abascal elegido hombre del año por la revista chicas y metralletas el líder de Vox arrebata así el título a Steven Seagal eso por suerte cada vez más españoles la división en el PP de Madrid sobre si les gustan o no los atracos a las tres de la mañana mientras que Díaz Ayuso los echa de menos el sector más moderados se inclina por las retenciones leves científicos del MIT encuentran a un tipo que ve Juego de Tronos no se pasa el día dando la brasa el estudio ha sido publicado por la revista Nature con el título putos platas dos puntos una perspectiva biológica

Voz 3 02:40 oye si en aplastar ese respeto olvidado que si tu jefa vaya vaya a verse se siente ya el lunes oye cuáles son las conclusiones del estudio que me interesa muchísimo

Voz 1022 02:50 pues mira fíjate al parecer el tío éste el que no da la brasa tiene un gen cambiado osea que no está bien de lo suyo a los dos ya me lo explico ahora lo cual lo cual por cierto me recuerda una cosa que le pasó