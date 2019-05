hay muchas películas sobre la adopción que nos acercan a la búsqueda de un chico adoptado que busca sus orígenes los porqués lo que quería hacer era dar algo un poco adicional a contar con el origen me interesan los tres primeros meses del bebé porque es un momento crucial y ahí entra en juego la labor de los trabajadores sociales eso me interesaba mucho como la Sociedad organiza el encuentro entre ese bebé en adopción y una nueva madre es el trabajo colectivo lo más interesante

Voz 3

01:38

pero deje lo mismo la última bueno no es capaz si les habrá algunos ya sabe de su nuevo trabajo cambia las cosas en relación a su proyecto Focus y un digamos que llevo una vida un poco menos estable pero al mismo tiempo como mi madre ha fallecido me ha dejado una herencia y me ha abierto un plan de pensiones así podría prolongar mi baja un poco más de tiempo cuando llegue el niño