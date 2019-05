Voz 0084

00:51

me me interesaba la historia de joven Nureyev por como culmina en su decisión de desertar eso me parecía un arco hermoso para la historia en un biopic general tuve esa idea cuando leí los capítulos de la biografía de nombre tiempo hace muchos años y ahora teniendo la experiencia de haberme puesto detrás de la cámara en otras películas me tuve la temeridad de abordar esa figura tan grande pensé que el verdadero Nureyev no estaba interesado en esto al igual que el personaje pero la película ese joven cada vez más de sí mismo algo interesante para mí es la auto realización