Voz 1 00:00 de ahí mi Sharon Lirio está ahí no

Voz 1480 00:17 el director que Elías muy conocido por películas como REC dos presenta una nueva película animación en la que se celebra los feo los raros lo singular extraordinariamente feos nos traslada hace Orán día una ciudad en la que mods y sus amigos viven en un entorno de alegría y felicidad

Voz 2 00:33 nuestras imperfecciones no hacen únicos y merece la pena luchar por ella

Voz 1480 00:38 pero no es de aquí de dónde vienen los muñecos que compramos para los más pequeños sino del Instituto de la perfección Maxi convencer a sus amigos para adentrarse en el mundo de lo perfecto allí los extraordinariamente feos se tendrán que enfrentar a lo que es ser diferente donde aprenderán y enseñarán que no hay que ser perfecto para ser increíble

Voz 3 00:57 venimos al Instituto de la perfección recordar sólo los muñecos bonito se reunirán con su humano perfecto

Voz 4 01:05 modelo el muñeco modelo

Voz 5 01:09 puedes modelo alerta

Voz 1480 01:12 allí se encontrarán Amandi una muñeca aparentemente perfecta pero con un pequeño defecto ella será la que ayudara a los imperfectos a integrarse en un ambiente liderado por Louis

Voz 5 01:22 por favor no digáis nada menos salud muchas muñecos llevan días castiza cinco estos el Instituto de la perfección y los muñecos perfectos quien lo una vista perfecta

Voz 1480 01:34 a esta cinta de animación musical ponen voz Blas canto Nerea Rodríguez Chen no hay Pit Bull quién también pone voz en la versión original Nerea es la protagonista con Vox y una muñeca Allegri curiosa que demostrará que ni lo feo tan feo ni lo perfecto es tan perfecto

Voz 1490 01:50 sí es muy dulce muy cariñosa muy entrañable no ir también que lucha mucho por lo que quiere no serrín me fácilmente yo creo que todo eso lo hacen que en unas es que soy muy parecida moquillo

Voz 1480 02:01 tres extraordinariamente feo da una lección tanto niños como adultos del valor que hay que darla la belleza vivimos en una sociedad en la que los anuncios de televisión los personajes de películas e incluso influencer crean cánones que tenemos que evitar

Voz 6 02:15 aquí tienes un poco más no creo que hay una muy mala escuela de aplaudir lo que hacemos bien es como que se confunde con prepotencia con superioridad tampoco es eso no no desde el momento en que tú crees sentí Si hay un peso ahí hay una energía que estos paneles y la gente de remontar

Voz 1480 02:30 la música también juega un papel especial en esta cinta ofrece fuerza poder y seguridad a los personajes sin embargo son muchos los músicos que critican el valor que se leerá este protagonista dentro del cine así lo comentaba la protagonista de esta historia Nerea Rodrigo

Voz 6 02:45 decía que quería saber la música se valora poco pues hasta que no nos la quitan creo que no hay una sensación Mossos punto todo no de hecho los créditos de las películas porque árabes no muchas Premier no sé qué

Voz 1490 02:58 hemos a la directo hormonas productoras de que la dirección musical la banda sonora cuesta mucho de encontrarla en los créditos no es algo que tenga como

Voz 6 03:05 The Affair la pérdida en películas mucho más antiguo atribuida salió primero porque era muy grande y apropiados para que lo ponían como algo muy muy importante

Voz 1480 03:12 Zimmer pero sólo moral extraordinariamente feos es una película estadounidense de animación musical que cuenta en su país de origen con las grandes voces de Nick Jonas Kelly Clarkson Pit Bull del monarca eh Se trata de una cinta que intenta convencer a los más pequeños y de concienciar a los adultos de que lo perfecto no está establecido que cada uno es como es y que hay que aceptarse a uno mismo