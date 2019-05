Gonzualo Suárez: "Cuando escribo no sé hacia dónde voy. Quiero ser el primer lector en sorprenderme"

Voz 1995 00:00 el Hospital portugués en el que a esta hora sigue ingresado Iker Casillas ni confirma ni desmiente que el portero se pierda una sola Sección de cuerpos especie tal como el astro de Móstoles ellos son capaces de parar un chut de mal humor con una fina ironía hacen paradones la tristeza no se les cuela una solemnidad ni aunque la Ubrique con mala son cancerberos en lo serio brinca bajo los palos el cachondeo y lanzan en diagonal atrapar un chiste imposible al bueno siempre mi equipo los guardametas de la risa a nuestros queridos amados y adorados

Voz 1 00:36 a mi tierra a Dani Mateo muy buenos días buenos días y siempre un poquito más de Izquierda más que por ideología

Voz 0460 00:43 poca más historia de la puerta aquí rutina muy buenos y guardias tengo que decirte Toni Garrido que hoy no confiaba en que pudiese hacer toda la metáfora de todo el paralelismo portería con la comedia no no sé digo se vino abajo la segunda frase bien

Voz 2 00:56 es decir que está muy bien no me no me ha gustado me que hay que aplaudirle el el mérito y el talento

Voz 0460 01:03 Eva Cruz porque este saquear de dos personas como Iñaki como yo que no haber tenemos buena superficie pero pero muy poco fondos somos como un charco sabes es que no lo nos puedes confundir con un lago pero no lo es charco lleva saca cada día una página entera

Voz 1995 01:21 Evans quiénes sirves a maravillosa introducción que cada semana es más difícil tiene razón Ineco ya bueno más allá de conocer vuestros vuestras dotes para el arte Larry Summers organización la comedia pues también tendréis aficiones hombre pues Aleix cosas en vuestro tiempo libre

Voz 0460 01:38 además cosas divertidas no como coleccionar sellos con esto de esos plenos discos así pues yo no no es buena Mateo no muy gravemente no no muy dijo

Voz 1995 01:47 si iba a conciertos de música metal que te vi el otro día

Voz 0460 01:51 pero forzado forzado a mí es obligatorio sabes es atípica Chaves como cuando llevas a tu padre venga papá que hay que salir también y te lo llevas a una discoteca y lo ves que ya el hombre no se adapta ya no sabe cómo sujetar el cuba libre

Voz 1995 02:06 no entremos sigamos dice sí a todo

Voz 0460 02:08 yo lo he sido todo yo era si me puse la Balthus salgamos hija de flores y otros gincana para ir a ver a Metallica y una coleta otro ejemplo de la de Los Vengadores que es la Pilarica en estos momentos taquillera de los beta basta planing que crezca la gente ya hombre basta de gente volando Un viejo tengo viejo gente volando ya hay señores que lanzan rayos por la manos vale hoy crecer todo

Voz 1995 02:35 es el día en que los directores en la película de Los Vengadores los hermanos ruso han determinado que a partir de hoy ya se puede hablar de la película

Voz 0460 02:43 a pesar de no hay nada exacto así ruso han dicho que les ha dicho lo que sabes que el cine de autor es así han decidido que hoy ya se puede hablar de la sino la has visto ya te aguantas hoy ya

Voz 1995 02:55 a ellos dicen además tienen razón hacemos películas para que la gente las comente las comparta qué es esto de no poder hacer spoiler que es como se dice ahora sí que sí

Voz 0460 03:03 es viajero muy pesados con spoiler hay gente que vuela y al final ganan los buenos es que ellos dijeron no se pueden hacer spoiler por favor ya era ahora sí que quien es un país que ganen los que lo bueno es que está regulado el tema del

Voz 1995 03:17 contar qué pasa en una trama cuando cuando caduca eso

Voz 3 03:21 me caduca cuando pasa el tiempo prudencial hombres han éste sea estrenó hace tres semanas yo creo que ya se pueda hablar pero la gente que después les en general son unos y bueno son no son buenas

Voz 0460 03:31 Daniel Hitchcock en Psicosis cerraban las puertas y no dejaba entrar a nadie una vez empezada la película Una vez dentro les pedía todos por favor que no hicieron spoiler yo creo que es el primer fenómeno spoiler que hubo el de Psicosis básica no podía es decir que él y ahora que lo decimos no no no hay mucha gente que ha visto Psicosis

Voz 1995 03:56 yo solamente digo que en algunos países él mismo es una anécdota apócrifa se dice que la película se titulaba

Voz 2 04:02 la madre y él no hombre hombre

Voz 0460 04:05 se lo digo que en algunos países no no película llevaba ese título en España acordaron en España que tengamos una película La semilla del diablo si no se sabía hasta el final eso eso es como igual de verdad me dio un abrazo al que habló el título eso es como llamara el sexto sentido el muerto que no se lo huele él está put temas pues te das cuenta que todo te ves esto se ha prescrito ya

Voz 1995 04:34 bueno pero eso es preguntaba cuándo prescribe decir cuando ya se puede hablar abiertamente

Voz 0460 04:37 algo sí vamos a depende de la película en Titanic desde el primer día bueno identitario tan importante Tanic yo tengo la mejor

Voz 1995 04:45 mi madre esta tarde se estrena el viernes mi madre va a ver la película vienes con mi hermana vuelve a casa dice Litani madre mía qué pena cuando se muere el chico

Voz 0460 04:55 ah bueno claro es bueno bueno mi hermano fue el barco más o menos y a mí me sabía que son si en pena mi hermano añadió me dijo dijo el digo hombre pero como me dices eso iré a ver que eso se ve desde el principio vale

Voz 1 05:09 eh no tenía ni idea que sí que cuando

Voz 1995 05:12 pues como bien decía Lucía cuando no demos solemos llamar al que sí la tiene siempre el teléfono que la tiene muy buenos días el que tiene ideas y que quien ideas y es una y menos mal que ha venido usted ha visto la peli la última película de Los Vengadores no

Voz 4 05:27 tiene intención de hacerlo no

Voz 0460 05:30 importa Ontinyent con el cine de superhéroes bueno tres no os no significa once

Voz 5 05:41 no esto no verdad no me apetece mucho pero no estoy de acuerdo en que ahora como llamáis esto spoiler esto no

Voz 0460 05:50 pero antes de que viniera o no ahora ahora sabemos

Voz 5 05:52 todos los de qué trata la película ya han ya ha pasado el tiempo y en que el acomodador si no le dabas propina te decía el asesino es el mayordomo ahora ahora todo eso ya no sí y la de cierto he de confesar que es la película que más miedo me dan en mi vida pero terror ahora es incomprensible por ejemplo porque ya darse el terror ahora consiste en que te o llene te salpique la sangre en la finca pero pero la entonces la cosa está voy a decir ontológica eso de la madre que solía en fin me daban un escalofrío de hecho me acuerdo que mi mujer y yo cuando subió a la escalera en Barcelona volviendo a casa

Voz 6 06:43 se apagó la luz pasamos un momento de pánico

Voz 4 06:48 después se define van a subir a la luz se va la luz

Voz 5 06:52 el modelo no in no era películas no era por el susto final ni no no no no es un hijo de cómo los que hacen spoiler es uno pornografía yo he un y un asesino en potencia pero todo eso dentro de un cine convencional se se notaba detrás de la pantalla había que asomarse detrás de la pantalla

Voz 1995 07:18 bueno lo han reconocido pero saben que Gonzalo Suárez lleva casi seis décadas formando parte del tejido intelectual y cultural desde París país es escritor es director de cine es periodista asturiana y no necesariamente por ese orden es un creador constantes en cuya obra sería un poco más difícil entender quiénes somos y quién hemos sido durante los últimos años y hoy viene presentarlos un nuevo libro se llama la musa intruso

Voz 6 07:46 otros lo llaman inspiración pero sólo llama la musa intrusa sí que es una musa además de intrusa bastante inquietante

Voz 5 07:55 si se va la luz cuando llega la cruza me a ellos la luz antes de que llegue si como Le Pen y ahora la la la musa cuando en la ducha no es un es un libro peculiar porque se lo debo por cierto la estructura del libro se la debo a Claudio López Lamadrid que murió hombre no por culpa de libros pero pero justo justo y además que fue el que me aconsejó poner retazos autobiográficos inicialmente era un libro de relatos todo con lo cual tengo ahora parte preparado los relatos que descartado

Voz 1995 08:43 el libro donde lo colocamos en ficción au en biografía

Voz 5 08:47 pues es una vez más una mezcla que yo tenía mi sospechas de que eso no funcionaba pero pero parece ser que ahora sí es es una mezcla es decir el el el hipotético prólogo propio malo una manera es una sucesión de de anecdotario autobiográfico no no muy importante muy desenvuelto muy yo qué sé que vamos muy ingenuo e incluso a veces me avergüenzo pero pero en cambio sí porque son cosas no

Voz 1995 09:25 le voy a robar el título me apareció Glorioso una vez tome escribe libro debería además hipotético prólogo y eso sería un poco sospechoso eh retirarlo pueda

Voz 5 09:39 el hipotético prólogo llega hasta unos nada hipotético relato

Voz 4 09:45 que es sobre un suceso hace cinco siglos así sobre Hamlet biográfico

Voz 0460 09:55 la fiesta en Tengo una pregunta si como como mal escritor

Voz 5 10:00 sí pero tú Gelco

Voz 0460 10:03 así como como cómico como pésima amigos bastante mejor que tuvo pero realmente totalmente si cualquiera entonces como pésimo escritorio malísimo cómico yo también cuando voy a hacer un monólogo a veces quiero contar una anécdota personal y me da cierto pudor cuando no tiene tu edad Gonzalo cartas sobre la mesa porque tú tienes una edad ya pero vemos como prometa como para quitarse el sombrero esas tonterías se te quitan de la cabeza hay dices voy a contar todo

Voz 5 10:32 no no

Voz 0460 10:36 he estado en cuenta no se va hablamos evitar avergüenza vamos a hacer una pequeña pausa

Voz 1995 10:40 esa perdón enseguida volvemos así el evitaban vergüenza

Voz 1995 10:58 pues a eso se dedica a Gonzalo Suárez a pintar ventanas es cineasta escritor y una de las personalidades más relevantes de la cultura de nuestro país basta echar un vistazo a su reconocimientos para confirmar los Premio Nacional de Cinematografía el Goya como mejor director Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes Caballero de las Artes y las Letras casi nada Medalla de Oro del Círculo Bellas Artes todavía mantiene una buena combinación de derecha izquierda como pudimos comprobar hace no demasiado tiempo con el sueco como sparring

Voz 4 11:26 a Gonzalo Suárez muy buenos días no si hola buenos días

Voz 1995 11:30 todo eso lo notables no haber perdido dotes púgil místicas me parece lo más notable

Voz 5 11:36 pues sí he perdido He perdido ligeramente yo creo desde que me rompieron una costilla no vuelto a pelear eso cuando fue pues puede mermar mi hermano mi hermano y en una terraza de de la talla amigos setenta de Barcelona inolvidable pero ese acontecer pero es curioso porque al sentir el dolor que te rompen una costilla Mi primera reacción fue quitarme los guantes para pegarle

Voz 1995 12:12 nunca ha publicado más de dos decenas de libros ha dirigido trescientas películas y lo tiene obligación de la que hablábamos es la musa intrusa

Voz 4 12:23 usted tiene lo digo con Torres

Voz 1995 12:26 pero no quiero parecer impertinente pero cuando va a recoger un premio tiene ya una plantilla hecha o realmente cada discurso cada premio cada reconocimiento es distinto

Voz 5 12:34 no no nunca tengo plantillas ni ni para escribir libros y un poco al azar a ver qué sale porque Press percibes no quiero saber no quiero saber lo que pasa antes no en general también en las películas lo intento pero si me va las películas es más difícil hay que convocar actores hay que saber un poco de que es lo que va a hacer pero los libros no me me siento prefiero ser el primer lector sorprendido sinceramente no tengo ninguna plantilla si en las zonas estas autobiográfica que sí que escrito con un cierto pudor pues hombre ahí sí me remito a hechos y no miento nunca no miento nunca en el periodismo por ejemplo cuando lo hacía el el que hacía de verdad no no oeste de comentarios después de fútbol y todo eso no me gustan los artículos de fondo sobretodo sobre el fútbol pero cuando ibas a entrevistar boxeadores au a jugadores de fútbol y entonces te miel prurito que por eso decía si era un antecedente o no pero eso me importa un bledo Nuevo Periodismo de ir contando lo que me pasaba cosa que ahora es bastante prohibitivos decía ayer Diego llevamos no me no abren tal se oye un ruido dentro pero es verdad pero sea lo que pasa verdad y luego lo que dicen por supuesto los respetado absolutamente el muy importante en el periodismo es escribir escribir como como bien escribir bien por qué no no siempre lo consiguen ir es terrible cuando te graban después no te reconoces porque claro el problema de dosificar de saber manejar es muy difícil escribir algo grabar

Voz 1995 14:43 bueno más bien ejercicio de síntesis era muy complicado este libro incluye cómo será cómo cómo será el número de personajes que incluye un índice de de personajes entre los que aparecen nombres como el entrenador de fútbol Helenio Herrera

Voz 9 14:56 porque la cama no lo hace en España en Italia que un club querido vale no con este jugador aumenta de muertos su rendimiento

Voz 1995 15:06 los hidratos de trabajo en los sesenta elaborando informes para el Inter de Milán

Voz 5 15:10 si sale con bueno a esos eso le debo el hacer cine que realmente fue el presidente de entonces el que me pagó las primeras películas la primera

Voz 0460 15:25 qué dijo compañía informe esto es informan está muy bien escrito son define no me costó mucho trabajo convencerle pero como los informes coincidieron y no por sus méritos

Voz 5 15:36 con el éxito de el Inter fue el Barça el Inter y el de los dos los dos campeonatos de Europa ahora llamados Champion ni ídem mundo ya hay hay pues es realmente esta había euforia pero no obstante tuve que pelear mucho para para convencer a Moratti a través de Helenio para que pagara la primera película que fue emitido

Voz 1995 16:08 Curioso aparece otro nombre que ya está relacionado en la Historia a Gonzalo Suárez que es el de Sam Peckinpah es la orden Perros de paja de Grupo salvaje entregan la cabeza Alfredo García de otros grandes grandes me debo decir obras maestras de del cine y poner una una frase genial en boca de Gene Hackman lo pone usted en el libro que dice la vida es muy corta para pasar cuatro semanas con Sam Peckinpah

Voz 5 16:36 esto es así es así en él pero sí pero no llegó siempre muy bien desde hasta su muerte colaboré en no en algunas películas aquí pensé seriamente en el libro no musa intrusa en la parte autobiográfica he tenido la desfachatez de poner fragmentos de las cartas porque en aquel entonces nos escribíamos cartas cuando no coincidíamos coincido en Londres en en Los Angeles donde colabora o con él por cierto esto sí me duele porque colaboré con él en un en un guión sobre mi libro doble doce Si no se llegó a hacer por bueno en fin ahora no voy a entrar ar esos avatares pero ese paso en la película anterior se pasó dinero etcétera y entonces los productores se echaron para atrás teníamos ya el reparto Vitolo pero pero ahora que quieren recuperarla Tusell a volver a hacer doblete nos ya he firmado ya de libros los derechos del libro pero ya están recuperando los de Peckinpah con los guiones que con que hemos escrito conjuntamente tenía la ilusión y el primer proyecto era que lo dirigiera yo que me parecía elemental pues resulta que van a hacer papel

Voz 1995 18:09 en usted

Voz 5 18:11 qué pues rumor vehemente no no no lo sé

Voz 1995 18:15 va a ser hombre eso donde que llama sí

Voz 5 18:17 pues en Antena tres creo que me parece que tiene relación con el dinero que ponen en cualquier caso eso eso me fastidia porque yo de mayor quiero hacer cine

Voz 1995 18:29 es que es un reto estar aquí Margarita Salas nos hablaba de que ya primeros sintió hace mucho tiempo el rechazo como era mujer científica no la hablaban ella directamente con David laboratorio hablabas tu marido directamente en que ella inesperado como se concluyó que nadie le hacía caso después nos ha contado que ella se siente ahora más se siente discriminada por ser mayor

Voz 0460 18:51 es increíble es un desperdicio de cerebros pero

Voz 1995 18:54 sale usted se siente discriminado por ser mayor por eso no es de verdad

Voz 5 18:57 pero sí sí a la hora de marcar goles también con el gorro goles hipotéticos eh tengo salvo salvo en la playa jugando con los pies desnudos si lo añoro los goles así en campo de hierba va a los puedo contar con los los de una mano inmenso

Voz 0460 19:20 yo como soy el contrapunto cómico de la entrevista me permite rebobinar momento Tony en la entrevista a una cosa que ya está ahí ya Molina como diría Jordi Martí saca la ciento están escuchando atentamente cuando me comentabas que tu hermano te rompió una costilla sí pero dónde has dicho que te la rompió hace un rato

Voz 5 19:41 no eran un Rin claro es Nacho en una tierra

Voz 10 19:44 hasta tener amigos era un como en una terracita te amigos si teníais guantes puestos sí pero qué tipo de tardes pasaba

Voz 0460 19:52 tu hermano y tú eres malo era el vermú

Voz 5 19:56 pues efectivamente en realidad esto el Rin no lo he hecho más que más que con con amigos como ese amigos de estos que no te pegaban

Voz 10 20:12 dónde está tomando un café no nada de café no los poníamos en la terraza hacer guantes no si vamos calentando sí sí sí sin camiseta a mí lo echó por clientes

Voz 0460 20:27 por allí no nosotros

Voz 10 20:30 los clientes ser dicho de la terraza nueve Rafa no no es que ya no es una terraza de no en tu casa

Voz 11 20:39 ajá baile

Voz 0460 20:43 no me parecía fascinante la imagen de y su hermano en mitad de una terraza habían pasado la gorra

Voz 1995 20:54 bueno hay que decir que este mes de julio eso son muchas la agenda de de Gonzalo Suárez está repleta de acontecimientos este mes de julio déjeme destacar uno que es la que existe en la Universidad Complutense de Madrid ha organizado un curso de verano en el que una docena de especialistas analizarán la obra literaria cinematográfica hay periodística de Gonzalo en ese curso se analizarán sus películas como Di tirando

Voz 12 21:15 admitirán voy con la sensación de que el mundo ha sido creado para no

Voz 13 21:21 cuando aliento vimos el nombre vamos a Oviedo Express

Voz 1995 21:33 el Gonzalo usted cosas pero las sensaciones que tiene más por hacer que la que ha hecho ese a quien tiene los cajones repletos de ideas de libros de películas guiones de cómics como el de la maliense de casi le dejan parece que tiene usted más puede hacer lo que ha hecho que es mucho

Voz 5 21:50 sí puedo hacer desde dejó porque no veo yo cuando no podía hacer iba a decir que lo tengo todo porque tengo mala memoria de lo hecho no me no me vuelvo a leer no los libros empiezan a sobrar en las estanterías no todo todo todo lo por hacer lo lo por vivir lo otro ya pues ya a lo hecho pecho

Voz 1995 22:22 ya la pena puñaladas que es lo que se dijo

Voz 5 22:24 sí

Voz 1995 22:25 a lo hecho pecho ya las penas puñaladas no entender ustedes con tener a Gonzalo Suárez en una etiqueta mereces es más allá de los Giner básicamente un género en sí mismo es uno de los grandes creadores de este país y lo hace muchos años su último libro recuerden Zvi Tula la musa intrusa

Voz 4 22:41 Gonzalo que queremos mucho verdad todos los supongo

Voz 1995 22:48 queda acreditado el amor que este país siente cuenta con nuestro cariño

Voz 14 22:51 pues muchas gracias un abrazo muchas gracias que no te pedían tu hermano por Dios no te puedes pegar no ahora ya no nos pegamos

Voz 15 23:00 ha