Óscar Egido y Javier Herráez cuentan la salida del hospital de Iker Casillas en SER Deportivos

Voz 1

00:28

hace unos días tuvo un acontecimiento la verdad que fue bueno pues algo que pudo suceder en en cualquier momento de la vida cualquier persona me tocó a mí y bueno pues aquí estamos Dios es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte instruye todas las redes a mucha gente que está preocupado estos días porque me han hecho sentir he querido y por tanto hay que sacarse una sonrisa de estos momentos yo creo que lo voy a sacar la verdad es que me emocionó un poco vio tanta gente que ha venido aquí intentamos mostrar de cariño no quiero olvidar a agradecer a al Hospital Doctor Nelson que que bueno toda la gente que hubo en en Porto que me ayudó a venir rápidamente aquí al al hospital y ponerse manos a la obra a toda la gente contribuya a que viniese muy rápido para poder eh bajar el efecto que desde del infarto que teme que quede que tuve y agradecer por supuesto a Felipe Macedo Isabel Callas Ayo Carlos que fue la persona que me hizo el catéter y agradecer las muestras y muestra así miles de muestras de cariño que me da mucha gente a través de las redes sociales de vídeos de de mensajes is también en diferentes ámbitos de fútbol ahora ya voy mejor ya me me encuentro mucho mejor será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses no lo sé la verdad es que me da igual lo importante es estar allí y también agradeceros un poco a vosotros todo este tiempo Davis estaba aquí que tampoco es fácil porque Sartorius esperando a ver qué sucede pero bueno había que esperar había que quiero dejar con lazos asentarse que el cuerpo sesenta sé que las cosas sesenta se ahí está morir un poco emocionado pero lo que hay pero estoy bien lo puedo contar lo puedes ver así que muchas gracias una vez más a todos a la Familia también por supuesto que me han apoyado mucho hay además a la gente y también Amy club por supuesto por el gesto que tuvieron el sábado agradecer ya en miles y miles de personas que me ha dado muchísimos mensajes que no he podido contestar quedé contestando porque va a tener tiempo para ello inhala muchas gracias no sé lo que será el futuro vuelvo a repetir por si acaso alguien me pregunta Otín incertidumbre pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir cómo me encuentro así que muchas gracias gracias por la espera y lo veremos pronto