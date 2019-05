Voz 1 00:00 literato

Voz 2 00:02 hola un nombre que inspiran miedo y terror un asesino sediento de sangre inmortalizado en novelas y películas las impactantes leyendas de este vampiro siento emitido a través del folclore de los mitos del éxito editorial del autor irlandés Bram Stoker Drácula inspirado en Un príncipe rumano del siglo XV llamado Pla

Voz 0772 00:34 como escuchamos en este fragmento de un documental de Canal Historia la figura de Drácula ese arquetipo que la cultura occidental hoy tenemos implantado de una manera tan intensa viene de la mano de un escritor irlandés Bram Stoker nacido en el año mil ochocientos cuarenta y siete y fallecido en mil novecientos doce han pasado pues más de cien años desde su fallecimiento la obra de de Stoker principalmente esta novela Drácula ha marcado quizá el devenir la inspiración de muchos autores y de muchos interesados en la historia porque hay que recordar que muchos de los aspectos que se desarrollan en esta novela dónde están ambientados en el en en la propia idiosincrasia que rodeó a Bram Stoker con esa sociedad victoriana tan conservadora tan avanzada tan revolucionaria en muchos aspectos Rubén García Robles bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 4 01:25 hola Nacho qué tal muchas gracias

Voz 0772 01:27 Rubén García Robles ha publicado la sombra que amó Brann es una nueva novela publicada por las ediciones en donde senos y recrea yo creo que de una manera brillante precisamente ese ambiente histórico esos perfiles de la biografía de Bram Stoker menos conocidos que que nos llevan a conocer un poco esas inquietudes

Voz 5 01:49 es esos esas curiosidades esas preguntas que el propio Stoker

Voz 0772 01:55 que se hacía Rubén en tu novela como digo si viaja un poco a la sociedad victoriana que de visto quizá desde nuestra perspectiva del siglo XXI siempre lo entendemos como algo más siniestro ese Londres lleno de de neblinas de oscuridad sin embargo fue una época también de de inquietudes intelectuales que es un poco también lo que lo que empujó a Bram Stoker a a buscar esas huellas tradicionales en el folclore y en las tradiciones más populares no

Voz 4 02:21 así es Nacho como bien ha dicho nace en mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 6 02:27 en un poblado en un pueblecito de de Irlanda al norte de Dublín hoy es un día un barrio contar

Voz 4 02:34 no voy allí y bueno pues estuvo los ocho primeros años de su vida postrado

Voz 6 02:38 en una cama debido a una enfermedad que son una de las piernas exhaustas en una época demanda

Voz 4 02:43 hace mil siete imagínate es el año central de esa época entre mil ochocientos cuarenta y nueve

Voz 7 02:49 de de la gran hambruna la que bueno

Voz 4 02:53 Irlanda muchos tuvieron que emigrar muchos murieron a causa de las del mildiu que bueno saciar que las patatas se convirtieran en puré en la tierra ahí Ivo alambre a la inmigración y en esa época de de enormes dificultades su madre Charlot y su abuela Matilda cuentan un montón de historias del folclore a ese niño postrado en la cama y que no saben qué hacer con él ese niño postrado en la cama enfermo pues Seeley cuentan todas historias del folclore del folclore irlandés que se mezcla con con con esa época de de hambruna en la que bueno pues se confusión se produce una enorme confusión en la mente de de los irlandeses que ven cómo se mueren de hambre y que creen que es debido a la maldición hay ya seres monstruosos que vienen buscando a sus seres queridos no bueno pues recurren al folclore para para explicar un poco ese tipo de situaciones

Voz 0772 03:51 que curioso porque vemos que está condicionado como cualquier persona cuando nace en una sociedad en un momento dado está condicionado en esta casa Bram Stoker por todos esos elementos su obra es relativamente extensa y quizás hasta nosotros solamente ha quedado quizás lo lo más brillante no y por desgracia sucede también a muchos autores escriben un libro del que solamente es son conocidos por porel no porque quizás el más magnífico el más brillante el más notable el más extraordinario en el caso de Bram Stoker no fue la novela Drácula hay un también está inspirada por lo que comentas también en en en muchos de esos aspectos no que que tú reflejan tu nuevo en tu propia novela La sombra que amó Bram de esas tradiciones europeas que él llegó a conocer a través de amigos conocidos que compartían con él esas inquietudes no por por todos estos elementos

Voz 4 04:45 sí sin duda la la la amistad con personajes como Thomas Hall que en como Armin Van el profesor húngaro que le pone en contacto con el Drácula más histórico Icon Icon la tierra de Transilvania no pues sin duda también marcan marcan el el la escritura de la obra de de de la obra más famosa no que en la que invirtió siete años de su vida desde mil ochocientos noventa y ocho dentro noventa y siete y sin duda como bien dices la amistad con Thomas Hall que en ese gran escritor de la época que es el primer escritor hoy es un escritor apenas conocido pero es es es el escritor que primero consigue vender un millón de copias de una de sus obras Ike bueno y no se le conoce mucho pero una de las últimas obras cinematográficas que llevó al cine Alfred Hitchcock en cine mudo uno su más obras en cine mudo fue de de de máxima que es una obra que tuvo un éxito rotundo este Thomas Hall Kenny bueno amigo al que no muchos saben que a Bram Stoker dedicó su obra de de Drácula en la que es Tomir Juanmi Beck Thomas Hall queden aparece en la novela póstuma la dedicatoria de de Drácula va dedicada a este hombre Thomas Hall Ken que como digo Le contó muchísimas historias que después él llevó a

Voz 0772 06:11 la graves toquen llevó a la novela claro quizá con poco en en imagino a no ser relatos también siendo un poco exagerado es también y llevándonos por por el romanticismo de de la época el esos relatos contados a la luz de la hoguera por las noches en una sociedad como decía antes también muy conservadora muy puritana muy muy religiosa pero al mismo tiempo muy supersticiosa no que también es lo que lo que ha marcado en muchas ocasiones la la la evolución de las propias sociedades no esos contrastes entre unos aspectos sí y otros

Voz 4 06:44 sin duda el me llamó la atención a la hora de estudiar la época victoriana de esa de esa combinación no de de de de efectivamente una época avanzada que que quiere avanzar moderna y por otro lado que que mantiene todo ese sistema de supersticiones y creencias y demás me me llamó profundamente la atención hoy Iniesta historia para para concluir y cerrar el círculo esta historia como bien dices fruto de la superstición de la creencia de que de que había sido analizada esta mujer y demás que bueno había se había conservado pues probablemente a consecuencia del consumo de Lauda no llamar esta historia la incluya Bram Stoker en en en su novela a través de la figura de elusiva estén como hemos conserva Lizzy sida Lucy de estén rueda conservan parte conserva en parte el la magia del no eh efectivamente se puede se puede observar que siendo una época de industrialización de de de de avance de de modernidad es una época todavía en la que efectivamente la superstición e ir en Irlanda todavía un aún más en Irlanda en esa que no era

Voz 8 08:03 toda una nación era una una colonia en la

Voz 4 08:06 poca y que bueno podemos enlazar si quieres podemos enlazar ya con con la idea de que siendo una colonia

Voz 7 08:15 ahí nace un movimiento

Voz 4 08:18 esto que es el Cenia en ismos fruto de la idea de que Irlanda está oprimida bajo el yugo británico su su movimiento el feminismo

Voz 7 08:28 que en la novela yo digo que es la causa de la aparición de Jack el Destripador ya que el Destripador mantiene una relación muy cercana muy cercana con la figura de Abraham estoque porque este amigo Thomas que esté

Voz 4 08:45 amigo y mejor uno de los mejores amigos ya Bram Stoker había mantenido una relación íntima prohibida digamos con uno de los sospechosos de ser ya que el destripador que se llama Francis Campbell tal y que pertenecía al movimiento del feminismo que es la base de él hay disculpable camaradas Hood que es la base del movimiento tira

Voz 2 09:12 el verdadero Drácula así que sobrevivió a la tumba Bram Stoker no sólo inmortalizó su nombre sino que también utilizó su vida en su novela en el libro Drácula habla orgulloso de sus antepasados Transilvania los la descripción se ciñe fielmente a la del verdadero Drácula que luchó contra los trucos del Drácula de Stoker se había formado a través de toda una línea de sangre de la Historia que había descubierto en parte mito proveniente de la tradición sobre vampiros del siglo XIX y en parte realidad en forma de late el empalador el Drácula de Stoker era el vampiro absoluta

Voz 3 09:54 escuchábamos ahora

Voz 0772 09:55 momento de este documental de Canal Historia dedicado a la figura de Drácula en relación a Bram Stoker y pues nuestra charla con Rubén García Robles autor de La sombra que amó Bram una novela publicada por Ediciones Rubén como decíamos antes en la historia de de Drácula esta leyenda nacida en quizás en las montañas más perdidas de de Europa inspiró sin lugar a dudas no al el relato de de Bram Stoker pero también hay otras referencias no de los últimos años han aparecido incluso cuadernos de notas libros que pudieron haber sabido servido también de inspiración para para el trabajo de de Stoker en este sentido

Voz 7 10:37 sí sí sí así es Nacho tienes tiene razón

Voz 4 10:40 el treinta de abril del año mil ochocientos noventa a Bram Stoker se reúne con Armin Van Very un profesor húngaro que había viajado por el Oriente disfrazado de musulmán este hombre le pone en contacto con la figura de cera ir a Bram Stoker amante de el del folclore de los distintos territorios europeos del suyo propio donde hay un personaje que se llama drop Fall a León le llama la atención es la figura de este personaje del que hablar nada Armin Van Veri no hizo bueno pues es es este hombre este profesor húngaro el que le ponen contacto quizás con el con con Blatter el el personaje histórico pero advierte también de que bueno todas las crueldades que se le atribuyen a este hombre como el empalamiento no que le lleva que lleva bueno pues a quién sea el sobrenombre por el que se reconoce no es el empalador pues advierte de que quizás sea una manipulación de la historiografía de la historiografía húngara eso le lleva a poner interés en todo lo que aparezca en los libros de sobre esta figura

Voz 7 11:50 y encuentra un libro en will be

Voz 4 11:54 o en en en Georgia en la costa de Llor se encuentren Willy en la biblioteca de vi un libre que es han acabando prisa Navia en Balah que ha escrito por William Wilkinson cónsul en en esa en territorio europeo en el siglo XVIII encuentra también

Voz 7 12:13 en la figura de Drácula donde se hablan en Vigo

Voz 4 12:16 las pequeñas líneas sobre la figura de Drácula y sobre cómo son las carreteras en la zona que recuerda en mucho en parte a la a la

Voz 8 12:26 a la descripciones que hace de la diligencia atravesando el

Voz 4 12:30 el paso del Borgo por por las tierras inhóspitas de los Cárpatos en

Voz 0772 12:36 que luego vemos no en en películas como la famosísima Drácula de Bela Lugosi universal de los años treinta donde se recrea también ese aspecto

Voz 4 12:45 sin embargo permíteme que que diga que la de Francis Ford Coppola del noventa y dos es quizás la

Voz 8 12:51 a tienen más sea justa la más fiel la que más se ajusta a la a la lo que son los diarios del salto los saltos en el tiempo los saltos en los persona

Voz 4 13:01 Bages y demás y si me permites ya que ya que hablamos de la novela de Jonathan Jarque diré diré que eh volvemos a a ese relacionarse porque Drácula es una amalgama de todo eso que hemos hablado del folclore de Irlanda del del teatro otros se Xperia no he visto a través de los ojos de Henry Irving pero también es Jack el Destripador porque como hemos dicho tiene esa relación mantienes relación a través de Thomas Hall que

Voz 7 13:33 no este personaje acusado Jonathan Jarque

Voz 4 13:37 recordemos que va a Transilvania a venderle unas propiedades inmobiliarias así arranca la novela de esto que va a venderle unas propiedades inmobiliarias al con unas propiedades inmobiliarias cuatro concretamente en el centro de Londres pues bueno recordemos que ya que el Destripador este personaje al que yo digo que se ser acusó puede ser ya que el cirujano irlandés ha sentado en Estados Unidos sea había había adquirido varias propiedades en en en Londres para que una vez cometió los asesinatos no pudiera ser atrapado y otra de las otra de las cosas que introduce habrá en la novela de Drácula procedente de ella que el stripper

Voz 7 14:25 no es la huida cuando en la novela

Voz 4 14:30 Drácula embarcan el que zarina Caterina You llegue a su territorio va huyendo perseguido por Jonathan Jarque termina Jarque el profesor bomba gel sin etc

Voz 7 14:40 imita en mucho a lo olvida de Francis tan vuelta de la isla de de del Reino Unido que persuadido por Scotland Yard

Voz 4 14:51 en mil ochocientos ochenta y ocho después de haber cometido los asesinatos en Chaplin sale al al puerto de Le Havre embarca en un barco en la Bretaña va Bayo