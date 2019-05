El Museo de la Muñeca de Onil

Voz 0772 00:00 pues en Ser Historia después de la historia del deporte que cada pocas semanas nuestra nuestra compañera Cristina García no dejamos el aspecto más lúdico de la historia en esta ocasión nos centramos en la historia de los juguetes más en concreto en la historia de la muñeca en nuestro país en España hablar de muñecas en España es hablar de una localidad de la provincia de Alicante Onil hay un pueblo que desde el siglo XIX ha estado construido y dedicado prácticamente en toda su infraestructura e industrial al juguete especialmente a las muñecas empresas tan conocidas como famosa fábricas agrupadas de Muñecas de Onil Sociedad Anónima que es el acrónimo de esta empresa y que desde hace décadas regalan sueños ilusiones a los más pequeños a niños y a niñas son un referente de la calidad de un elemento con el que todos hemos crecido y con el que todos nos hemos servido para desarrollarnos instruir nos aprender en definitiva desarrollarnos como seres humanos en la localidad de O'Neill se encuentra el Museo de la muñeca estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora cuentan con la idea de mire qué reportajes más bonito nos ofrece Nacho en Ser Historia para volver un poco a nuestra infancia nuestros primeros años de vida con con ese con ese entretenimiento con con los juguetes y otros piensan que quizás el aspecto más terrorífico qué dicen las muñecas son los muñecos no que las últimas décadas también por por esos referentes que tenemos en la literatura y el cine de terror pues para muchos una muñeco muñeco más que dar una sensación agradable produce miedo sin embargo el Museo de la muñeca en Onil tengo que reconocer que es la muestra más elegante ante que conozco de este tipo de objetos conozco otras instituciones como el el Victoria Albert Museum de Londres que tiene también una colección de de muñecos y de allí de muñecas y sin embargo yo creo que por la calidad la historia y los referentes que hay alrededor de de O'Neal el museo del que vamos a hablar se lleva la palma yo creo que se ha convertido en el referente mundial en este género lo hemos visitado de la mano de Marcos Pardines que es concejal de Cultura y Turismo en esta localidad como todos los onubenses Marcos tiene una vida vinculada a las fábricas de juguetes el trabaja ahora como digo de concejal en el Ayuntamiento pero ha trabajado por ejemplo en Playmobil que es solamente uno de nuestros grandes amigos referentes en Ser Historia porque todas las semanas recordad que utilizamos sus muñequitos para para hacer los avances del programa precisamente en Onil está a la fábrica de Playmobil Ibérica no podía ser de otra forma pero cómo vamos a descubrir en los próximos minutos el Museo de la muñeca de de Onil cuenta con infinidad de referencias a las marcas más conocidas a las historias más conocidas y sobre todo a los recuerdos ahora que nosotros ya abordemos casi los cincuenta pues más entrañables el propio edificio en el que se enclava este museo de la muñeca en Onil tiene su historia una historia también vinculada a esos hombres que en el siglo XIX apostaron mucho dinero precisamente por el mundo de las muñecas

Voz 2 03:44 no contamos en el Museo de la muñeca que se enclava dentro de un palacete de finales del siglo XIX que mandó construir don José María Alonso de Medina real hombre de casaca boca este hombre era sobrino del cardenal Payá el cardenal Payá fue una persona muy influyente de finales del siglo XIX ya que bautizó el Rey eligió un Papa y fue confesor de la Reina Maria Cristina este señor esta casa se casa con una hija de Diane hemos de Novelda si la mujer era muy enfermiza según ponen las cartas le pida la reina poder volver al pueblo a su pueblo a trabajar desde aquí para la Corona pero desde aquí el el notario de Real Capilla ahí se construye esta palacete la edad permiso hice construir este palacete este palacete entran en desuso tras la Guerra Civil

Voz 2 04:36 se juntaron todos los empresarios de la época de muñecas que están en este cuadro y compraron la casa a raíz trabajador yo tengo dividieron el precio de la casa lo que salió a mil cien pesetas por trabajador eh yo tengo tantos trabajadores tanto y me lo pongo y compraron este edificio sólo comparable al constructor con la única condición de que fuera Museo de la muñeca aquí no puede haber otra cosa sino tiene que volver al constructor que es el que lo vende a esta asociación de fabricantes esta asociación no cede al Ayuntamiento nuestra unión porque no se asociaron no asumieron lo regala el Ayuntamiento asume para que aquí el Museo de la muñeca pasan muchos años hasta que por fin en el dos mil Se consigue la restauración con varias subvenciones irse consigue estamos ahora en el proceso de realización veréis que hay salas con vitrinas en las que no porque estamos en pleno proceso de musealización esto es muy grande y hace falta pues bueno como todo ir en breve concedería el título por fin de colección museo gráfica como todo

Voz 0772 05:47 si viajamos en el tiempo al siglo XIX y lo hacemos en en esa España en donde muchos dicen yo creo que con razón que la revolución industrial no tuvo el mismo apego ni desarrollo al que se vivió por ejemplo en Reino Unido en Francia en Alemania en otros lugares del continente europeo nos podemos Podemos Jinámar cómo eran las condiciones de trabajo es cierto que en las fábricas de muñecas permitieron que muchas familias salieran adelante y O'Neal y otras localidades de alrededor pues se beneficiaran de de todo ello eso es innegable pero el trabajo era muy duro el trabajo era muy duro en ocasiones esas tareas quizá las más duras también recaían en mujeres también en niños Marcos nos comenta cómo eran y bueno esos inicios de de los trabajos de de las mujeres de los niños y también en ocasiones las las huelgas que que se llevaron a cabo para intentar reclamar mejoras en las condiciones laborales

Voz 2 06:48 lo que tenemos en esta sala actualmente es representadas todas las empresas que siguen fabricando en la actualidad un poco una muestra de representación ir algunos cuadros en el proceso industrial plantillas de antiguas fábricas de muñecas las mujeres aquí son la parte fundamental de de la industria hay de todo y aquí en Onil mucho muy importante en la época fueron las primeras en que se juntaron en que hicieron su revolución sus huelgas muchas muy importante a la mujer

Voz 3 07:19 la Unión Ícaro también desgraciadamente los niños

Voz 2 07:23 de hecho esto de los niños ha seguido arrastrándose hasta prácticamente la actualidad porque aquí nos hemos criado todos rodeados de muñecas de cabezas de muñecas en las casas ha habido mucha es una industria muy artesanal con lo que se necesita mucha mano de obra artesanal mucho en casa Se hacía mucho trabajo entonces tu llegar hasta el colegio tenías tu ayuda a la familia tu labor de cortar Egipto de cualquier cosa que tenga muñecos a los niños sea arrastrado práctica

Voz 0772 08:00 pero cómo fueron esos inicios en Onil la fabricación de muñecas quién fue el primer ideólogo el primer genio que tuvo la idea primigenia la idea inicial de comenzar a fabricar juguetes en especial muñecas y luego hacerlo con una calidad tan extraordinaria para poder desarrollar y convertirse en un referente mundial porque hoy por hoy O'Neill es el referente mundial en la fabricación de juguetes a los las empresas los países para los que trabaja a lo largo y ancho de del planeta así lo demuestran vamos a conocer cuáles eran esos inicios de la fabricación y los verdaderos genios de ese trabajo

Voz 2 08:43 Daniel nos dedicamos a la alfarería a Villa que tenemos en la sierra que realizáramos alfarería pues los conductos de agua o jarrones un guardia civil retirado en los mil ochocientos setenta Se retira de los tercios de la Guardia Civil a qué me dedico cómo era el hombre el artista sabía pintar y esculpir el se da cuenta que las muñecas sólo llegan a los ricos si lo popularizó Yago de barro empieza a hacer muñequitas de Barros empieza a comercializar el primer taller artesanal de muñecas de España viendo el éxito unos adinerados de la localidad se asocian crear lo que será la primera industria a nivel nacional de muñecas llegando a vender en mil novecientos cinco más de un millón muñecas exportar una barbaridad entonces Cristo el éxito el mundo se deja al alfarería se dedica a hacer puñetas después en el barro otras muchas muchos intentos tanto Ramón como luego ya a la Eduardo Juan crean una pasta a la que le añaden porque dejas de barro tenían una vida muy poco útil y además costaba mucho de transporta llevaban por rotas se dan cuenta que hay que inventar algo porque sí que hay mercado pero el producto hay que mejorarlo inventar una pasta gacha que les vamos nosotros pero no deja de ser un tipo de cartón piedra a la que añadiéndole a una masa de harina Pino Pich corteza de pino picado le añaden sosa cáustica el añaden cartón Así empieza la general sea mediante moldes con las manos de los que son los brazos los pieles estos lo sumergen en una cola que también patente tan estamos hablando de finales del siglo XIX también para en la cola el el modo de hacerlo a nivel mundial las pintan las decoran estos son los ojos pestañas Texas todo coser todo hasta que queda un producto tal que así hemos hablado barro pachas

Voz 2 10:37 la llega al plástico es el mismo producto que se hizo con cartón piedra pero los primeros utilizaron los moldes y todo para hacerlo con plástico evidentemente cambiar toda la maquinaria en estamos allí años cuarenta cincuenta sería una burla una burrada entonces aprovechaban el mismo modelo la cabeza así que es de cartón piedra pero los brazos ya empezando el plástico

Voz 0772 10:57 renovarse o morir que diría alguno adaptarse a los nuevos tiempos a las nuevas generaciones y sobre todo aprovechar esos avances en la tecnología para poder disfrutar de un producto mejor de un producto de calidad y sobretodo de un producto artesanal que quizá pensamos que las fábricas hoy la maquinaria los elementos mecánicos lo consiguen absolutamente todo es cierto pero no deja de ser todo bastante artesanal en el sentido de que esas máquinas hay que manejarlas y sobre todo hay algunos aspectos más del ingenio quizá que de la propia factura industrial que permiten que el producto sea extraordinario tal y como sucede en las numerosas fábricas de de muñecas de de muñecos que hay en en Onil

Voz 2 11:46 tiene que ser perfectos porque es lo primero que vemos de una persona al ojo si el ojos tampoco bizco no lo va a querer nadie si el ojo tiene una pestaña rota no lo va a querer nadie cosa estos dos mecanismos de ahora con la estrella se en los setenta pero que saber ese cierra pero podemos ver que a finales del XIX no ha mediado

Voz 3 12:04 los que ya utilizaban sistemas para cerrar ojos mediante contrapeso empero algo muy curioso como hacia como que ponían en duda pero antes pelo natural estas son pelucas de pelo natural claro imaginas lo que va de una muñeca con pelo natural

Voz 2 12:27 qué hicieron lo que inventaron para puede adquirir no y abaratar

Voz 3 12:33 esto es lana de oveja del Tíbet de Cabra del Tíbet

Voz 2 12:37 por su largarse por su color blanco puro se podía pintar de muchos colores insular haría podían hacer pelucas mucho

Voz 3 12:43 sí esto imaginaros siglo XIX del Tibet

Voz 2 12:46 tardarían venir una caja de lana de Cambra del Tíbet lo que por eso las muñecas eran exclusivas que hicimos en Onil abaratar popularizar llegar a más población según el tratamiento que tenía la muñeca la más cara o más barata y ahora ya no hacemos esto rogamos a mi perro Nos vamos a llega al plástico los hornos de plástico los hornos Éste es el trabajo más duro de todos los de la muñeca imagina lo de estas baterías está por ejemplo es la Nancy son cabezas de Nancy se hace una vez tienes dos moldes se ponen varios juntos del mismo modelo las Tiko caliente de repito se llenan es lo que está haciendo aquí se llenan todos los moldes se mete en un horno donde alcanzan temperaturas de casi cincuenta grados Se roto moldea se mueven para que el plástico llegue por todo la la cabeza

Voz 3 13:40 sí una vez el tiempo justo tiene que sacarlo el trabajador que es lo que está haciendo aquí en caliente si estos enfría que no sale la aquí dentro entonces es

Voz 2 13:50 es un trabajo muy duro porque es en caliente veranos alcanzan temperaturas muy elevadas es un trabajo lo bastante duro más duros de muñeca

Voz 0772 14:03 pero en la fabricación de muñecas la industria va mucho más allá y el desarrollo va mucho más allá de lo que es la creación del simple cuerpo de de la criatura del del Keko del muñeco según descubrimos en el Museo de la muñeca de O'Neal Marcos Pardines concejal de Cultura y Turismo de esta localidad alicantina nos habla de los aspectos que rodean desde el punto de vista industrial al muñeco o a la muñeca están claro los peluqueros los de sastres los zapateros los que crean esos objetos con lo que luego interactúan los muñecos no y que lo convierten realmente pues en en el reflejo de la actividad humana que van a desarrollar los niños y niñas cuando jueguen con ellos una historia realmente fascinante

Voz 2 14:52 ya tenemos la muñeca ahora hay que vestirla zapatos no tiene sus moldes todos sus zapatos sus modistas sus zapateros sus costureros todos los oficios del mundo que tiene la persona los tiene la muñeca es decir una muñeca pasado si antes pasaba por veinticinco ahora pasa por veinte manos es completamente artesanal una muñeca de O'Neill es un producto artesanal estás comprando artesanía

Voz 3 15:22 evidentemente detrás hay un diseño Aaiún todo

Voz 2 15:27 a pesar de llevar tantos años no ha evolucionado tanto la maquinaría evoluciona pero la mano del hombre es fundamental entonces desde aquí de museo lo que queremos impulsar es sobre todo el tren el producto que tenemos en Onil la calidad que tenemos en Onil y que por fin en tuvimos hay unos años evidentemente que todo el mundo se iba al mercado asiático pero cuando nos estamos cuenta que el producto bueno lo hacemos aquí es la gente la verdad que estamos volviendo a ser uno de los mayores exportadores el noventa y no me equivoco de la fabricación nacional en el noventa y Murcia exporta muchísimo también de de

Voz 0772 16:06 con vendamos a todos claro que sí que es hacer que han a visitar a O'Neal al Museo de la muñeca donde van a descubrir no solamente la historia de las muñecas tienen una sala también no lo hemos comentado en donde hay reproducciones de de los muñecos más antiguos hay una muñeca de paleta egipcia hay otro las referencias de otras culturas todo ello nos acerca a viajar en el tiempo desde la Prehistoria sobre todo hasta el siglo XIX el siglo XX en donde esta industria en esta localidad alicantina ha tenido un desarrollo tan grande y sobre todo en la tercera planta en la superior vamos a encontrar una planta entera dedicada a Playmobil que es y no solamente los grandes amigos de de Ser Historia sino también desde comienzos de los años setenta cuando nació esta industria alemana esta empresa alemana a la que también hemos dedicado un bloque en Ser Historia hace varias temporadas para hablar un poco de ese trayecto desde la década de los setenta hasta hasta nuestros días en donde vamos a descubrir como digo pues infinidad de esos muñecos y muñecas que todos tenemos en mente para anuncios de televisión por haberlo visto con nuestras hermanas con nuestros hijos con nuestros padres en diferentes momentos de nuestra vida y que en definitiva como sucede siempre son de alguna forma parte de nosotros mismos eso no lo tenemos que olvidar que siempre nos queda quizá esa huella ese aspecto más infantil en todos que nos hace permitir que que no seamos tan permeables a las circunstancias que nos rodean y recordar con con con añoranza todos esos tiempos pasados que hemos vivido siempre con muñecos y con muy