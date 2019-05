Leonardo vs. Miguel Ángel

Voz 1 00:00 Leonardo no podía evitar sentirse inspirado en el Duque veía a un hombre que había superado sus vulgares orígenes Iker había conseguido ser influyente y tener Exit o Leonardo sabía que debía utilizar todas las ventajas que tenía

Voz 2 00:16 se cree que era extraordinariamente guapo le preocupaba mucho su aspecto siempre se vestía muy bien era extremadamente fuertes Se dice que cerraduras con las manos desnudas a la gente le gustaba inmediatamente después de conocerle porque tenía una cualidad indefinible que hacía que la gente se sintiese atraída por esa también es una cualidad que se escribes tiene que tener unas

Voz 3 00:45 sí

Voz 0772 00:50 Leonardo Da Vinci no deja indiferente absolutamente a nadie lo escuchábamos en este fragmento de un documental de un reportaje de Canal Historia en donde se nos habla de de alguno de los aspectos quizás menos conocidos de la figura de este genio de la pintura de la escultura del arte en definitiva del el Renacimiento en donde sea Honda en bueno pues detalles más carismáticos de esa personalidad que debió de caracterizar un poco al personaje como tal no al personaje histórico al personaje más humano que hizo que a su alrededor bueno pues deambulaban otros grandes artistas otros grandes intelectuales y personajes que en definitiva iban a marcar un poco el devenir de la historia del pensamiento en Occidente Alejandro Corral bienvenido a Ser Historia hola qué tal

Voz 0349 01:35 con todo esto

Voz 0772 01:36 Alejandro Corral acaba de publicar el desafío de Florencia es una novela en donde se trata de esos encuentros que tuvo Leonardo con con Miguel Ángel otro de los popes nunca mejor dicho no hablando un poco del ambiente que se que se rumoreaba en la época de todos esos mecenas de del Vaticano que eran los que en definitiva pagaban la a los grandes y a los grandes artistas en el dentro de estos dos personajes yo creo que marcó un poco no a esos años finales de de del del siglo XV pues algunos de los momentos quizá más controvertidos no de la historia y sobre todo pues lo lo que se recoge un poco en en en tu novela alejando todavía queda mucho no estamos ahora celebrando centenarios queda mucho todavía por contar de la figura de de Leonardo y quizá esta historia es que viene a cubrir un poco uno de esos vacíos no el encuentro que tuvo con Miguel Ángel

Voz 0349 02:32 sabemos mucho sobre sobre Leonardo da Vinci este año es el quinientos aniversario de desfallecimiento como bien has nombrado pero queda tanto todavía por por conocer una parte de de lo que queda por conocer de Leonardo también de estos artistas como con Miguel Ángel intento contarlo en este desafío de Florencia porque ambos artistas coinciden en esta ciudad en la República de Florencia entre los años mil quinientos uno y mil quinientos seis y lo que intento contar según extraído de la de las crónicas de los diplomas de todas las biografías que escribieron no sólo contemporáneos nuestros sino contemporáneos suyos es que todo el mundo dice que Leonardo y Miguel Ángel en Florencia no se soportaban que eran rivales artísticos también rivales pero son personales no eran prácticamente Enemigos públicos esa es la historia que intentamos contar que intentó contra este caso en el desafío de Florencia

Voz 0772 03:21 antes decía yo que se encontraron a finales del siglo XV en efecto fue a principios del siglo XVI cuando precisamente Leonardo estaba realizando ese cuadro quizás más conocido del no el retrato de la de la de la Gioconda coincide también lo decías ahora con un momento de eclosión artística no intelectual no al al mucho al mismo tiempo que un momento también en el que se entrecruzan muchos intereses y miserias humanas

Voz 0349 03:48 bueno un momento un momento en mi opinión es el momento más importante el más importante fíjate de la historia del arte porque tenemos a Leonardo da Vinci en Florencia como bien acabas de decir con unos cincuenta años más o menos ya consagrado en su arte ya consagrado como figura pública era increíble así lo dicen las crónicas como estaba siempre rodeado de discípulos de admiradores de aprendices en general es como su elocuencia verbal su imponente figura captaba el interés de todas las masas de Florencia esto es textual tenemos a Miguel Ángel buenas Ruti que acaba de besar de Roma ha tallado en el Vaticano en la basílica de San Pedro su famosa Piedad regresa a Florencia es el momento más importante la historia del arte porque además de que el Leonardo empieza a pintar La Gioconda la Mona Lisa Miguel Ángel esculpe el Dabiz fíjate qué momento tenemos además para colmo a los dirigentes de la República Florentina se les ocurre algo piensan de acuerdo tenemos en nuestra ciudad a los dos creadores más importantes de la época también estaban por allí Botticelli Rafael sanción más jovencito que sacaba trasladar desde Urbino a Florencia pero tenemos a Leonardo tenemos a Miguel angel son rivales artísticos son rivales personales son enemigos y los juntamos a trabajar en la misma sala los metemos a los dos con diferentes encargos en el Palacio Vecchio en el salón de los quinientos les dicen tú Leonardo da Vinci pintarás en esa pared una guerra patriótica de Florencia la batalla de Angry Itu Miguel Ángel pintarás justo en la pared de enfrente la batea de Castila otra guerra la que protagonizaron las tropas florentina se ISS les a fin de Florencia ahí tenemos el encontronazo entre estos dos grandes artistas entre estos dos genios

Voz 0772 05:24 es difícil encontrar un ganador no cuando estamos ante dos grandes genios de la historia de del arte cada uno con sus matices cada uno con sus propios perfiles sus dobleces complejidades pero en definitiva valorando un poco el resultado de de su obra lo que tenemos que pensar es lo lo difícil no que tiene que ser pues eh bueno pues ponen una nota

Voz 4 05:47 lo ha a alguno de ellos

Voz 0349 05:50 es muy difícil es muy difícil escoger un ganador no voy a desvelar cómo terminó ese desafío de Florencia ese ese esa batalla de los dos en el Palacio Vecchio como terminaron esos dos murales no voy a contar para eso está la la la novela otros otros textos es difícil encontrar un ganador en mi opinión tal y como lo estudiado también decía que estudiado otros artistas no como Botticelli como Rafael el propio Giorgio Vasari que escribió mucho sobre Miguel Ángel y sobre Leonardo da Vinci es difícil encontrar un ganador porque pero yo creo que Miguel Ángel es el creador más importante de todos los tiempos el más importante porque con tan solo veinticuatro años veinticuatro años estaba exculpó yendo en el Vaticano con sólo veintiocho años de edad veintiocho años es increíble esculpió el David esa escultura de cinco metros y medio de altura era muy constante Miguel Ángel en sus en sus trabajos era tremendamente ajustaba los plazos que le daban tienes que esculpir la del Vaticano un año Yale hacia un año tienes que esculpir en dos años es el lo hacía en dos años Leonardo Se dejaba llevar seis traía más más a menudo con otras cuestiones como la naturaleza la matemática la anatómica del estudio de los astros la pintura evidentemente la geografía distraía además el pensaba por ejemplo la Mona Lisa el dijo que nunca la terminó empezó a darla con unos cincuenta años más o menos en mil quinientos cuatro hice sabe que hasta el momento de su muerte unos trece años después él mismo decía que no la había terminado suele pasó con muchos de sus encargos que ninguno los terminaba o él consideraba que era última pincelada todavía no había sido dada entonces como dijo es difícil escoger un ganador

Voz 0772 07:25 claro porque estamos como decía antes de dos verdaderos genios pero con con estilos también muy diferentes no el es muy a ver en el momento en que te adentra un poco en la Historia del Arte y conoces algunas referencias puedes ver perfectamente cómo es el estilo de Leonardo mucho más delicado el de el de Miguel Ángel es mucho más bruto Teno con más musculado más las las figuras son más corpore has no ir y aún así pues quizá la el la diferencia que hay entre uno y otro hacen que realmente se complementen no en lo que hoy entendemos como Historia del Arte

Voz 0349 08:00 creo que sí creo que se complementaron sobretodo por es por esa tensión que tenían al ser Enemigos públicos creo que de algún modo Miguel Ángel ayudó con su con su gira con su mal carácter a que Leonardo se volcará la Mona Lisa creo que Miguel Ángel como digo en esta época de Florencia el más jovencitos veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve años cuando le encargan esculpir el David que había otros artistas muy reconocidos que estaban asentados en la ciudad al propio Leonardo Botticelli como citado antes creo que Miguel Ángel tenía él sentía que tenía el don de la creación que tenía tanto por demostrar pero sí que encontramos muchas diferencias en su arte por ejemplo en esa en esa batalla que se celebra en el Palacio Vecchio el relato en el desafío de Florencia cuando tienen que pintar los dos grandes murales esto es textual Leonardo da Vinci le dijo a a Miguel Ángel que pintaba como esculpir que pintaba cuerpos musculosos y que sus cuerpos en los dibujos parecían un saco de nueces Jesús lo dijo Leonardo da Vinci a Miguel Ángel en el arte eran muy muy distintos como bien has comentado era más delicado más sofisticado se tomaba su tiempo para trazar esas pinceladas esos efectos visuales esa sonrisa de la Mona Lisa que parece que aparece y desaparece que no acaba de nacer pero es que también eran muy distintos Leonardo y Miguel Ángel muy muy distintos en la forma de de ser en la forma física Leonardo lo comentabais al principio con ese extracto que habéis cogido del documental es la limpio era elegante pulcro era alto era muy hermoso decían las gentes de Florencia que es su belleza no se podía celebrarlo bastante decían que vestía túnicas rosadas hasta las rodillas que llevaba perfume que vestía sombreros sin ocasiones zapatos elegantes medias hasta las rodillas que siempre iba acompañado de gente que lo admiraba in Miguel angel era todo lo contrario era más bajito más tosco menos sofisticado con un carácter más amargo Él mismo decía que podía pasar largas temporadas sin ducharse que podía habérsele por las calles de Florencia cubierto de inmundicia desde la cabeza hasta los pies dicen que alimentaba en Florencia cuando esculpió la vid se alimentaba vagamente que alimentaba básicamente con mendrugo de pan que calzaba zapatos de piel de perro además era todo lo contrario físicamente a a Leonardo da Vinci era muy feo Miguel Ángel eso dicen Elvin Él mismo decía Miguel Ángel también era poeta de sí mismo escribió en italiano la facha mía forma dispar Bento que quiere decir mi cara es una forma de miedo una forma de susto esto escribió Miguel Ángel sí mismo sea que tenemos dos perfiles como te comentaba completamente antagónicos

Voz 5 10:30 Roma mil quinientos

Voz 2 10:32 Tinto el Papa Julio II desea restaurar la deteriorada capital de la cristiandad para que recupere su antigua gloria y para ello contrató a los artistas con más talento de toda Italia Julio era conocido como el Papa Guerrero porque prefería el estruendo de los cañones al silencio de la oración el Papa estaba deseoso por adquirir poder pero también era un amante de las Bellas Artes mal Londres julio encargó un proyecto único a Miguel Ángel para conseguir el encargo Miguel Ángel estaba incluso dispuesto a besar las zapatillas del Pontífice sin entusiasmo en este nuevo fragmento de un documental

Voz 0772 11:25 de Canal Historia dedicado a la a la figura en este caso de de Miguel Ángel descubrimos cómo era la relación de los grandes artistas con con el papado también con la nobleza que eran en definitiva como decía al principio los mecenas de esos grandes trabajos que hemos llegado nosotros no en el desafío de Florencia Alejandro Corral nuestro invitado habrá un poco también de ese de ese entorno más y más cercano más nobiliario más eclesiástico porque Alejandro precisamente los poderes fácticos del momento eran los que pagaban no las las obras de arte

Voz 0349 12:00 eran los que pagaban evidentemente Miguel Ángel y financiaron la esa piedad del Vaticano con veinticuatro años entonces el Papa era Alejandro Borgia Alejandro VI que era que era además español Los Borgia en una familia de de armas tomar en los sabemos todos no dijo de Alejandro VI el Papa se supone que el Papa no puede tener hijos tú a César Borgia hijo legítimo César Borgia uno de los hombres más sanguinarios de la época pero si el papado financiaba muchas muchas obras pistas la de Miguel Ángel la Piedad después de ese desafío de Florencia entre Miguel Ángel y Leonardo en esta ciudad Miguel Ángel decide volver a Roma y allí conocí al al papa Julio II que luego ordenó pintar esculpir la su tumba le ordenó pintar la bóveda de la Capilla Sixtina y también tenemos otro tipo de de mecenas en esta época en este renacimiento como son los Medici sólo los Medici gobernaron en Florencia en el siglo siglo XV parte también de la anterior los Medicine una gobernante gobernantes los Médicis eran banqueros que compraban el poder a base de talonario pero además eran grandes mecenas de las artes Miguel Ángel Leonardo se formaron bajo el amparo de los Medici en Florencia Miguel Ángel sabemos que estuvo incluso apadrinado por por Lorenzo el Magnífico es decir que tanto los el mundo de la Iglesia al mundo católico como los grandes banqueros los grandes poderes

Voz 0772 13:18 económicos de la época se volcaban mucho en el arte y por eso quizá el renacimiento es en este caso Florencia en esos primeros años del siglo XVI un centro cultural como jamás antes haya existido esa reflejos se veía en el resto de la sociedad desde hoy vemos podemos intentamos quizás se proyectar nuestros miedos nuestras sensaciones hoy veríamos un gasto excesivo en en una obra de arte pues como con los problemas que hay alrededor pues como tirar el dinero no en aquella época el arte era algo sofisticado era algo refinado era algo lógicamente de las clases más elevadas pero imagino también que que las la el estrato más inferior no de de de la sociedad cómo veía en ellos que que ese rodearán como la ciudad de Florencia en esta época de de bellos edificios de bellos palacios de obras de arte inmensas y luego pues gran parte de de la población imagino que viviría en unas condiciones precarias

Voz 0349 14:14 quizá de ahí dos matices que marcan marca en esta época del Renacimiento sobre todo en Italia la primera sería la la parte política geográfica Italia estaba dividida en decenas de estados de ciudades de repúblicas continuamente en guerra ahí estaban los Medici Los Borgia los es Forza el Vaticano la Corona de Aragón controlaba al Reino de Nápoles eso sería el primer punto y segundo punto que marcaba al pueblo creo en mi opinión según lo estudiado que sin duda es el arte tanto las clases altas como las clases bajas sea admiraba muchísimo el arte esa sofisticación esa esa admiración fíjate que anécdota a mitad del siglo XV o ten ver más o menos inventa la imprenta se difunde por toda Europa la enfrenta ya a Florencia y muchos textos se empiezan a difundir entre las clases más altas por supuesto pero también entre las clases más bajas y aquí tenemos una anécdota que fue real tenemos a un grupo de estudiantes florentinos de entre unos doce y dieciséis años estudiantes y también gente que no podía estudiar gente de todas las clases estaban debatiendo como digo en gente de trece catorce años estaban debatiendo en las calles de Florencia en torno a la iglesia dos Aaron Michael debatiendo sobre un pasaje de la Divina Comedia de Dante estaban debatiendo sobre esa sobre esa obra literaria y los jóvenes al no llegar a un consenso firme capta la atención de alguien preguntan maestro Leonardo se referían a a Da Vinci evidentemente podría acercarse darnos su opinión y leonados acerques Eladio pocos minutos apareció Miguel Ángel por la calle como digo cubiertos de polvo el porque de polvo de mármol porque él como como él mismo afirmaba no se duchaba pero que igualmente también les dio su opinión a esos jóvenes sobre la Divina Comedia es decir que las clases altas las más bajas los más viejos los más jóvenes todo el mundo está sentía admiración y una fascinación casi irresistible por todo tipo arte ya fuera cultura literaria cultura artística la pintura a la escultura era increíble la verdad ya como última pregunta

Voz 0772 16:09 Alejandro imagino que las obras que que dejaron Miki tanto Miguel Ángel como Leonardo en esa Palacio Vecchio con el paso del tiempo y sobre todo en una época mucho más contemporánea y más cercana a nosotros en donde siempre no nos ha gustado no buscar el misterio buscar la revisión la relectura la interpretación de los símbolos de la Sima genes que aparecen en esas en esas obras de arte es habrán intentado como digo buscar a decir que hay interpretaciones un tanto exóticas extravagantes no pero sí buscar esa otro mensaje no que quizás pudiera un habernos tras querido transmitir los artistas

Voz 0349 16:44 hay mensajes hay mensajes por supuesto en esas dos obras que tuvieron que Leonardo da Vinci Miguel Ángel en en el Palacio Vecchio en la pintura y la pintura fina estas pinturas lo que conservamos son retratos lamentablemente esas pinturas se perdieron yo creo saber dónde pueden estar la verdad según estudiado tendría que investigar más a fondo pero esas pinturas a priori se se perdieron un artista este Giorgio Vasari biógrafo de ambos que años después cuando se supo que Leonardo ya estaba en Francia Florencia ha hablado en los últimos momentos de su vida le ordenaron los dirigentes de la República entre ellos fallaba Maquiavelo Maquiavelo también coincide con Leonardo con con Miguel Ángel con César Borgia en esta época de Florencia años después Giorgio Vasari pintó un gran lienzo en el espacio que se había encargado a Leonardo da Vinci digamos que pintó encima de su mural eso se quiere en ese gran mural una pintura enorme podemos imaginar el salón de los quinientos Giorgio Vasari en una de de una bandera alguna dibujo sobre suelo una batalla es una banderola pintó las enigmáticas palabras cerca trova que en italiano antiguo en Toscana antiguo significa cerca trova el que busca encuentra se halla cerca busca encontrarás algo así creo que dando a entender que la pintura de Leonardo da Vinci allá por ahí cerca bueno es todo un ejemplo de todos los misterios que ayer en las obras en este caso de Vasari pero también los de Leonardo como conocimos pues la última Cena o en la Mona Lisa y también en las de Miguel Ángel por supuesto

Voz 0772 18:13 es fascinante en la historia del arte lo hemos comentado infinidad de veces aquí en Ser Historia a lo largo de estas diez temporadas que muchas veces nos quedamos en la simple descripción de las figuras de los colores de los protagonistas que dan forma a una escena pictórica en este caso nos olvidamos de del del simbolismo de la interpretación que hay que hacer por encima de de la aspecto físico más de frívolo o más banal que podemos encontrar a simple vista Alejandro Corral autor de El desafío de Florencia publicado por Ediciones B que luego Lucía

Voz 0349 18:44 ya me me matas muy buenas bueno Gran Via Lucía Alejandro