La Vida Moderna es irte de ojeador de atletismo a la valla de Melilla

Voz 3 00:32 todo pero especialmente con este hombre que vine aquí un hombre con pues

Voz 2 00:36 yo balinés di cuenta lo luego aprendí la lección pésimas más fuertes y que serán el a mí qué más me da amigo

Voz 3 00:48 usted quiero decir siempre que yo decirlo con usted Mike proponer menos yo por supuesto voy a jugar a favor de los que diciembre patrocina el programa que para sí y que más cosas porque

Voz 0470 00:58 eso quien lo presenta no lo entiendo presenta el programa de

Voz 3 01:01 que presenta David Broncano y que está patrocinado por dos Hiroshi que ya está clara la música ya está

Voz 2 01:06 a mí que convencerme Ramón también

Voz 0460 01:13 que convencerme esto tiene tú tú tú Pedras la orden de hablar de Siroco yo me pongo a hablar

Voz 0470 01:19 creo que es la primera vez que se acaba la música de la cabecera todavía no ha acabado la cabecera

Voz 0460 01:24 que admitir que yo no sabía que había que incorporar

Voz 0470 01:27 aparte de eso no quiero que verdad porque salen son anunciando

Voz 3 01:30 es decir a favor de Ignatius al mercado negro de gafas de Siroco claro es que hay mucha favor de Nacho

Voz 0470 01:37 pelea despistar muchísimo el hecho de tener detrás a un tío desactualizado no podemos simplemente si puedes

Voz 3 01:50 no todo por el él

Voz 3 02:03 hacía tiempo en muy papeles

Voz 4 02:05 el mercado negro de gafas y luego

Voz 3 02:07 si pitas José Luis Siroco

Voz 0470 02:15 ha vuelto a venir José lo hicieron gambas

Voz 2 02:21 gracias ti esperando tirar para atrás hubiera chica detrás de mí lo tiene que coger preparó una dos y tres finca

Voz 3 02:50 Rafa Siroco sólo para la gente hábil

Voz 0470 02:54 fue pero violentísima una repite

Voz 3 02:59 pero es que claro es que tan pequeñita es que lo está tapando tú

Voz 0470 03:02 pero es que es pacífico musita

Voz 3 03:05 a lo mejor Ibra

Voz 0470 03:08 según la tiras quítate el Circo del Sol entiendes lo que me refiero la si te quitas

Voz 0460 03:16 sí tres

Voz 0470 03:22 pero pero tienes algún problema motriz acerca profundizar a si tiene algo que está muy gordo

Voz 3 03:33 Sandra San no estás bien sentado bien la vida bien estamos metiendo la pata claro a ver si se va a levantar ahora ellas

Voz 0470 03:44 saldrá que te bien la eh

Voz 3 03:46 a nivel físico a nivel psicomotricidad bien has tenido de puta madre incluso

Voz 0470 03:51 puta madre Lite

Voz 3 03:53 entonces el fallo que ha sido de Ignatius aquí sí que es verdad que es verdad que

Voz 0460 04:00 pues como a bulto tanto tiro y tú tú lo ves hasta el último comentaron a más de venir

Voz 3 04:09 también sigue tu sueño y te quitas eh

Voz 0470 04:13 tanta rápido Nacho Ares preparado vamos dando ánimos a Sandra ánimo Sandra uno dos tres la espalda a pensar dedicarte al béisbol a sabes el en el que es que es que tienes tal tal coordinación de mano

Voz 3 04:41 ha pasado de tener problemas de coordinación hacer la próxima estrella olímpica

Voz 0470 04:46 eh vale vamos a ver entorno en las cosas que había que mover papeles si el primero lo de del cuello alto pero es que es que el chaval del cuello alto sabe que pues es Toni Alcántara hace diez temporadas

Voz 2 04:58 hola inútil

Voz 0470 05:03 un momento que te ojo ojo que lo ha hecho la amago de contestar lleva pero gritan alopecia

Voz 2 05:17 mira quién está que del estudio cuidado cuidado con eh

Voz 3 05:38 la silla vacía para no

Voz 0470 05:42 gente que no porque en su silla vacía se ha quedado ahí ves que se queda ahí en la cabina que echaban un chiste sobre alopecia y del que se ha enfadado ha sacado a hombros del estudio

Voz 0460 05:53 no

Voz 0470 05:54 sacar rezó y mate a You que todo esto venir con contarte

Voz 3 06:03 qué ocurre han sentado al lado de en la mesa

Voz 0470 06:06 eso es un puesto puesto de

Voz 3 06:09 de privilegio ojo es etapas el mismo

Voz 0470 06:11 el le tortugas en mezcla bien sólo Si llevas collar sabes esto que dice la ley

Voz 0460 06:18 sí claro

Voz 0470 06:20 cuello tortuga collar eso sí proxeneta un poco

Voz 3 06:23 de todo

Voz 0470 06:28 eh bueno vamos a ver eso te ha hecho la originó creo que habría que hacer un poema de más a nivel promocional ha dicho Saberi ha visto hemos visto mucho producto eh San visto muchos a jugar con él las Madrazo puesto Rato se las ha puesto esto en un chico aquel que vino que José Luis sino no pero ese es el

Voz 3 06:46 pero notando

Voz 0470 06:47 el feo el feo o el deseo pero el chico que las que no es la intentó Llúcia cabrón les regalaron unas por sorteo hilar vendió por ochenta euros

Voz 3 06:56 qué te acuerdas que vería con una camiseta del Alavés era sí que ponía Manolo que me la regaló es verdad sólo salió micrófono fue diciendo pues me ha costado cuatro euros la camisa todo lo que tiene el mayor trilero que estábamos y Faisán incluso contratar para que esté aquí en la vida moderna comentando cuestiones económicas seis y sí de nuestro especialista en economía el índice guapo

Voz 0470 07:18 el sin papeles una es que sino que nos saltamos fíjate que vaya es que tenemos otra vez tenemos especiales de publicidad que la semana pasada habría que haber hecho una promoción de Siroco por lo que sea entonces esta semana y que hacer dos ah pero en el mismo programón el miércoles creo el jueves

Voz 0460 07:37 pero porque si no se olvida

Voz 3 07:40 no sólo está cuando cuando a mí me

Voz 0460 07:42 yo por rezar Padre nuestros por los que no había arrasado porque yo con nueve años supe religioso no un padrenuestro antes de dormirme mínimo y de repente una noche cuyos hilos que no es rezado

Voz 0470 07:54 claro te tenía quince aviar no

Voz 0460 07:56 deja aprovechaba diez padrenuestro para compensar los que no había arrestado con cinco

Voz 0470 08:00 no lo lo rezaba bien hoy vas como en plan a toda hostia al final

Voz 3 08:03 ya era un poquito más

Voz 0470 08:09 hay dos cosas más publicitar es comentar una idea porque hoy están Donald detrás de El chaval del cartel NEC hay varias personas como veréis ejecutivos desde que son ejecutivos no mete con ellos por bueno lo que queráis porque vienen para anunciarse en el programa también a perder la semana que viene

Voz 3 08:26 hombre pero si ellos como ejecutivos ejecutivos hola somos de ejecutivos muy necesitados te el Linkedin eso es limpia Ling

Voz 0470 08:43 sí sí sí Linke Line

Voz 0470 08:48 la plataforma de búsqueda de empleo

Voz 3 08:50 entiendo la broma me voy

Voz 0470 08:53 la gente está de estos estos guiño guiño vienen para nos hemos reunido antes porque quieren quizá anunciase producto que tienen que no puedo decir porque no sé todavía no hemos llegado no no es definitivo no no puedo hacer una publicidad gratuita aquí tendría que pasar por caja lo bien que me Caja claro si viene anunciar si lo primero que ven es madre mía la mujer qué desastre para que separa que atenaza esto es lo que con esto con lo que contáis con esto Goyo sacras eso del vale y una ultima una última cosa publicidad solo los ejecutivos han hecho han hecho all right sí sí bueno flipando hace un Ejecutivo cuando saca el SAT cuando sacas vulgares que tanto eh

Voz 0460 09:30 no

Voz 0470 09:30 eh Juan Ignacio si tenías que ponen un tuit de otra cosa

Voz 0460 09:34 ya lo puse yo no te estamos esperando yo yo no lo puse a su hora porque me pilló en la consulta

Voz 0470 09:44 te para para que voy a a comentar ahora lo cuenta luego disección si quieres ya vale vale

Voz 0460 09:51 vengo de una consulta de una doctora ya lo estás contando este Guti ser y había que poner un tuit acepta ahora que me di yo delante era doctora

Voz 0470 10:01 eh

Voz 0460 10:02 eh trabaja aquí en la casa además tengo su libro

Voz 0470 10:05 pelín cuál cuál es cuál es Sapa que has ido igual consigo que ahora en vez de luego

Voz 2 10:09 eh

Voz 3 10:10 mediante engaño quieres callarme no

Voz 0460 10:13 la doctora Ángela Quintas libro casa para siempre es el libro que me va a permitir conseguir lo que habíamos prometido

Voz 3 10:23 los sur

Voz 0460 10:25 ah

Voz 6 10:31 alcohol del tope eso cien kilos ya del programa a finales de junio voy ochenta y cinco

Voz 3 10:43 paso sus pasos pero pero su paso encantado conocer

Voz 0470 10:52 de ha visto que la gente mejor que que piloto ayuda

Voz 3 10:54 es que me estoy acercando a comernos depresiva si es que me pongo en noventa yo me yo te invito a comer

Voz 0470 11:02 es la fíjate que la gente el público la la gente del antigua siempre está contigo a tope como chamán

Voz 0460 11:07 como has dicho que vas a perder quince kilos

Voz 0470 11:10 meses habido aplauso de verano bueno claro ganador por la Industria venga sí claro claro claro Juan Ignacio pero pero porque dudo yo me refiero

Voz 0460 11:22 dicen que no lo voy a conseguir o porque piensan que eso ya no contribuya a la comedia

Voz 7 11:31 no te lo crees Sandra como dices cuánto cuánto pesas tu sangre a micro camino pesa menos de la mitad que tú

Voz 0470 11:48 eh que yo sé quién es quién le te puede perder quince kilos en dos meses lo que sería Patti pesar ocho kilos

Voz 3 12:00 hicimos que tener

Voz 0470 12:01 confianza en uno mismo parecía algo nos ha enseñado Sandra hoy es que hay que tener sí creo que desde gracias Sandra pescó en la vida

Voz 0460 12:10 gracias por enseñarme el camino puede voy a intentar superarme igual que tú lo has hecho hace unos minutos

Voz 2 12:15 un aplauso para qué bonito todo incluido imperfecto

Voz 0470 12:22 vale Wyeth habiendo muchas cosas se esta viendo publicidad coaching

Voz 0460 12:27 trate como Mi coaching te voy a llevar en el hombro

Voz 3 12:30 lo bonito yo por la calle usando un dúo cómico espectaculares te puedo coger si no te importa cómo hacer cogerle nombró el show

Voz 0460 12:47 no

Voz 3 12:49 a ti te parece que lo intentamos gracias gracias pero monumento a esto pasa es que tiene que pasar por tu hombre saldrá estamos a tiempo de parar

Voz 0470 13:04 pues no es no

Voz 3 13:07 no no eso de Juan Ignacio Él siempre

Voz 0470 13:09 por la comedia todo el ya le ha visto pero tú no sé si tú quieres que te coja claro hombre pero a el levantamiento cuidado cuidado con el techo

Voz 3 13:23 de hecho tranquila que no va a llegar

Voz 0470 13:26 que sí que sí que ya de hecho eh

Voz 3 13:29 el ojo que se ojo ojo ojo unen yo te llevo aquí todo el día esto me tienes que dar me fósiles pues más cerca el micro y tú me tienes que dar mensajes y por la calle no me dice

Voz 2 13:50 un aplauso para aplacar vale pues

Voz 0470 14:00 Koke empezamos el programa no esto es la vida moderna en apunta a ser una plaza para para Koke

Voz 3 14:40 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 9 14:55 hola buenas noches le atiende

Voz 2 14:58 el lector

Voz 0470 15:18 porque es que te pone y te vuelven loco eh de repente me he vuelto pero porque pero que esas hostias además que estaba temblando la mesa joder hemos empezado

Voz 3 15:27 tanta energía hoy la energía a tope

Voz 0470 15:30 pero este año mucha energía es gente hay sigue excavando el cuello de tortuga eh

Voz 3 15:38 esto es los ejecutivos que ya se han ido en el último momento

Voz 0470 15:42 decidieran ver eso que quieren anunciarse aquí de verdad pero que imagínate si sabe que se hace aquí levantamiento de personas y de personas para interpretar a la concienciado eso eh

Voz 3 15:53 como Pinocho y Pepito Grillo sí sí

Voz 0470 15:56 yo precioso hoy es el programa número ciento veintinueve de la quinta temporada quinientos XXXVI de digamos la andadura ya en casi seis años de este programa quinientos quince pruebas hemos hecho llegaremos al mil

Voz 0460 16:09 esta sentencia no creo hombre

Voz 0470 16:11 si contamos las croquetas al mil no porque a mil implicaría hacer casi las mismas temporada que más cinco años más a partir de Talavera

Voz 3 16:26 y toda esa década claro

Voz 0470 16:29 los mil programando sonado bueno vamos a ver es el número uno treinta de la vida moderna no me canso a recordar Premio Ondas dos mil dieciocho a mejor Programa Nacional de radio

Voz 3 16:40 gracias a gente como Sandra ayudado

Voz 0470 16:45 vaya risa salió de diplomático mayores

Voz 7 16:49 risa de senador

Voz 0470 16:51 el senador quiere que revelando una unas tierras ahí de una herencia en Zamora es el Roma galardonado con un Ondas en dos mil dieciocho y están aquí bueno los dos principales causantes de semejante premio así quiero pedir un aplauso para que que en la vida

Voz 2 17:06 nadie más que en Fago

Voz 3 17:10 le gusta fijarse en la gente siempre describo que que duró llevó ayer de la gente voyeur de sentimientos que maneja

Voz 0470 17:24 es una situación que grave que en fin que está que está pasando en España cuál es que es que no sabemos lo que está vale vale vale porque porque este porque era suya me gusta cuando bajas el tono agravan la voz todavía más sí sí sí sí cuando cuando hablas en este tono incluso los sordos pueden escucharte porque porque se nota en el pecho la vibración calibración claro claro si el problema no es que casi no se enteró porque no viajó con no se sabe el tren exacto exacto tú no sabías ahora los locos que se montan en los trenes es que yo ayer me vine de Barcelona mucho más pronto pero nosotros en el tren de en el AVE de vuelta de Barcelona a Madrid Vimos una cosa gracias a la gente a Barcelona que hemos te has allí gente de la gente lamenta lo hemos hecho promoción de la afición del Palacio de Deportes mañana una bien gorda hay que hacerla hacerlas muy buena había un loco en el tren de haber de revisor lo que vas a contar revisó a algún sitio había conseguido una ropa de revisor a Chapín

Voz 3 18:34 claro claro

Voz 0470 18:40 bueno hay wifi que hay wifi en la clave hasta que una pareja de la Guardia Civil bajó en Calatayud no estoy hablando de un lote pasar por revisar ahora es por demás te acuerdas que aquí hubo quejas nos quejamos en este programa eh porque no había wifi en la verdad ahora ya hay wifi eso de entonces hay un tío que va uno por uno te lo juro te coge por las solapas mira te comento

Voz 3 19:06 era usted ya al otro decía otra nave

Voz 0470 19:14 es sencillo bajar una dieciséis

Voz 3 19:16 Coyote que dar de alta es un coñazo

Voz 0470 19:19 explicando pero a viva voz uno por uno a cada a Diango que lo explica unos un documento al sol funciona

Voz 3 19:27 te es el otro vagón de hoy

Voz 0470 19:30 encima animando a la falsedad documental arranca el tren se va Nacho a la cafetería inicial no te lo vas a creer hay andaba por la cafetería todo el mundo pero como quién vende melones un tio muy alto tenía mucho

Voz 6 19:45 no yo yo lo pregunté cuál es el cómico y él que Clellan

Voz 3 19:55 que que yo la única explica una persona lo tienen

Voz 0470 19:59 a mí no me lo hicieron en el mío no

Voz 3 20:02 un escándalo no de ven por el silencio traigo le faltaba la de

Voz 0470 20:20 bueno no era eso pero comentarlo la gente estaba muy nerviosa porque claro hemos pasado estamos todavía con la resaca electoral de verdad pero qué está pasando que hay tensión porque porque hacer porque porque es el pequeñito porque tú sales a la calle notas como con el estrés hay un hormigueo en la sociedad luego no estalla todo el mundo como persigue el cazador como porque hemos votado como que nos hemos caído como con ganas de más no me pasa porque yo creo que en estas últimas hemos votado de urgencia como en de emergencia cuando a pagar el IBI más votado a lo menos malo

Voz 7 20:57 Nos vamos a divertir

Voz 0470 21:00 es que les está la segunda tanda ya de fiesta está ya ha hecho lo que tenía que hacer ya lo hayan votado al Partido Comunista al pueblo de España no combatió el fascismo y ahora ya me vuelvo a la broma al Pacma a lo que se si creamos que lo importante todo esto que no nos despistemos porque porque te pones tan tan seria porque deben porque te quitan las ganas de bailar Siroco pero porque te ponen la gafas sino que otra vez señaló José Luis Siroco no se despiste usted señor José Luis y luego tiene que está muy al tanto de esto porque dentro de tres semanas no cuenta más que nuestro José Luis Siroco que qué pasa esto vamos

Voz 7 21:33 adonde adonde adonde porque tanto bolsa

Voz 2 21:53 Morales sombra lo nota en la emoción

Voz 3 22:01 la gente se ha venido arriba eh no no notáis yo yo es que no ha bailado eh bien baila hay emoción por llevar al hombro a votar también tú me dices aquí en la doble papeleta

Voz 0470 22:15 hay tanta emoción y tenemos las pruebas eh hay gente en Twitter no ha mandado un vídeo de este fin de semana de lo que todo apunta que parece ser una boda una boda típica española donde la gente bueno ya severa se palpa los nervios por por

Voz 11 22:30 vale

Voz 0470 22:43 hay ganas hay ganas de que no tiene nombre el chaval el cuello alto haciendo el baile él solo

Voz 2 22:49 sí

Voz 0470 22:53 la gente

Voz 3 22:54 lo triste es triste pero lo vais a conseguir a Ángel de chaval seguro

Voz 0470 23:04 claro está hay que vigilarlo por favor que es lo que es que va que va Bolocco eh cuyo de tortuga el jersey ya sabes otros Gemma

Voz 0460 23:13 hacen donde tenemos todos los portavoces

Voz 0470 23:17 los vamos a ir a votar dentro de poco para elegir no presidente sino pues alcalde alcalde es lo que no representan Europa que es súper importante el caso haber debate de la purga también para debería haberlo sigo pensando que se claro que vengan alcaldes y candidatos a alcalde y alcaldesa de España sí pero después pequeños mira pues mira ya que han dicho esto te va a cambiar el orden de de la foto vamos a ir no sé si vea está preparada sí sí yo creo que si estás preparar a nivel técnico para cambiándole pasa es que me ha venido muy bien por qué ha dicho que facto eh esto es esto la nueva radio has hablado de alcaldes de tal las las campañas a nivel local tienen otra así apuran no tiene nada que ver claro porque aquí estar votando otra cosa que el parque este limpio que no haya Caca que me encerréis es Alcantarilla que alumbre la farolas y tal entonces hay un pueblo que todos sabéis que se llama Villanueva del Trabuco ya sabes no la que te voy a pedir al Gobierno el trabuco pues claro se presenta se presentan varios candidatos entre nosotros puesto un socialista nutra poco yo no sé si es Córdoba creo que es Córdoba o Málaga Málaga gracias

Voz 7 24:30 pues bien he

Voz 0470 24:34 vamos a ver el cartel del candidato socialista por Villanueva del Trabuco con su eslogan

Voz 3 24:40 hasta el trabuco

Voz 2 24:50 no

Voz 0470 24:54 bicing con carita eh

Voz 3 25:00 te sirve como eslogan electoral frase de hot line exactamente bueno

Voz 0470 25:07 eso me encanta esta campaña que disfrutarla hay que paladear la va a tener muchos momentos de esto fíjate Llanos dio el otro día una gran alegría Isabel Díaz Ayuso candidata al ayuntamiento del PP a la Comunidad una mala eh echando de menos los atascos ese momento tan bonito que te atrapa un buen atasco a las cuatro dijo el sábado que que que ahora con Carmen había alguno menos atascos por la noche en Madrid hay que eso implica los echa de menos porque qeu define Madrid sino los un buena Qashqai para

Voz 3 25:37 ya definía también dice que esos que se mueve el dinero

Voz 0470 25:40 lo que estamos viendo tenerle a mi me encanta establecido más

Voz 3 25:42 asco hay ofertas cosido atasco atasco el Rey León estirpe

Voz 0470 25:50 ir del Bernabéu y luego una hora en Concha Espina pues la gente le encanta la gente viene de Zamora eso sí sí y como el PP además aquí en Madrid pues candidatos nuevos porque tanto Isabel días como el de al Ayuntamiento Almeida lo son pues seguro que nos van a dar muchas alegrías que está de Isabel Díaz aviso no ha estado mal pero vamos a ver que nos ha dado precisamente Almeida alegaban Almeida porque me a confundir siempre nombre José Pérez quemada Almeida Vicente Almeida

Voz 3 26:18 en la medida que aprovechó transgénero

Voz 0470 26:22 que también dijo hostia estar la mía se vio el atrapados dentro de la Comunidad y al Ayuntamiento entonces este bajito con gafas que muy gracioso gracias a él Sevilla atrapado en la que hay mayor en un atasco si hijo estar la mía me grabó un vídeo en el atasco denunció que hay atasco toma Carmena eh están lo ha visto bueno previo al móvil vamos a ver lo que le pasó veinte segundos de vídeo el final es muy bonito

Voz 2 26:50 llevo quince minutos de botillo en el cónsul Walter este sicario cabalgando la gente de lo que estamos pues entonces hoy día laborable estos Madrid central la mejora del tráfico la alambrada mira

Voz 12 27:21 sí grabaron un vídeo denunciando un atasco que provocaba Yangon

Voz 0470 27:27 sí pero el IVA todavía porque luego su en el vídeo

Voz 3 27:33 para antes era muy fácil para Alonso habla muy a favor de la honestidad honesto es un hecho polvo pues ojalá se pudiera editar este vídeo ya que tiene tanto presupuesto

Voz 0470 27:44 pero además en el vídeo se ve en cuanto les pitan a olvidar y tirar para grande grande grande feliz Almeida cada dio un nombre distinto si no esto no va a dar más alegrías este señor ya está será una esbozo para que bajen lo que viene a lo que nos enfrentamos en esta nueva campaña que empieza ya son tres semanas del viernes no

Voz 3 28:07 una prosa para qué

Voz 2 28:09 pero pero

Voz 13 28:12 hola buenas noches aquel poder

Voz 0470 28:33 ojo al COI Tortuga ahí haciendo hubo que puntea el baño tocando el baños de la cabina técnica pues nada lo que lo que adelante ante es igual ante salida da mucha base mucho decirlo adelante todos nos llega contra Merimée día vengo de la consulta con la dietista de tomar nota que esto que yo estoy nota de la consigue pues sí señor porque se ve sólo la forma en la que Tomás tú notas

Voz 3 28:59 esta Canella yo en la mesa media Viagra

Voz 0470 29:06 Maya de dictando me cosas para decir

Voz 0460 29:08 la CIA si suma sacerdotisa

Voz 0470 29:13 es Ángela Quintas que que queda de año y el domingo que buenísima si no la verdad es que la han dado con una buena pasional

Voz 0460 29:21 no no totalmente he tenido suerte he tomado estas apuntes hasta que ya fíjate si las situaciones sería patéticas e que se levantó de tomate

Voz 0470 29:29 te voy a retirarme

Voz 0460 29:34 ella claro ya es una gran profesional llevan

Voz 0470 29:36 ha hecho pues pues estoy mejor de lo que les

Voz 0460 29:38 parecía que la Cámara captó la imagen que nos dice que claro dada mi mío cardiopatía y el alto colesterol que tengo dice que claro que bajar peso se que me va a venir bastante bien

Voz 3 29:58 yo todavía se lo de vacía pero no es menos cierto entonces claro yo yo yo me voy a comprometer con eso pero también les deja claro a ella ella como una profesional si esto no es una cosa la broma es cuestión de tu salud pero ella entendió que desde mi mente retorcida

Voz 0460 30:17 la motivación del su paso a mí me puede significar un aliciente

Voz 0470 30:24 te puede más el show business quedaron el show es lo que a mí me

Voz 0460 30:26 conquista ella a lo mejor si yo mantengo la broma dejar llegar a ochenta y cinco kilos pasar lo mismo que que que en menos de dos meses eso es lo que ha mirado

Voz 0470 30:37 David matiza hay perdona llegar a ochenta y cinco

Voz 0460 30:39 o o pesar lo mismo que yo dentro de dos meses claro que no es lo mismo no lo mismo porque yo yo no creo que sea porque

Voz 0470 30:48 te puede mover que yo no creo que bajen y suba porque llevo mucho tiempo estancado en los ochenta y cinco muy a gusto pero imagínate que subo a ochenta y seis bueno a su paso a menos que a estos sí vale

Voz 0460 31:00 su paso ahí te pido tu ayuda que si tú ves que me Gorillaz sería muy bonita la imagen de en un restaurante yo viéndote bueno que por cierto es lo que habitualmente se

Voz 3 31:13 y entonces lo que quiero demostrar con con con este reto a quién esto es como te acuerdas cuando seamos y a mí me contrate

Voz 0470 31:28 pero para el siguiente la próxima

Voz 3 31:30 por ochenta y cinco años

Voz 0470 31:33 se llama Zhao que el reto de

Voz 0460 31:35 os lo lo complementan con eso como una entidad Savater esto es como si fuera te acuerdas de la revista Ignatius Monthly pues ETA como un suplemento especial

Voz 3 31:45 Nati Ignatius

Voz 0460 31:47 entonces en Latifiya ID Mostra

Voz 0470 31:50 Juan Ignacio demostrar al bajar quince kilos

Voz 0460 31:53 en dos meses que puede estar sanos si quisiese pero no quiero

Voz 0470 32:00 el gusano octubre estarás otra le como cómo va mucho más que ahora

Voz 0460 32:03 acto rebotes va a ser como como Barney cuando dejó

Voz 3 32:06 a ver si se crea el Barney astronautas una puesta a punto perfecto lo más celebrar contra besa vuelve a recaer entonces el efecto rebote también va a ser gracioso

Voz 0470 32:21 pero bueno yo quiero demostrar esto imágenes que me han hecho bueno lo voy a intentar o no te vamos a auditar como mantenerme entre noventa y nueve

Voz 0460 32:28 cinco ya sean vicios pero voy a ser ambicioso así que voy a ser ambicioso por la industria tenemos una foto aquí de mi estado digamos habitual

Voz 3 32:37 es una una foto

Voz 0470 32:40 yute de perfil ahí

Voz 3 32:42 hasta ahora estás un poco la sección áurea no que es más delgado caía

Voz 0460 32:49 que cuando pesada quizá ciento diez dígame puesto en sien yo llevo bajando de peso desde agosto pasado hay ahora completamente queda

Voz 0470 32:58 se arte más entonces declara

Voz 0460 33:01 es un camino que voy a seguir eh esto lo voy a complementar quiero no va a hacer todo o perder peso si tenemos la siguiente foto

Voz 3 33:10 si el incendio de la semana pasada

Voz 0470 33:12 celebramos mucho claro que dijimos que era capicúa no es una es una camisa azul que sagrada negro pantalón negro no la de El animales

Voz 3 33:20 mira aquí que llevas

Voz 0470 33:23 de tendría pero hoy no vas en pantalón corto y con las tienen negro claro

Voz 0460 33:27 claro entonces yo también quiero compaginarlo con ser un influencer de moda de moda tras volver a poner la foto se me ve la actitud de de influencia Nacho sus padres han llevado al parque

Voz 2 33:41 pero

Voz 3 33:43 soy como el gordito el gordito de los niños de Stranger Things pero ya cuando ya es padres separados soltero Juan Ignacio especial

Voz 0470 33:54 anda envejecidas niña de las ponen en Twitter filo

Voz 3 33:56 Pau Jet entonces claro yo esto la motivación mía

Voz 0460 34:02 el show business muy hizo ya ya empezado que en ese tema ya ha empezado a mentalizar menos

Voz 3 34:09 esto no esto no lo puedes afrontar

Voz 0460 34:12 desde la normalidad esto hay que afrontarlo desde estar flipado entonces claro claro de quién va IDC el ejercicio yo aparte de ir al gimnasio que lo sigo haciendo empezado a ir me gustaría que esto se convirtiera como en la escena de es GAM cuando todo el mundo empieza a correr con él estuvo

Voz 3 34:32 llamamiento para la gente une contigo creo que la gente venga Camina conmigo al retiro en el muy buena perseguir patos bueno hubiera lo que habitualmente sólo ir a la puesta de sol yo yo Últimamente estoy yendo caminar al retiro entre

Voz 0470 34:51 me gusta el apuestas on me gusta la Puerta del Sol

Voz 3 34:54 de qué me ve José imagina otras cosas que también ayuda a adelgazar si quieres

Voz 0470 35:01 quince kilos en dos en dos en dos meses la cosa que tendrá que igual pasar de de caminar a trotar si hacen un poco Rajoy es claro igual te requiere Jean trotes

Voz 3 35:10 Ello creyendo en cualquier longer tentando

Voz 0470 35:13 que su billete que romper a correr de entiendo que

Voz 0460 35:15 lo mejor por redoblar pero es que yo ya de verdad que estoy cogiendo una marcha buena eh yo creo que lo voy a correr boicot voy voy caminando rápido mucho tiempo sí y cuando llegó a la rotonda del ángel caído cine ahí Le doy tres vuelta

Voz 3 35:31 muy bien lo que parece que parece que estoy aquí está tu siervo

Voz 0470 35:42 alguna vez que mandamos desde aquí desde hay naves que espaciales que enviamos de estas sondas tal que dan vueltas a planetas para coger energía y correr

Voz 3 35:54 yo sé que te tienes tus referentes a hacer

Voz 0470 35:57 no no no no

Voz 0460 36:00 yo tengo una imagen grabada yo mismo grabando me cómo voy caminando yo pues retiro motivando me con pequeños mantras que que se me bueno corriendo eso sí

Voz 3 36:19 se pudo de pega

Voz 0470 36:29 muy bien

Voz 3 36:31 verlo con más entusiasmo olvida

Voz 0470 36:33 es la que más llamar a tiro adicto

Voz 0460 36:38 para decir

Voz 14 36:43 se hizo nada

Voz 3 36:46 claro yo voy así para el retiro hablando solo que la gente me va siendo los pan

Voz 0470 36:54 pero te Corea los que van patinando me van invitando

Voz 0460 36:59 a donde regresa siempre el fugitivo pongamos que hablo

Voz 3 37:10 no cuadra Martín se años

Voz 4 37:17 MM Ignatius Ignatius yo he dicho yo

Voz 0470 37:35 sí pero nada

Voz 3 37:38 en la consulta dentro de quince días tengo que volver a visitar a la dietista

Voz 0460 37:45 el cuello y gracias gracias a un plan

Voz 0470 37:56 tonal me dijo que coma

Voz 0460 37:59 pavo ya te lo dije yo todavía es verdad es que ella tiene una cosa que yo no sabía foto el día comiendo pavo ya considera que que las todo lo que viene de la Tierra es hidratos de carbono verduras hidratos de carbono que yo pero eso no lo había ella dice que el que el liderato de carbono es malo claro yo en mi mente desea hidratos de carbono con con vino con vino decía yo que pensaba yo que espinacas más una botella de vino era sano a ver que el vino son hidratos de carbono porque sale de la tierra y las espinacas también sacó lo que sale artera es hidratos de carbono y eso me hace tener picos de insulina el subidón y luego el bajón que si lo piensas describe cómo ha sido mi vida los últimos treinta

Voz 3 38:47 entonces

Voz 0460 38:47 en lo que ya me manda es suavizar esa curva esa curva de los Picos de su pisarla in lo que me dices tú acuérdate acuérdate cosas que vengan de la tierra siempre combinarlo con cosas que huelen

Voz 0470 39:02 ha explicado también como un dron numerosos compro cosas que Vueling con con gaviotas pues puedo comer gaviotas palomas puedo comer palomas by ballenas con pero el pago vuela

Voz 0460 39:19 el pasado a puedo si el silbido sea muy fuerte

Voz 3 39:24 puedo puedo puedo comer hidratos con pavos ambicioso somos somos como Sandra pero si contamos el coach

Voz 0470 39:38 la ballena que no Kenny vuelan y viene la tierra ese trono de ballena que ya sé que no es que no tiene el huevos a comerte las

Voz 0460 39:44 sí es ballena sushi

Voz 7 39:49 y entonces ella tiene un refrán creo que tú lo sabes qué es lo

Voz 0460 39:54 la este tiempo ya Gales

Voz 0470 39:58 vaca gorda león fiero que vaca gorda león fiero que nuestra tengo que volver a mirarlo apunte

Voz 3 40:07 que la vaca gorda León flancos eso eso vale vacas gordas León perdona era era el Mago de Oz soy te lo han contado si tu vas a la dietista yo soy un teatro también sí sí

Voz 0460 40:25 lo guiñol entonces ella para explícame las cosas a que los guiñoles y me hice básicamente eso que la vaca que comen mucha hierba eso no quiere decir necesariamente que nos te gorda la está gorda pero comenzó lo lleva en León que come proteína está flaco entonces ella me miró fijamente dice

Voz 3 40:42 tú qué quieres

Voz 0470 40:44 en la solapa

Voz 3 40:48 quiere ser quieras wifi

Voz 12 40:51 no

Voz 3 40:58 correcta te al azar y aquí tienes la clave del wifi de tu salud así que bueno por aguantar metódica

Voz 0470 41:07 todo lo afirmado que yo no hoy empieza tu proceso

Voz 0460 41:10 por eso la clave eso decía yo sé que es una profesional

Voz 0470 41:12 toma esto en serio por supuesto pero yo voy a ir ahora

Voz 3 41:15 Brown cuyo voy a ir a la alfombra y esperar a la muerte hasta perder peso

Voz 0470 41:23 o sea que hoy ya estás en perder peso no seis a partir de de hecho ya he bajado kilo lo hoy no lo puedo demostrar porque la báscula pero próxima mes Sandra pueda cogerle en brazos

Voz 0460 41:34 pesaba cien antes de que se realmente eso ya que rectificarlo a día de hoy ya peso noventa y nueve cuando se acerca el año que viene Gail

Voz 0470 41:42 también el tsunami vale pues a partir de ahí va a seguir contando actualizaciones no pasó dando datos voy a ir dando datos ella ella me dijo también que le puedo Bandar

Voz 0460 41:50 Avs para ir de consolidándose y lo estoy haciendo bien

Voz 0470 41:53 al tener móviles dos no sabe lo que ha hecho esa mucho hay que tenga cuidado porque cada caso mendiga emoticonos e tipo de tu emoticonos estos que pones de tres en tres muchos puntos suspensivos

Voz 3 42:05 podía no ha sido una idea no se pone de

Voz 0470 42:10 vale pues a partir de aquí empieza un nuevo proceso dentro de poco tendréis a Slim bueno

Voz 3 42:14 podemos llevará el proceso el pulso por lo pronto un aplauso para beber

Voz 9 42:26 pero el número quinientos treinta y siete que pasa aquello era crecer

Voz 0470 43:31 la vida moderna en Sirte de ojeador de atletismo a la valla de Melilla eh joven buena definición de es día madre mía en que ya hemos dicho cinco años pero amistoso llegando buena te pueden ese unas más que otras en la que no también la feminidad o y sobretodo muchas gracias un día más a Ignatius y que que la heroína

Voz 3 43:52 es