La Lengua Moderna: Putos egocéntricos (29/04/2019)

Voz 2 00:53 madre mía pues no es el programa número once el undécimo de la nueva temporada de la lengua por el público más numantino de España aguantan cómo aguantó Numancia y al final murieron dos bienvenida Valeria Ros qué tal está

Voz 3 01:18 hemos gracias a la verdad es que bueno te miro

Voz 2 01:23 cuidado que lo hagáis comentarios en You Tube que dice que dice la gente que tiene tienes ganas de meterme la langosta meterme

Voz 0759 01:31 joe el día que Peri frases bien Valeria Valeria cómo definir Valeria Valdería es tan blanda por fuera que se diría toda de algodón que no lleva huesos solos los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro Valeria Ross

Voz 2 01:50 me ha hecho un poco de daño lo de blanda cortado dos días de Spielberg en una semana me pongo a dura eh

Voz 0759 01:55 ni confirmo ni desmiento que me haya un poquito en Juan Ramón Jiménez y que haya sido la presentación que la hace a Platero el pero bueno bonito también plantea

Voz 3 02:05 bonita me cada placer el tubo no cuenta Platero y yo

Voz 2 02:07 no perdón

Voz 0759 02:10 dice Si pero habitar me pasa eso oye bueno Valeria a quién Le quieres dedicar el undécimo programa ya hablaremos

Voz 3 02:16 dedicarle os acordáis de Elena enfermera que cuidaba mi abuela que hablamos pues hemos vuelto tiene tres joyita más que de verdad las apunta cada vez que habla Alena ya estoy con boli papel tiene que Flip bar sí ha sido esta que me ha encantado dice paseando por el Faro llegaba un olor maravilloso nalgas Ana algas la segunda en verano para ir a la playa lo mejor son las sandalias Valeria anda alias me parece vale el gigante bonito hacía concretamente sentidos que tiene más sentido que sandalias mucho más válidas para andar claro claro si lo último que dices estoy con la oreja detrás de la mosca muy bien así que un beso desde aquí Alena que es la mejor enfermedad humana que he visto en mi vida

Voz 0759 02:56 ya tu abuela siempre un beso bien yo quiero aprovechar este momento en ver dedica un poco también a la gente que nos hace mi mi mi mi mi que tenemos mucho acumulado de tenemos ni ni militar ni minimizar las Julio siempre me ha llegado mucho me mi por decir vamos a ver dice arroba el once en Twitter he visto que has comentado en la en la lengua moderna que pedir el voto por correo te exime de la mesa electoral mal revive el voto por correo exime no te exime para ser mesa tienes que ser mayor de edad y saber leer y escribir con eso basta es son desventajas de saber leer pero bueno luego igual te saca sesenta pavo que domingo Bogotá está mal haber he dicho también el otro día que te presente con otro poema que dije que era de Neruda fue una academia porque era de Rubén Darío

Voz 3 03:41 Sergio gaste no nos dimos cuenta nadie nadie sólo uno por Twitter esto

Voz 2 03:47 no

Voz 5 03:47 eh otro que me dice hoy se ha ido la olla que que cuando ha dicho que después de los puntos suspensivos siempre va mayúscula pues no no siempre va mayúscula no Sabah mayúsculas y empieza a otro pensamiento que no tiene que ver con el que ha dejado colgando pero sí tiene que ver con que pues entonces en minúscula

Voz 2 04:03 en fin me estoy poniendo a parir esto sólo viene a demostrar una cosa que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 6 04:15 por porque eso es el público más bellos de Europa

Voz 2 04:22 el concurso cutre de la Lengua moderna y harás cuando yo saco el ukelele dónde está y dónde está amiga es que no lo voy a hacer lo que le hizo más hacerlo y voy a hacer la innovaciones

Voz 1194 04:37 la gente temblando a me preferimos no Arribes voy a hacer la innovaciones en la base coqueto

Voz 7 04:45 ha sido el favor pactó Asaja

Voz 2 04:49 ente el cable escribió el bien que lo único que no diferenciarlo cantante de reggaeton árabe en el concurso model

Voz 0759 05:12 el Sónar se enfrentan a ver cuál es mal por supuesto no hay premio esto no la ruleta esos concursos Mata que gane hecho sea al final tú

Voz 8 05:26 Vida es una Nerva

Voz 0759 05:35 me encanta igualados casi para siempre

Voz 9 05:37 por pero cambia de gafas de verdad

Voz 0759 05:40 bueno no de pedir unas al flipa de Broncano bueno vamos a ver necesitamos dos voluntarios voluntarias o voluntarias para el concurso de la Lengua moderna

Voz 9 05:49 tenemos uno tenemos ya un valiente por favor

Voz 0759 05:51 traté acércate aquí a la mesa cuál es tu nombre Sebastián Sebastián Sebastián de dónde eres de Buenos Aires que buena Zeitung de Buenos Aires tenemos un ganador perdona perdona hacer el chiste que ya ha hecho en el ensayo estaríamos lo bien necesitamos perdona Sebastián no deben ser el más dicho vale necesitamos un contrincante contrincante para que se enfrente al gran Sebastián Valeria pida ayuda realidad

Voz 2 06:22 ahora

Voz 3 06:28 cuál es tu nombre Paula hola Paula de Madrid bueno vamos a decirlo de San Fernando de Henares de las noches tenido gusta decirlo los pueblos de los pueblos más bonitos de Madrid desde aquí íbamos a visitar San Fernando de Henares Real Sitio Real Sitio jurado que no virtual que es real

Voz 9 06:55 hay que decir que Paula siempre viene con una amiga y me han dicho que van Amir siempre a todas las grabaciones si el otro día metió una foto de pensar querían que si las aquello a ella me dijo una días favor quiere temas

Voz 0759 07:07 los público arrimando te qué bonito bueno pues ya tenemos concursantes ya tenemos el concurso Nos falta pues a esa figura ya hay una que es la azafata

Voz 9 07:16 hoy va a hacer que os parece azafata Marie macho

Voz 0759 07:19 no está bien pero que Buenos Aires vale así no me pongo cachondo la ponente Buenos Aires que son casi argentinos Valeria que nos conocemos dijo italianos perdón

Voz 2 07:30 mira me quiere el micro

Voz 5 07:36 el turista verdad si fuera así Saber y ganar bueno vamos a empezar poco

Voz 0759 07:41 por venga por Sebastián la primera pregunta está relacionada con esta semana pasada que hemos vivido tan apasionante tan electoral tan emocionante de la que nos hemos librado Sebastián y donde fíjate pro lo estoy haciendo para que reflexione Sebastián de lo que ha pasado electoralmente porque sabe que si hubiese ganado Vox el ya no estaría en España secuestrados

Voz 2 08:06 a echado

Voz 0759 08:08 vamos a ver con qué foto y con qué texto ánimo por Twitter la buena gente de Vox a votar el domingo vamos a verlo ahí está una una foto hecha por el mejor diseñador gráfico que ya disponible en ese momento

Voz 1194 08:20 no en en el Centro Reto ir arriba que comience la batalla el Sebastián que problemas leves

Voz 2 08:27 a esa frase que comentabas que problema libra frases y frases los Leo pero bien no leer nada de esta gente Sebastián claro que hay hay hay racismo al racismo bien eso de momento tienes un punto

Voz 0759 08:49 alguna cosa más relacionada con la ortografía meternos

Voz 2 08:51 a ver a ver por favor Sebastián te puedes levantar por levantar pone que comience la batalla atención Sebastián se levanta cerca Almond típica excusa si no ve ningún problema no pasa nada tenga cobrando por España no te recuerdan pues de ortografía Nancho Xavier

Voz 9 09:18 sabes lo que es la lengua moderna

Voz 2 09:21 no hay que buscar el error ortográfico no lo ves

Voz 1194 09:27 pasamos a Paula Paula es tu momento

Voz 2 09:31 qué pasa con el que el acento el acento no lleva no tiene que llevar tilde dice que por qué no lleva tilde a pesar de estar entre querida Paula de San Fernando real pues porque lleva exclamación

Voz 0759 09:54 junto a otro por qué porque no tiene que llevar tilde se que amigo Sebastián una pregunta no es una pregunta una exclamación efectivamente hay uno hay trucos muy fatigada por este bien entre si te cabe cabe un narices son cojones detrás del que todo eso se acentúa es un una que ya podéis utilizar qué coño no por ejemplo así que bueno para los dos han estado

Voz 4 10:20 inglés dentro

Voz 0759 10:24 ha actuado por también me gusta mucho la creatividad es Sebastià osea que si has hecho muy bien en la pregunta irse por las ramas valoramos hasta ahora

Voz 2 10:32 viene bien al concurso

Voz 3 10:35 ah como a promocionarse como así lo hubiese mucha gente

Voz 0759 10:38 el tu minuto de Promoció a donde toca así que haces

Voz 2 10:41 vale vale gracias

Voz 0759 10:43 pues si ganas te dejo tiempo trabajo de técnico de sonido

Voz 2 10:47 el calvario me respeta no

Voz 0759 10:50 tiene este programa vamos contigo Paula u otra foto de Cristina Seguí que es una de las fundadoras de Vox que luego se enfado con ellos si les dejó ahora que están de moda cuando era el índice ya estaba cuando Luis Cristina Seguí puso esto en Twitter vamos a ver la verdad es que lo que ha ocurrido esta noche es achacable sobre todo a los españoles vamos a quedarnos hasta hasta

Voz 1194 11:13 ya

Voz 2 11:14 a los españoles que que fallo que problema ves Paula si es que hay alguno en la música rancia de

Voz 0759 11:22 mientras la gente piensa me encanta

Voz 2 11:25 pero no no es achacable al que lo saben

Voz 5 11:35 sabe ya de hecho siempre como eh

Voz 2 11:37 en el comodín de la amiga no la azafata Machi los y sobre todo

Voz 6 11:45 al bravo

Voz 0759 11:53 esto por supuesto es medio punto porque lo ha aceptado la amiga de vamos a Pizarra coger las pizarras azafata lo lo podemos hacer peor ya bien escribir los dos por favor sólo lo digo una vez es una la verdad que crea dudas a veces voy a decir muy rápido para despistar escribirla forma correcta de la palabra

Voz 8 12:17 me Ander tal neandertal y yo sí que soy yo

Voz 0759 12:24 la totalmente gracias gracias proponen la sintonía con que se crea un vacío esta sintonía te damos por Sebastián Sebastián enseña la pizarra porque esto es la radio

Voz 2 12:42 bien neandertal N A N N N tres Laila sea sea de María que es que está todo mal Sebastián vamos a ver qué ha escrito Paula a ver da la vuelta y el inglés de ancho cerca de los dientes instalados mal porque es Neandertal con perdón ay perdón

Voz 0759 13:19 ver tal así Corena la primera con el reloj fuerte abucheo

Voz 10 13:24 para los dos

Voz 1194 13:27 ha

Voz 3 13:28 eso esos el argentino Jesús nunca se eh

Voz 0759 13:35 vamos a vamos a ir acabando es que tenemos que ir acabando porque claro está está y fíjate Paula uno y medio Sebastián uno por creativo

Voz 3 13:42 esperemos que que antes bien Sebastián

Voz 0759 13:44 venga ya que estamos con las pizarras Sebastián en primera persona

Voz 2 13:48 el presente de indicativo del verbo hallar primera persona del presente de indicativo primera personal yo

Voz 0759 13:59 esto no está

Voz 5 14:02 ver vallas escribe lo grande ahí

Voz 2 14:05 hasta que te a ver primera persona cautivo primera persona

Voz 1194 14:11 primera

Voz 2 14:13 que anda Sebastián

Voz 0759 14:21 esto que aunque ya me temo lo peor yo allí

Voz 2 14:26 el caso es que

Voz 0759 14:26 lo que buscamos en el fondo que es la doble la ella está bien pero no es la primera personas del presente de izquierda no

Voz 2 14:34 no

Voz 3 14:40 pero una belleza habita

Voz 2 14:43 no no vale Paula para ti a ver si acabamos con esto primera persona del presente su cultivo del verbo primera persona presente su verbo a ver es que es que no está haciendo un papel eres la primera persona presente su yo sé que está mal pero bueno yo hubiese está fatal

Voz 3 15:25 a mí tampoco sé yo haya sería la yo a ella

Voz 0759 15:31 tenemos que acabar el concurso vamos a ver el que acierta esta vamos a acabar con una prueba musical como casi siempre

Voz 2 15:35 de las gafas voy a poner una canción me voy a bailar de

Voz 0759 15:38 sí como lo ya yo las bodas hay dos errores a la canción vale el monto que identifica es primero uno luego otro golpe en la mesa paramos la canción y comentamos adelante Koke

Voz 11 15:49 la canción la canta un señor que se llama que nadie quiero saber más

Voz 1 15:59 esto se veía ha podido rico provocándole

Voz 8 16:09 Sebastián que has notado Paula perdón

Voz 3 16:15 ha dicho me podía recuperar de manera de que de que algo así no

Voz 1 16:24 ha podido rico siempre hablándole mi modelo no y simplemente son decía me pregunto porque era añitos no

Voz 5 16:41 no para nada ahí Koke donde esté bien acaba de decir

Voz 0759 16:44 o es que sólo aquel pasado

Voz 5 16:47 da bastante pero vamos con el estribillo que todavía

Voz 12 16:50 a mí me los gente para mejorar

Voz 0759 17:09 la canción no voy a decir el título de la canción porque ya no puedo hacer más la canción se llama así te deja

Voz 2 17:13 harías vale vale está mal dicho

Voz 3 17:20 no hay que acabar con esto perdona cómo se llama tu amiga Paula Raquel Raquel ganadora del concurso hoy tenemos a Bravo Raquel muy bien jugado hoy tenemos un un regalo para Raquel como ganadora que le corresponde otro regalo para los perdedores que parece una bastión céntrate padecerá una chorrada pero igual Weise acabar no a ver a ver qué quebrados y entradas gratis para mi espectáculo en la prensa en el once de mayo Valls perdedores para ganador euro sé cómo entre el puente de la como cliente vamos a hacer esas fotos porque está más caras de lo que estamos llegando a diez mil seguidores se Valerio no nos quedan creo que trescientos cincuenta y dos foto bajo una foto de Luxor foto de muy buena a Paula y ahora nuestra ganadora de hoy por favor eso es influencer foto madre mía cómo lo estoy pensando ahora mismo

Voz 6 18:32 un fuerte aplauso cabían corbata hasta que el concurso se cumple la ley

Voz 2 18:37 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 13 18:41 Trillo desastre penita

Voz 1 18:48 el método si si llego

Voz 13 19:02 yo para

Voz 0759 19:16 bueno estamos a escuchar

Voz 2 19:17 Malú una de las ganadoras de la selección y esta es la sección de Valeria

Voz 3 19:28 hoy me ha pasado el título cuál era charla Ted hoy es charla Ted método si si llego aunque sea más método

Voz 2 19:37 el siglo

Voz 3 19:38 perdón bueno pues ahora bueno porque es verdad esto micro aquí porque todos los de las charlas Ted con micro de diadema pero no sé ponérmelo no es así no Flor mono de hecho el efecto lo hace bueno el caso es que

Voz 9 19:53 los voy a contar un poco me gustaría porque ya que hemos podido en mi lista de prioridades estaba quitarnos la extrema derecha hayamos conseguido y ahora toca organizase todo el tema de la procreación conocéis el término pues lo vais a conocer entonces me gustaría hacer como una charla te del método que creado bueno voy a empezar porque la Real Academia de la Lengua define la palabra Sando húngara

Voz 3 20:16 sí sí con alguien que tiene San Dunga

Voz 9 20:18 hacia eso no tiene nada que ver pero si me pitan por una una canción uno como una palabra

Voz 3 20:23 de la RAE no suelen tirar de cómo definición para empezar te toca hayan vale gracias preguntes Carla simplemente has voy a voy a estamos echar late muchísimas gracias buenas noches a todos buenas noches gracias por

Voz 2 20:34 sí

Voz 9 20:35 a pesar Lauro a John no no debería uno hace como dos días yo era un caos total no sea yo no sabía tenía como muchas cosas muchas agendas porque todas son súper bonitas y me compraba todas en había un punto de compraba todas cientos las metían la mochila para saber todos los planes que tenía que hacer me daba al dolor de espalda luego ponía spinning no daba el check porque me dolía la espalda spinning entre social comía más era un círculo vicioso que me estaba muriendo y esto cuál fue la solución encontré un curso de organización online que me costó sesenta euros como impresionante entonces esto me ha cambiado sobre dos más pobre ahora pero ayudado muchas cosas entonces lo que me gustaría en esta charla es porque sé que seguramente vosotros tenéis muchos problemas de organización compartir todo esto pero teniendo cuidado con el tema de derechos porque pone ahí abajo el curso cuidado con entonces el camión poco los nombres no importa

Voz 0759 21:23 ah claro hay curso mola eh lo que más me

Voz 9 21:25 el cursos que les encanta lo de la organización pero pasan del medio ambiente osea el gasto más pastan fotocopias que en el curso en sí maletín a quién va dirigido chicos a es os sentís un poco así como que es para vosotros voy a hacerlo en en para el tú tú el singular la segunda personal Singul

Voz 3 21:42 vale perfecto alguna vez ha sentido frustración

Voz 9 21:44 tú escuchas a tu jefe decirte dale una vuelta piensas a menudo que esta vida no tiene sentido y que a lo mejor o no lo mejor es beber para que pase rápido te miras al espejo y dices joder no terminó nada pero al menos la empecé

Voz 3 21:57 se ha sentido sientes que la siesta ACT

Voz 9 22:00 va de las manos tiene su cestita para las llaves y en ese testigo acaba habiendo botones de todo pierdes las llaves vale dice es continuamente que no puede quedar porque estás muy liado estás en paro

Voz 8 22:12 eres

Voz 9 22:14 cómo estás triste porque no va a gobernar Rivera con todo lo que nos prometió crees que te estás quedando atrás sigue siendo Hotmail en vez de Jimmy Wales no te atreves a dar el paso de cómics Mail tú

Voz 3 22:24 Meeks Mail yo creo lo menos me Terra como mucho

Voz 9 22:29 entonces voy a compartir el método con vosotros si si llego voy a hacer así una pero va a dibujar el plan de acción supo coger algún voluntario

Voz 14 22:36 que si vale

Voz 9 22:38 qué qué qué quiere ser de mayor quiero dibujar el plantación

Voz 3 22:41 qué quiero ser de mayor vale que estás haciendo cuanto

Voz 9 22:43 Zidane rico rico exigiendo con tu vida lo sabemos todos

Voz 3 22:46 cómo te has apañado hasta ahora mal la verdad

Voz 9 22:49 pues esto es perfecto para ti por favor empezamos en el método sí sí llegó por la canción de sonido Alfa este sonido parece un taladro pero te hace estar a tope súper concentrado para organizar de sobre todo porque no hay nada más contra la ganando la cabeza entonces en él esto vamos a hacer una cosa chicos vamos a potenciar los vicios muy claro porque es que al final perdemos si quieres dejar los cantos pierdes mucho tiempo dejándolos canuto sientes Puck coge los caldos te fumas to Jamaica lo aplica a esto ayuda para los recortables luego te tienes que apuntan a un Coward Quin como John porque pagas para trabajar pero es verdad que a la vez pues venderles este curso no está nada mal luego crea muchos muchas listas crear listas de todo tipo con colores con de todo de hecho ahora como ha ganado la izquierda meter purpurina así que hacer lo que queráis vale voy a trabajar con un concepto que se llama el tomate pero suena también llama comodoro Steen cronómetro pero con nombre guay simplemente te ponen veinticinco minutos en los que trabajan y luego tienes cinco minutos de descanso en el que puedes hablar del nombre del Tomatito Tyner también nuestra mano entonces tenemos la burocratización Qaim me encanta la regla de los dos minutos la conoce sectores

Voz 3 23:57 cuál es bueno pues en dos minutos todo lo que lleve

Voz 9 23:59 dos minutos tienes que empezar a hacerlo porque es dura dos minutos mientras te va a hacer mover el culo por ejemplo yo me dos minutos hoy sí lo he hecho porque dos minutos luego cuantas veces te puedes lavar los dientes en dos minutos cinco perfecto todos en pie

Voz 2 24:12 no todo lo que lleve dos minutos hacerlo

Voz 9 24:15 el poder de los posts súper importante

Voz 3 24:18 de colores denota la realidad

Voz 9 24:20 ejemplo esto es un micro y lo pongo

Voz 2 24:23 porque así se él Sebastià de este gilipollas no es broma

Voz 9 24:30 esto dice mucho hay unas contraindicaciones lo estamos viendo ahí los posts esto es un frigorífico hay uno que se le fue de las manos luego nos Flip veis tampoco con los colores porque hay gente que pone leyendas os acordáis lo que hacíamos en conocimiento del medio las leyendas los mapas Moss las líneas discontinuas vale también te puedes meter una piramidal ojo porque te es tanto de crees que puedes vender ocho abatidos al día no vale entonces ya simplemente lo que más me gusta que es el Dream Boys

Voz 3 24:57 para mí que es un corcho para visualizar todo lo que quiere ser ya lo estáis viendo diese perdonas es tu corcho

Voz 0759 25:04 esas son tus

Voz 9 25:07 Pablo Iglesias y yo no quiero tener la casa simplemente quiero que me invita a una barbacoa esgrime déjenme que me deja a quedarme a dormir y leerme

Voz 3 25:15 la construcción feliz luego aquí estoy yo de la a la Constitución Pablo Iglesias en a ese MR en su como no se me mágicos que monos nombre

Voz 9 25:29 por debajo tienes tú en el Atlético que Atleti o porque como ya sabéis que hay tres la Atleti pues ya sabes que siempre cogen a gente que es vasca de tatarabuelo y eso pues yo quiero llegar a jugar en la catedral porque tengo genes de hombre Juanjo luego aquí está a las Bahamas porque espero tener mucha pasta algún día para poder invertir en un paraíso fiscal aquí soy yo que es el achica gamba porque a mí no me importa tanto me gusta estar buena he cuerpo lo aquí hecho un dream VOR más guay que el mío porque espero que llega a un punto de tener este dream Money

Voz 0759 26:00 perdón de Alepo ojo porque estoy viendo a Mary Poppins

Voz 9 26:03 a Mary Poppins para recordarme los celos que nunca acoja un hay visita era muy muy guapa que coja fea

Voz 3 26:10 qué plan Cerdà Julio porque esta Liga tiene nota de audio Podemos para nota de odio está bien

Voz 2 26:15 la lengua moderna con Valeria Ross

Voz 1194 26:18 hola

Voz 9 26:21 gracias ya para terminar tenemos Tailandia que todo el mundo Aida Tailandia y me raya Boyan porque no pudo entrar en ninguna conversación con mis colegas porque no ido aquí tenemos a Valeria sacados una foto con negritos que esto su de influencer

Voz 0759 26:32 muy dulce

Voz 9 26:35 yo creo que aquí están las risas que lo que me gusta es que siempre siempre todo lo que haga Sherry al público

Voz 2 26:41 el famoso que está aquí extra para ahora mismo podéis reír un fuerte aplauso

Voz 15 26:49 el qué no creen de que es

Voz 9 26:53 suena entonces Caleras

Voz 14 26:55 cuando tiene escaleras mecánicas

Voz 0759 26:59 bueno pues a tocar lo sabemos todos pero Julio lo sabe mejor que Breixo

Voz 16 27:03 se denominan como el primer grupo de pos pan Cristiano que dicen estar a la altura de tu angustia ellos son petróleo

Voz 4 27:21 por fin el pos pan Cristiano

Voz 0759 27:23 en la SER

Voz 1194 27:29 gracias por acoger un problema con el entorno tan amable estás por fin lo que a mí me favorece es verdad no no los programas lo coge lo que habitualmente me dio involucra un programa sin caos

Voz 8 27:44 perdona a la Titan

Voz 1194 27:49 que se llevó la apuesta no le doy tanta importancia a las cosas se lleva la sensación que estoy de paso Jerzy sale mal no yo iba lado

Voz 8 28:02 ok

Voz 19 28:21 sucede que ya lleva faro sienta bien tendré mi mucho para atrás al respaldo les siento por sol nada el consumo medio campo reposa la palabra Opening y le he dicho a qué haces aquí ya nos Law si quieres que te debes a Kaká esta crees que te voy a hacer crees que te voy Zagreb Merapi empezaste móvil vio

Voz 6 31:05 los cierto entre cuenta François para toda la banda de petróleo

Voz 4 31:14 bueno realmente

Voz 0759 31:16 casi toda la banda de petróleo

Voz 1194 31:18 a Rosa están hasta Javier pero falta gente Rosa Javier Arana y Fatah Paco petróleo y Luis Miguel petróleo Paco cava cava ser Papa Mika el petróleo que acaba de conseguir trabajo

Voz 6 31:31 no

Voz 1194 31:35 los dos tienen muchas cosas que hacer ahora acaba ese papá ya

Voz 0759 31:38 qué compromisos con la música también es así tienes que estar aquí tocando

Voz 1194 31:42 no se del los juguetes del bebé juguetes que tenía comprados para el bebé sí sí yo te te

Voz 0759 31:51 va a venir a la lengua moderna tocar me dijiste bueno pero iremos con instrumentos de juguete

Voz 1194 31:56 el adelante bueno sino justo la idea ya tenemos ensayando en el en el en la terraza que que tenemos ahí Malasaña al lado de un cura escribir un cura como en la película bajarse al moro curar muchas gracias la Negra el grupo Pata Negra vivía Miguel Rellán interpretaba al cura vecino de Yesa asomaba allí eso que centrado nosotros sólo teníamos un bol de patatas fritas Javi Javi me dio la idea como fíjate el nivel de músico que tendré que el dijo puedes tocar el ball de patata frita depende del nivel de alguna manera de

Voz 0759 32:39 son muy fuerte últimamente con el cerro por qué por qué ese giro a Nacho usada

Voz 1194 32:44 tú sabes que admiramos un cómico americano que se llama Will Ferrell que Nuria sketches Life que tocas cencerros aparece Cristo igual que en el momento que como el productor del disco el tocándose Cerro siempre a lo loco en la banda no no le mola ese sonido casualidad quejas corea

Voz 8 33:10 el otro día

Voz 1194 33:10 ya Murcia Murcia porque claro yo estoy como al borde del escenario y me enteré que Luis Miguel petróleo estaba dando instrucciones de que me quitaran el Sanse es para toda la sala entonces soy fan sketch que le está tocando el productor al final a tope con el comisionado mira lo que hay que meter aquí es más sensata más tarde Palmor Cao Cao Bell y entonces yo lo ha convertido en un mantra para mi vida arregla cualquier problema

Voz 0759 33:43 es uno de los míticos The Saturday Night

Voz 1194 33:46 en la Finlandia aquí no se puede coreano Corea Corea Corea Corea que estés a gusto

Voz 3 34:00 de las comprado eh

Voz 1194 34:02 bueno Se levanta Nacho en estos momentos va a buscar el Cerro de la calle Alberto Aguilera y musical que tiene tres cerros sólo tres dio el Taro error nombrar aquí

Voz 8 34:18 claro

Voz 1194 34:21 empiezo probar en la tienda no tres el ser el más más caro eh

Voz 0759 34:33 el otro día a de concierto de Murcia conciertazo osea petróleo fuera de broma cada vez una mejor petróleo no es un grupo que haga canciones de risa y claro no es un grupo salas canciones podrían ser sostienen por sí mismas y eso está guay porque ya tenéis ya conciertos sólidos de una hora hora y pico

Voz 1194 34:50 sí bueno el primero ya fue de saturación

Voz 0759 34:53 cinco canciones que es primero que dimos

Voz 1194 34:55 en el mes de agosto pasado aprende Carolina durante

Voz 2 34:58 eh

Voz 1194 35:00 atención que me han dicho que claro Unidos delante de este momento está grabado en otro programa de la cadena dice Carolina durante

Voz 0759 35:06 Nos que es el enemigo el grupo enemiga banda arriba

Voz 1194 35:09 pues tenemos la misma discográfica Sonido Muchacho y claro el Luis el jefe de sonido de muchacho se desvive por calumnias durante ellos graban enseguida yo tener el disco en la calle a nuestro a los suelos rueda de segundo plato ahora los tal esa gente que podría ser Mis hijos mucho dependemos de cuando terminen los trabajos para que alegría durante para poder grabar nuestros discos sacar nuestra

Voz 8 35:37 la mierda

Voz 3 35:40 compartir una durante pero creo que vosotros

Voz 9 35:42 tenéis la fuerza del baile

Voz 3 35:45 bueno pues el Bari y otra cosa que nos ayuda mucho es no tener Amaya

Voz 8 35:53 no sé

Voz 1194 35:54 los montamos un grupo para no colaborar nunca con Amaya era nuestro reto pues Amaya es lo peor no es decir era maya nosotros le hemos propuesto a Rosalía cantar una canción con nosotros

Voz 0759 36:11 Macarena durante está en el edificio no

Voz 5 36:13 estáis en algún momento no queremos saber si eh

Voz 1194 36:17 no me lo he cruzado muy simpática porque llevamos este rifi rafe por por las redes sociales y me lo encontré por la calle estaría feo encontrarlos por la calle no al no pegarnos la que de ahora entre tienen mala me lo dijo el cómo se llama el cantante Diego Diego no nada nada igual ni en los años

Voz 9 36:33 eh Marcelo Marcelo Ramos

Voz 1194 36:35 Barcelona pero tampoco nadie sabe el nombre del cantante

Voz 5 36:39 el día durante

Voz 1194 36:40 de odio

Voz 3 36:44 Kaká eso ahora es lo más humillante para Catalunya durante el grupito de moda es que te pones nervioso con Carolina

Voz 0759 36:52 trofeo lo sacamos el lo enviamos a ellos

Voz 3 36:54 para dárselo porque hay que ir agrandando Lviv necesitamos van mal

Voz 1194 36:58 cierto además de programa programa doble cuando no sabes la misma noche con petróleo y Carolina durante primero ellos ellos de teloneros fíjate lo cual estaría mal

Voz 9 37:10 a mí me gustaría ya que esta petróleo aquí termina terminar Floriano ha terminado el programa pero en plan bailar

Voz 3 37:16 todos porque eso nunca se ha hecho un rollo punk y como muy de daros leches para no bueno

Voz 0759 37:24 estos son bastante esa

Voz 5 37:26 el escenario se tira en fin ya pero espera que esto no

Voz 1194 37:29 quería concierto en el concierto de Murcia hubo un señor mayor tenemos una versión de los estuches precisamente la y no fan de que la idea era primero casi aunque la cantamos que siempre se cantas esa canción con nosotros desde que la estrenamos en su día en la resistencia siempre que coincidimos que ha sido el Sevilla la última vez en Murcia que que se canta esa canción con nosotros

Voz 2 37:55 sí

Voz 1194 37:57 su de puta madre salió genial la alargado más de la cuenta todo el mundo está muy animada todo el mundo siendo los Roy de repente que no se puede hacer mejor desde desde el borde lesionado

Voz 0759 38:11 lo hizo una un referéndum el claustro Surfing

Voz 1194 38:15 cómo se llama surfing

Voz 3 38:18 poco pero pero a la gente a lo loco a lo loco estos señores un son veo bien a todos tocábamos y si estaba

Voz 6 38:25 verdad no me estáis dando

Voz 1194 38:29 bueno no era tirar de espaldas claro

Voz 3 38:34 lo Felipe tirase si te lo juro de película por todas las

Voz 1194 38:38 cogiendo cogiéndolo todo el mundo con los brazos en alto le llevaron le volvieron a atraer al escenario

Voz 0759 38:43 me llevaron a la mitad la sala yo ya estaría

Voz 1194 38:46 me da me devolvieron al escolar otro esas supone que yo soy el front man mierda está adelantando por el momento

Voz 0759 39:01 pero cuando voy a poder hacer esto no es otra que tengo que agradecer a petróleo que me regalarse muerto de poder hacer cada

Voz 1194 39:08 los que quedan será en San Isidro es verdad eso que queríamos promocionar ese sea un Isidro

Voz 0759 39:14 la sala a la que era la Penélope no la hay

Voz 1194 39:16 claro la que era la Sala Penal Lepe está por ahí por Moncloa creo

Voz 0759 39:20 miércoles medio luego la carrera

Voz 1194 39:22 la la cambiaron digo donde iba a hacer iba a ser en iba a ven

Voz 3 39:31 quería que fuese

Voz 1194 39:34 es la fe el el ocho de mayo

Voz 0759 39:37 convenga monjas además Venga Monjas Ivana

Voz 1194 39:39 tarde telonero Carolina Durán como se llama a los ganglios digo digo hoy concierto que nunca será el concierto con los cambios de de telonero pues es pedir nueva a pasará a pasar el de la a Penélope convenga monjas de teloneros muy bien pues ya os hasta el ocho de mayo ocho de Machado Mayo que es entre semana creen en el ciclo de iba a ser utilizado buenas se debe a que te quedes Nacho porque

Voz 0759 40:06 viene otro invitado que además es un tipo muy de izquierdas que ha pensado mucho a dónde va la izquierda qué futuro les va a mi me gusta mucho enfrentar a intelectuales de izquierdas hombre aceite Julio preséntanos al invitar estudios trabajos

Voz 16 40:20 cuál fue el librero y ahora es uno de los ensayistas más polémicos del mercado él es el gran Daniel Bernabé

Voz 4 40:35 C

Voz 1194 40:38 hacía Daniel hacía cuanto tiempo pero lo he besado la oreja somos de izquierdas con nosotros también en la mejilla

Voz 5 40:52 no hay que hay que mostrar un poco su sabremos a mi me gustaría saludo

Voz 0077 40:56 a Gross lector Valeria Nacho decía antes de nada que que que ya está bien de la niña sueca que

Voz 5 41:02 habrá Blesa petróleo callada rabia e poquito de rabia sismos más de central nuclear aquí pero bueno por otro

Voz 0759 41:09 la que sería un gran

Voz 5 41:12 nombre para un grupo que es una niña que va dando lecciones ahora

Voz 0759 41:16 es la cara todo este movimiento de los viernes con el club

Voz 5 41:19 Michael si no cambiamos en ese sentó en una esquina allí en una plaza de

Voz 0077 41:26 Estocolmo y de repente va por la ONU dando conferencias

Voz 5 41:30 que una niña es una niña

Voz 1194 41:34 no no falta si acero

Voz 0759 41:40 que tu libro súper polémico de esos que cuantas acciones lleváis ya

Voz 0077 41:44 pues mira lo sacamos mañana hace un año llevamos ya

Voz 0759 41:47 nueve ediciones más bien mil ejemplares edición diez euritos además enhorabuena enhorabuena que ha establecido muy grande podemos cambiarla

Voz 3 41:59 portada el libro edición no no jala

Voz 0077 42:01 la portada militó quiero mucho pero no quedó del todo la portada del la posiblemente aportará más fea de los últimos diez años en España

Voz 5 42:09 sí sí lo cual lo implica

Voz 0077 42:12 he visto muy bien el libro se ve mucho humo y todas las puertas de oro son muy estéticas muy muy Artis

Voz 5 42:19 de repente no para pero es una estrategia de igual sí

Voz 0759 42:26 la gente que no conozco a tu libro que no está al tanto de esto me por ejemplo nosotros tres que no lo hemos leído y cómo lo explicaría por qué ha creado todo ese conflicto porque Alberto Garzón por ejemplo dedica una serie de artículos a contestarte es decir porque has manejado los cimientos de la izquierda vamos a ponernos ya bueno porque sí

Voz 0077 42:45 hombre yo creo que lo que nos recuerda es que últimamente nos creemos todos tan especial hitos que no somos capaces de unirnos para llorar o reír juntos no que es nuevo ocurre que bueno pues la izquierda desde hace ya varias décadas antes incluso de las actuales direcciones pues bueno como es normal después de todo el jaleo de la caída del Muro el fin del proyecto tal buscado bueno pues otras formas de organizarse de hacer esas formas pues bueno ya verdad es que llevamos los treinta años más tristes de la izquierda mundial no hemos conseguido nada con lo cual es un libro que lo que viene a decir es que quizás haya que recordar algunas cosas que hacíamos antes antes mítico

Voz 5 43:22 eh para ver bueno que

Voz 0077 43:24 que a lo mejor ya no son tan mal hechas entonces siempre ha creado pues algunas fricciones no es un libro que propone que sobre todo pues vuelve a tener más peso los temas económicos laborales que al final aparte de toda esta mermelada esta macedonia identitaria son los que es una todos tenemos que tener problemas para la hora de pagar el alquiler

Voz 5 43:44 no no yo no nosotros sí

Voz 0077 43:47 pero pero bueno al final de lo cual implica que que los problemas específicos pues decirte mujeres LGTB el nuevas la ecología en serio sean importantísimos pero lo que no quita para que se puedan buscar unas unas áreas de Unió no

Voz 3 44:01 para logren un sujeto político más amplio claro

Voz 5 44:04 pero todo eso a discusión claro gente de izquierda llamando de pues eso rancio antiguo todo bueno eso es lo más suave que me la han llamado facha hay un hay un además

Voz 0077 44:17 me meses todos los millennials que yo no entiendo nada como tú

Voz 3 44:22 no no

Voz 0077 44:26 bueno pues entonces me pusieron uno con algo de rol nosotros empezaba Franco luego salía a otros personajes de la derecha más y al final acaba el círculo como yo no como si fuera la evolución lógica de fines un poquito

Voz 3 44:39 es un poco facha así es no el pensamiento no eres sentida plan

Voz 9 44:44 esto qué quiere decir que al final estamos estamos acostumbrados a que la derecha se piense simple y dos cosas ya está y con eso lo venda la izquierda tenga sus matices por todos los lados la que en realidad te llaman facha porque ahora mismo ser facha es un poco eso no

Voz 0077 44:58 eh

Voz 0759 45:00 se braza es ser facha viene a ser lo mismo que ha sido siempre

Voz 0077 45:03 al final en último término orden económico claro local

Voz 0759 45:06 horas a quién se lo llaman

Voz 0077 45:08 radio

Voz 5 45:09 claro entonces siempre hay que tener que pero bueno hay que tener en cuenta

Voz 0077 45:14 a mí me gustó el otro día algo muy curioso humilló soy muy en contra de los anglicismos a pesar de que ya ha dicho uno de los votantes de Vox que siempre anda reivindicando la españolidad hablas de Lezo que es su celebración lo hicieran en la Plaza REC Taschen

Voz 0759 45:27 pero lo maravilloso estamos aquí que venimos a ver el el post partido aquí era muy gracioso el de los plazos Margaret Thatcher parte frente joder

Voz 0077 45:37 de frente al final es lo que al final es lo que hay por detrás neoliberalismo y poder económico y que los cuatro tipos de siempre gusten a mucha pasta y mucho poder pasa una cosa

Voz 0759 45:45 dame que me imagino que analizarlas en tu libro El los artículos que es cuando el neoliberalismo el sistema el capitalismo compra

Voz 1194 45:51 la la lucha es decir cuando Zara te vende camisetas de soy feminista

Voz 0759 45:59 no sé que eso descoloca mucho a la izquierda porque ya la deja en una pues o cuando el PP asume que los gays se casan y ellos mismos son los primeros que se casan usted en ese momento en el que la la izquierda pierde la antorcha claro

Voz 0077 46:12 sí sí hasta tal punto de que parece ha habido un momento donde la derecha ve jugaba con los términos de rebeldía

Voz 5 46:19 eso y la izquierda parece que acaba siendo quién tiene que

Voz 0077 46:21 es decir a la gente cómo tiene que vivir es un escenario complicado al menos

Voz 5 46:25 no

Voz 0759 46:28 no ya lo hemos hablado tres ocasiones empiezan a llevar el tema de la moral no les moral exacto

Voz 0077 46:34 síntoma de algo es un síntoma de algo es decir

Voz 5 46:37 que por ejemplo Albert Rivera estuvieran

Voz 0077 46:39 mitin de Colón y por detrás con la de las LGTB eso todos entendemos que es una forma de blanquearse somos unos todo el mundo será cuelga ahora yo lo que intento es analizar el porqué puede ocurrir eso es decir porque con muchas de las ideologías digamos de la identidad hay capacidad de apropiación de ellas ni en el libro quinto explicar es que esto va más allá de ideologías que ser feminista no es nada malo por supuesto ni eh al contrario yo creo que es algo que que que nos viene muy bien a todos y a todas creo que lo que ha ocurrido es que nuestra ideología cada vez nuestra relación con la ideología sido acabe haciendo más individualista de tal forma que al final nuestra relación con la política casi compramos la política para La a nuestro a nuestro yo a nuestra identidad débil cada vez más débil no urgentes éramos tres cosas antes eramos tenemos una nacionalidad muy clara una religión muy claro incluso una pertenencia de clase muy claras

Voz 5 47:31 o al menos de esos tres factores han desaparecido mucho

Voz 0077 47:33 a la religión y la nacionalidad vuelvan con fuerza no

Voz 0759 47:36 por esta razón eh nos damos demasiada importancia la NASA morir las redes han ayudado muy poco a poco

Voz 5 47:44 pero si yo creo que lo han vuelto a unos egocéntricos no mira yo soy yo estoy

Voz 0759 47:49 todo el rato esto no hay gente que te pone ejemplos

Voz 0077 47:52 te digo lo que sea verano a cualquier otra cosa claro El curioso verdad el Pacma no ves cómo vamos viendo un partido por problema específico de nuestra me parece muy bien la gente Manu trescientos mil final treinta mil votos

Voz 0759 48:05 ahora ha cambiado cosas hubieran cambiado cosas y por lo menos casi

Voz 0077 48:08 sí bueno unos cuantos diputados más para la izquierda probablemente

Voz 0759 48:11 bueno en fin es el mundo en el que vivimos yo creo que

Voz 0077 48:15 lo que se trata cuando teníamos cuando la clase trabajadora tiene una cierta fuerza yo creo era porque había mucha gente unida en torno algo ese ahora cada uno vamos pues haciendo la guerra por nuestra cuenta que al final es complicado eso es básicamente lo que

Voz 0759 48:27 a mí no me gustaba preparar mucho las entrevista pues no me gusta trabajar jamás charlar pero tengo una pregunta que se me ocurrió el otro día cuando sabía qué tal cual los ricos ahora mismo tienen tenemos más conciencia de clase que los pobres

Voz 0077 48:43 muchísima más eh

Voz 0759 48:46 no son pocos

Voz 0077 48:48 en organizar bien pero sobre todo no se les olvidado quiénes son de dónde vienes en el fondo el factor clave que importa que es el control de los resortes económicos de los

Voz 5 48:56 Paises inglés

Voz 0077 48:58 en cualquiera no que ellos sobre lo que han venido

Voz 5 49:01 saben a lo que han venido saben cuál es el Juanito y nosotros

Voz 0077 49:05 tampoco poco cuál es el juego el juego es el gigante será porque hemos cambiado

Voz 5 49:11 siendo un poquito así

Voz 0077 49:13 pero hemos cambiado los tanques por las de el lingüísticas

Voz 5 49:16 ya pero bueno es el asunto pero por favor no sé si quieres aportar algo como más tú sales libros pero haciendo algo

Voz 1194 49:31 una pagina central de un holograma

Voz 5 49:35 hay un pasaje en el que aparece es porque hiciste central

Voz 21 49:39 un desplegable con con un mapa para no perder no

Voz 0077 49:42 tal no fue una vez que hiciste es un chiste

Voz 5 49:45 momento de humor y tal que decías algo así como que ahí no me acuerdo me encumbrar algo así como que de repente aparece un tipo normal por la calle dan una paliza precisamente por no se lo especial

Voz 1194 49:55 Albert Rivera le dio me gusta a mí es verdad es verdad

Voz 0759 50:02 cuando digo hoy me encontré una persona por la calle que tenía problemas pero no era ni mujer ni LGTB ni pertenecía a ningún grupo racial desfavorecido así que le metí una paliza por facha

Voz 1194 50:14 a ver me gusta me gusta útil ahí te planteas cosas luego aquí hicimos la prueba de que era

Voz 0759 50:26 es una provocación como te lo pongo en bandeja al ver del fondo es una

Voz 0077 50:31 acción poco a lo que pasa no es es es en clave humorística pasas de repente al lo que sea lo que

Voz 5 50:36 a una parte de la sociedad que estaba así

Voz 0077 50:39 siendo no porque puerta social no ha sido tan grande

Voz 5 50:42 pero yo creo que deberíamos analizar en serio no aquí ni ahora es

Voz 0077 50:46 bueno exactamente por qué hemos llegado un momento en el concepto de normalidad que es un concepto muy problemático también parece que al final está unido a cierta conservadurismo de cierta derecha no contó al final bueno pues eh yo creo que precisamente la izquierda algo que buscaba antes era no no era un movimiento de minoría sino de mayorías una minoría solar banqueros está claro

Voz 0759 51:04 a lo mejor al tener una en activo en ocasiones una actitud elitista no digo desprecia pero igual también desprecia cierto pum ciertos puntos en común que en realidad son los que lo hacen más sólidos y más solidarios al Pontífice buscar puntos en común entre nosotros caro

Voz 5 51:20 es difícil queremos ser tan tan específicamente especiales angustia muy grande de vivir en un mundo que los asideros

Voz 0077 51:28 sabes que agarrarnos con lo cual final que hacemos buscar cuál es el último tomo de nuestra individualidad ciudadano

Voz 0759 51:37 aún aún pensamiento puritano también porque te crees tan especial que te que te quedas muy puro en cuanto a tumoral en cuanto a tus elecciones vitales se entonces te vuelves muy puritano muy tiene una actitud muy poquitas

Voz 3 51:49 he visto como tampoco no ser víctima ni tampoco

Voz 1194 51:54 bueno te puede coincidir pero por muy puritano es si las cosas tienen que ser así chica tampoco va haciéndose paradójicamente gente de izquierdas acaba comportándose de una manera muy intransigente

Voz 0077 52:06 yo tengo criterio la verdad sobre Si hoy ve una discusión en Twitter según venía para acá sobre la las fotos que muchas mujeres jóvenes en lencería aún menos de lencería hecha en redes sociales aquello era sexual izar se era optimizar Se si eso era un un proceso de empoderamiento yo tengo un criterio sobre

Voz 3 52:26 es una suerte yo estuve Carlota

Voz 0759 52:28 la porque no quiere Valeria dices si de verdad que tampoco hace falta tener opinión de todo

Voz 0077 52:33 no sé lo que sí creo que habría que tener opinión pues es sobre por ejemplo pues el salario mínimo el paro de los alquileres

Voz 0759 52:40 el Bernabéu

Voz 1194 52:44 sacamos la tú con la clave

Voz 5 52:47 se aprovecha de cómo es la gente la izquierda aprovecha de cómo quiere ser la gente bueno

Voz 0077 52:55 en paro es que eso es la cuestión de la hegemonía cultural al final

Voz 5 52:57 el adictos aprovecha de la desilusión de la gente y por eso triunfan movimiento ultraderecha

Voz 0077 53:03 en parte es muy interesante que hace

Voz 5 53:06 a menos de veinte años la derecha Raquel

Voz 0077 53:08 marcaba las ilusiones trece Amira compra telas

Voz 5 53:11 a lo largo el viaje

Voz 0077 53:14 intercontinental que no sus padres no podían hacer el todo terreno creo tener moto todoterreno que tiene mi jefe y ahora sin embargo la ultraderecha sobre todo Europa en lo que ha hecho es aprovecharse de precisamente la caída del sueño Léonie neoliberal

Voz 0759 53:25 a la derecha florece cuando la gente está desilusión

Voz 1194 53:28 nada hay injusticias sociales pero la izquierda

Voz 5 53:31 lo peor es cuando la gente está muy ilusionada

Voz 1194 53:33 la izquierda se aprovecha de las ilusiones de la gente

Voz 0077 53:36 queda fuerza bueno la gente está unida sobre todo

Voz 5 53:39 es simple manifestación del pueblo

Voz 0077 53:41 pero jamás será vencida una gran verdad creo que precisamente el gran problema que tiene

Voz 5 53:46 no nuestro país no los partidos concretamente

Voz 0077 53:49 el movimiento social que Pons como Izquierda es que estamos todo muy alto

Voz 5 53:52 quizá cuesta mucho juntar las bolas resiste pues hoy con esto

Voz 0759 53:57 mientras a la unión entre la izquierda por favor

Voz 5 54:00 no tenemos que acabar es una pena porque

Voz 0759 54:03 estamos aquí me agusto ella puedo ser dice

Voz 9 54:05 verdad es por dentro y de derechas por fuera o Toledo

Voz 1194 54:09 cómo es tu caso los plátanos a no Platerías la solución

Voz 2 54:15 amarillo no María

Voz 1194 54:17 no es plata no parece verdad

Voz 2 54:20 parecía pero claro

Voz 1194 54:22 el refrán de un fuerte aplauso para allá

Voz 6 54:24 hay que se va al escenario que contar con petróleo un fuerte aplauso para Daniel Bernabé la trampa de la diversidad comprando un fuerte aplauso para Valeria Romero jurado agregan violada ya han ganado el petróleo flor amarilla

Voz 8 54:42 qué peinado muchísimas gracias hasta la próxima semana os dejamos con la canción fracasar mejor eso debería ser la ilusión máxima de la izquierda fracasar

Voz 19 55:06 el Guaje es una trampa el alfabeto no compensa tuve que detuviese de Fasana Reyes que esta canción no me interesaba veces sueros que pasa

Voz 20 55:32 esto es que el PDJ está casado con canciones

Voz 19 55:57 discográfica dándote la mano y diciendo cromática

Voz 23 56:17 por qué

Voz 19 56:52 acaba de quitar la costumbre arañó infinita variedad cada día

Voz 20 57:18 qué te dije a su casa

Voz 24 57:42 que sí que sí

Voz 20 58:00 pelotero la al sobre un nuevo fracaso vamos a comenzar voy a de tutor que trató mueren lo a ir con el pelo Roddick Cantón o a otro la colección de café arroz Net de niña y Loreto un montón brote

Voz 1194 59:14 va

Voz 2 59:17 que hay sobre tu tumba

Voz 20 59:22 qué me rumbo a la acoja a República Dominicana

Voz 23 59:52 ha escrito a cobrar Ron con toda Cantabria vete ya todo el mundo