Play Fútbol: En la mente de Klopp (06/05/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito pisa la para la radio el mirlo realiza dos sin no póquer exconcejales militar

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenos bienvenidos a Play Fútbol habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa más difícil todavía para Jurgen Klopp sin sala firmado tendrá que intentar remontar le un tres a cero al Barça de Messi íter este en en el partido de ida

Voz 1047 00:42 a nivel de juego los de Klopp superaron a los de Valverde pero el Barça supo sufrir y esperar su momento hizo un momento es Messi también por eso en el Play Fútbol de esta semana nos intentaremos meter en la cabeza de Jurgen Klopp de cara al partido de vuelta que es mejor para el Liverpool preparar algo para sacar a Messi sí de el partido o al menos intentarlo o insistían en los conceptos en lo que les llevó a chutar más por momentos superar al Barça en el partido de ida en el Camp Nou como hacía tiempo que no había sido superado hablaremos con tres entrenadores amigos del programa para en el Play Fútbol de esta semana meternos en la mente de Jurgen Klopp

Voz 2 01:22 ajá involucrarme rum rum rum

Voz 0301 01:41 Nos va a quedaron programa chulo yo estoy seguro de que va a ser así tenemos mucha de la todavía vamos a enseguida a hablar con tres entrenadores nos van a dar su

Voz 1047 01:51 la versión de qué harían ellos dice metieran en la cabeza de Jurgen Klopp de este partido de vuelta preparar un partido pensando en frenar a Messi en algo que frene a Leo Messi o bien insistir en los conceptos del primer día que le dieron buen resultado al menos a nivel

Voz 0301 02:08 de de juego al conjunto de él

Voz 1047 02:11 ver pool pero mucho más en el programa de esta semana enseguida estaremos

Voz 0301 02:14 con Axel Torres con su sección en la que

Voz 1047 02:17 analizaremos hasta qué punto va a sufrir el Liverpool esas bajas B firmó sino ideas a la noticia que contábamos ayer en el tramo final de Carrusel deportivo y que sea confirmado hoy Mohamed Salah se pierde por lesión el partido de mañana en Anfield vamos a estar con Aritz Gabilondo y con José David López analizando el resto de la jornada Champions y la semana de Europa League también con semifinales la sección habitual con Alberto López y hay un jugador de la Premier que es está saliendo y que iconos va a atender también esta semana en Play Fútbol muchísimo por contar todavía en hora y media que tenemos de fútbol internacional por delante pero arrancamos con la Champions arrancamos con ese partidazo Liverpool Barça hemos hablado con Alves de que fue segundo Diego Alonso

Voz 0301 03:02 en México ganaron la Champions

Voz 1047 03:05 la Kagame juntos hemos hablado con Damià Abella es del Barça está en la Federación Catalana de Fútbol y con nuestro entrenador habitual del programa eh con Enrique Soriano que hizo bien Jurgen Klopp en el primer partido en el partido de ida en el Camp Nou responde al ver Rudy o la Bruno un placer salud

Voz 0412 03:22 darte pues en general fue un partidazo fue un partidazo de ambos equipos pero sin me me encantó me encantó lo que hizo el Liverpool en el Can no le pase ofensiva utilizó un cuatro tres tres bastante puro pero utilizando la variante del falso nueve con final Dhul que salía mucho de la posición para hacer el falso nueve y también con la variante de los laterales Robertson por Izquierda mucho más profundo Joe Gómez un poco más anclado para mantener el equipo más equilibrada sobre todo en transiciones esto le proporciona una cosa muy interesante tener a Joe Gómez más anclado en la línea defensiva ofensivamente estoy hablando e al no tener que meter al contención para hacer salía de tres al no tener que meter a favor niño lo que podía hacer el Liverpool es mantener los tres jugadores en medio campo más la incorporación del falso nueve esto contra el cuatro cuatro dos del Barcelona que lo que hacía es descolgar a Messi a Suárez arriba estirarse en en en una línea cuatro volantes digamos una superioridad numérica dentro una superioridad que aprovechó muy bien el Liverpool obviamente todo esto funcionaba muy bien todas Salam Mané al trabajo exposiciones de más amplitud con posiciones más centradas fijando muchas veces una línea de cuatro con sólo su posicionamiento y además presentaban una calidad impresionante yo que enamorado de cómo esos jugadores aún inferioridad numérica pero con ventaja espacial es decir con espacios te puede armar una bueno entonces ese demostró que con espacios podía salir de interioridades numéricas ellos mismos crear jugadas de muchísimo peligro obviamente con estos dos jugadores dándote la profundidad puede escaso que jugó en el Liverpool más cosas entrase segunda línea muy interesantes las de Robertson por fuera las de Milner que caía por fuera por dentro creo mucho peligro esa esa incorporación de segunda línea

Voz 0301 05:24 más opiniones Damià Abella considera que la presión alta esa verticalidad del equipo de Klopp una de sus señas de identidad es lo mejor también lo mejor que hizo en el Camp Nou

Voz 3 05:36 a mí lo que me gusta el deporte es lo bien que ejecutan dominan el estilo vertical domina muchos estilos desde luego porque tienen jugadores que bueno saber iniciará tras vandálica tira la pausa filtrar balones y demás pero rápidamente en cuando pues seis España no es un equipo que que se ajuste de tener el balón y dar dominando al rival su esencia ese cojo robo y cuando tiene unas parece filtro balón disparó la gente arriba no sólo Garriga no laterales a la segundas líneas llegan aprietan y muerden a ocupan espacios de rechaces me parece espectacular la propuesta fue vertical muy vistosa y es una gozada ver al al Liverpool y obviamente es pues que que requiere de un tono físico altísimo gente exclusiva gente muy rápida hay que a mí me parece precioso que en muy buena parte me siento identificado también con él no así que desde luego si algo destaca de este Liverpool iba el Liverpool no es la capacidad de generar peligro en cuanto roban

Voz 0301 06:46 esta semana el hemos dado fiesta en la enciclopedia táctica a Enrique Soriano pero porque le hemos pedido que no se explique qué hizo bien el equipo de Klopp en el Camp Nou para Enrique Soriano

Voz 4 06:57 sigue percibí es sobre todo al principio del partido que Milner vigilaba mucho mucho a a Jordi Alba de hecho recuerdo compró el minuto cinco o así a una situación de presión alta donde donde el Liverpool estaba cinco cinco dos tres no la primera línea de presión como como siempre y luego Fabio con con Keita como segunda línea de presión y Milner fusionado en línea defensiva porque en ese caso pues pues Jordi Alba estaba estaba muy profundo yo creo que al final no solo valoró el hecho de de contrarrestar a a Messi como es evidente sino también pues no lo que nace a partir de Messi y creo que que esa vigilancia sobre Jordi Alba fue algo que a nivel operativo el club de desarrollo no de todos modos ya te digo pienso que que el Liverpool mostró su su identidad fue el Liverpool que nos tiene acostumbrados con con esa presión con con dos líneas de presión de tres jugadores a veces como comentados pero no no lo normal la tres ya al final yo creo que el que el plan de partido resultó no porque siguen incomodar mucho la salida al el Barça últimamente estos años no no es el Barça que nos tiene acostumbrados en lo que a saltar niñas de presión se refiere yo lo que te he comentado a mi me gusta mucho el equipo de Klopp la presión alta que realizan ellos utilizan esas dos niñas de presión de tres jugadores y es curioso porque normalmente la segunda línea de presión siempre está ubicada en distintos ejes respecto a la primera eso que te permite pues que los intervalos que quedan abiertos en esa primera línea de presión están ajustados por la segunda no caben los pases imagínate ese típico intervalo entre esa y firmó sino pues en ese eje puede estar Milner puede estar Keita que esté jugando en este caso pues eran Kate Daimiel al inicio y lo Henderson y Milner y es muy muy complicado progresar no lo hay otra cosa que a mí me me gusta mucho y además creo que que hay que destacarlo no el Liverpool es un equipo con una capacidad brutal para gestionar situaciones sin está sabes no lo hemos visto ya con con mucha frecuencia cuando tú aprieta saldo al final todos somos todos nos ponemos en el son muy optimistas y pensamos que vamos a robar siempre en pero eso no es lo es la verdad la verdad es que cuando presionamos alto pues sí que va a haber recuperaciones sigue vamos a forzar determinadas situaciones pero también el rival nos puede eliminar y precisamente el Barcelona es uno de los que más puede hacerlo no y ellos pues cualquier tipo de situación inestable yo creo que la gestionan bien primero esos acosos a impares de de sal Ayman al final quieren construir una ventaja pero en esa construcción una ventaja también generan desajuste

Voz 6 09:43 a liberar al lateral de turno y más

Voz 4 09:46 es muy habitual ver como los interiores llegan a a esas recepciones de laterales después de un salta impar de de sala o de Mané también es muy habitual ver a tanto a Robertson como Alexander Arnold Joe Gómez en este caso como Escalona respeto la línea defensiva para estar en una situación intermedia que les permita eh llegar sobre el lateral no al final esa ese salto al lateral como hombre libre pues va un poquito en función de cómo ha sido la circulación si el rival les ha juntado en un lado y ya llevará el lado débil es cuando se relacionan con con el lateral IS interior no puede acceder a ese espacio pues es él el propio lateral el que el que salta sobre esa recepción y luego ya va ajustando el resto del equipo atrás además con en situaciones de línea incompleta donde son tres e incluso menos jugadores la verdad es que se sienten incómodos bandido Matí yo Gómez como línea de tres después del salto de Robertson son situaciones que que tienen controladas y gestionan bien no no sobre las situaciones de encontrara al lateral después de una cosa impar al final si tú quieres acosar a impar quieres construir una ventaja también tienes que ser consciente de cómo te la pueden desajustar cómo va a responder tú a eso y ellos lo tienen claro pero también lo que hemos comentado antes después de de que les eliminen la velocidad de los retornos es es muy alta tanto si están enfrentando a algún elemento de línea de medios después de haber eliminado a otros como podría ser pues eso enfrentarse a a Fabio después de haber eliminado los interiores como directamente enfrentarse a la línea defensiva el lo tiene muy controlado al final nadie salta poseedor repliegan hasta el límite establecido que suele estar en altura de área o así y luego no sólo con situaciones de de línea completa sino como hemos comentado línea incompleta o incluso un solo elemento

Voz 0301 11:40 como en esa acción que ya se hizo famosa de Van Dyke que perfilando se ante un dos contra uno de del ataque rival vamos a la que es la pregunta que le da nombre al programa de de esta semana si te metiera es en la mente de Jürgen Klopp qué harías presentar un partido pensando más en frenar a Leo Messi en que esté cero cómodo en Anfil o volver a insistir en los conceptos del primer partido Alves Rudy

Voz 0412 12:07 al cuando Messi te consigue decidí ir dos veces entre líneas después de recuperar el balón en bloque alto con el otro equipo abierto pues obviamente esto es muy poco contra Holanda Si ahora lo explicar vio como yo violaría pero pero sí creo que Se hizo un plan suficientemente bueno copas puede sacar un resultado mucho mucho mejor y fue insisto la más anti Barcelona que que anti Messi yo pienso que debe ser muy duro e plantaron de esta forma que salga en un porcentaje bastante alto bien y que te lleve su interés a casa debe ser muy duro para entrenador Easy yo lo quería para la vuelta vueltas utilizar un plan muy similar sobre todas las como en la segunda parte de del partió de vida es decir paso adelante para defender muy buenas transiciones y muy fuertes hacia adelante ganando los duelos por su propiedad física seguramente establecería una marca personal en transición extras pedirá con Messi es decir al el que separe con Messi para que en las transiciones tras pérdidas no pueda conectar el Fútbol Club Barcelona con él también lo que haría a lo mejor es un trabajo de compensación de la línea de cuatro por qué porque muchas veces los movimientos del Fútbol Club Barcelona lo que hacían es intentar arrastrar al lateral sobre todo por derecha con Joe Gómez para que Alba subiera quedará libre ese carril yo lo que haría él es intentar liberar al central al central lejano del balón para que tomara a ese movimiento yp huye ayuda a la liberación del lateral más lejano que serial que es pegaría la subida de Jordi Alba yo entiendo que esos difícil pero bien ha bajado se se podría conseguir para no tener ese carril tan liberado para sur de Alba que si se incorporó dos tres veces con muchísimo peligro obviamente utilizaron tan ofensivo con un nueve más nominal con un novenas rematador nueve más de gol para tener más presencia eso no significa que tengamos que renunciar al falso nueve pero sin un nueve con más gol también ofensivamente es anclar un poco la posición de lateral derecho incluso poder lanzar los dos laterales arriba así será eh el plan del partido de una forma que que que se propiciara este tipo de estructura con con los laterales lanzado simultáneamente arriba es arriesgado porque te quedas practicamente mano a mano con espacios con las bestias azulgranas pero sí puede ser una posible opción

Voz 0301 14:38 ya la una aún

Voz 0412 14:40 John sería Si el partido va bien imaginemos un dos cero a favor de un Liverpool minuto ochenta minuto setenta y cinco minuto ochenta y cinco Janko Tobarra dos tres cinco meter cinco arriba sacando de atrás y para ponerlo en el medio campo dejar tres hijos dos atrás para intentar poder marcar ese gol Icomos como se dice pues acabar muriendo de algo no

Voz 0301 15:06 Nos deja su opinión también Damià Abella

Voz 3 15:09 qué va a ser muy parecido a lo que a lo que hay en la ida al final no es pero hacen posible tres cero tiene que levantarlo es un equipo muy poco especulador por otro lado también con lo cual estoy convencido de que de que no de no haber ningún plan anti creo eh de que el partido va a ser bastante parecido al de la ida presiones altas ha asfixiantes hasta que el cuerpo fue eh hayáis un empezar si es siempre el problema del del árbol son tan intensos a en los esfuerzos a tan continuos en esos esfuerzos que hay momentos en que bueno se pierde ese tipo de presión son personas que son satélites de superarles añadiendo además que que el Barça pues han modificado desde la era Valverde o especialmente este año un poco pues su estructura defensiva teniendo habitualmente dos jugadores bastante descolgados a uno de ellos es es Leo Messi con todo lo que ello conlleva eh cuando entre líneas cuando tiene tiempo para girarse no hace falta mucho tiempo pero el cuando lo tiene para girarse a la última línea defensiva rival pues siempre suceden cosas hay muchas de ellas acaban en abrazos y celebración de gol así que entiendo que no que no haber una un mantienen distinto y estoy bastante convencido que los primeros minutos de choque van a determinar el desarrollador mismo

Voz 0301 16:37 hice Ramos con la opinión de Enric Soriano el Liverpool superó al Barça en muchas cosas en el partido de ida por eso Enric considera que no es el momento para cambiar para hacer una cosa diferente a lo que hizo el Liverpool en la ida

Voz 4 16:51 sí sentido existe pues no dudaría en que que que lo lo lo aprovecharía pero me parece que quiere Messi está a prueba de cualquier tipo antídotos entonces yo creo que viendo cómo cómo jugó el Liverpool en la ida que que tú

Voz 6 17:05 ante situaciones de drogas

Voz 4 17:08 con este gol que al final los goles del Barça salvo el primero que es un desajuste muy claro de de bandido pues el tercero se lo inventa Leo aunque yo pienso que la barrera Alison no la pone muy bien pero evidentemente acosar a treinta metros sólo cabía una posibilidad de que eso fuese Goliat fue lo que hizo Messi y luego el segundo gol es un poco un poco caótico portando vemos el resultado un tres cero pero como has dicho pues el talento de Messi por una parte y luego pues todo lo que paro Ter Stegen que que recuerdo tres cuatro intervenciones valor gol que que las para pues parece que el resultado no pues no va muy muy en relación a lo que vimos no durante el partido y al final yo creo que el que el plan de partido resultó no

Voz 1047 17:55 Nos hemos intentado meter en la mente de Jurgen Klopp para ver cómo puede plantear el alemán el partido de vuelta ahora vamos a analizar

Voz 0301 18:03 cómo va a afrontar esas dos bajas importantísimas que tiene el técnico alemán

Voz 7 18:10 en la Cadena SER

Voz 0412 18:12 supo

Voz 8 18:18 en Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan vengan cuando te dan ganas han hablado donde ha anda

Voz 9 18:33 no te guste te seta

Voz 0301 18:37 seguimos analizando ese partidazo que vamos a vivir mañana en Anfil ahora desde el punto de vista de las bajas que tiene el Liverpool para ese partido de vuelta de las semifinales de la Champions League Axel Torres qué tal muy buenas se confirmaba en las últimas horas lo hacía el sábado Klopp lo hacía oficial que firmó ah no iba a jugar en el partido de de vuelta y también este mediodía hace oficial la noticia de que Mohamed Sada tampoco va a a disputar el el partido son dos bajas muy muy importantes a mí lo de decir quiénes serían para el Barça es Juan no se da del todo bien la verdad porque es hacer un poco de de Trump van siempre me da la sensación Axel pero sí que no queda ninguna duda que son dos jugadores fundamentales para el equipo de López

Voz 10 19:28 saludamos usual supongo sí

Voz 0301 19:30 es por posición seguro sí claro

Voz 11 19:33 por lo demás por Roll buenos jugadores y a la mi la o no a aparato pero lo parecen con todo a Suárez pero jamás en el marco con jugar la sus enjuagues mano padrinos jugar los Play está claro Azorín a cero porque si no los rostros supone a poder de portazo con la tripa para remontar archivado estima que hacer transacciones con que tenga una ventaja que es lo que necesita de las a goleadores grafitos Gerard equilibrar Jermaine somos jugadores fuera mira por lo suyo otro escenario gasolina para porque cantada a Francia para Moncloa

Voz 0301 20:37 tú has sido siempre Axel muy claro diciendo que te parecía el Barça claro favorito de momento como mínimo el resultado de del partido de ida te da absolutamente la la razón e insisto en la misma idea tú con con lo que ha pasado y las bajas ves clarísimo que que el Barça vamos tú dirías que hay muy muy muy muy pocas opciones de que no pase no

Voz 12 20:59 nos pajar algo de ropa algo de ropa nos preocupa

Voz 11 21:05 adiós

Voz 12 21:06 pero ni pool que ahí no

Voz 11 21:09 bueno por lo tanto Alpi incluso en tapasen animado para pasar no sólo para forzar la prórroga a la que son reseco definitivo porque viajado claro pasaron a surgir exactamente eso está sobre aviso con la Guerta es el Barcelona no ha pulverizado sin sus mejores zapatazos Ancor de nos Front Altman para poder muy tranquilo fue muy cerca de la noble bien teme que tengan acogida transformadora público me contagia mucho cuando he creído cosas pero no ahorró habla no niega lo los que cualquier que Barcelona va a pedirlo para el partido

Voz 0301 21:55 en decana posibles sustitutos Axel lo hablábamos está esta mañana medio comentábamos no sé si optan por la opción que a priori parece más lógica teniendo en cuenta que le toca remontar el perfil de jugadores que se puedan parecer más que le puedan e ir mejor en un contexto de parte todo ofensivo en lo que tenga que proponer mucho al Liverpool serían las opciones de Shakira y por Salah de origen y por firma

Voz 11 22:23 sí aquí estoy full web fue me fui con una carrera ah busca el lugar exacto parece son distintos porque es más potente Salah uno así el pago y me parece muy evidente que el sustituto en Milán otra cosa es que Klopp pero ya está de pie pierde a otro porque que ha sido esta segunda vuelta realmente ha jugado muy poco pero pero es el más similar estilo mirara a Salah quedó en cuanto al jueves yo creo que linternas parecido que os

Voz 6 23:04 en a hacer ruido

Voz 11 23:06 yo original hace que hacer voy a hacer un par de tantos importantes no destaco con más confianza pero que en un partido del que necesitas marcar hacer que el punta belga enchufados obesas y se importa ante su gran oportunidad estado mental positivo palmos de aprovechar la además un fin pude a contexto si al final el el Berti Pahissa no te lleva a nada porque el Barcelona ya demostró las vigas que si es necesario barre pegar que va a presionar iba a esperar que salmos que sorprendió pero

Voz 0301 23:47 de Niro al niño

Voz 11 23:49 a que su arma favorita puede transitar en Liverpool senyera para colgarle llevaba un plan B que me giro que pudo ha resultado de Bono

Voz 0301 24:01 ya para ir cerrando Axel en otro programa me acuerdo que hablamos de de Shakira se ha sido bastante sorprendente como un poco de de montaña rusa no podemos definir su temporada yo le veía después de El Mundo pero sobre todo en las últimas temporadas en en el Stoke no voy a decir en declive pero sí lo habíamos comentado a y como sin ganas de competir al al máximo no sorprendió ese buen rendimiento no porque no sepamos que sea quienes muy bueno sino porque pues tenía mucha competencia de ahí llegaba después de no vivir su mejor etapa ni mucho menos estuvo muy bien en la primera parte de la temporada sorprende que se ha caído osea guiri ha tenido algún problema físico pero creo que no es motivo suficiente alguna pequeña lesión que ha tenido el el suizo como para justificar la desaparición prácticamente del internacional suizo de los planes de Klopp

Voz 11 24:53 hijo a mí me atención porque hubo o simplemente amenazaba con quitarle el puesto a alguno de los hijos o incluso amenazaba con obligarle a no para modificar el sí a pasar a actuar cuatro dos tres uno a que convivieron los cuatro en alguna ocasión lo había hecho todos primer funeral que pidiera fiereza Arana

Voz 5 25:14 ha sido una segunda vuelta supo

Voz 11 25:17 Apple ha sido puramente testimonial en casi todos hemos olvidado de largas semanas consecutivas que apareciera alguna verdad pero otra por pura decisión así que que masivo creo que no estuvo dificulta que pueda tener un grave impacto era el partido de vuelta incluso que gira su presencia como titular porque si ocurre esto en Liverpool de quedarse Sala Kirby no mientras de la primera vuelta cuando estaban que padecemos aquí dijo tendría una duda de que el punto iba a ser el sus incluso el rol de Liber con el balón el que iba a hacer una última a lo más poses no pero o lo ocurrido lo que ocurrió en la segunda vuelta incluso esto valdrá pasar que ya te ha estado antes que es el más a la gente yo creo que que te hace jugar

Voz 0301 26:12 veremos qué es lo que ocurre yo estoy absolutamente de acuerdo yo creo que va a ser titular con esas dos bajas vamos no es que me parecería una locura que en una posición en otra incluso incrustado en el centro del campo en la media que no se inventara una opción eh Jürgen Klopp para meter la zurda de de Shakira que mete balones que que tienen valor de gol y los mete con bastante asiduidad así que esperamos ver al bono de Shakira el día de mañana en Anfield Road en un partidazo que hemos intentado analizar por aquí con con Axel Torres la semana que viene más Axel muchas gracias un abrazo

Voz 11 26:44 por ejemplo hasta luego

Voz 1047 27:00 vamos a rematar nuestra portada esta semana con el análisis con la tertulia que esta semana evidentemente no podía ser de otra manera va a versar sobre la Champions League los partidos de vuelta ya esta semana hemos hablado en portada de ese el Liverpool Barça completaremos con la opinión de Aritz Gabilondo

Voz 0301 27:15 no ir de José David López y evidentemente hay que hablar

Voz 1047 27:18 mucho del partido que os vamos a contar como hacemos siempre que no juega un equipo español en Play Fútbol el próximo miércoles a partir de

Voz 0301 27:26 las nueve menos cuarto en aplicaciones móviles Si en Cadena Ser punto com os contamos en directo ese partido entre haya sí Tottenham evidentemente con todo el equipazo de Play Fútbol formado entre otros como digo y David que ya me escuchan o la Arik qué tal buenas qué tal muy buenas por ahí anda también José David López qué tal David muy buenas que tras una muy buena bueno empezando por eso

Voz 1047 27:48 ese partido aunque son una pincelada de Anfil uno de los mejores partidos que se puede ver hoy en día

Voz 0301 27:53 ya lo comentábamos ahora en el tema de portada Hadid Si hay algún equipo capaz de hacer que los aficionados de del Barça estén nerviosos a estas horas seguramente es el Liverpool de de Klopp por ya no sólo por la calidad sino por la raza que tiene esta esta plantilla y ese ese equipo sí lo que imprime dos e imprime un técnico como

Voz 15 28:13 sí porque es en Anfil porque es el Liverpool porque aprieta mucho la la grada Hay porque el Barça ya está avisado de lo que puede suceder después del tres cero del año pasado frente a la Roma o sea que ya además con esa baja confirmada de Salah yo creo que viene de bastante el el Liverpool y va a ser complicado tiene un gran resultado de la ida el Barça creo que tiene mejor resultado de lo que por sensaciones ofreció el equipo pero yo creo que tiene que remangarse saber que unas semifinales de Champions no se pasan haciéndose sólo un partido bueno y que no tiene nada que perder también el Liverpool y le va a apretar hasta el final yo

Voz 1584 28:49 yo me agarro un poco a lo que dice Ariz desde el punto de vista que creo que tampoco está cerrado pero no está cerrado porque quizá

Voz 16 28:56 sí

Voz 1584 28:56 quizá podemos esperar a lo mejor un buen inicio de Liverpool que con Anfil totalmente arrollador pues se encuentre el premio que el otro día no tuvo con un gol rápido y ese tipo de de contexto en el que sabemos que son propicio de darse en un escenario como han Phil en un partido de semifinales en un equipo que trabaja ahí se deja todo en el campo pues si hay argumentos para pensar que desde luego deciden no está eso sí el resultado evidentemente es de los que en caso de remontada ya totalmente histórico es de los más seguros y viables que que puede haber y además tiene a Messi que el otro día vimos que el sólo practicamente es capaz de controlar y gestionar cualquier momento complicado de partido con el Barça y a partir de ahí evidentemente lo tienen los de Valverde muy muy de cara

Voz 0301 29:42 vamos ya el partido del miércoles que es el que contaremos en directo en Play Fútbol a partir de las nueve menos cuarto lo contamos a las nueve arranca el partido en el Johan Cruyff fue Arena Aritz un auténtico partidazo lo decíamos en la retransmisión el otro día en directo todavía no está cerrado aunque eso sí habrá que estar pendientes los nombres importantes de la delantera de del Tottenham para empezar Hurricane no tuvo ni un minuto en el partido de de de este fin de semana eh

Voz 15 30:09 sí y sobre todo que no pudo dar descanso a jugadores importantes porque está jugando en la Champion Si porque tampoco tiene una gran plantilla el tótem han dicho jugaron prácticamente casi todos los titulares en esa derrota en Bournemouth con además mala sensación por esa expulsión de son luego la de fuego hizo a los dos minutos de entrar en el terreno de juego pero yo sigo pensando que que efectivamente ese partido tampoco está resuelto esa esa eliminatoria hay el Liverpool y el perdón el Ajax pese a haberlo dejado casi encarrilado con el cero uno de la ida pues es un equipo que en casa ha sufrido ha sufrido más incluso de lo que lo ha hecho fuera y empató contra la Juve perdió contra el Madrid y osea cualquier equipo allí que que pueda proponer un intercambio de golpes que no puede salir victorioso oí el Tottenham desde luego tiene jugador les incluso sin Harry Kane como también ocurrió en el campo del Manchester City en cuartos cuando marcó tres goles sitúa son como protagonista

Voz 0301 31:04 han publicado diversos medios en e Inglaterra David que sí que va a viajar a Harry Kane lo que no se sabe si va a jugar y sobre todo en caso de disputar el partido en qué condiciones lo lo hará pero no es por más que jugó muy buen partido Fernando Llorente para mí fue seguramente el mejor jugador del Tottenham de ese encuentro de ida sí que es verdad que una delantera formada por Sony y Hurricane amenaza muchísimo más de lo que vivimos en el

Voz 0662 31:31 partido en Londres sí desde luego fundamental que el regreso de son en este sentido le

Voz 1584 31:36 y le puedo dar un punto sobre todo dinamismo de de amenazas ofensivas que no tuvo en ningún momento en la ida que además me parece que Lucas Moura están demasiado solo en ese sentido ese contexto de de partido para afrontar con muchos metros que explotar cuando no tienes la pelota ni siquiera tuvo esa capacidad de de amenazar que hiciera que cambiaron poco su guión y su discurso que al final acabó imponiendo no creo que incluso con un marcador bastante corto para lo que demostró en el otro día en Londres que él hubiese dado mucha más tranquilidad de cara a la vuelta tengo puesto ahora mismo en la tele los últimos partidos que jugó el Ajax este fin de semana en la Copa holandesa

Voz 0662 32:16 sí ha arrasado no

Voz 1584 32:18 estás tocó demasiado su su plan prácticamente el mismo once que sabemos algún mínima variación pero en ese sentido incluso así más allá después de haber ganado y demás el desgaste seguro que ha sido infinitamente inferior al que ha tenido en el otro día en ante el Bornos lo cual me lleva a la siguiente conclusión que es algo que que noto más o menos en el último mes en el access que es que verdaderamente está con el oxígeno Justice Simon está plantilla ya no sólo porque está quedando sin sin argumentos para variar algo el estilo los nombres pero tiene una plantilla demasiado larga ya sabemos todos los problemas que le han llevado a a esto más allá de lesiones de no haber podido fichar y demás pero las sensaciones que Paco en el oxígeno justo y ahí es donde creo que en caso de intercambio pero como decía Ariz que evidentemente es una de las únicas opciones que puede tener tienen es donde me parece que les falta esa fuerza ese punto este gancho que no está teniendo en los últimos meses casi dirá el último mes insisto que practicamente ver sus partidos es una manera como no les salga su su guión deportivos prión minutos agoniza muchísimo y el físico le llega hasta donde llega por ahí creo que la acción de sentido está muchísimo más fresco y además con una idea muy clara que está imponiendo en Champions con bastante facilidad y frecuencia

Voz 0301 33:31 Aritz dio descansó Eric en Haq a futbolistas vamos que no sería en los más más importantes del equipo a mí me sorprendió un poco ya que va a dar descanso que que lo de a jugadores como en este caso la sesión el velo Man David Nel es que en teoría tampoco ha jugado tantos minutos diciendo joven en teoría vamos a pensar que esta fresco pero sí que le permitió el resultado muy positivo ya desde el inicio del segundo tiempo dar descanso ahora sí ya en el segundo tiempo a los jugadores más importantes ese fueron al banquillo primeros y luego Tadic luego de de John al final entre eso y que el les acompañó el resultado di el el gran partido llega el el Ajax seguramente en el mejor momento de la temporada si tenemos en cuenta hacemos balance de lo anímico y lo futbolistas

Voz 15 34:18 sí además son jugadores jóvenes no es lo mismo que descanse de yo con David eres dB a que lo hagan jugadores de del Tottenham como Eric Llorente no sé qué que son más veteranos no el quiero decir con esto que que que es verdad que llega con un punto de chispa mayor el el Ajax no pero también es cierto que que la baja de son en la ida que hablamos que era muy importante al final si se le da la vuelta a la tortilla convierten en una gran irrupción para el partido de vuelta ahora mismo porque es obvio que el Ajax va a mantener ese estilo que tiene y que es innegociable de jugar alegre jugar vistoso querer dominar el partido por ahí va a descubrir huecos en los que a encontrar una flecha que no tenía el otro día en contra es que es esa presencia de son que ya hizo dos goles en el partido el Etihad y que para mí es uno de los juegos más rápido que hay en Europa osea que cambian poquito bueno bastante para mil la fisonomía del partido por el hecho de estar son sobre el terreno de juego con respecto a lo del otro día

Voz 0301 35:18 si es capaz y yo creo el el Tottenham de llevaran los centrales a la línea defensiva de la ya ex un poquito arriba que Cain si juega Cain vaya a esos movimientos casi de de falso nueve atraiga la atención de los centrales de In dejan espacios a la espalda ahí son

Voz 15 35:35 eh yo creo que lo mejor para Poquetino sería poner dos jugadores rápidos arriba

Voz 11 35:39 Lucas Moura hoy son me parece que sería una

Voz 15 35:42 fórmula casi mejor el otro día seis tenía más sentido lo de Llorente número para jugar al espacio para ti

Voz 0301 35:48 yo se entiende lo que quieres decidió si tiene que jugar Llorente estoy de acuerdo con contigo pero en el caso de que pueda jugar Hurricane a mi me parece que la presencia ya no sólo por lo que intimida por el nombre puro y duro en lo que digo la la la vacía que tiene para recibir entre líneas a bajar y recibir al ser uno más en el centro del campo y a generar superioridades y sobre sobretodo eso no que que atrae la atención de los centrales que les siguen hasta zonas que no son propiamente las de las Dunn central al final eso arrastra a a jugadores rivales sí es es es ese tipo de espacio unos jugadores rápidos lo pueden aprovechar yo creo que por ahí pueden estar las claves de de la eliminatoria veremos qué es lo que pasa insisto el miércoles en ese partidazo en el Johan Cruyff arena en nos queda tiempo porque hemos sido veloces en la semana de y en esta ocasión en esta semana para hablar de la Europa de tres a uno David del Valencia contra el Arsenal en los tuviste comentando el jueves en Carrusel te parece remontar para los de Marcelino

Voz 6 36:46 te no cuenta que sea en Mestalla no si teniendo en cuenta como es el Arsenal que

Voz 1584 36:49 también destrucción absoluta en el último mes pues casi me llama la atención que el otro día el Valencia con el inicio de partido que tuvo no fuera capaz de de rematarlo porque lo pudo hacer en algún momento muy rápido los minutos y luego se le vino encima pero que desconcierta todo ante un planteamiento que en horario habitual pues le hizo remar casi contra natura todo el partido encontró ese Arsenal que que en en Europa está teniendo más eficacia que juego también que por oleadas con quince veinte minutos de ritmo muy alto con espacios para Game era Castell de sirve

Voz 0662 37:23 así ha llegado hasta aquí ir aniquiló realmente

Voz 1584 37:26 creo que remonta hable porque el Arsenal está demostrando que encaja además con muchísima facilidad que el otro día incluso es Valencia con una jugada un poco rocambolesca ahí el balón parado pues sí que le hace mucho daño por tanto no necesita mira demasiado talento ni demasiado virtuosismo digamos de un Valencia muy tirado sino en momentos concretos que que tenga esa creencia esa confianza en remontar y además yo doy por hecho que que me está ya tiene muchísimas ganas de llegar a la final que además en Mestalla va aparecer de una ahí que me parece que tiene bastantes cuentas con lo cual era muy caldeado desde luego que es absolutamente remontaba le tanto por lo que es el escenario como por la delicadeza de fragilidad que está mostrando excesivamente eso sí es un resultado pues muy complicado evidentemente

Voz 15 38:09 Adif si yo estoy gordo me parece que es remontado le están francamente mal el Ajax en este perdón en el Arsenal este final la temporada ha hecho dicho en los últimos cinco partidos de la primera hecho cuatro puntos de quince que es lo que le ha alejado aunque no matemáticamente pero sí virtualmente de esa plaza cuarta que da acceso a la Champions y luego fuera de casa sigue siendo un equipo muy endeble escribiendo en los últimos resultados en Premier tres cero frente al Leicester que Lewandowski le valdría al Valencia tres uno frente al Wolverhampton que le valdría para ir a la prórroga allí son equipos para mí inferiores al Valencia es verdad que sí que se equivocó en el planteamiento Marcelino en la ida con ese dibujo y ese cambio de sistema que no pues que no le salió bien y que quizá tampoco venía a cuento pon por cómo estaba llegando el Valencia y con esa idea fija que tiene pero bueno tiene noventa minutos para rematar remontar es Mestalla que ya sabemos que es un campo que aprieta es el Arsenal que sabemos que en ese tipo de partidos es un equipo de pierna blanda no oí y eso es lo que tiene que pensar el Valencia

Voz 0301 39:07 del otro partido del que van a disputar el Chelsea el Eintracht de Frankfurt tú Eintracht David de haber cómo lo explicamos a la gente lo lo lo de ayer la verdad es que pude ver el partido lo vi por la noche fue aniquilado en la defensa

Voz 0662 39:21 sí John fue poner la tele que venía del Bernabéu oí puse la tele

Voz 1584 39:24 cuando justo llegaba iba dos cero

Voz 16 39:28 el Bayer marcó

Voz 1584 39:31 la le intradía y luego ya soy absoluto de de varios defensivos donde el Leverkusen aniquilada como nunca hay pues estaba totalmente muerto hablaba del físico alto tenían como una cosa de las que es fundamental para este final de temporada lo estoy diciendo cada jueves en las retransmisiones duro palíen la hacer que te evidentemente es treintas sí que se ha quedado con una idea muy fija que no tiene demasiado jugadores para derrotarlo por lo menos a un nivel cercano al que están dando los titulares en el momento que cambias un poquito en el equipo pues llega muy muy débil este final de temporada los dados en la Bundesliga están demostrando que el está cogiendo todos los de atrás porque el tener que rotar durante todo el año sus ambas competiciones le ha costado muy caro ha llegado hasta donde ha llegado en Europa porque esa manera descarada afrontar los partidos final sobre todo porque marca mucho a a domicilio pues le ha mantenido vivo pero hacerlos mismo en en una Bundesliga donde están creciendo lo trabajo donde no tiene ninguno competición europea donde además algunos de ellos tienen plantilla que esperaba que subiera el IVA como suele pasar con el propio Leverkusen goleó pues evidentemente si hay alguien que está con ellos Génova hoy el pulmón absolutamente vaciado en esta temporada europea se le suele ver desde hace un mes y pico que es un equipo que

Voz 0662 40:47 les sale lo que les sale ya porque Jockey que está que está

Voz 1584 40:50 el cortijo está muy bien aguantando como puede tres cositas más no le da para más de hecho el otro día ante el Chelsea se se vio claramente cómo tiene un arreón inicial el escenario al ser local le llevan poco en volandas si encuentra el premio pero después le quita la pelota Chelsea y el Inter fue un auténtico equipo en el que era una marioneta en manos de veintiocho y que no acabo de rematarlo pero vuelvo a lo mismo como este equipo siempre jugó

Voz 0662 41:16 haga de manera descarada hay muy al ataque

Voz 1584 41:19 es con quemar que uno en Stamford Bridge le va a meter muchísimo

Voz 15 41:23 bueno yo lo veo difícil la verdad de bastante ha hecho con llegar hasta donde ha llegado el Eintracht de fíjate que estaba analizando

Voz 0301 41:30 el Valencia viene de Champions y los otros dos semifinal

Voz 15 41:33 listas son dos gigantes del fútbol inglés y el Eintracht es el único digamos de de un nivel medio que se ha colado entre los semifinalistas con todo lo que supone eso de pasar una fase previa de grupos en la Europa League más eliminatorias en las que ha tenido rivales muy exigentes a los que ha ido eliminando Benfica Inter osea que ha dado un nivel superlativo tiene un uno uno en contra tiene que ganar allí o empatar con goles lo ve francamente difícil aunque es verdad que el Chelsea ha conseguido el objetivo en la premier de clasificarse para la Champions si no tiene esa urgencia que hubiera tenido en caso de de no haber sellado esta semana este fin de semana en la clasificación para la Champions

Voz 0301 42:10 pues veremos qué es lo que ocurre semanas de semis de Champions emana de semis de Europa Ligue vamos a contar en en la SER al completo la semana que viene más Davis muchas gracias un abrazo

Voz 15 42:21 igualmente saludó saludó al Celta hemos estado habló

Voz 0301 42:23 no mucho del Liverpool contra el Liverpool jugó este pasado en fin de semana el pasado sábado Ayoze Pérez futbolista de el Newcastle que ya nos escucha no se atienden Play Fútbol hola qué tal muy buenas

Voz 5 42:37 hola muy buenas enhorabuena por la temporada

Voz 0301 42:39 desde haciendo ya sé que por el partido del otro día no porque estuvisteis muy cerquita de puntuar de de sacar algo positivo había un ambiente muy chulo muy bonito en vuestro estadio e incluso un balón al larguero pero no pudo no pudo ser pero la temporada que que habéis hecho es buena en particular la la tuya seguramente Ayoze de las mejores de tu carrera sino la mejor

Voz 5 43:04 pues sí la verdad es que es una pena de una pena porque la verdad es que estoy bien

Voz 0662 43:14 el ochenta el y se pues

Voz 5 43:18 teníamos el partido donde queríamos teníamos

Voz 4 43:21 un que que ellos no

Voz 5 43:24 es perdidas Hay y bueno la verdad es que tú a tú jugando con nuestras armas mi ese miedo de que teníamos delante en cuanto a la individual muy contento también de cómo no se me ha dado la temporada de cómo estoy acabando el sentimiento que que estoy dando últimamente

Voz 0301 43:45 eh Ayoze y pudiste ver en primera persona prácticamente en lo que pasó con Mohamed Salah hoy ha confirmado Jurgen Klopp que es baja para ese partido tu compañero de Bratz el el portero ya ha tenido que salir en declaraciones a decir que en ni mu ni mucho menos e hizo nada a propósito ni ni va con ningún tipo de mala fe de hecho es una salida súper normal de de un portero pero tuvo mala suerte ahí en egipcio se va a perder el partido en pasasteis miedo en eh en aquel momento cuando Weis que se desploma Salah al al terreno de juego

Voz 5 44:15 pues sí la verdad que sí a principios fuera en principio no pensábamos que iba a ser el grave obviamente Si pensamos que que sabe llevar un golpe pero pero obviamente no pensado que que fuese tan grave de la manera que estaba en el suelo sin tasa es lo que que no se levantaba ya obviamente preocupado a todo el mundo Hay quien si no no fuimos a preocupar desde lo que pasaba Hay intenta ayudarle obviamente no queremos que nadie sufra ningún tipo de de de

Voz 6 44:51 yo digo lo que pienso ser Pedro

Voz 5 44:54 pero bueno son cosas del fútbol una pena que no pueda estar un jugador como cómo usarla

Voz 17 44:59 Deportivo tan bonito como como el de mañana pero pero bueno solo

Voz 5 45:04 esa recuperación que que se queden en su estoy ya está bien

Voz 0301 45:09 de mucho el Liverpool sin Salah para para mañana Les illes dando opciones sin vino

Voz 5 45:15 hombre yo yo estoy que de lo que puede declaro lo tienen muy complica

Voz 17 45:22 dado resultado muy abultado obviamente Salah

Voz 5 45:25 de cara diferente en cualquier momento oí insinuaciones emoción verdad es clave para ello que lo hace incluso más complicado pero pero bueno no olvidemos que fútbol qué podemos hacer cualquier cosa ahí es bueno es verdad que el Liverpool en en el aprieta muchísimo

Voz 11 45:45 Ayoze has vuelto a sobrepasar

Voz 0301 45:46 la cifra de diez goles marcados con la camiseta del Newcastle esta temporada en la Premier League te conviertes en uno de los diez futbolistas de la historia del Newcastle con más goles en la competición y todo esto no siete no un goleador de verdad por decirlo de alguna manera o no siendo un nueve porque ahí tenéis a a Rondón la verdad qué hacéis una una pareja interesante tú estás jugando algunas veces más caído a banda otras más como segundo punta tú cómo te sientes más cómodo dentro de campo

Voz 5 46:17 hombre sí es verdad que cuanto más cerca hablaré yo siempre me sentiré como siempre que si Ivins a nadie como puede ser que al área de Dennis físico y es como como me siento obviamente esta temporada me he sentido muy cómodo jugando al lado de derrotó bueno fantástico que hace mejoran los que tiene a los que tiene alrededor y bueno la buena relación que tenemos tanto fuera como pegado al final no me entre Liga Copa así lo mal veintitrés goles entre lo que bueno que un equipo como cómo hacer que a día de hoy es pelea pues no son grandes números ahí bueno da a entender la buena que que tenemos

Voz 17 47:01 pero que esto porque eres cuando estamos en el campo cerca el uno al otro

Voz 5 47:06 IBM sentido muy cómodo meses miembro como cuando la derecha me he sentido bastante cuando un sistema que estamos utilizando pues pues buen juego hicimos creando ocasiones así que me he sentido como contento por supera también la la chica de la chica de goles el año pasado en cuanto a goles entre Neri es buena siempre me lo los miembros individuales

Voz 0301 47:37 es un futbolista Rondón e hacia el que juegan Moon bastante directo muchas veces el el Newcastle y me llama la atención e Ayoze como es entenderse tú ya sabes es según cómo le el esté llegando el pase site la va a dejar con el pecho Si va a prolongar pero lo que dice esos entendáis de maravilla eh

Voz 5 47:55 sí exactamente es cuestión de entendimiento de entendimiento pero conocernos en el campo obviamente eso conlleva un par de meses de competición pero a día de hoy en la isla qué buena compenetración muy buena llegó de hija nace desde hace hace mucho en los que tiene alrededor no sólo jugador que es capaz de bajar la pelota lo es capaz de de asociarse de buscar los espacios con sentido de Carstens situaciones es apropiadas para tía sigue grandísimos jueves que tendría que hacer acertó en haberlo traído está muy bien el placer mi en el podía jugar a su lado

Voz 0301 48:38 voy acabando a Ayoze estás en el mejor momento de de tu carrera además hemos hablado contigo otras veces si se te ve incluso a la hora de de expresarte de hablar más y más maduro déjame que lo diga porque lo lo siento así estás en un momento óptimo de tu carrera no sé si acabas creo que es dos mil veinte dos mil veintiuno me baila porque no la tengo es del todo clara pero se han interesado por ti Ayoze equipos muy importantes equipos Champions equipos como el Tottenham equipos históricos como como el Milán o cómo ves tu futuro

Voz 5 49:10 bueno pues si es verdad que me siento mucho como solista como persona y no creo veinticinco años veintiséis ya no comente importante en mi carrera este es muy importante para mí es muy positivo y obviamente también en lo colectivo y bueno como dicen ya durante está esta semana una se ya yace el auto son incapaces de hecho no no cabe duda pero pero bueno hay hay momentos y momentos y verdad que Messi la fortuna se de para para equipos tan grandes como como los que suene voy y bueno el verano hace largo se verá obviamente estoy abierto a escuchar opciones que pueden venir de de otros lugares no significar nada pero

Voz 17 50:02 la mentalidad abierta Hay iremos

Voz 5 50:05 vemos que pasa de de que de que son capaces los los otros equipos de ofrecer porque ya veremos qué pasa espero que que bueno que es lo que tenga que ese esa positivo