Play Basket: Girona destrona al Perfumerías (06/05/2019)

Voz 1509 00:36 hola a todos qué tal muy buenas aquí estamos una semana más bienvenidos bienvenidas al programa número treinta y uno de la décima temporada de Play Basket parafraseando al gran Francisco José Delgado un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro ya habéis escuchado ya os habéis dado cuenta de que estamos con el equipo de guardia con una servidora el frente y con Pacojó descansando y recargando pilas de cara a lo mucho que va a pasar en las próximas semanas y es que en las próximas semanas se va a decidir todo empezando en nuestra liga en la ACB en donde tenemos muchas guerras abiertas como la lucha por el primer puesto que está más abierta que nunca ya por llegar a los puestos de play off o la lucha por sobrevivir la lucha por la permanencia que en las últimas semanas tiene un nombre propio el del equipo que no ha dejado de creer ni de luchar Ike tras muchas jornadas en los puestos de descenso esta semana la empieza fuera de las posiciones peligrosas y es por aquí por donde empezamos porque con Rubén González está uno de los grandes líderes del GBC hola Rubén qué tal muy buenas

Voz 3 01:35 hola Marta estamos con uno de los protagonistas del UCAM Murcia sesenta y uno Gipuzkoa Basket setenta y cuatro Dani Pérez decías en la previa que venís a Murcia a dar guerra y así ha sido

Voz 4 01:45 sí sabemos que va a ser un partido muy duro un partido muy complicado no los dos equipos nos jugábamos mucho bueno se ha visto no ha sido un partido contención con más errores yo creo no de los normales pero bueno hemos estado nosotros hemos hecho un partido muy serio y al final yo creo que hemos nos hemos merecido la victoria

Voz 3 02:02 donde Estado estado la clave del partido porque si es cierto que después del descanso haber despertado literalmente hundido al UCAM Murcia

Voz 4 02:09 sí sobre todo en la defensa no yo creo que bueno hemos sabido parar un poco sus puntos fuertes e luego bueno ellos no han estado acertados que eso también nos ayudó no a a confiar más en la defensa bienestar más seguros detrás y luego un ataque pues bueno hemos intentado aprovechar nuestras ventajas hemos podido correr un poco al incierto cuarto y bueno hemos abierto una ventaja que ya luego ha sido muy muy importante para nosotros

Voz 3 02:30 conviene ser prudente ya se puede de alguna manera festejar esta salida de puestos de descenso a pesar del complicado calendario que tenéis por delante

Voz 3 03:04 en qué punto de dificultados ha puesto el Ucaman en el encuentro bueno ellos son un equipo muy agresivo aunque Juan muy físico

Voz 4 03:11 bueno sabíamos que hay quizás nosotros tenemos que dar un nivel más no de lo que estamos acostumbrados a dar pero bueno la verdad es que yo creo que hemos conseguido igualar su nivel físico y a partir de ahí pues hemos podido hacer un poco nuestro juego que que es lo que no sea la victoria

Voz 3 03:24 ya lo habéis escuchado Marta es Dani Pérez uno de los artífices de la importante victoria de Gipuzkoa Basket

Voz 1509 03:29 Dani Pérez y el GBC que respiran un poquito más tranquilos siguen sufriendo UCAM Murcia y Breogán que ahora mismo cierran la clasificación y con equipos como el Movi Star Estudiantes Fuenlabrada Gran Canaria un Obradoiro que no se pueden confiar ni lo más mínimo en esta últimas semanas luego la tertulia lo analizaremos todo con otros tres mosqueteros que me gusta me llamarles así la ACB que encara su recta final de la temporada últimas jornadas lo que ya ha llegado a su fin es la Champions himno con el desenlace que más nos habría gustado no pudo ser no pudo el Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta alzar la que habría sido su segunda Champions cayeron contra la Virtus de Sant Jordi de Beach Carlos Elorrieta estuvo allí qué tal Carlos muy buenas

Voz 5 04:12 qué tal muy buenas el sueño de lograr el segundo trofeo de la Champions League se quedó en eso en un sueño toda vez que el Iberostar Tenerife cayó setenta y tres sesenta y uno ante la virtud de Bolonia un partido muy extraño en el que los de Txus Vidorreta echaron mucho de menos el acierto más allá de la línea de seis setenta y cinco sólo fueron capaces de hacer cinco canastas de treinta y siete intentos salvo que pasó factura a las huestes aurinegra si ahora no queda otra sino centrándose en lo que va a ser la competición doméstica con dos salidas muy importantes esta semana a tierras gallegas donde Breogán y Obradoiro esperan respectivamente y los aurinegros deben de tratar de conseguir

Voz 1509 04:50 tiempo para seguir aspirando a meterse entre los

Voz 5 04:53 los ocho primeros que dan derecho a jugar el play off por la Liga Endesa es el último de los objetivos que le queda al conjunto tinerfeño que se viene muy apenado a la isla de Tenerife después de haber caído en una Final Four en donde fue capaz de tumbar al conjunto anfitrión alternas Giants pero no pudo hacer nada para que el conjunto de Sasha Djordjevic un viejo conocido de la afición española fuera capaz de levantar el trofeo habrá que intentar

Voz 0200 05:21 en otra ocasión y como decía el presidente de la entidad Fèlix

Voz 5 05:24 Hernández ojalá sean capaces de jugar diez finales porque eso significará que habrán dado un gran paso en poco tiempo

Voz 1509 05:31 gracias Carlos decidida la Champions con el subcampeonato de los amarillos hace unas semanas el Valencia se proclamaba campeón de la Eurocup Ikeda un título continental por decidirse que no es otro que la Euroliga Real Madrid Fenerbahce CSKA de Moscú ya Anadolu Efes van a ser los protagonistas de una Final Four en Vitoria en la que finalmente no va a estar el Barcelona de Pesic

Voz 6 05:51 tenemos que felicitar nuestro equipo estamos poco desproporcionado como siempre nosotros jugamos para ganar no para aprender lo hemos mostrado orgulloso carácter pienso que esto fue básico para estar largo que es single en partido vamos a esperar en otra

Voz 1509 06:25 decepción de P si Cheadle Barcelona que como dice el míster tendrán que esperar una nueva oportunidad por cierto hablando de la Final Four luego le preguntaremos a nuestros analistas porque los problemas de lesiones están afectando y mucho al Fenerbahce hablaremos de la Final Four ya hablaremos como uno de los playoffs de la NBA con exhibiciones y minutas de yo Kitchen los Nuggets con un espectacular Caguán Leonard con números que no se veían desde hace muchos años con los Warriors y Carrie sufriendo frente a la barba sus Rockets en definitiva con muchas cosas de las que hablar de los playoff Icon muchas más noticias fuera de las eliminatorias por el título como por ejemplo el anuncio de la continuidad de Vince Carter una temporada más será el jugador con más temporadas en la historia la de la NBA el futuro de Popovic que pasa por los San Antonio Spurs para las próximas tres temporadas o una noticia muy especial tirando para casa allí es que Jordi Fernández al que conocéis oyentes de Play Basket desde hace unos cuantos años ya suena con mucha fuerza con mucha para el banquillo de los Cavaliers para la próxima temporada para el que eso sí también está apostando Ettore Messina de todo esto y mucho más hablaremos por aquí con el gran José Ajero la NBA que se va a decidir en las próximas semanas no tendremos que esperar más para tener campeonas de la Liga día el Spar City Live Girona ha terminado con la hegemonía del Perfumerías Avenida vuelve a levantar el título de campeonas de Liga Al Laya Palau estaba flipando después del partido se lo decía a Marta Fernández en Teledeporte a los

Voz 7 07:57 está pasando aquí ellos una de las cosas maravillosas que hemos conseguido escaño que se enganchaba a entre luego la contra un todopoderoso Salamanca que es un gran equipo merece la pena me da pena volver a España da pena por haber vuelto aquí

Voz 1509 08:14 ha merecido la pena para Laya Palau ya ha merecido la pena para todos los aficionados al baloncesto en un ratito se va a pasar por aquí Marta Fernández para hablar de esa gran final y una noticia más antes de meternos en faena una gran noticia y es que la selección femenina detrás es por tres va estar en el Mundial de Ámsterdam que se va a jugar a mediados del mes de junio con el maravilloso equipo habitual que se va a pasar por aquí como cada semana empezamos con un número uno Se pasa por aquí ya Antoni Daimiel

Voz 11 08:51 tú pues recta final de la temporada cada semana que pasa es casi más intensa que la

Voz 1509 08:58 dejamos atrás podríamos decir lo que hace que Antoni Daimiel Se le haga un poquito más difícil su elección en su particular rincón en este programa pero como es tan bueno la verdad es que no tiene problemas y eso que nos llevamos los de Play Basket una de las grandes costumbres que tenemos es la de arrancar el programa con el cada semana para que desde el principio le pongo un toquecito de calidad que sólo él puede hacer Antoni Daimiel qué tal muy buenas qué tal Marta cómo estamos cada semana que pasa siete hace ya un poquito más difícil elegir au contando baloncesto de calidad es fácil bloques

Voz 12 09:28 creas eh yo creo que es fácil es fácil me dejo guiar un poco por mis instintos no en lo que más me llama la atención

Voz 0200 09:35 en el día a día de de de esto

Voz 12 09:37 la última semana en cuanto a bueno pues la curiosidad de cuando de repente no

Voz 0200 09:44 puedo ver tres cosas a la vez eh pues lo que me llama la atención para ir a mirar un resultado una estadística etcétera por lo tanto bueno ha sido esta semana relativamente fácil y en cuanto a lo más destacado de estos últimos días

Voz 1509 09:57 cuenta no quiero quiero destacar bueno

Voz 0200 09:59 pues en particular la victoria de del técnico Gipuzkoa Basket de Murcia sesenta y uno setenta y cuatro pero sobre todo la trayectoria del equipo de Valdeón Millo porque son ya cuatro victorias en los últimos cinco partidos no en el que parecía más descolgado en la clasificación de la Liga Endesa también ha ganado seis de los últimos ocho es una remontada tremenda Ivonne hoy lo que es más importante no en esta última semana ha ganado a un rival directo en esa lucha por la permanencia UCAM Murcia pero también en esta racha ha ganado a Movistar Estudiantes ganó a Breogán así qué bueno pues compromisos con rivales directos los ha solventado muy bien quiero destacar también a ver como como jugador destacado no promediando en estos ocho partido los diecisiete puntos siete rebotes pero sobre todo el esfuerzo de equipo del equipo donostiarra que que bueno pues está haciendo un grandísimo trabajo y ha complicado aún más toda esa pelea en la parte baja de la cosa

Voz 1509 10:52 los tanto Antoni tú que eres una enciclopedia hay que lo sabe prácticamente todo del baloncesto si finalmente el del te coge BC consiguiera la permanencia sería de las mayores remontadas de la historia

Voz 0200 11:03 es llamativa desde luego es llamativa ahí es verdad que en los últimos años no ha habido caso así de de de un equipo totalmente descolgado que luego fuera sumando y se salvara yo creo que es en los años ochenta porque claro como ha habido demasiados formatos no yo también de de permanencia ha podido haber algún caso algún caso equiparable pero pero es verdad que los últimos años no y que en cualquier de aspecto de que en el que lo quiera es analizar pues llama mucho la atención la remontada no se no se habrá tres cuatro precedentes al mejor de ese estilo pero no más

Voz 1509 11:38 el del te coge abc y su trayectoria de lo más destacado para Antoni Daimiel en esta semana a quién eliges como el protagonista

Voz 0200 11:45 pues voy a elegir al jugador de Toronto Raptors Hawai Lennart eh ex de San Antonio Spurs compañero de de Ibaka de de Marc Gasol en Toronto porque ayer empataron la eliminatoria han recuperado la ventaja de campo contra Filadelfia los Raptors hizo treinta y nueve puntos catorce rebotes en ese partido Kawase eh no sólo eso sino que en el final del partido se encargó de la defensa de del jugador que estaba siendo el más destacado de Filadelfia a Jimmy Butler y creo que provocó un porcentaje dos de siete en tiros de campo justo cuando se estaba decidiendo el partido en en Butler pero ya buscando estadística avanzada encontrado que de momento es el mejor de la historia en porcentaje efectivo de tiros de campo en en estos play off sólo ha habido tres jugadores que han superado el sesenta por ciento de porcentaje efectivo de tiros de campo que que es un porcentaje que mezcla también el tipo de lanzamientos triples y estilo de dos lo que vale cada uno etc

Voz 1509 12:41 sólo Le Bron James del año

Voz 0200 12:43 siete Shaquille O'Neal en el noventa y ocho y Abdul Jabbar en el setenta y siete habían superado el sesenta por ciento de momento Gago hay está superando a estos tres

Voz 1509 12:51 no está mal por encima del sesenta y cinco por ciento

Voz 0200 12:54 ha metido treinta puntos más en todos los partidos de esta semifinal de Conferencia está llevando está arrastrando a Toronto Raptors bueno pues vete a saber hasta cuándo no si podrá luchar e solventando esta eliminatoria por la final de conferencia quién sabe si jugar una final de la etnia

Voz 1509 13:09 caray Leonard el protagonista no es la recomendación que no debemos perdernos en esta semana que acabamos de empezar

Voz 0200 13:15 ah pues vuelvo al al tema de la lucha por la permanencia al haber una doble jornada esta semana en Liga Endesa me llama la atención me ha llamado la atención viendo el calendario eh supongo que será un motivo de queja en Murcia UCAM Murcia juega en Badalona el jueves luego recibe a Unicaja el sábado sólo tiene cuarenta y ocho horas entre un partido y otro sin embargo Breogán del técnico e incluso Movistar Estudiantes tienen veinticuatro horas más juegan jueves y domingo así que bueno pues me ha llamado la atención ese capricho del calendario con esta doble

Voz 8 13:50 hala pero sobre todo por ejemplo destaco Fuenlabrada Montakit Fuenlabrada

Voz 0200 13:56 el técnico el domingo es un partido tremendo porque fue labrada también puede estar implicado y luego también juegan contra equipos que están en la parte de arriba que ahora también se ha apretado lo del liderato y la primera plaza de la ventaja de campo en playoffs con lo cual eh pues jugaba contra Baskonia el jueves el Estudiantes juega contra Real Madrid y contra Valencia bueno hay hay muchos partidos muy complicados a priori para estos equipos que está en la parte baja pero yo creo que ahí está la salsa no de de esta Liga de esta temporada

Voz 1509 14:28 menciona es también lo que está pasando por la parte de arriba de la clasificación precisamente esa es la pregunta que estamos haciendo a los oyentes a través de las redes sociales esta semana estamos preguntando por qué equipo creen que va a terminar como líder al final de la Liga regular después de lo que se ha apretado en las últimas jornadas Barça Real Madrid Baskonia por cuál creen que llegan también mejora al al final de la temporada no sé cómo ves tú esa lucha por el liderato Anthony

Voz 0200 14:49 pues mira yo aquí me fío bastante de lo que es que el porcentaje de de preocupación y que tiene en la cabeza cada jugador cada equipo en función de los compromisos que tiene no cabe duda que la Final Four de la Euroliga va a ser una preocupación añadida en el Real Madrid y eso puede seguramente complicarle es bueno pues la tensión competitiva incluso el físico la fatiga en en

Voz 13 15:14 compromisos que tienen aquí en Liga Endesa

Voz 0200 15:16 tanto da la sensación por su último partido en Liga Endesa que el Barcelona ya se ha centrado en lo que le queda y hemos visto al hotel que que había no había estado bien en en el play off de Euroliga jugando bien así que yo creo que Baskonia hay Barcelona los pondría un poquito por delante del Real Madrid por esa distribución de preocupaciones

Voz 1509 15:34 sí ha apuntado queda como cada semana un auténtico lujo compartir estos minutos contigo Anthony mil gracias

Voz 0200 15:40 también porque pasarse por que pues dejamos

Voz 1509 15:43 Antoni Daimiel ya nos metemos en faena esta semana vamos a empezar hablando con una campeona de Liga

Voz 1509 15:56 eh vamos con la primera protagonista de este Play Basket la verdad es que no es fácil recordar la última vez que el Perfumerías Avenida fue subcampeón de un título oficial en España concretamente fue en la Copa de la Reina de dos mil dieciséis a partir de ese año comenzó una hegemonía que sólo les par Citic Girona ha sido capaz de derribar imponiéndose por la vía rápida en la gran final de la Liga día a las salmantinas y llevando a sus vitrinas la que ya es su segunda Liga campeona de Liga día Nuria Martínez qué tal muy buenas hola qué tal cómo sea amanece como empieza la semana siendo campeona de Liga

Voz 1640 16:32 pues la verdad muy bien construido en la calle taquilla no

Voz 16 16:36 más que las de Abengoa como como has dicho que me imbatibles

Voz 1509 16:41 además cerrando la final en casa en un partido complicado igualado supisteis sobreponernos a a la ventaja que llevaron ellas sobre todo en los dos primeros cuartos parecía un poco el el final perfecto no a la temporada

Voz 16 16:55 no no he sido adicional realmente la final fantástico el primer empezando por una parte un primer partido en su caso se salda la avenida que creo yo que estuvimos pero acertadas muy ocupadas decimos un partido redondo

Voz 1640 17:11 y luego acabando con su esposa en casa cuando

Voz 16 17:13 la gente tiene un pabellón que estaba abarrotada de bien gente que que que animaba el regalo nada con una Liga para para ayudar al club para todas las dio la sensación

Voz 1509 17:28 de que en todo momento teníais la calma la tranquilidad y que sabía lo que tenía que hacer Nuria

Voz 16 17:34 sí estuvimos muy serias en todo el partido constantes en defensa un trabajadoras es de de cinco o eso se lo que todo lo que estábamos bien porqué concentradas en lo que teníamos que hacer es nuestra línea de partido y y así fue

Voz 1640 17:50 sí sí me mencionabas antes el primer partido

Voz 1509 17:53 en el que conseguir llevarnos la victoria de Salamanca ese viaje de vuelta luego a Girona esas conversaciones que tendríais en el autobús en el viaje luego en el entrenamiento del día siguiente tenías la sensación de que habiendo hecho ya eso la final no se tenía que escapar de ninguna manera

Voz 16 18:08 bueno realmente fue muy sosegado eh porque siempre con los pies en el suelo nosotras tener teniendo en cuenta que avenidas avenida hay que a la que te descuidadas que que te partido no por eso nosotros estamos muy muy centradas en lo que teníamos que hacer hablando de todo momento de de del partido que me que jugamos y de repetir las acciones positivas que hicimos pintar evitar los errores ya fue serenas juicio debía ser poco a poco

Voz 1509 18:43 repetir las acciones positivas que es lo que habéis hecho mejor que ellas para que hoy estemos hablando contigo como campeona de Liga

Voz 16 18:49 bueno creo que a diferencia de otros partidos y creo que han marcado el partido la entidad la agresividad creo que hemos llevado un poco la batuta en ese en ese aspecto aquí hemos tenido un poco más de acierto exterior qué otros partidos a lo mejor a ellas también lo estaba un poco más acertados hijos seguido parar las interior hemos estado civil

Voz 1509 19:16 sobre la pista en la celebración ya cuando termina el partido cuando sois campeonas veías sonrisas veía lágrimas veía muchísimos abrazos no es para menos no al final son muchos meses de trabajo muchas horas de entrenamiento había pasado momentos complicados también en esta temporada

Voz 16 19:31 sí bona compraban dura nada que si fuera así no lo hemos tenido muchas lesiones yo mismo estaba estoy bien y la verdad es que no ha salido gente hemos estamos Bing cada cada cada poco tiempo para para ir un poco llegara a formar este equipo está este este grupo que querrá lo que concierne a la perfección

Voz 1509 20:02 has un título así cuando como dices lo había pasado tan mal durante la temporada sabe mejor

Voz 16 20:08 sí se sabe muy bien de cualquier forma

Voz 1640 20:10 es que sí que lo digo pero pero así de esto

Voz 16 20:13 desde de tantas cosas pueda reabrir creo que es me di cuenta de que hemos en temporada

Voz 1509 20:23 termina el partido sois campeonas dime la verdad Nuria que es lo primero que te viene a la cabeza lo primero que de lo que te acuerdas lo primero que sientes

Voz 16 20:31 bueno la verdad es que comer o lo único que es te te cae todo estás muy cansado yo estaba destrozando como relajación total libro Sylvie dando euforia poco la mezcla de pensar un poco en lo que hace es un poco la la historia de la temporada como o es que hemos trabajado muy mucho para para conseguir estoy que lo hemos logrado cuando te lo acabas de creer pero hoy que te despiertas y saber que eres campeona de Liga ha logrado una cosa

Voz 1509 21:11 jo y tanto que es grande como fue lo que no vimos anda que como la celebración en el Vestuario cuando ya han no hay cámaras cuando ya no hay ojos mirándole imagino que todo muy emotivo

Voz 16 21:21 bueno euforia euforias luego ya sé que canta lo cántico luchaba a todos ha dado hizo le de la euforia que hacer muchas cosas sí bueno hay teníamos la celebración otra vez a celebrarlo con todo el equipo está también incluido el martes otra vez con con la gente vivía Gerona cuando el Ayuntamiento no se encontraran una rumba valgo pero va a celebrar porque esto no pasa nada día

Voz 1509 21:51 claro con razón fuera de micrófono esto es una interioridad que voy a contar que te decía yo juego te imaginabas sin voz ya hay totalmente agotada en claro con razón estais guardando fuerzas porque lo que se viene todavía fino

Voz 16 22:02 sí sí es largo es nalga tenemos que estar en sangre se tiene que celebrar boleto

Voz 1640 22:07 hombre todavía pero hay que está

Voz 16 22:09 el bueno estamos al cien por cien para para medio para poderlo darlo todo a la gente que no que no tenga hubiera al arrugados hay que estar

Voz 1509 22:20 ayer en una imagen en algún momento no sé si de la final no sé si del partido de ayer no sé si de la temporada en sí que no vayas a olvidar nunca Nuria

Voz 16 22:31 es que hay muchas muchas partido cotidianos abrazados todas es que muchas imágenes esloras o Gerardo y nada labradas a mi pareja dice adiós leídos y la verdad es que ese ese motivó te vamos como saben ellos lo que lo que se ha luchado lo que lo que ha costado y al final la recompensa está ahí

Voz 1509 22:55 el Perfumerías Avenida Espar Cilic Girona se ha convertido en un clásico cazo ya del baloncesto femenino en nuestro país a mí me viene una una duda Nuria es cómo se hace como habéis hecho para olvidar todo lo que ha pasado antes porque al final bueno Girona había perdido las anteriores ocho finales que había jugado contra avenida cómo se hace para abstraerse de eso

Voz 13 23:15 yp seguir peleando hoy salir

Voz 1509 23:18 enfocadas en lo que al final habéis conseguido que es el el ganar la Liga

Voz 16 23:22 bueno sinceramente no creo que tengamos que olvidar nada porque de los errores se aprende ellas se ha demostrado damos con Un poco mejorar la dinámica que hemos llevado partido claro que ha habido la progresión muy a eso hay que recordar los errores que se han hecho para no volverlos a y al final es una cosa es una cuestión de creérselo de seriedad en el trabajo de haciendo que estamos aquí una que se yo creo que ha sido el la clave de nuestra afinando no que tenía muy claro lo que tenemos que hacer Eric dignos a no salir era lo llevan cada uno pues la final en casa que que es grandioso

Voz 1509 24:09 a nivel personal tu llegabas hace dos años al Girona imagino que con este objetivo el de volver a ganar títulos el de llevar al Girona hacia lo más alto objetivo conseguido no objetivamente

Voz 1640 24:20 seguido si ahora vamos a centrarnos ya la temporada que viene

Voz 1509 24:26 no daré unas vacaciones solo algo primero no

Voz 1640 24:29 me tendré que unas vacaciones entrenar pero bueno

Voz 16 24:33 me gustó mucho empezar algo al menos igual no tardaremos ocho El empezar a trabajar ya para para preparar o al menos para no perder la forma completa

Voz 1509 24:45 oye te hablaba antes de imágenes otra de las imágenes de esta final fue el homenaje de la Federación Alaya Palau la máxima asistente de la historia de la Liga posee más de cuarenta títulos nacionales e internacionales que ha supuesto contar con ella esta temporada con una jugadora como Laia

Voz 16 25:00 bueno es muy importante tener a otra base en en equipo ahí de este nivel y la verdad es que sólo lo que ha hecho es sumarísimo y cuando no estaba ella podía estar yo

Voz 1640 25:14 con ellos pues podía estar ella al final te da mucho

Voz 16 25:17 la gente daba mucha seguridad y yo tenía una al lado a la palabra la verdad es que sí la verdad es que por muchos años

Voz 1509 25:26 oye aquí en Play Basket tienes que saber que trabaja una buena amiga tuya como el Marta Fernández que sean Sandro muchísimo que nos lo contó con una sonrisa además de que consiguiera el envío en las semifinales y que se alegra aún más de lo que de lo que has conseguido de lo que viviste anoche

Voz 16 25:41 sí muchas gracias bueno matarle le tengo mucha a la verdad ahí no a conseguir todo esto la he sido muy muy muy contentas a seguir trabajando aquí al final trabajo te la recompensa aquí constancia

Voz 1509 25:56 Nos habría gustado que estuviera Marta en este momento para felicitarte como es debido pero bueno la tenemos volando que ya sabes que vive casi en un avión

Voz 1640 26:04 sí

Voz 16 26:06 saludo voy grande hace un ahora

Voz 1509 26:08 desde aquí por playback que el para analizar la final bueno te mando el besazo enorme que seguro que ya te habría mandado el besazo de parte de todo el equipo de Play Basket Nuria la felicitaciones que hay en lo que habéis hecho es tremendo y ahora a disfrutar de esta semana de celebraciones hace unos días de vacaciones antes de empezar a pensar en la temporada que viene ballet requiere de la violencia

Voz 1640 26:28 muchísimas gracias Nuria pues muchas finales de

Voz 1509 26:30 pues con muchos partidos entrenamientos y mucho trabajo a las espaldas el Spar Cilic Girona le ha puesto el punto y final a la hegemonía del Perfumerías Avenida es desde ya el nuevo campeón de la Liga día de la Liga Femenina nosotros como aficionado sólo podemos darles las gracias a unas y a otras por un año más habernos hecho disfrutar tanto del baloncesto femenino muchísimas felicidades a los dos equipos ahora a seguir disfrutando del título en el caso del equipo catalán con una campeona de Liga hemos empezado este Play Basket una competición la Liga día que ya ha terminado también lo ha hecho la Champions League aunque no con el final que nos habría gustado la verdad con de Xavi Pascual un saludo

Voz 19 27:10 otra

Voz 1509 27:10 en las citas del fin de semana la hemos tenido en Amberes con el Iberostar Tenerife de Txus Vidorreta buscando en la que habría sido su segunda Champions League en la historia del club pero no pudo ser ya que los amarillos cayeron en la gran final contra la Virtus de Bolonia que dirige Sasa Djordjevic dando la cara pero muy penalizados por un fatídico primer cuarto Txus Vidorreta el entrenador daba las explicaciones después del partido

Voz 0930 27:31 sí hemos estado mal el primer cuarto eh se han podido jugar desde entonces con diferencias por encima de los diez puntos aunque creo que hemos sido mejores que ellos dos treinta minutos siguientes no hemos llegado nunca colocarnos con menos de cinco incluso cuando hemos tenido alguna opción clara para para llegar a esa diferencia pues bueno pues ha terminado con con cuarta y quinta y eliminación de Rodrigo no quiero decir que E ha sido un partido muy complicado para nosotros en primer lugar porque hemos tenido un desacierto enorme el mayor de la temporada tiros de tres y nosotros así pues no es que no llegaremos a Bolonia en la final de la Champions League es que así no podemos ganar a nadie pese a todo como una final mucho un esfuerzo enorme hemos cogido cuarenta y cuatro rebotes y a pesar de eso pues bueno se lo hemos puesto muy difícil no yo como siempre orgulloso del esfuerzo de los jugadores aunque desde luego no hemos jugado el partido que hubiéramos soñado todos y cada uno de nosotros esta pasada noche en ninguno de los aspectos que tienen que incidir una final tanto internos como externos bueno espíritu nosotros no lo perdemos nunca no ni siquiera con un desacierto como el que hemos tenido y que nos ha llevado hasta el uno de dieciséis en triples al descanso no hay bueno anímicamente pues hoy tocaba oí mañana seguro que también pero pasado menos que hoy menos que mañana ya evidentemente a los que han estado aquí pues pues la pena él no podría haber ofrecido la Copa no pero bueno lo que el balance de tres años dos Final Four dos finales y un título y un subcampeonato es un gran balance aunque hoy estemos tristes

Voz 1509 29:08 pero la cara el Iberostar Tenerife que termina como subcampeón de esta Champions con la Virtus como campeón una Champions que ya ha llegado a su fin como hace semanas lo hizo también la Eurocup con el Valencia como campeón Ikeda un título continental por decidirse que no es otro que en la Euroliga compañero del diario El es Faustino Sáez qué tal muy buenas muy buenas compañero del diario As Ricardo González buenas tardes con la que hay buenas tardes ahora preguntaré por la Euroliga pero antes un apunte sobre esa final de la Champions Ricardo lo peleó el Iberostar Tenerife pero ese horrible primer cuarto pues fue demasiada losa ha explicado muy bien

Voz 20 29:40 en Vidorreta en el baloncesto de ahora sí hace

Voz 21 29:43 cinco de treinta y siete tres citas quince triples para meter el primer el primer durante quince intentos para meter el primer triple lo tienen muy difícil ahí ya se pusieron no trece dos creo que fue en el inicio con Kevin Parker muy acertado oí yo creo que ya fueron contracorriente Hay viendo lo que decía el de los tres últimos cuartos yo creo que ya en el viaje de vuelta debían tener mucho amargor porque es una oportunidad de las que pasan pocas veces poder ganar un título pero vivieron que que en cualquier otro partido probablemente hubieran ganado hoy sale más caro

Voz 1886 30:19 por por por ese mal inicio puede ser mala

Voz 21 30:21 arranque por sus fallos en los tiros además Fausto

Voz 1509 30:24 pese a ese mal inicio pese a ese demoledor parcial llegarán ir perdiendo de dieciocho puntos pero llegaron a ponerse a seis que las remontadas tú ahí cerquita

Voz 22 30:34 sí lo pelearon pero pero es verdad que en una final te penaliza llegar diez minutos tarde demasiado demasiado retraso y pieza más la solidez que que el arrebato

Voz 21 30:46 este tipo de partidos Si la virtud empezaba

Voz 22 30:49 bar también con con esa ventaja acumulada es un equipo con identidad desde que está York David queda más allá por donde pasa siempre pesca algún título y a pesar de lo que citaba Txus Vidorreta también de claro dominio en el rebote que que quedaron XXXII a cuarenta y cuatro pero pesó mucho el el lastre desde el setenta y cinco y sobre todo esa desventaja inicial que que te penaliza porque vas a contracorriente porque te desgasta hacen esa persecución y porqué de llegas al al tramo final del partido sin si la luz suficiente para para darle la vuelta a todo eso que que empieza tan a contrapié

Voz 1509 31:29 pues otra competición continental que ha llegado a su fin ya sólo nos queda conocer al campeón de la Euroliga para cuyo desenlace quedan nada menos de dos semanas una Final Four en la que van a estar el Real Madrid el CSKA de Moscú el Fenerbahce y el último en conseguir la plaza el Anadolu Efes apelando al Barcelona que le faltó a los de Pesic Ricardo para poder estar en la Final Four

Voz 21 31:49 pues principalmente jugar el quinto partido en casa no es hubiera sido vital no sale derrotada en en Estambul con con la victoria tan amplia de la ida en el yo creo que al final le costó cara al Barcelona así es que en quinto partido fuera de casa con un equipo que queda por delante mil espectadores si con el talento que tiene el exceso era muy difícil que que el Barcelona marañar a la victoria ahí bueno lo peleó se mostró sólido pero pero yo creo que que este Efes tiene un puntito más de de talento ofensivo que el que el Barcelona justo de efectivos quizá con nuestros jugadores ha utilizado a toman prácticamente más Balbás ahí quien tampoco ha actuado mucho oí yo creo que tenía el Efes un poco de talento

Voz 1509 32:32 desde dos mil catorce Faus sin llegar a la Final Four el Barça este año es verdad que los blaugranas han dado un paso adelante eso es innegable que nota o qué análisis análisis haces de de la temporada de los de Pesic en Europa

Voz 20 32:44 si hay que ponerle nota yo le pondría un cinco las

Voz 22 32:47 el co como la posición en la que quedaron en en la liga regular porque la reválida era llegar a la Final Four es verdad que vienen desde desde muy atrás desde muy abajo después de dos temporadas muy malas pero pero para ganarse el notable había que había que llegar a esa Final Four y no y no lo hicieron al final el PSOE el factor cancha y va a ser una temporada pues de de de aprobado de de un bien cómo se ponía en el colegio no porque es verdad que les recuerdo quizá más derrotas de bulto que victorias de mérito qué recuerdo pues no se debe rotas y escandalosas CSKA Fenerbahçe ante Madrid en la primera vuelta ante el propio es es también esa que tanto le les penalizó en la liga regular o la de el o la del play off en en el Palau es del sesenta y ocho ciento dos también no se fundamentalmente fuera de casa necesita

Voz 21 33:42 cobrar bastante han sido el balón

Voz 22 33:45 se hicieron en Liga Regular fue dieciocho victorias dos derrotas de esas dos derrotas no fueron eh a domicilio y hace falta un punto más de de solidez de consistencia quizá de talento ofensivo como decía Ricardo para para dar ese saltito que les haga a meterse en la élite y y consolidar esa esa reconstrucción que que emprendió Pezzi que veremos a ver cuánta paciencia ya hasta dónde llega sin sin haber entrado escaño en final por haber a ver por dónde pasa esa vuelta de tuerca para para volver a meterse entre

Voz 23 34:18 los grandes Ricardo hablabas de la calidad

Voz 1509 34:20 si va de del Efes un ex fiscal ha llamado la atención porque en esta eliminatoria de cuartos ha tirado más de tres que de dos Iker es innegable que que está liderado por seis Quinn que que está está nivel espectacular la verdad en este momento de la temporada

Voz 21 34:35 sí bueno quién increíble Messi también por su capacidad para para generar juego para para ir hasta la línea de fondo y Iber ahí al jugador mejor colocado informa yo creo que ante los tres han sido respira desde del Efes no sé si a casi cincuenta puntos y doce asistencias entre los más de sesenta puntos del del equipo han venido de de sus manos Si bueno sí sí un nivel altísimo y lo que dice de los del número de triples lanzados la verdad es que en el último partido en lanzaron veinticuatro veces más de tres que de dos lo cual es

Voz 1509 35:10 es un dato increíble por qué

Voz 21 35:13 Dios anterior la eliminatoria en algunos sí que lanzaron cuatro veces más de tres minutos casi igualado ya ya estar casi a la par en de dos que De3 es es es un dato relevante pero es que lanzar veinticuatro triples más que dos

Voz 1509 35:24 es llevarlo ya no es sorprendente

Voz 21 35:27 de acuerdo unas declaraciones de Aíto cuando se puso la línea allá por el año ochenta y cuatro en la que se metían dos tres triples y se lanzan en siete veces es decir que que no sabía por qué pero que le da la sensación de que la niña de tres iba a ser una cosa muy importante en el futuro si los si lo llega a vernos lo que veintitantos años después de que un tipo lancen All XXXIX lanzaron de tres por por quince de dos una cosa sorprendente vamos

Voz 1509 35:50 la semana que viene analizaremos y repasaremos con detalle las dos semifinales de la Final Four ya hablaremos del momento de los cuatro equipos pero antes Faust parece que hay algunos problemas de lesiones importantes en el Fenerbahçe no

Voz 22 36:02 sí el otro día lograba muy ya lanzaba la alerta porque porque es verdad que que son es una secuencia de de bajadas es que afecta además a hombre clave descartó eh da tome también dijo que que está ahí hay en a punto de quedarse fuera Vesely Calin y están entre algodones son son demasiadas piezas clave para para presentarse en la en la Final Four veremos a ver es verdad que este año probablemente haya sido un año más el el año más constante más es más intenso desde el inicio de de un equipo de Obradovic sin sin medir sin regular y veremos a ver si no les pasa factura ha llegado el momento decisivo también es verdad que se enfrenta a una estés con una rotación muy corta en el sólo lo puede minimizar yo creo que que ante la tesitura de jugarse la Euroliga más de uno forzará Hay veremos a ver si siguiera en condiciones de poder aportar al equipo

Voz 1509 37:07 la semana que viene hablaremos del momento en el que llegan los cuatro equipos que van a estar presentes en la final foros vamos a preguntar también la semana que viene por quiénes creéis que se van a llevar los premios de la temporada quién va a ser el en BP quién será el mejor entrenador del año además pero antes de despedirnos Ricardo hace unos días compartir un ratito de charla con el hombre que más manda en la Euroliga con Jordi Bertomeu te leí en el diario As objetivo una Euroliga con ascensos y descensos no

Voz 20 37:33 sí vino vino al periódico

Voz 21 37:36 a visitar la redacción y bueno pues una una una comida con él no estuvo explicando bueno a los proyectos de la Euroliga el digamos que cuál sería el escenario ideal Neue ellas escenario ideal sería pues una competición piramidal entre Euroliga allí Eurocup la que los equipos se clasificarán directamente Eurocup Vicky hubiera bueno pues dos ascensos y descensos desde desde una a la otra competición europea hay bueno y hasta que eso llegue si se produce en algún momento habría que pulir muchas cosas y habría que ver bueno si realmente si desciende un equipo de las que tiene licencia

Voz 22 38:15 claro

Voz 21 38:16 es hija de y no pasa nada qué pasaría si por circunstancias del momento pues no se la Liga española la liga rusa está muy fuerte y hay cinco seis equipos de de cada una de esas ligas en la competición que podría que podría pasarlo en un sistema abierto de de ascensos y descensos hoy hay muchos matices y bueno

Voz 1886 38:34 muchas circunstancias que que pueden frenar

Voz 21 38:36 no es esa idea que tienen ahora en en la Euroliga pero bueno yo creo que sería mezclar y a la estabilidad que que persigue la competición para que en tratar de generar más ingresos y poder invertir a medio plazo con con el aspecto aspiracional no de los equipos de si lo haces bien sí sí creo un proyecto desde abajo

Voz 24 38:55 no pueden llegar arriba admite

Voz 1509 38:58 bueno pues veremos qué es lo que va pasando de momento Llanos informa Ricardo González de los entresijos de esa conversación con el hombre que más manda en la Euroliga Ricardo Faustino muchísimas gracias una semana más gracias gracias gracias un abrazo dejamos las competiciones europeas y nos vamos un poquito más lejos nos ponemos ya con el análisis de todo lo que está pasando en los play offs de la NBA

Voz 1509 39:25 tiempo ya de NBA las semifinales de conferencia siguen avanzando y marchan de lo más igualadas además dejando muchos datos muchos detalles y actuaciones destacadas con la versión más descomunal de Leonard para liderar a los Raptors con Jockey sumando su cuarto triple doble consecutivo apenas cuarenta y una horas después de haber jugado sesenta y cinco minutos en lo que ya se conoce como la batalla de las cuatro prórrogas al más puro estilo de Juego de Tronos con Carrie sufriendo frente a unos Rockets en los que no sé si de aquí al final James Harden va a haber algo no ICO los Bucks tirando de casta y orgullo para volver a recuperar el factor cancha frente a los Celtics todo eso hasta hoy lunes que es cuando hacemos el programa mucho de lo que hablar con el director de NBA liga en Movi Star blues sabio donde los haya querido José Ajero qué tal muy buenas

Voz 25 40:09 hola qué tal mata a sus pies deteniendo a los mandos no es que no es que el otro señor

Voz 23 40:14 el otro señor no no siempre vale

Voz 1886 40:16 mal tampoco pero puedo sabes que es un placer

Voz 1509 40:19 concretamente quiero José Hoya así a bote pronto qué me dices de Nicolas Cage claro

Voz 1886 40:25 cuál variado tanto que no pensó mucho en el cuarto partido que se dijo a comer bien hay que marca lo de comer bien a ver series de televisión y comer bien y que después cansar un poquito ya está que todo el mundo se piensa que está fuera de forma de todo el mundo se piensa que tal y es que dice que está tremendo que realmente es también de sus mejores puntos de forma inmediata que a tu yo no lo sé no se cómodos con que que que que trata sonido de tu deporte de élite pero yo te digo que ahora mismo dejó un partido de quince mil euros a dos canastas

Voz 1509 41:00 esto que ver vez yo con diez minutos ya llame pasado el peso perdón

Voz 1886 41:05 señor sin estar en forma y todo lo que nos gusta decir que si es que sí tiene pinta de estar gordito que si en Avanzit asesinas de quedarse cuánto piensa jugó a sesenta y cinco minutos impartida

Voz 1509 41:17 de es que nadie jugaba tanto José desde mil novecientos cincuenta y tres que mirase ha llovido eh

Voz 1886 41:22 hay encima de la manera que lo hace no es básico para su equipo es un jugador que que genera tanto degenera tanto tiene tanto registros en la cancha que es una auténtica maravilla fíjate eh es que sus números están empezando a entrar Water luego hablaremos desde

Voz 1509 41:37 el empezando a entrar en las listas

Voz 1886 41:39 los aviones de estos de los que siempre dispensada en la recordará siempre derribos pues ahí están los números de en los números de de Djokovic con ese triple doble no pero a mí lo que más me gusta de de de todo ello que dimensión Marta los acuerdos que no es él no es ser jugador moderno de baloncesto no no creo no es Le Bron James que son jugadores que hacen de todo sino que este es el jugador antiguo de una manera de jugar antigua pero que tiene registros para sumar números de ahora no así que me parece me parece tremendo me parece tremendo las la explosión este chico una entidad ha sido brutal

Voz 1509 42:14 porque si no es que para empezar a hablabas de los nombres con los que ya se le empieza a relacionar pero es que séptimo jugador con cuatro triples dobles en una postemporada sólo después de Chamberlain de Robertson de Lebron James de Rondo de Jason Kidd claro es que ya ya está en una élite descomunal

Voz 1886 42:30 claro claro estaba dormirme que son sus primeros partidos eh que es nada nos hace pensar que se vaya a bajar esos números porque son sus registros habituales desde el año pasado

Voz 20 42:40 es un ahora bueno arroja bosque todo que todo se sacapuntas a todo lo largo o extrapolar a otros no

Voz 1886 42:48 más que antes a lo mejor no había con tanta facilidad Peres que este chico ha llegado para quedarse y los Denver Nuggets están demostrando carácter que él pone que el pone también desde luego que sí pero de esta no que es un equipo joven con mucho mucho muchísimo recorrido

Voz 1509 43:02 cómo estás viendo la eliminatoria que que te parece que puede llegar a pasar

Voz 26 43:06 pues me parece que Denver es un equipo muy trabajado y muy entonado

Voz 1886 43:12 ya ha conseguido una cosa muy importante que a este Macún donde estaba tiene un montón de puntos con buenos porcentajes y demás pero ellos están bajando validar e como ningún otro equipo lo ha hecho a la NBA pero durante dos temporadas son ya ocho partidos que ha jugado son dos equipos que se conocen muy bien porque han estado jugando toda la temporada mira Agnes por la cumbre de la de la División Noroeste

Voz 26 43:34 si esto pues les convierte en enemigos íntimos no que conoce muy bien instándole tocarle la fibra Nilo

Voz 1886 43:40 no realizar está en veinticuatro puntos por partido en estas series y contra los Blazers veinticuatro puntos por partido también en toda la temporada pero con malos porcentajes con cuarenta por ciento en tiros de campo y emprender dos por ciento en triples sea no estamos viendo al bar del que consiguió su mejor versión West lo que estamos viendo no porque Lin alturas sino porque estos les estos magos como te digo son un equipo muy trabajado luego tienen otro problema los Blazers que es que a mismo es la teoría de la ONU no tienen absolutamente nada por dentro por qué con la defenderé aunque China decante era ahora del hombre no está aportando y ahí tenemos por ejemplo veintiún puntos anoche de de Djukic y otros veintiún puntos de mira

Voz 1509 44:19 tampoco está rindiendo mal ya lo decías tú un harén en estos playoffs promedian más de treinta y cinco puntos en los playoff de dos mil diecinueve pero es que no hay que olvidar José que que el año pasado estuvo practicamente sin jugar toda la temporada

Voz 26 44:32 si no oyes que era un jugador que a Los Angeles Sierra esto se había desarrollado en el mejor laboratorio de baloncesto que San Antonio estés llega de una ciudad donde le gusta ese tipo de

Voz 1886 44:44 jugador con con capacidad para para crear para que bueno pues para sea asentimiento buenas canastas en lo que está haciendo

Voz 17 44:51 ya lejos de lejos de la cantidad de