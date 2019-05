Helena Herrero: "La responsabilidad de abandonar o no el campo nunca debe recaer en el jugador"

Voz 1

00:00

bueno en primer lugar yo participé en este trabajo puesto como como miembro de la comisión médica de fija entonces la cuestión es que es una preocupa las conmociones cerebrales son una preocupación tanto para aseveraciones internacionales como para las federaciones nacionales porque porque hasta hasta hasta hace poco tiempo y se creía que bueno que usted haga una cosa más el fútbol americano aquí y que no era una una una patología habitual en el mundo del fútbol cosa que no es verdad porque estamos viendo que cada día se están produciendo situaciones de este tipo lo vemos en en equipos tan importantes como como es el de Salah pero hay muchos partidos en los que no en televisión en los que es futbol aficionado que también se está produciendo este tipo de lesiones tenemos todos que estar al tanto y conocer el mecanismo de producción y viento eh que tenemos que decir de las conmociones de las conmociones cerebrales pues primeros a lo que lo que es una conmoción que no son alteración anatómica del cerebro piensa si es una alteración del estado mental del jugador por un periodo de tiempo Gaià es una alteración traumática de la función cerebral no es alteración orgánica que para que se produzca una conmoción no es necesario a veces que el golpe se produzca directamente la cabeza puede estar causado por un golpe en el cuello en la cara o en cualquier otro lugar del cuerpo lleno impulsó se trasmite de manera indirecta con fuerza a la careta o sea que no es necesario que el jugador caiga inconsciente en el suelo para decir que te ninguna con una conmoción