Sánchez y Casado encuentran su interés común

traidor Fenelón mediocre incompetente Éstos son algunos de los piropos que Pablo Casado ha dedicado en los últimos meses a Pedro Sánchez hoy el presidente del Gobierno le ha requerido en palacio fuentes de La Moncloa han hablado de una reunión cordial afable influida los políticos son gente rara asumen que lo suyo es teatro en el que las palabras se las lleva el viento es necesaria tanta comedia no tienen reputación se guardaran las formas no sólo en privado sino también en público quizás con los de Rivera no sea tan plácido primero porque los dos se detestan y segundo porque Pablo Casado algo Moncloa como gran derrotado y Pedro Sánchez Bami Marlene porque difícilmente encontrarán jefe de la oposición tan Debedado Sánchez y Casado han encontrado a un interés común Vox ha sido el juguete de Sánchez para dividir a la derecha ha dicho Alberto fijo al que la derrota del PP ha sacado de su retiro gallegos Feijóo acude al burdo recurso las teorías conspirativas yo hablo Casado dice que ya se han quitado el barro de encima hay que la derrota es Historia de verdad piensan sacar el partido de una crisis tan grave ganada a pulso tan penosas explicaciones sin duda la aparición de Vox ha ayudado a Pedro Sánchez porque has sacado de su letargo la izquierda pero esto no hubiera ocurrido si el PP y Ciudadanos no hubiese limado la extrema derecha han comprado su discurso box aislado no asustaba a nadie lo que provocaba movilización fue la amenaza de un gobierno del tridente de la derecha pues de momento eleva que la justicia haya tumbado una decisión absurda es la Junta Electoral Central tienen motivos porque además de permitirles el candidato a las elecciones europeas le da la campaña electoral hecha los teletipos sabe cómo combatir y cómo ganar ha dicho Casado y Arrimadas escandaliza anti confiado pueda ser candidato ellos se lo han buscado con su tendencia confundir la política con el juzgado de guardia la derecha se ha llevado un chasco acudieron nuevas Junta Electoral y está metió la pata el Supremo ha tenido que salir al quite para evitar males mayores aprendan la política no se hacen los juzgados