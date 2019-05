Hora 25 Deportes: El Barça no se fía de un mermado Liverpool (06/05/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 2 00:08 muy buenas tardes semana importantísima para el Barça que ya están Liverpool

Voz 0588 00:12 no mañana vuelta de la semifinal Se una ventaja muy importante para el Barça tres cero en la ida me gusta como Valverde baja el mensaje de euforia la tierra hoy le han preguntado en la rueda de prensa como se encontraba estando a tres partes

Voz 3 00:25 vídeos de conseguir el triplete ya tiene la Liga

Voz 0588 00:27 lo que pasa mañana estará le faltarán la final de la Champions en la final de la Copa del Rey Valverde ha dicho que está sí me toco esto igual tenía poder decir que estoy levitando algo así pero no hay manera estas monedas bastante poca gente como para te tengo yo hoy los jugadores para va a ser mañana como para andar pensando en otras cuestiones yo creo que también el Jürgen Klopp está pensando que pueden hacer un doblete porque puede ganar la Liga puedes ganar la Champions claro que hay que ir paso a paso espacio primero mañana la ventajas importante en el Barça y además tiene pues la buena noticia para el club azulgrana de qué Salah el egipcio de Liverpool no va a poder estar en el partido es otra baja importantísima en el equipo de ya sabes de Klopp ya sabéis que la baja en el equipo de Valverde es la de de todo pinta bien para el Barça luego vamos a estar también en Oporto escuchando lo que ha dicho Casillas a su salida de la clínica donde ha estado cinco días internado sabemos fusionado dando las gracias por la infinidad de mensajes de cariño que ha recibido el portero del Oporto en el Masters de Tenis de Madrid malas noticias hoy los dos primeros españoles que salían a la pista Pablo Carreño Jaume Munar eliminados estamos todavía esperando que jueguen otros españoles ir tenemos fútbol de Segunda División A las nueve juegan en Cádiz el Cádiz y el Málaga dos aspirantes al ascenso pero como siempre en el inicio del programa

Voz 2 01:52 vuestros mensajes de Whatsapp Gallego

Voz 4 01:56 qué tal estoy avergonzado de Real Madrid primero la afición que está aletargada y segundo el Real Madrid como club Se puede decir que ayer el Madrid hizo el mayor ridículo en la Historia con respecto a Iker Casillas si lo comparamos con el sábado de gran dan Cicca el cordón del Gran Oporto se pueden comparar dónde están los valores de la del Real Madrid

Voz 5 02:24 vergonzoso patético pero bueno tampoco tampoco será para tanto venga dejad vuestros mensajes

Voz 6 02:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del panorama opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 7 02:45 hola buenos días viendo el fantástico rendimiento en el Barça de ese pedazo de delantero Kevin Prince Boateng yo me pregunto he es Bogarde disfrazado idiota reflexión no es ridículo traer un jugador que se arrastra por los campos teniendo a los delanteros posibles del Barcelona B un abrazo

Voz 6 03:13 el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo otro A49 cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 3 03:22 no

Voz 5 03:24 un airea Bogarde tiene pero no no no no no se parece mucho empezamos

Voz 0588 03:38 eran las tres y diez de la tarde cuando Iker Casillas parecía por la puerta principal del hospital de Oporto donde ha estado ingresado en los últimos cinco días y ante una nube de cámaras de televisión y micrófonos daba la gracias emocionado por lo que ha recibido todos estos días

Voz 2 03:55 sonaba así en la Cadena SER es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte sobre todo dar las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir he querido y por tanto hay que sacarse una sonrisa de estos momentos yo creo que lo voy a sacar la verdad es que me emociona un poco a tanta gente que ha venido aquí tantas muestras de cariño no sé lo que será el futuro vuelvo a repetir por si acaso alguien me pregunta Otín incertidumbre pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder

Voz 0588 04:31 transmitir cómo me encuentro del futuro ya veremos allí con Iker estaba nuestro compañero Javier Herráez Javi lo siguiente para Iker que el buenas tardes

Voz 9 04:40 hola qué tal Gallego descansar descansar y leer todos los mensajes que tiene a todo el mundo va a contestar como siempre Iker Casillas ha agradecido a todos y de todas las formas posibles he visto a Iker muy emocionados el entre cortaba la voz a todos a todos porque hablaba Iker siento que hablará bien ese instante a mí también su entre corta la voz porque los ha visto emocionado nosotros también estamos emocionado éramos son legión de de periodistas allí esperando al bueno de Iker Casillas estaba a dos metros su mujer Sara Carbonero también con gafas de sol debajo también emocionada ligeramente llorando porque la emoción a unos amargado en ese hospital club después de cinco días muy intensos aunque la verdad es que el primer día sabíamos que iba a quedar pues muy bien sin ningún tipo de secuela hacer subida a partir de ahora y mañana se bajará de Su Casita se pondrá una gafas de sol Se cada una gorra pantalones cortos a pasear por la playa pensar ahora está vivo bien pletórico y como él ha dicho del futuro Dios dirá

Voz 0588 05:35 y eso es lo más importante poco a poco iremos sabiendo como está Casillas Si tiene que dejar el fútbol lo importante es la vida a ocho y treinta y cinco Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 2 05:47 cuando tu botella para acoger

Voz 1322 05:49 los Socós Versailles excepto harta de Tres Chocolates estas tensando con el estómago que si puedes pensar con el estómago puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el americio ayudas a mantener el aire limpio piensa con los pulmones recicla Ecoembes Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 10 06:07 a planta mira cariño una placa de Securitas Direct del de enfrente también se ha puesto alarma

Voz 11 06:12 desde que arroparon al del sexto se lo están poniendo todos en el bloque qué hacemos nos ponemos una

Voz 10 06:16 yo Miquel Tomás tranquila si lo hacemos entraron en el sexto ella haber entrado perfectamente en nuestra casa

Voz 11 06:22 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan la INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 2 06:34 todos tenemos un jefe

Voz 12 06:36 todos los hemos perdido un préstamo alguna vez por eso todos entendemos a Freddy en esta condiciona con el país y los cuarenta clásica la discografía completa hay cinco directivos de una banda tan grande que ni siquiera hemos tenido que mencionar su nombre cada fin de semana en tu quiosco una nueva entrega por nueve con noventa y cinco euros en el país

Voz 0588 07:00 mañana a las nueve de la noche Liverpool Barça a la vuelta de las semifinales encauzada la eliminatoria para el Barça con el tres cero de la ida pero bueno hay que jugar y hay que superar ese primer cuarto de hora de presión que va a meter el Liverpool delante de su público aunque tenga las bajas que tenga no hay ninguna duda de que el equipo de Klopp va a salir a meterle en problemas al Barça si se superan los primeros veinticinco minutos y el Liverpool lo ha marcado el asunto estará finiquitado Adriá Albets ha estado hoy con Valverde con Luis Suárez en la rueda de prensa posterior entrenamiento del equipo azulgrana hola Adrià buenas tardes

Voz 0017 07:38 hola Gallego qué tal muy buenas pues si acaba de entrenar el Barça aquí en Anfil sobre un césped absolutamente espectacular está en perfectas condiciones para el partido de mañana entrenamiento con toda la plantilla menos den Benet hito divo que se han quedado en Barcelona lesionados ir sí que está por aquí Rafinha aunque el brasileño ha trabajado al margen ha dicho Valverde en la rueda de prensa que tienen que olvidarse del tres cero de la ida que tienen que salir a ganar mañana y que para conseguirlo la consigna está muy clara más que tener el balón mañana el Barça lo que tiene que hacer es dice Valverde atacar

Voz 13 08:12 cada equipo tiene su estilo de lo que se trata siempre de llevar el partido al terreno lo que nos interesa desde luego es tener la sensación de que el control no tengo ninguna duda si nosotros pensamos en el Congreso la luna observarnos una por final ellos como lo Norma en sus zapatos de Totanés nosotros las tengamos para apretarnos sí para que no podemos dejarnos progresar no saben atacar

Voz 0017 08:39 veremos si eso implica cambios en el once donde la duda es si formará el Barça con el cuatro tres tres habitual con Coutinho arriba o si cambiará a Valverde el sistema al cuatro cuatro dos para jugar con cuatro centrocampistas hablo también como decías Luis Suárez que vuelve a su casa que espera que le reciban con aplausos aquí dice que el Liverpool aquí juega con uno más por lo que aprieta el público dice Suárez que si marca no lo va a celebrar

Voz 14 09:07 tengo todo el respeto el mundo hacia los hincha Liverpool después de que los él era mi forma con mi público porque es entendible pedí perdón y la gente que un día después especuló con otras cosa pero sí soy un agradecido al al Liverpool le tengo muchísimo respeto a a los aficionados

Voz 0588 09:25 el intentar hacer su trabajo que marcar goles para el Fútbol Club Barcelona el Liverpool se ha confirmado que sala no estará mañana es una baja importantísima para los de Klopp qué cara tenía Klopp en esa rueda de prensa Lluís Flaquer buenas tardes qué tal Gallego muy buenas

Voz 1296 09:38 pues cara de circunstancia evidentemente el Liverpool nadie se atreve a darlo por imposible pero los contratiempos va minando la moral de los red de cara obrar el milagro se cayó Fermín hoy han caído en la ida no lo recupera Klopp que hoy ha confirmado la adelantado por Bruno Alemania ayer en El Larguero que Salah no está para jugar tras el golpe que sufrió el sábado ante el Newcastle a esa hay que unir le la ausencia de Keita que se lesionó en el Camp Nou y por si fuera poco en el entrenamiento de esta tarde según diversas informaciones el centrar Van Dyke puntal defensivo ha hecho parte del entrenamiento en solitario aunque se cuenta con él de cara al once de mañana todos son problemas para el Liverpool que ahora sí confía en la magia de Anfield para lograr el milagro hoy en la ciudad todos hablan de la remontada imposible al Milan en la final de dos mil cinco ganarán tras irse

Voz 0017 10:14 al descanso perdiendo por cero tres así que por ilusión no será

Voz 1296 10:16 Klopp reconoce el bajón sobre todo la de sala incriminó pero avisa al Barça que lo van a intentar que van a intentar la remontada no precaución no

Voz 15 10:25 es una conmoción y eso significa que no suele permite jugar no hay más él se siente bien pero no es suficiente desde el punto de vista médico ya está él está desesperado por jugar pero no podemos dejarle

Voz 0588 10:34 de todos favorable para el Barça en esta primera semifinal el miércoles se jugará la segunda entre el Ajax y el Tottenham algo más igualada aunque la ventajas para los holandeses además acaban de proclamarse campeones de Copa vaya con los chavales de el Ajax todos pendientes de si el Tottenham recupera a Harry Kane Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 10:54 hola Gallego muy buenas pues si en las últimas horas se ha publicado en Inglaterra que va a viajar eso no es garantía ni mucho menos de que juegue de hecho en el partido ante el barman el último de Premier que ha jugado el Tottenham no tuvo ni un solo minuto así que todo el mundo pendiente de si Hurricane primero suben el avión y luego si si está para disputar el partido insisto las informaciones apuntan a que podría viajar y que podría tener minuto aunque es muy complicado que aguante los noventa en un partido en el que le toca remontar al Tottenham que ya ha demostrado que fuera de casa también es un equipo

Voz 0588 11:25 muy competente además va a jugar Sol que en la ida estuvo

Voz 0301 11:28 sancionado y no pudo jugar ante un Ajax que viene de celebración eso sí con la moral por las nubes después de ganar como decías por cero goles a cuatro al Willem II en la final de la Copa

Voz 0588 11:37 así está la Champions enseguida repasamos las consecuencias de la jornada de liga ya sabéis con dos equipos que han bajado a Segunda División el Rayo y el Huesca pero antes tres noticias de este lunes la primera tiene que ver con el Atlético de Madrid mañana Godín ha convocado a los medios de comunicación Miguel Martín Talavera todo parece indicar que es para despedirse buenas tardes

Voz 17 11:56 qué tal Gallego buenas tardes si mañana a la una de la tarde en el metro

Voz 18 11:59 en una rueda de prensa del capitán del conjunto rojiblanco

Voz 0588 12:02 para ratificar lo que ya contó Manu Carreño en enero

Voz 18 12:04 en el larguero y es que Diego Godín se va a ir al Inter de Milán donde ha firmado por tres temporadas atrás van a quedar de momento trescientos ochenta y siete partidos de Liga veintisiete goles once asistencias ocho títulos como rojiblanco ese historia y leyenda del club de del Atlético

Voz 0588 12:19 sin duda un icono ya del Atlético de Madrid la segunda reunión en el Consejo Superior de Deportes de la Liga y la Federación Teba Rubiales Rubial Esteban lo que pasa es que Javier Tebas no ha estado con la delegación de la Liga Se trataba Antón Meana buenas tardes tal Gallego buenas tardes decirse uno a otro en lo que quiere mandar el año que

Voz 16 12:37 en correcto porque han explicado bien como ocho convoca una reunión tienes dos opciones ir o no ir Tebas prefiere no asistir a la de hoy Rubiales y que ha estado allí así que la imagen era en el medio María José Rienda a la derecha Rubiales con dos abogados ya la izquierda el equipo de la Liga con Carlos del Campo Luis Gil y un par de vicepresidente se han intercambiado papeles dossieres tienen que estudiarlos leerlos e intercambiarse los pero la Liga baja el tono cede en varios campos pero marca una línea roja los partidos de los lunes dicen que están vendidos que hay mucho dinero y que eso es innegociable María José Rienda se queja de las formas les sorprende las formas de ambos bandos y cuando le preguntamos por la tensión por la ausencia de Tebas se pone a su

Voz 2 13:21 en la primera reunión contuvieron con usted el presidente de la Liga se fue a comisaría denunciara el presidente de la FEDER

Voz 19 13:26 acción ha avanzado algo eso lo único que os digo que ha sido muy positiva hoy la reunión de hoy no que bueno que seguimos adelante con con los acuerdos mucha gracia porque no ha podido señor Tebas

Voz 2 13:38 igual que yo no pude estar por temas de agenda lógicamente no estuvo en la anterior pero sí es verdad que se sigue avanzando

Voz 0588 13:44 avanzando poco a poco ya veremos a dónde nos lleva este camino entre Rubiales si te vas lo de hoy no daba ni para un capítulo de la serie lo dejamos para otros días ya atención a esta otra noticia Feria de Abril de Sevilla un ámbito de diversión de alegría de encuentro bueno pues un encuentro entre Monchi actual director deportivo del Sevilla José María del Nido ex presidente sevillista

Voz 16 14:08 eh

Voz 0588 14:09 digamos que Santi Ortega no fue tan amistoso como invitaba el el entorno buenas tardes buenas tardes

Voz 1870 14:16 llegó porque además el asunto comenzó bien con un saludo cordial en la caseta de la que Conchi socio apareció José María del Nido hubo un saludo repito cordial pero en una conversación posterior la cosa fue e imponiéndose fue liando hay versiones que cuentan que el tema no arrancó del Nido con algunas manifestaciones despectivas hacia Monchi que éste le respondió de mala forma

Voz 3 14:35 así que también insisto

Voz 1870 14:38 cuentan que de Mido estuvo muy duro con Monchi en algunas apreciaciones y Monchi reaccionó pero todo parece que fue controlado por un ex bético David Riba que andaba por allí grande y fuerte y pudo controlar cualquier situación

Voz 5 14:49 mucho más grave que se hubiera producido llegadas recrea al río

Voz 0588 14:52 gracias ante el Rayo y el Huesca son ya equipos para el año que viene de Segunda División el día después por ejemplo

Voz 16 15:00 en el Rayo Vallecano José Palacio está todo decidido

Voz 0588 15:02 Paco sigue buenas tardes qué tal muy buenas tardes Gallego

Voz 1038 15:05 pues sí ya se está trabajando en ese proyecto en Segunda División para crear un equipo que vuelva a la primera va a ser Paco Jémez el entrenador porque había firmado por un año lo que resta de temporada cuando sustituyó a Michel iba a ser también David Cobeño el director deportivo así que van a continuar los dos pilares del proyecto que para formar la plantilla un club que no tiene intención de vender ahora mismo

Voz 0588 15:26 sólo hay once jugadores que termina

Voz 1038 15:28 harían contrato y que se marcharía libres y quince jugadores con contrato ya avisan que a los que tienen contrato no les van a dejar así como así

Voz 0588 15:35 el Rayo lo tiene más o menos claro y el Huesca para el año que viene en Segunda División seguirá el entrenador habrá cambios Luis Abadía buenas tardes qué tal Jesús buenas tardes pues Francisco tiene una oferta desde enero de renovación para

Voz 20 15:47 las dos próximas temporadas pero dijo que prefería esperar ayer también Nos volvió a insistir en que ahora sí con el futuro de cedido del descenso pues habrá que abordarlo y esta semana se espera conocer noticias mañana el Huesca presentan nuevo director deportivo Rubén García hoy todo el mundo está orgulloso de la despedida que ayer le hizo la afición a este Huesca que se va de primera división pero dejando muy buenas sensaciones

Voz 0588 16:06 la otra plaza de descenso lo ocupa ahora mismo Girona con XXXVII puntos pero es que por encima está el Valladolid con XXXVIII el Levante con cuarenta Villarreal con cuarenta hice celta con cuarenta todos tienen riesgos en estas últimas dos jornadas la próxima el próximo domingo hay un partido entre el Girona y el Levante que es dramático en Girona es el que lo tiene peor Raúl Musa buenas tardes buenas tardes tiene peor porque tiene treinta y siete puntos si tiene que ganar

Voz 21 16:37 sí sí acudieron a esta semana no puede salvarse matemáticamente pero sí que podría bajar matemáticamente sino ganar al Levante UD empatara hice dieran ciertos resultados de todas maneras la tiniebla Girona es ganarle al Levante y si consigue eso el equipo de Eusebio que veremos si puede después del papelón que hizo en Getafe pues saldría del descenso y entraría en la última jornada sabiendo que calcando el resultado del Levante se mantendría pero vamos como decías es el equipo que ahora mismo lo tiene peor

Voz 0588 17:05 en cambio el Levante José Manuel Alemán Si gana en Girona la próxima jornada lo tendrá prácticamente hecho buenas tardes buenas tardes porque las cuentas de Levante pasan por eso solamente no porque

Voz 0995 17:15 ganar el duelo directo ante el Girona en Montilivi que es lo único que les asegura la permanencia de forma matemática un empate en Girona le obligaría a tirar mano de la calculadora siempre y cuando el Villarreal le ganase al Eibar virtualmente Levante sería de primera en un hipoteca

Voz 22 17:28 cuádruple cuarenta y un puntos pero las cuál

Voz 0995 17:31 traspasan única y exclusivamente por una victoria de hecho Levante va a pagar el desplazamiento en autobús a trescientos seis abonados que son las centradas que Girona enviado para la grada visitante con un precio de treinta euros

Voz 0588 17:42 del Valladolid José Ignacio Tornadijo juega en la cancha del Rayo ya descendido pero habiendo salido del puesto de descenso quién para los blanquivioletas ahora

Voz 23 17:50 sí sí además aquella tienen también sus cuentas claras saben que si ganan en Vallecas al Rayo Vallecano Levante saca un empate o gana en Girona el Valladolid estaría matemáticamente salvado el domingo por la noche ya eso van ochocientos seguidores son los que pueden ir porque más entradas que ha facilitado el Rayo eso sí hay malestar por los precios cincuenta y ochenta euros Raúl Martín Presa para los seguidores del Valladolid para acudir este partido el club a fletar autobuses gratis para que la cosa así un poco más económica

Voz 0588 18:16 cómo está la pelea por la permanencia como estaba pelea por el ascenso se juega a las nueve el Cádiz Málaga dos aspirantes a estar todavía el año que viene en Primera División hay ambiente vamos a Cádiz con Marín buenas tardes

Voz 24 18:28 hola qué tal Gallego muy buenas tardes partidazo por todo lo alto en el estadio Carranza Cádiz y Málaga se juegan un puesto en los playoffs los amarillos seguirán en puestos de ascenso pase lo que pase pero de ganar al equipo de Víctor Sánchez se distancia orinan a cinco puntos los de Álvaro Cervera son quintos con sesenta y los boquerones están fuera del play off con cincuenta y ocho a la tu deben que arrastra partida de aspirante la primera ante más de trece entre efecto

Voz 0588 18:50 once minutos para las nueve Hora veinticinco deportes en la SER

Voz 2 19:00 una llamada ahí están aquí

Voz 11 19:02 una simple llamada y los bomberos acuden para salvar tu hogar del fuego pero cuando el fuego desaparece y el humo se desvanecen ellos Joseba

Voz 1322 19:11 entonces sí

Voz 11 19:12 tienes seguro quién Jonas evita lo llamando al línea directa con tretas su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once y consulta condiciones en línea directa punto com un acompañaban quitar

Voz 1322 19:25 disculpe tiene una marisquería

Voz 23 19:29 tan Buscando a Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 1322 19:31 el si donde señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe se encuentran que bien

Voz 1203 19:37 la verano define con Viajes el Corte Inglés y consigue un Google Home regaló al reservar el mejor asistente de viaje reserva por sólo sesenta euros y Paco están diez meses se encuentra un precio mejor telón igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecido por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 1 20:00 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego

Voz 0588 20:09 y cerramos el fútbol mirando al ámbito internacional porque hoy se juega un partido en la Premier que puede decidir un campeonato el City de Guardiola que depende de sí mismo cuando faltan dos jornadas como estará hoy en el estadio del City Bruno Alemany ambientazo seguro sí

Voz 0301 20:26 ahí está a reventar el Etihad para ese partido que va a arrancar en nada en nueve minutos ante el Lester este es uno de los equipos tiene ganó al Manchester City en la primera vuelta así que muchísimo en juego como decías con el Manchester City segundo es verdad depende de sí mismo pero también es cierto que la presión la tienen los de Guardiola que sale con Bernardo con el Kun Agüero con Sterling arriba también David Silva recordamos que jugadores importantes como De Bruyne no están ante un Lester en el que amenaza estará Bardi el delantero que fue máximo goleador hace un par de temporadas del resto de la jornada internacional en Inglaterra precisamente el United se ha quedado sin Champions prácticamente podemos decir lo mismo aunque no es todavía matemático del Arsenal el Chelsea con un gran partido Caser ganó por tres goles a cero al Watford de Javi Gracia asegura plaza de Champions y casi seguro el dotaron va ser equipo de Champions también en Alemania

Voz 0588 21:15 prácticamente ya podemos decir otra vez el Bayern será

Voz 0301 21:18 León porque amplió su ventaja con el Borussia Dortmund

Voz 0588 21:21 gracias Bruno vamos al tenis Master mil de Madrid todo el mundo pendiente de Rafa Nadal tenía algún problema vírico ya ha habido un momento durante el día que estaba en duda su participación parece que si le preguntamos a Miguel Ángel Zubiarrain antes vamos a las pistas porque Pablo Carreño Jaume Munar los españoles que hoy entraban en liza han quedado eliminados que destacamos de la jornada Iván Álvarez cuéntanos

Voz 9 21:43 eh

Voz 3 21:44 buenas tardes sí son las noticias negativas del día en la eliminación de

Voz 25 21:47 Jaume Munar y Pablo Carreño en primera ronda en estos momentos en la pista central está jugando Carla Suárez partido de segunda ronda ante la eslovaca Kuznetsova está perdiendo cinco cuatro y ahora mismo está al resto saque puede perder la canaria este primer set después de Carlas estrenará a Verdasco y en unos minutos turno para Davydova una jornada en la que hemos estado pendientes de Rafa Nadal se ha entrenado esta tarde lo contábamos en directo en SER Deportivos una hora de sesión junto a Carlos Moyá mañana volverá a trabajar las sensaciones son positivas tras el virus estomacal que obligó al balear a cancelar el entreno de ayer Nadal se encuentra mejor con la mente puesta Mengú tenerte dos

Voz 3 22:22 bueno es favorito en Madrid palabra ello coristas

Voz 26 22:26 pues en Miami es una pregunta que me repiten a menudo siempre respondo lo mismo en cualquier partido de tierra el favorito es Nadal y más aún aquí porque juegan casi Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 0588 22:42 aunque Rafa llega después de las dudas del proceso vírico estomacal y demás favorito número uno has pensado que

Voz 5 22:50 lo mismo finalmente no participaba o qué

Voz 27 22:54 bueno se no se estaba en duda la verdad que yo he hablado con él y me dicho que iba mucho mejor que no estaba todo pero bueno luego inclinado como muy seriamente porque tanto puede que estén mejorando de manera notable también mismo me he dicho que estaba estaba mucho mejor

Voz 5 23:14 bueno pues iremos contando cómo cómo va Rafa Nadal mañana rueda de Pérez

Voz 0588 23:19 esa a ver qué dice gracias Miguel Ángel todo BIC Liz Mohn Giro de Italia parece que finalmente se despeja la duda muy el líder del Movistar en la ronda que empieza el próximo sábado va a ser Mikel Landa Borja Cuadrado

Voz 0298 23:35 hola Gallego Movistar que va a tener a Mikel Landa como jefe de filas el ciclista alavés seguramente el corredor español más fiable a día de hoy en las grandes vueltas también estará Richard capaz el ecuatoriano ya fue cuarto el año pasado este curso seguramente intente dar un nuevo salto de calidad junto a ellos el costarricense capitán de ruta Andrey Amador Héctor Carretero Lluís más jazz a su Darling José Joaquín Rojas y Antonio Pedrero es decir un ocho que combina juventud y experiencia en el que finalmente no estaba Alejandro Valverde por lesión Ike desde el próximo sábado con una crono de ocho kilómetros en Bolonia va a intentar conseguir un buen resultado en la carrera italiana

Voz 0588 24:11 gracias Borja automovilismo estamos deseando que llegue ya el Gran Premio de España en el Circuito de Cataluña la próxima prueba del Mundial de Fórmula uno hoy ha sido protagonista en Madrid Carlos Sainz júnior con el astado José Antonio Duro después del gran resultado recordemos que consiguió Carlos Sainz con su Mclaren en el último Gran Premio duro que ha dicho sí se ha presentado en Madrid se disputan al fin de semana a Carlos Sainz ha sido el protagonista el oeste este circuito por las rectificaciones en las escuderías también por el homenaje que se va a hacer especial Ayrton Senna en el XXV aniversario del accidente ha hablado de ello y en definitiva por la suerte de la que le espera al madrileño tras los seis puntos conseguidos en el circuito Antonio

Voz 0360 24:47 bueno apetece más eso sobren cuando algo te apetece pues siempre te inquieta un poco más no fuera así filón no no son nervios todavía pero ahora más que nada esté inyector quiero que llegue ya el Gran premio ojalá en inicie una técnica pues eh más nueva donde pues podamos puntuar más consistentemente y sobre todo no tener tantos problemas como hemos tenido

Voz 0588 25:09 a ver si se va acercando al pódium si ahora NBA playoff Javi Blanco buenas tardes Gallego muy bueno vamos a empezar con lo de la próxima mal

Voz 28 25:16 bueno bueno la próxima madrugada Celtic mil wons sí a la una Milwaukee Boston dos uno para los Bucks que han recuperado el factor cancha es el cuarto partido será en territorio Celtics ya las tres y media otro partidazo para que aguante despierto Golden State Houston con dos uno para los Rockets será en Houston también puesto eh son dos eliminatorias en las que Si gana en los que van ganando dos uno la verdad es que decantan muy a su favor la eliminatoria para estar en esa final de Conferencia ayer Toronto hoy en ver en sus respectivas eliminatorias Toronto se impuso a Philadelphia con un gran partido de cava hoy Leonar treinta y nueve puntos catorce rebotes Hi5 demencias es un líder silencioso pero que cuando está en plena forma es una auténtica súper estrella dieron buen partido también diecinueve puntos y rebotes de Ibaka dieciséis puntos de Marc Gasol que es que además se cayó en Vic que cuando el camerunés ya te lo he dicho gallego aúnan Siles secas Philadelphia pierde muchas opciones de ganar el partido y en el Oeste los Nuggets recuperaron el factor cancha venciendo en el pabellón de los Blades es de nuevo muy buen partido Djukic que hizo triple doble aunque el gran protagonista del encuentro fue Jamal Murray con treinta y cuatro

Voz 0588 26:19 juntos seguro que de esto se habla en el Play Fútbol de esta semana en el Play Basket mejor dicho suele Caballero que ya está en la web de la Cadena SER

Voz 1509 26:26 sí también hemos hablado con Nuria Martínez que ayer se proclamó campeona de la Liga el día con el equilibrio Girona al derrotar en el segundo partido Perfumerías Avenida hay también tenemos una historia de las que gustan Tyson Pérez ex jugador del canon en la LEB Oro la segunda categoría del baloncesto nacional y ojo porque no le pierden la pista le han llegado hasta seis franquicias de la NBA por para aprobar este verano todo en playback

Voz 0588 26:45 hace semana cerramos el programa con esta banda

Voz 16 26:47 británica que se llaman de Mister ains

Voz 29 27:06 Toni López un titular más de Luna miraba igualdad Roberto Ramajo que la directiva de la Real Sociedad se ha reunido con Xabi Alonso

Voz 28 27:11 para transmitirle que quiera meterla en la estructura de técnicos de las

Voz 29 27:14 tal la próxima temporada o más adelante cada vez queda menos al tolosarra para entrenar a nivel profesional recuerda que ahora está entrando la cantera del Madrid

Voz 0588 27:21 a las once y media El Larguero un saludo de Gallego gracias por escuchar adiós