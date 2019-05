Juan Carlos Atienza (SEO Birdlife): "Ya hemos perdido mucha biodiversidad y nos está afectando"

Voz 0313 00:00 Juan Carlos Atienza buenas tardes

Voz 1 00:02 hola buenas tardes con Carlos es experto de la ciudad

Voz 0313 00:05 Life y además ha participado en esta en esta cumbre las seguido desde España iras conclusiones no sé a veces nos pueden sonar Juan Carlos como algo repetitivo una música que ya no suena pero este este informe en concreto está documentado Icon Icon datos tan precisos que es para echarse a temblar sinceramente

Voz 1 00:24 claro esta es una información que ya conocíamos pero que se ha documentado de forma exhaustiva por unos equipos que son los mejores científicos que tenemos en el mundo no da que hablar que ya prácticamente quinientos científicos han participado en este informe y que realmente lo que hacen es que digamos dar carta de naturaleza a lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo y que no terminamos de abordar no

Voz 0313 00:56 el otro día la semana pasada hablábamos con uno de los grandes expertos en cambio climático le preguntábamos cuánto tiempo tenemos no ya para revertir sino para frenar esto no decía once años para la biodiversidad cuánto tiempo nos queda

Voz 1 01:10 bueno hay que pensar que ya hemos perdido mucha diversidad y que la biodiversidad que hemos perdido está afectando ya a los seres humanos y que cada vez digamos muchos millones de habitantes que no tienen agua sin contaminar que no tienen agua siquiera osea que afectados ya estamos no el problema es que cada año que pasa que no tomamos medidas afecta de una forma más importante a todos estos servicios que nos dan los ecosistemas la naturaleza y que muchas veces no no no pensamos pero de que filtrar costó agua de filtrar de retener el agua de cine para tener un aire limpio para tener oxígeno sea muchos servicios que no estamos pagando por ellos pero que necesitamos para sobrevivir o por lo menos para tener una una vida era de calidad además el tema del agua

Voz 0313 02:05 ministro de algo que efectivamente es un asunto fundamental en la supervivencia humana que qué especies animales plantas están más amenazadas a efectos prácticos como este que nos comentabas pueden acarrear después

Voz 1 02:18 bueno realmente prácticamente todos los grupos animales y vegetales está name están amenazados en un porcentaje de especies amenazadas grande no sea solamente para darnos una idea solamente en España hablamos dorados vertebrados estamos hablando que el sesenta y tres por ciento de las aves están en peligros de extinción pero el trece por ciento de los mamíferos terrestres y el diez por ciento Los peces continentales el diez por ciento los reptiles el cuatro por ciento de los anfibios Nos encontramos ante una crisis de biodiversidad enorme pero para que no salgamos a idea la tercera amenaza para la biodiversidad cambio climático estamos hablando el cambio climático que yo creo que ya casi todas las sociedades conscientes de que es una crisis el global es uno es una de las amenazas digamos para la naturaleza nosotros aunque a veces nos olvidamos pero no dejamos de ser animales Si tenemos plena dependencias de esta naturaleza

Voz 2 03:16 el impone el impacto del informe ha sido brutal hoy todo el planeta abre su portada bien este valor la catástrofe que cualquier medio que miremos en todos los países pero ya te voy a hacer una pregunta Juan Carlos en Francia Europa la la la cumbre la meca de la civilización el grito que hoy dan los chalecos amarillos es no nos preocupa al fin del mundo sino el fin de mes porque allí doble doble rasero

Voz 1 03:37 bueno realmente justamente acababa de salir el Eurobarómetro diciendo que los europeos estamos en el momento digamos de mayor preocupación sobre el estado de la naturaleza de la historia de la Unión Europea entonces evidentemente aquí tenemos que saber valorar la diferente información evidentemente al ciudadano de a pie le importa mucho como terminadas uvas sume es dar de comer a sus hijos llevarles a un buen colegio como no eso no puede dejar de ser una preocupación para una persona pero cuando hablamos a nivel de especie de humanidad tenemos que pensar también en esta solidaridad intergeneracional

Voz 0313 04:20 claro no solamente como vamos nosotros

Voz 1 04:22 sino como buenas para nuestros hijos como buenas para nuestros nietos yo creo que hay una cosa que tenemos que a ver el fin del mundo nosotros no vamos a acabar con la biodiversidad Nicola planeta sea seamos no es así los meteoritos no lo han conseguido pero sí que vamos a conseguir extinguir a muchísimas especies que nuestros nietos nuestros biznietos vivan en una tierra que este hecho una porquería donde la calidad de vida no sea para nada la misma que tenemos nosotros au en la que han vivido nuestros padres y ahí yo creo que es no tenemos que establecer el debate no no no tanto en Si es más importante llegar a final de mes que evidentemente lo es que cuidar la naturaleza son dos ambientes digerir

Voz 0313 05:04 son dos perspectivas distintas sí señor Juan Carlos ponnos algunos ejemplos prácticos es decir causas que han provocado este proceso no sé si es la sexta hora de extinción a la que nos enfrentamos es muy exagerado esto no tengo ni idea pero que de dónde viene esto de los de la explotación industrial de la ganadería intensiva de un modelo concreto de Agricultura de de de de que de la sobre explotación de recursos de donde viene esto

Voz 1 05:31 bueno lo primero sí podemos hablar de una sexta extinción de hecho las tasas de extinción que que tenemos ahora son similares a las que hubo digamos en en la última extinción de los dinosaurios con lo cual podemos hablar realmente lo que proviene de un modelo económico de consumo es decir hace nada en otro informe de Naciones Unidas también lo que se veía es que había una correlación y bueno yo creo que además incluso aquí en La ventana SER recogió la relación que había entre el aumento de PIB mundial con el de la utilización de recursos naturales la el aumento de temperatura señor pero saturar el clima no sé si el problema es que ahora mismo para crear riqueza es la única forma que hemos encontrado es utilizar recursos naturales en todos los aspectos desde el punto de vista agrícola ganadero de todo tipo minero realmente lo que estamos es saqueando nuestro planeta no estamos que estamos excavando debajo de nuestros pies

Voz 2 06:37 la la adolescente sueca que ha revolucionado el planeta y es de hecho todos los jóvenes adolescentes o veinteañeros di por ejemplo viaja siempre en tren es decir no viaja nunca en avión es decir la primera medida que se tomaría para tanto por el cambio climático petición de planta sería limitar los viajes por avión Jaycee nos va a nosotros en España la industria turística por el por el desagüe no está como vamos a vivir con estas contradicciones

Voz 1 06:59 bueno lo lo primero es que vamos a tener que cambiar mucho nuestra forma de vida pero también nos van a ayudar las nuevas tecnologías es decir el problema es no solamente transportarse sino como ser transportado uno sea no es lo mismo Si lo hace con energía obtenida de una placa solar que si obtiene de una térmica de carbón entonces no se trata dejar de hacer cosas yo creo que que que tenemos que quitar la idea de que lo que tenemos que hacer es perder calidad de vida para no perder el planeta lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro modelo económico para que el vivir bien no tenga que depender de esta sobreexplotación de los recursos no irá hablando de de Greta la yo creo que hay una cosa que ya lo lo lo lo dice fenomenal ellas digamos uno de sus exitosas que simplifica mucho los mensajes no lo que es ser claros nos encontramos ante una crisis global la mar durante a la que se ha enfrentado la humanidad hablando del cambio climático valdría para la biodiversidad el problema es que la gente se asoma a la ventana no lo ve somos la ventana no ve edificios caídos Novo inundaciones no ven muertos por la calle porque esto es una cosa que se hace a la vez en todo el planeta de una forma u eh

Voz 3 08:20 despacio pero imparable no sobretodo una sobretodo no lo vemos Juan Carlos

Voz 0313 08:24 a las ventanas de aquí porque si si en el desierto de ventanas en las zonas que se inundan ahí ventanas donde la ganadería fracasa porque no hay posibilidad de alimentar a los animales no hay ventana Ayala mejor sí que lo ven un poquito más no es nuestro mundo que no lo Pérez

Voz 0827 08:38 sí yo creo que pasa otra cosa también y es que pensamos que sólo se extinguen los otros puede puede ser que un día nos tengamos nosotros es decir ha habido de especies del género Homo que desaparecieron solamente hemos quedado a nosotros y a lo mejor un día estas especies que ahora están en peligro de extinción de extinción siguen nosotros somos los que hemos desaparecido no Juan Carlos

Voz 1 08:59 bueno se él siento daros la noticia pero como doctor en Biología os voy a decir que la especie humana se va a extinguir como el resto de las especies se han extinguido antes no sea que no estaba empezado no no sea es que miremos nos transforma haremos en otra especie llevamos evolucionando

Voz 3 09:15 qué tiene eso sabes que por puro instinto de supervivencia no lo vamos a asimilar nunca dado no

Voz 1 09:21 ah claro no lo vamos a similar a lo que es seguro es que también nos puede anunciar que no lo veremos nosotros pero pero yo creo que por eso el discurso tenemos que hacerlo sobre la calidad de vida sobre nuestra salud sobre la forma y luego también está solidaridad con con gente que vive en otros lugares en que está notando más estos cambios climáticos estas pérdidas y diversidad pero también intergeneracional no igual por eso este movimiento de los jóvenes que realmente se están preocupando porque porque encuentran injusto que él les vayamos a dejar un planeta mucho peor que el que nos hemos encontrado

Voz 2 09:58 el informe muy escéptico sobre las zonas protegidas pero quería decirte proyectos como este proyecto que se llama media tierra que implica proteger la mitad de la superficie terrestre y marítima del planeta como decir aquí no se pasa porque es la única forma frente al depredador humano como lo ves es factible

Voz 1 10:14 bueno a ver ahora mismo y la protección de espacios es una política que es útiles ha demostrado en un estudio de científicos que ayuda a conservar la biodiversidad ahora bien lo también sabemos que con el cambio climático tanto las especies como los hábitos tiene que no van a poder estar en el mismo lugar y por lo tanto el problema que tenemos es que un espacio que ahora mismo tenemos probablemente el cincuenta años no valga para proteger lo que está recogiendo ahora tengamos que crear un espacio en otro lugar diferente es lo que no podemos hacer es proteger unas zonas destruir todo el resto por qué en algún momento en ese resto vamos a necesitar también

Voz 0313 11:00 pues muy bien Juan Carlos Atienza muchísimas gracias por este reto en La Ventana un abrazo y ánimo