Buenismo Bien: LGTBI en el deporte bien (07/05/2019)

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:04 ah

Voz 1704 00:09 es de fe

Voz 2 00:11 va bien

Voz 4 00:42 bienvenidos a buenismo bien el echarse crema solar para subir a tender la ropa de la comedia el saludar por su nombre al que vigila el punto limpio del humor el que te pregunta algo responde voy a informar ni te cuento todas estas cosas cada se me queda menos

Voz 5 00:56 la es que es que Saleh curiosísimo porque eso no no no en lo tiene continuidad bueno malo cuenta esta gente a mí me daba cuenta no

Voz 1378 01:04 cosa cada vez que me veo en los vides estoy votando siempre estás votando como vemos para reflexionar si estoy como bueno te voy a contar una cosa así así cierre como si tuviese algo culo eso sí qué voy a podemos pasar a confesiones directamente tú si lo podemos tirar ahí delante tú sabes que estamos hay que explicar una serie de cosas antes estamos en buenismo bien no estamos en nuestro hogar

Voz 4 01:31 de la SER martes a las siete de alguien Youtube

Voz 1378 01:34 iTunes etcétera no hay Vox no estamos en nuestro estudio que llena nuestra casa si estamos en a otro por qué porque hoy no podemos emitirlo en directo

Voz 4 01:44 como hacemos siempre

Voz 1378 01:47 desde allí tenemos que ir más a otro estuve claro que es más pequeño sí entonces estamos raros

Voz 6 01:52 voy a estar todo el tiempo haciendo chistes de uno

Voz 1378 01:54 tío

Voz 6 01:56 que es tú en un sitio muy pequeño durante mucho tiempo no los voy a hacer a su tío que estuvo contra su voluntad mucho tiempo

Voz 5 02:04 no no no no no lo no lo hagas no lo voy a hacer

Voz 1378 02:07 entendido esto todo el rato vienen a mí sí pero no sé por qué porque lo hago porque tienes miedo igual que yo voy a hacer confesiones

Voz 4 02:16 poder tenemos la carátula de confesiones como no la podemos tirar detrás

Voz 1378 02:19 por qué esas pantallas de ahí son inmóviles

Voz 6 02:21 sino hechos son de cartón piedra posiblemente se pueden

Voz 1378 02:24 a las desde allí Pablo no puede tirar esto es los límites que tenemos aquí

Voz 4 02:29 confesiones confesiones eso es esto es un

Voz 6 02:31 en el no se tal

Voz 1378 02:33 soy pelirrojo

Voz 7 02:36 hola tan a alguien soy pelo

Voz 1378 02:38 sí rojo y he venido aquí a crear un grupo de fuerza de Pelli rojos por eso hicimos un llamamiento para que viniese público Javier Rojo pero ha pasado una cosa bueno abre abre plano por favor esto es lo que tenemos medido tres pelirroja escritoras detrás tres una de ellas es sospechosa de no serlo porque sabe a ver antes de empezar el ser pelirrojo se es significa estar un poco discriminado un poquito muy poquito pero un poco es decir yo soy un blanco heterosexual privilegiado desde desde hace milenios si me he tenido todo todo lo que he querido vida cómoda vida fácil aplastando a los demás homosexuales mujeres negros

Voz 4 03:23 pues te Esquire eso es la Historia

Voz 1378 03:26 manida hemos oprimido para conseguir comodidad yo pertenezco es el grupo Pray un subgrupo que es ser pelirrojo mi vida ha sido muy fácil pero no tanto es decir no tanto como la tuya que les Moreno

Voz 6 03:39 claro más a compartiendo con ventas

Voz 1378 03:41 ha sido un exacto he sufrido un poquito de incomodidad y eso es una micro discriminación ni siquiera es una hay una hay una hay de discriminación Radio Emery entonces por eso quiero hacer este este evento de peligro

Voz 4 03:55 bueno vamos a tener la verdad vamos a decir la verdad vamos a hacer verdad Manuel Burque que ha ganado el guión de la serie como sea

Voz 1378 04:04 yo no gano premio pero la serie verdad sería como es

Voz 4 04:06 mira perfecta vida perfecta del hombre que él dijo vamos a apretarlos de pero Hinojosa porque esto se hartó y en la cresta que yo ahora soy yo soy un referente en el mundo pelirrojo pero vamos a decir la verdad confirmaron dijeron doce que iban a venir

Voz 8 04:21 sí

Voz 4 04:21 de doce confirmaron cinco eso es decir con aparecido tres cuatro chavalas morenas que no sabemos de donde han salido porque aquí nadie no pueden ser cuatro terroristas de delito

Voz 1378 04:33 ha pasado una cosa que vamos a explicar cuando llegaron les dijimos no podéis entrar si os tenéis que ir no se movían

Voz 1704 04:39 no no no por qué porque todas muy privilegiado del esa de no perdona mi tierra no me vas a echar sal sobre todo es que me va a decir a mí

Voz 1378 04:53 eh bueno por lo que iba diciendo ahora hablamos de segregación porque no vais a estar aquí tan tranquilas las morenas

Voz 4 04:59 me hay mujeres si estáis protegidas

Voz 1378 05:02 no vais a estar tan fácilmente aquí sentadas ayuda si sigue aquí hay una que ha intentado pasarse por pelirroja porque esa es otra tout sabes que es el moreno de piel de tomar el sol no siempre ha estado de moda o un antes era como un signo de decadencia yo recordaba los negros había esclavitud racismo

Voz 6 05:20 Copei a día de hoy sigue siendo bastante todo es uva

Voz 1378 05:23 cooperación racial empezaron todos a ponerse morenos se llevan eso pues yo creo que hoy está pasando hoy en día con los pelirrojo hay mucho teniendo mucho teñida que no viven el sufrimiento de la adolescencia de un pelirrojo pero luego quieren tener el el la gama cromática que Pérez con los pelirroja entonces esto hay que comprobarlo sabes que hay una prueba de fuego me estoy metiendo aquel lodo porque me esperaba per

Voz 4 05:48 para muchos tiros pelirrojo Si no hay ninguna oferta

Voz 1378 05:50 eh esto es eh la hay que hacer la prueba del algodón o como yo la llamo no prueba del felpudo que es como lo hacían los nazis a los judíos

Voz 8 06:00 no

Voz 1378 06:02 bajarle los pantalones para ver si eres judío entonces esto lo mismo APS me estoy poniendo muy rojo porque no porque me esperaba aquí que hubiese como diez días pelirrojo ejemplo es muy incómodo hacer este chiste con vosotros

Voz 6 06:14 sobre todo porque cuando van a hacer pero

Voz 9 06:17 eh eh

Voz 1378 06:18 cumplís cumplir los requisitos verdad todos porque si no os tenéis que ir con las morena pero si no si hoy hay dos parejas que se conocen sí que sí

Voz 6 06:30 creí que iba a tener un amigo en la logia de la Logia del las pieles rojas conocéis no de la oculto secreto café las mujeres

Voz 1378 06:37 mientras se llama él a nosotros

Voz 6 06:41 claro claro en el chat chat Pedro Rojo altas también te digo que la diferencia discriminatoria grande entre un pelirrojo de una pelirroja por razones obvias las ideologías son es decir las te

Voz 4 06:51 yo para mí para nada hombre

Voz 6 06:54 pretendo sexual medio la pelirroja es como pelirroja iba mejor para

Voz 4 06:59 a la mujer y el hombre lo bueno ahora lo vamos a preguntar Víctor que estás aquí los Pedro José estáis menos cotizados y eso yo lo creo Fassbender está abriendo el camino a una cosa

Voz 1704 07:10 tiene que sientes qué cojones habíamos diciéndonos de rubias porque está está anticuado y más Juan Costa ese acuerdo por favor que es como es como igual que los argentinos y los argentinos pues igual que yo

Voz 1378 07:25 hacer yo quería formar un grupo de rebelión callejero como los los Black Panthers si Red panteras Kicker los Panzers que ya con ese nombre ya invitas a la paliza pero que te la den aquí vamos nos Ginger Panthers el objetivo de formar este grupo es ir a manifestarse por la calle pelearse

Voz 4 07:47 con la policía romper con las Mcgregor podría como por ejemplo

Voz 1378 07:50 eh romper escaparates Caneda Álvaro Pérez siempre que esté nublado porque si no no extinguirlos directamente claro claro claro sea si yo está nublado salimos y no vosotros

Voz 6 08:02 porque hay que se quema buceando

Voz 1378 08:05 a ver entonces vamos a hacer terapia nos hace tiempo la terapia Javi si no si os podéis venir aquí las tres a a este micro las tres pelirroja sí sí sí sí es sólo una silla no sé cómo lo ves pero bueno adelante o acercado la silla si caos caos total venga porque esto es mi mi banda armada vale lo vamos a Petare cuatro

Voz 6 08:31 hay un plano de todos ellos que este problema

Voz 1378 08:34 vale sacarnos aquí una foto

Voz 8 08:36 qué

Voz 1378 08:37 no voy a tapar con las plantas a las morenas nadie tras tanta vale yo no aparezco tan pelirrojo es verdad es que espera esperar vamos a ver yo os propongo que digáis vuestro nombre hola me llamo como llamáis soy pelirroja como se Alcohólicos Anónimos pero de aquí rojos vale

Voz 6 09:00 cosas duras que habéis sufrido en la vida por ser pelirroja es claro no otras cosas

Voz 1378 09:05 aunque seguramente sean que ha vivido la camisa

Voz 4 09:08 daba igual que seguramente sean

Voz 1378 09:11 leves incomodidades pero que yo he sufrido mucho por ejemplo

Voz 8 09:14 venga empieza por ello me hago Taula estoy pelirroja así como

Voz 10 09:20 hola a todos

Voz 1704 09:26 no porque soy la temía la llevas

Voz 11 09:31 a cinco modalidades de Mi vida hombre la verdad es que lo de la piel blanquita siendo pelirroja es una incomodidad a sufrir pero yo estoy es lo que dice Kike que siendo mujer y pelirroja tenemos mucho más coraje

Voz 1704 09:44 la vida a van a hacer

Voz 1378 09:49 a lo de ser blanca Marte como el sol eso no es una discriminación es una discriminación genética exacto discriminación genética

Voz 4 10:01 eso eso que lo digas así como esa expresividad dije mucho de pelirrojo porque no sé si os fijáis es pelirrojo es vamos siempre con las cejas levantadas por que es como un escudo defensivo ante los ataques de los demás de

Voz 8 10:15 no no por favor conmigo no por favor tú te ha ido perfecto la vida nadie te ha dicho zanahoria

Voz 1378 10:26 Aíto la familia de los colorao

Voz 8 10:29 pero las frío más que yo

Voz 6 10:31 sí porque los tíos o sea que qué haces aquí

Voz 1704 10:38 hemos hecho alguna duda P2 hoy

Voz 1378 10:43 vale pero eso venía tan segura tan tranquila vosotras estáis nerviosas como

Voz 8 10:48 yo viví he estado más de nervioso presentados bueno yo sí sí Estefanía

Voz 12 10:56 ha sido un pueblo alcade además que la gente no espera pelirroja allí

Voz 8 11:02 es decir hola bueno vale soy pelirroja

Voz 12 11:08 bueno no haber de de niño de lo típico de te griten bruja por la calle no por eso ahora mira ella no se debe del pueblo bruja que para parda

Voz 1704 11:19 porque sea mala persona sino bueno con los años creo que me he vuelto mala persona pero

Voz 6 11:24 también pidió que tú en Cádiz con lo blanca que sea podías haber hecho como Charm Ander

Voz 1704 11:29 algo algo algo lo que te haya pasado de la entonces partío

Voz 8 11:39 sabes cómo llamado también en en el instituto chipirones sabes por qué porque me han este

Voz 1378 11:45 pudor

Voz 8 11:46 me extraña pelirrojo entonces me llamaban chipirones

Voz 1704 11:53 eso es pelirrojo es lo mismo tan teñido toda tu vida

Voz 1378 12:03 si entonces qué cosas duras he pasado

Voz 4 12:07 pero tengo que vamos a que nos esto sabes que a casa

Voz 12 12:12 no queda pero claro si te de Ciñera ahí vemos un problema médico no de pelirrojo pero sí que sí

Voz 0082 12:20 en par de motes

Voz 6 12:23 todo el mundo que tampoco es que sea terrible

Voz 1704 12:27 yo tal amigos porque me han intentado llamar

Voz 8 12:30 L

Voz 1704 12:35 somos muy exagerados

Voz 4 12:38 esto pero bueno bueno pelirroja esta primera convocatoria sois nuestra opinión fracaso madrina eso es sospecho que tú no el pelirroja veo un poco el brillo tienen una canción que lo estoy intentando

Voz 13 12:53 a seguir más seguimos sentados por favor

Voz 14 13:05 el Kelme Guido como Lucio Maicon aquella pareja clama incorporan una pecado

Voz 1378 13:30 dejemos a un lado el gran fracaso de la convocatoria ya os contaré mis dramas personales cuando era pequeño otro día yo me sentía muy diferente y muy apartado siempre por eso me dediqué a la comedia sacando de la rabia del resentimiento de hacia el sistema me hice cómico aprovechando la Emmys de cómico

Voz 4 13:48 como otros grandes cómicos Pelli rojos Mudial

Voz 1378 13:50 el hoy

Voz 4 13:52 ya y bueno a toda costa

Voz 1378 13:59 bueno vamos a cambiar de tema pasamos a la sección de la entrevista porque las pelirrojo han comido todo cada vez más luchar hasta que que llegó Vox nosotros creíamos que vivíamos en un país muy tolerante con las minorías muy progresista muy avanzado es el tercer país del mundo España en legalizar el matrimonio homosexual pero es así en todos los ámbitos realmente somos tan progresistas en todos los ámbitos es igual salir del armario siendo peluquero que siendo futbolista por ejemplo

Voz 6 14:32 bueno tenemos nosotros a hábitos Gutiérrez que yo ya es una tradición yo me lo llevo o Buenafuente me lo voy llevando a los vítores como podéis apreciar por su Constitución

Voz 4 14:41 es hacer gimnasia rítmica que es ex waterpolista internas

Voz 6 14:46 tal actual pichichi de la Liga española sí ganó tres años seguidos

Voz 0082 14:51 el año que que repito como máximo goleador y bueno pues es muy contento la verdad porque si hace un año es difícil pues hacer hacerlo otro es seguidos en una liga como la española que tiene mucho nivel pues muy complicado

Voz 6 15:03 pues es éste es Víctor Gutiérrez se tres tres años seguidos el pichichi que además este año va a ser pregonero de qué fiesta

Voz 0082 15:09 el año pasado fue el pleno de de aquí de Le del Orgullo LGTB de Madrid pero yo tengo casa en Torremolinos que ha sido históricamente un paraíso libertad sexual muy para la comunidad LGTB muy desde que nací voy allí y este año pues me han nombrado también pregonero de orgullo Torremolinos aquí muy contento porque yo lo siento como mi casa también os llevo desde que nací hace veintiocho años yendo todos lo veranos esa que

Voz 6 15:31 bueno Víctor es una persona que salió del armario y que y que bueno La Serna muchísimo revuelo porque era como el primer deportista de élite en España que que todavía en activo evidentemente contigo tenemos que tratar un montón de temas muy serios por ejemplo Victor los peligros

Voz 1378 15:46 pues mira me estaba un poco mal porque yo no

Voz 4 15:50 a ver a ver donde las seis pero quiero condicione la periodista urdir casi reconozco que de pequeño yo también

Voz 0082 15:55 era uno de los que se sumaba a melancólica sí

Voz 4 15:58 está claro es que es que en España tenemos una cosa que la inventiva divisó

Voz 0082 16:00 culto que eso no se nos invitaba muchas cosas

Voz 4 16:03 yo yo hijo del diablo estás quizá el día recordar todo no pero pero pero claro luego cuando no no tiene conciencia luego ya cuando para ello ya cuando cumples veintitrés años ya enterrada si lo lo mucho que ciudadano sea naranja tampoco son temas pero es muy

Voz 1378 16:26 cortante en la Liga española de waterpolo es de las más potentes del mundo sí tú eres el pichichi sí sea tú eres uno de los deportistas más importantes del mundo es una

Voz 8 16:36 era un fondo españolas

Voz 4 16:39 el español lo importante cuando medalla

Voz 1378 16:42 Sde olímpicas y además sí sí bueno

Voz 0082 16:44 sí que me parece mal

Voz 4 16:47 se observa que ha dicho pero sí que es verdad

Voz 0082 16:49 qué bueno que dentro de la Liga española que es una de las de las tres mejores del mundo pues bueno pues eh yo ya tengo una una presencia una importancia hay bueno muy orgullosa porque parece que que no se puede ser deportista un nivel aceptable au de horchata competiciones era homosexual no no parece como que el mundo del deporte llevado el mundo deporte pues es machista ya parece que está reservado solamente al macho al a ese estereotipo no hay pues yo la verdad que soy muy feliz de de de romper un poco con ese con ese estereotipo oí que la gente vea que no tiene absolutamente nada que ver tu rendimiento deportivo con tu orientación sexual

Voz 1378 17:24 estamos aquí cubriendo un pequeño combo porque supero buenista además porque tú eres gay soy gay y además de un deporte minoritario

Voz 4 17:33 el más claro esto lo que verlo

Voz 1378 17:35 más grande que hemos hecho buenismo bien tenerte aquí entonces vamos a hablar de por qué no hay deportistas o no salen del armario más deportistas

Voz 0082 17:45 pues mira que es un un batiburrillo de de circunstancias que hacen que que ha complicado no yo sí que ante todo digo siempre que soy de deportistas de un deporte minoritario por tanto el exponer me mediáticamente la ACM visible por supuesto que conlleva sus riesgos Si yo también me frente a cierto tipo de miedos pero en el hipotético caso de que pasase algún tipo de circunstancia afea de que algún partido me insulta sonaba así en los partidos vienen a vernos como mucho trescientas cuatrocientas personas es decir que no es una poner cuatrocientas personas a insultarme en el caso de un futbolista por ejemplo un deporte mayoritario es ponerse mucho más complicado no hay no necesariamente porque no todas las personas que estén en estadio ir dice maricón necesariamente son homófobos pero sí que en los estadios de fútbol sacan lo peor de cada persona queremos desestabilizar al futbolista y enfrentarse a una posible carrera en el estadio de fútbol todos los domingos teniendo que escuchar cómo te a un sesenta mil personas treinta mil persona maricón no es fácil no luego también creo que hay un tema muy importante que es el tema al del Vestuario el deporte sobre todo de equipo pues al final los tus compañeros son más que compañeros son tu familia no oí el poder pensar que te pueden rechazar que te puede dar la espalda por por por hablar de orientación sexual pues creo que la gente le da pánico se ponen la careta Hay bueno pues de puertas para dentro en meta ser feliz pero de puertas para afuera está continuamente fingiendo no entonces entre eso lo que posibles contratos publicitarios que esté que tengas a que se te caigan pues hacen que que la cosa se ha complicado a pocos deportistas

Voz 4 19:21 te has cubierto todas las preguntas que te iba a preguntar qué es culpa de la afición de los compañeros del sistema Vítor

Voz 6 19:30 tú saliste de armario Portillo o por o por los demás

Voz 0082 19:34 eh fue una decisión personal pero que hice pensando un poco más más allá de de ello sí que es verdad con dieciocho años cuando fiche por por el club en el que juega el Canoe eh ya llevo diez años pues no tenía la confianza a mí mismo ni la seguridad como para mostrarme tal y como era así que pues bueno pues me me escondía no decía la verdad pero con el paso del tiempo pues uno a mí me madurando va comprendiendo que que hay no hay absolutamente nada de malo en en SER en Sergei como en mi caso hay bueno pues al final el waterpolo es un mundo pequeño Nos conocemos todo Si no necesariamente tenía que sentarme delante tengo mis compañeros sí decirles que era gay que al final esas cosas se saben no hay ir el sentir esa buena relación irradiación de que todos mis compañeros tanto en el equipo como la selección en no enfrentar enfrentarme nunca a ninguna situación de homofobia que es muy importante pues me me hizo ante dos puertas por un lado yo podía o continuar mi carrera deportiva sin algún sin ningún tipo de inconveniente porque a mí nadie me estaba insultando haciendo pasar mal o dar un paso al frente me visible muy bueno pues poder ayuda a otras personas que no tienen tanta suerte como yo

Voz 8 20:45 has notado que has ayudado Si un montón

Voz 0082 20:48 sobre todo en la en la época en la que vivimos con las redes sociales que son pues un una forma de comunicarse con la gente que a la que no llega físicamente empieza a ser consciente después de hacer lo hacer pública debemos sexualidad lo importante que era no me arrepiento de no haberlo hecho antes porque no todo tienen la suerte de vivir en una gran ciudad como Madrid hay mucha gente que bueno pues en un pueblo de cualquier parte del mundo no la las las cosas no son tan fáciles desgraciadamente sobre todo a raíz de las redes sociales muchísima gente ha puesto en contacto conmigo para para contarme su historia verdaderamente me doy cuenta de de que bueno que sí que vamos por buen camino pero queda muchísimo muchísimo por hacer

Voz 6 21:29 hay deportistas que no hayan salido del armario te han escrito para pedirle consejo sobre cómo lo hago o tal

Voz 0082 21:34 sí también me hacen me han escrito algunos deportistas por supuesto de manera absolutamente confidencial y un poco de de consejo no porque sí que ellos están en la élite pero no no siente no se sientan arropados no sienten como pueden hacer lo tienen muchísimo miedo sobre todo yo desde mi un bueno pues desde mi experiencia intentó siempre animarles a que a que hay que perder el miedo a que no merece la pena vivir detrás una careta escondido no que hay muchísimas cosas maravillosas y que y que el miedo siempre va a estar ahí no eso hay que es el el que lo tenemos que pegar todos y cada uno de nosotros individualmente no oí bueno pues eh Llop también para esto me formado cola en la Comunidad de Madrid soy educador me dedico también a ir a colegios ha

Voz 4 22:19 bueno ver qué pasa

Voz 5 22:22 no

Voz 1378 22:24 paritario homosexual que ha salido del armario aconsejo por redes a otros esto es increíble bueno es que tenemos camiseta para él

Voz 6 22:34 oye una producción que supondría que un deportista de superélite en activo esto es lo que pongamos vamos a poner un nombre a lo loco que nos está ocurriendo a nadie a lo mejor porque Cristiano Ronaldo dijera que yo que sé que es bisexual por poner un caso cree que crees que consecuencias crees que tendrían para él para la Comunidad

Voz 0082 22:56 ha puesto un caso muy raro eh eh

Voz 9 22:59 a ver yo creo que que sería

Voz 0082 23:01 algo muy positivo tendría muchísimo impacto y creo honestamente que el el punto de inflexión en cuanto a a la visibilidad del colectivo LGTB y el mundo del deporte en España va a estar cuando en el mundo va estar cuando un futbolista del fútbol

Voz 1378 23:17 a la cola del armario porque

Voz 0082 23:20 bueno ellos tienen muchísima de apariencia mediática parece mucho en los medios de comunicación crean opinión creo que no solamente ayudaría a todas las personas niños y niñas del colectivo que que que que habían un referente positivo y que que tengan hay una quién admirar no es sino también ayudaría a romper muchos estereotipos a las personas heterosexuales no que que van a un estadio de fútbol que

Voz 1378 23:45 claro que se educa haría todo el mundo que efectivamente el problema es que parece que se ve peor desde el mundo del fútbol que Cristiano dijese que es gay por ejemplo a que esté acusado de robar al fisco totalmente de violar osea todo eso se le perdona dice que es gay sería un

Voz 0082 24:03 un pelotazo mucho más grave la la esa que Cristiano Ronaldo ya creo que al final no es ni una decisión Cristiano o cualquier otro jugador no es una decisión ni siquiera personal yo estoy segura de que cuando jugaba en el Madrid lo dio que se vamos a Messi sí se sube al al despacho

Voz 4 24:20 se pues mira porque está tope quiero salir de arma

Voz 0082 24:22 Mario Poli le le diría mira como tu presidente que soy te felicito que seas muy feliz pero es que llevamos en la camiseta Fly Emirates que es una compañía que este es que tenemos un contrato anual de miles de millones que es un país en el que la sexualidad está penada está está presidido y castigada tú lo que quieres en tu casa pero es decir que no sé hasta qué punto todos estos contratos que los clubes de fútbol son empresas son empresas ese sistema esa esa no es una decisión personal es una decisión que que que Cristiano Ronaldo cualquier jugador no se representa solamente asimismo

Voz 1378 24:55 representa también esto pasa mucho con las películas en Hollywood el el entorno de estudios de Hollywood y en general a la ciudad los actores los productores son muy abiertos con la sexualidad muy abierto y lo que pasa es que tienen que vender sus películas en China en la India en países donde la homosexualidad no está bien recibida entonces ellos piensan en el dinerito efectivamente supongo que pasa lo mismo con con el Real Madrid y el Barceló

Voz 0082 25:18 bueno en cualquier equipo que tenga que sea una una una empresa fuera de las fronteras de España eh esto es funcionan así entonces claro por ejemplo cuando cuando lo IFE y no no me molesten avisar Miami Clooney a la federación qué pasa con miedo que me dijeran que no entonces lo hice unilateralmente dije sí pero mejor pido perdón pero no me voy a arriesgar a a preguntar y que me digan que no y luego la verdad que la relación súper positiva por parte de tanto micro como la Federación máximo apoyo pero yo o no No pregunte

Voz 6 25:51 es algo trato con alguna marca o pues yo tengo

Voz 0082 25:54 no bueno tengo alguna firma contratos con alguna firma publicitaria mis cositas

Voz 4 25:59 pero vamos no tengo absolutamente

Voz 0082 26:01 ningún tipo de y lo he tenido ideas chamán parte

Voz 1378 26:04 Cinia desde aquí sí que se puede hablar de una una cosa en el mundo del fútbol yo escribe esto no no lo sabes estuvo en un relato una vez tentaciones en el que hacía como era ciencia ficción social y entonces era una reflexión de Cristiano Ronaldo justo antes de pasar por el quirófano iraní de haber dicho hace unos meses que era transexual y que quería hacer pasar por el cambio por la transición y hacia la reflexión de todo lo que había movido socialmente personalmente toda la gente les llamaba todos los medios mucha gente agradecía como tú osea el impacto sería espectacular sin embargo

Voz 0082 26:49 sí

Voz 1378 26:50 en el mundo del fútbol en Primera División no ha salido nunca nadie del armario cero

Voz 8 26:54 nadie en Segunda creo que uno no pues mira no

Voz 4 26:58 no pero en Segunda División eh

Voz 0082 27:01 sí pero que están en activo ya sea unos

Voz 4 27:03 Estados Unidos pero en España pero por ejemplo en la historia del fútbol español la Federación española

Voz 6 27:10 el fútbol Rubiales el presidente ha tenido que crear un departamento contra la homofobia que no sé si no estamos perdiendo alguna cosa lo que decía Rubiales

Voz 16 27:20 hemos creado y quiero anunciar aquí una plataforma interdisciplinar para acabar con la discriminación por todas las razones pero muy especialmente por no fobia es aliada de la diversidad en el mundo

Voz 6 27:39 es un organismo el máximo organismo el del fútbol español diciendo que es este respaldo que supone para un deportista

Voz 0082 27:45 mira yo creo que hacía muchísima falta que la Federación diese un paso al frente en ese tema porque creo que de igual manera que se persigue el racismo y que ahora mismo en un estadio de fútbol cualquier comentario racista es aún es un papelón para el club hoy se puede enfrentarse incluso al cierre es decir que hay tolerancia tolerancia cero creo que a lo mejor ya debe de de equipararse no el otro día salir hace poco el presidente de la Liga te vas diciendo que no había homofobia

Voz 4 28:12 es que no había que perseguir la porque no existía no entonces

Voz 0082 28:15 sí me parece que desde el zulo se se se ha querido mirar hacia un lado muchas veces ha entrado un nuevo presidente de la Federación con ganas de siendo consciente de la realidad que existe

Voz 1378 28:25 eh y con ganas de las cosas y yo creo que es necesario sería

Voz 0082 28:28 estamento en área necesarias campañas de visibilidad yo que estoy en contacto con muchísimos hacer asociaciones el colectivo les han ofrecido para fechas señaladas Día Internacional contra la deporte de orgullo a clubes el mero hecho de oye en este partido el brazalete con el va la bandera arcoiris los cordones negarse en rotundo jugadores quitando el Rayo Vallecas

Voz 4 28:49 claro que ha sido de los pocos eh

Voz 0082 28:52 vamos ni contestaba no y jugadores sueltos

Voz 6 28:54 sí que guardo Saúl algunos jugadores sueltos Mantovani sí que se pusieron los cordobeses pero jugadores sueltos a titulares

Voz 0082 29:00 la homofobia en el fútbol es una realidad y me parece una decisión súper acertada par de Rubiales

Voz 6 29:07 le tenemos tenemos al teléfono no es una jugadora de fútbol es una jugadora de fútbol sala en Laura vestuario cómo estás

Voz 17 29:13 hola buenas tardes a ver Laura cuerda

Voz 4 29:16 en esto está apareciendo poco El Larguero de repente me he visto a las doce y media Manolete pero no te has venido arriba no pero vamos a subir un poquito el toro aspectos comedia Laura como esto

Voz 17 29:32 sí es bueno atentamente llevando

Voz 6 29:35 tú fuiste jugadora de fútbol sala de alto nivel eso es así

Voz 18 29:39 si eso es así cuéntanos tu palmarés

Voz 17 29:41 pues bueno yo estuve si me dejan hacer un inciso

Voz 6 29:46 lo sé

Voz 17 29:49 eso Ecuador Sara pero ahora sobre todo soy madre es un peque de de tres añitos sí a menudo tanto hubo otra madre como yo luchamos mucho porque tenga referentes fuera de lo que viene siendo tradicional ahí bueno lo echamos mucho instaban muy concienciada con diversidad familiar con todo este tipo de de cuestiones

Voz 19 30:12 sí es muy cierto que arrebata Hay que ha hecho Vito y que

Voz 17 30:16 sí que creo que tiene tanta importancia es es un acto que realmente yo creo que para las generaciones futuras que es eso es esencial puesto de es la el mayor problema reside entiende muchas veces no no contamos con referentes

Voz 6 30:30 claro

Voz 17 30:31 hay realmente pues que mi hijo pueda tener un referente como Víctor que en un momento dado de su vida pues una cuestión como ésta pues no no pasa a ser realmente un problema para él pues para mí es un es un gran honor haberlo oído

Voz 4 30:46 me abro estamos todos un poco emocionado no con esto por ejemplo eh

Voz 1704 30:54 bueno Laura para la gente que nos han dicho

Voz 4 30:57 eh nosotros no te conocíamos lo lo caro emitir nos ha costado mucho encontrar a a una deportista lesbianas si quieres si ese hablar

Voz 6 31:05 agradece públicamente a Laura Nicholls jugadora de la selección para los de esto que sí que quería hablar pero que has sido porque estaba cogen un avión podido pero

Voz 4 31:12 Nos ha costado en ambos sectores nos ha costado muchísimo

Voz 17 31:15 vamos yo no tengo ningún tipo de convenientes pero

Voz 4 31:19 Nos ha dicho que por lo visto eres muy buena esto es como era es muy buena

Voz 17 31:24 bueno a ver yo creo que ha habido mucha gente mucho mejor que yo pensé pero bueno

Voz 4 31:29 el voto porque su hubiera que listo

Voz 17 31:32 bueno yo estuve SLO cuando mucho tiempo jugó once estuvo en el Español de Barcelona cuando todavía no no había sea la más mediática que ya ahora eh con dieciocho años fiche también en de modalidad club cuando un equipo de Barcelona un ellas nada posteriormente fiche Poor Deportivo Córdoba que tenían project un poco serio y demás y ahí la verdad que hicimos un muy buen grupo Iguana allí es dónde conseguir más títulos más peligro

Voz 6 32:02 Juan eh

Voz 17 32:04 bueno en la opa de es la espinita que se Maqueda uno llegamos a conseguir

Voz 6 32:09 Sacchi tú te si tuviéramos que comparar con un futbolista tuvo que existe en la que de tu época la Illarramendi la

Voz 4 32:17 no es que te que nos hemos quiénes son nuestros invitados hoy

Voz 1378 32:23 mira

Voz 17 32:23 sí yo ya te digo el grupo de el en Córdoba creamos un equipo muy joven en el cuadro yo lo que creo que primo es que éramos prácticamente una familia de hecho es que a día de hoy todavía seguimos manteniendo contacto con jugadoras entre ellas por ejemplo está Claudia Pons que a día de hoy seleccionadora nacional ya que va de de proclamarse campeona de Europa por primera vez con la selección española en a nivel europeo pues eso igual se formó un gran grupo oí la verdad que fueron años totalmente espetar

Voz 18 32:55 bueno Laura se alguien de fútbol no

Voz 1378 32:58 no hubiese dicho que mi equipo era una gran fan jamás por la Laura tuve pero tú que sería Villa vida

Voz 1704 33:04 ya vemos aquí a la Xavi

Voz 4 33:10 de fútbol a Vega de creo

Voz 5 33:13 mucho que he bueno como como

Voz 6 33:17 viviste tú tu condición sexual en en el deporte cuando era jugador en activo

Voz 17 33:22 a haber para mí nunca ha sido en nada conveniente allí sí que es verdad que por el colectivo de consigo esa es una condición que parece que sea tiene cuando parecía que todas las que jugamos al fútbol tengamos que que ser lesbianas cuando no realmente es así pero pero sí que es verdad que bueno está más ligado a es más común encontrarte en en equipos femeninos gente lesbiana tiene equipo masculinos gente homosexual pero pero vamos nunca ha sido ya te digo nunca ha sido Ny al menos de discriminación directa nunca he sufrido ningún ningún tipo de acoso ni en una cuestión que me allá me hayan podido mermar

Voz 6 34:00 yo te he estado luchando en Twitter y qué es lo que se hace lo que a lo que hacemos ahora los periodistas que no tenemos mucho tiempo entonces te he visto bastante activa políticamente él estos días ahí está sabía todo lo rebate

Voz 17 34:14 cuando el momento lo requiere

Voz 6 34:16 cuando tú y tu familia tu estas no sé si Casado empareja con con una mujer tenéis un hijo me me parece muy interesante ese enfoque para ti que existan deportistas en los que tu hijo se pueda fijar como madre y como madre de una de una familia como parental es súper vital

Voz 17 34:38 pero es vital que deportistas homosexuales que existan políticos homosexuales que exista cualquier tipo de referente que que él pueda tratarlo y normalizar lo porque realmente es que en en el que estamos en que vivimos así averías eh sí yo ahora estoy quizás una sola que tu hijo ecuatoriana a De Grandes ciudades y además pero yo creo que si sitúa con normalidad es lo que él él va a crecer con como te quiero decir crece con esos ideales no no no va va a encontrarse de posteriormente con yo qué sé realmente con situaciones que les puedan condicionar a la hora de tomar decisiones Gemma entonces el parece que el mundo del deporte que parece que sea porque si igual cultura y música es más es más común pero pero vamos en el mundo deporte deben darse casos

Voz 19 35:36 dicen haberlos ir el hecho de que se dice Vidic sí

Voz 17 35:40 lo hacían ni estaba condición pues no hace otra cosa que normalizar la situación que es lo que

Voz 6 35:45 o como debería ser a día de hoy claro

Voz 1378 35:48 he aquí lo importante también es animar a que a deportistas que salgan de la mano pero tienen que ser ellos no se les puede sacar como hizo cierto periodistas las Olimpiadas poder podemos ver la noticia la tenemos por ahí

Voz 6 36:01 cuéntanos qué pasó Quique bueno pues una señora noticias a los Juegos Olímpicos de Río que era o periodista que era muy entero era más lo que Bertín a caballo era muy hetero era muy etéreo pues se abrió una cuenta en grande y claro como en la Villa Olímpica pues por cercanía quien resaltaba y se dedicó a sacar a la fuerza de las María varios deportistas algunos de ellos de países en los que la homosexualidad está menos es un es un peligro claro de lo de saca

Voz 4 36:26 desde el armario entonces eh buenismo mal malísimo desde luego sacar del armario que es una cosa que genera un poco de que a veces es más morbo que otra cosa

Voz 6 36:38 esto no puede ser no no

Voz 0082 36:40 no sé creo es una decisión personal

Voz 1378 36:43 incluso muchas veces eh

Voz 0082 36:45 las familias a veces las madres a los padres como que que tiene unas tienen conversaciones o incitan los hijos del comercio conversaciones que yo creo que es muy diferente el el generar un espacio seguro para esa persona y que sea ella la que decida no a sacar del armario una patada no hay bueno dentro de la Familia todavía pero pero a nivel público es es un atentado contra contra la libertad no este tío no lo leí la noticia y me quedé impactado vamos no es una decisión súper personal nadie no se puede empujar a nadie de la mar es una decisión que tú

Voz 6 37:17 hay que tomar la propia persona tú lo menos menos en esto

Voz 4 37:19 las condiciones estaba peligrosas de esa a Irán de Arabia Saudi Laura

Voz 17 37:24 sí sí sí no yo estoy de acuerdo de hecho eh Víctor lo comentaba antes dice dice a él dice que tomó la decisión partiendo de él yo no de de la situación pero pero luego un poco lo que visionó es la proyección que podía tener esa decisión y cómo podía ayudar a las nuevas generaciones y creo que eso es lo que le da lo que le daba a todo esto entiendo que con el tiempo y con el con Albert vayan surgiendo más casos y demás pues como es como digo pues se irá todo normalizando pero pero sí que es una cuestión que que es es muy importante de la sociedad actual

Voz 1378 37:59 el el fútbol el fútbol masculino la primera división del fútbol español va a la cola cuando haya futbolistas naturalizado desde el eje en la primera división del fútbol español donde estará la sociedad

Voz 4 38:11 seremos todos Vega no supere ecologistas agrava universal para todo hablaba Juan

Voz 5 38:17 no cuatro toreros de sería esto vamos

Voz 4 38:20 los porque es que yo creo que van ante los toros se sí

Voz 1378 38:24 colistas finalmente habrá antes

Voz 4 38:26 torero es homosexuales Si no los hay eh pues alguna habrá si no pero seguidos de la Mario tiene que haber

Voz 0082 38:33 y además es un mundo en el que siempre se ha rumoreado

Voz 4 38:35 la del ojo eh pero el fútbol de los toreros te has hablado mucho ese mundo dime cantina otra cosa

Voz 6 38:43 tú tú no vas a decir que me tú sabes de alguno no ha vale vale no no tampoco

Voz 4 38:48 no así muy no me gusta mucho

Voz 0082 38:50 es vamos no con lo que sea no no te haces tampoco someterá enteraba pero sí que haga

Voz 6 38:54 sea otra cosa para cerrar parada primer dar las gracias a los de Víctor así una entrevista muy guay nosotros teníamos preparadas te te vas hacer sí pero la gente está de L'Equipe

Voz 4 39:06 si le resulta que este sábado ha sacado su número especial de de deporte sensualidad Isabel II el morro en una piscina puedes confirmar Víctor que te llamamos hace como dos o tres semanas sí si ha visitado pues poniendo por por la actualidad borregos actualidad

Voz 20 39:23 pero también es decir que los señores de deberá son actores por delante una película con a sacar pero bueno ha aprovechado para visibilidad que está súper bien y ojalá me encantaría Abel una portada que tuviese tanto impacto y tanta eh el Marca que positivo efectivamente en España porque no tenemos nada que mirar a Francia en derechos y libertades pero

Voz 6 39:41 a nivel a nivel de prensa deportiva pero yo como deportista periodista deportivo ha intentado escribir reportajes Rolling Stone en su tiempo intenté hablar con deportistas que dígalo muy difícil oye yo puedo pero

Voz 1378 39:53 emitir me el lujo de decirles a todos esos deportistas que quieran salir del armario y que no se atrevan de que si quieren pueden contactar con vosotros sí

Voz 0082 40:03 por supuesto que lo que ante la falta de apoyo de federaciones y que que el deportista hace siendo un poco desarropados hay que buscar ayuda por cualquier parte dice alguien en ese sentido eh tiene piensa que yo lo puede ser una mano vamos Time Mi Mis también está abierto y se puede poner conmigo también tengo mi página web cosa que que yo leía y siempre las puertas de una conversación en lo que sea Hay para delante que es

Voz 6 40:28 Laura tú también

Voz 17 40:30 yo por supuesto también si lo creo que él no podría ayudar tanto como Víctor en este caso pero también creo que las mujeres ahí tenemos un poquito menos de de miedo a dar ese paso creo que la barreras tampoco más salvada en nuestro en nuestro caso pero bueno que en cualquier caso si hay alguien que cree que puede contar conmigo tienes que te puedo ayudar lo habría

Voz 6 40:49 no sé puesto porque por un momento pensé que la única

Voz 4 40:51 sí no no conmigo que no cuente conmigo

Voz 1704 40:54 pues mira yo no duermo

Voz 4 40:59 ahora Víctor muchísimas gracias este programa ya tiene un sentido si una sola persona los te escuchamos escribe os llama pues mira

Voz 0082 41:04 muchísimas gracias a vosotros por por la parte que que os toca que mola mucho ver a personas comprometidas Gatti particularmente llegue ya te J dos veces muchísimas gracias Si y que tengáis claro lo que estamos haciendo un mundo mejor seguro

Voz 4 41:16 a Pedro Fausto es muy bonito está bien que nosotros los deportistas los mandan camisetas la portera Athletic Bilbao nazis era ya ya ya está acá nos mandaron

Voz 0082 41:26 es un gorrito firmadas comprometa mandaron

Voz 4 41:28 no

Voz 21 41:31 Ingrid y Laura no tiene camisetas

Voz 1704 41:35 que tu retirado ya si queréis alguno venga tú cuando tú cuando lo firmado

Voz 13 41:43 fíjate si está pero esto que nos acaba buenismo bien pero ya hemos hecho nuestra labor

Voz 1704 42:26 empieza la ni ni que lleva un cigarro colgado la oreja atento y cocaína es lo segundo podrías ir frasco del límite para hacer la química

Voz 4 42:38 es una PSM caso

Voz 1704 42:41 sí porque diréis de que vas a racha espera voy a describir cómo van a mí nadie viene vestida de novia novio se nuestra novia esto como de que The Devil además con escote Virgen regula el importante Boiro pendiente probeta eh velo acaba de sacarse un fluorescente del escote pero creo que hemos tocado más fijarse no llevo sujetadores sido madre está bastante bien lo importante es tapando las Brasil

Voz 18 43:21 usted me escucha

Voz 1704 43:23 por qué tenemos una bola del mundo esto nos cuenta esto si lo queréis ver bien en You Tube cincuenta yo tuve traigo también el diccionario Vox colegio

Voz 1378 43:35 es del español español Santiago

Voz 1704 43:38 en verde bueno ese es el inglés español también había derroche normal no

Voz 18 43:43 os esto estaba muy bien no esto está fenomenal porque en verano me ponía con los bañadores me encantaba cómo quedaba setentero dije pues mira el año que viene

Voz 1704 43:52 tú te lo ponías con los Spurs matojos no se ponen Clece que me ponga un bikini no me veía bien si golpes

Voz 18 44:04 el dique que vengo hoy voy vengo de la patrona de la empollona Kers

Voz 1378 44:11 a los cero que hay más

Voz 18 44:14 no no porque yo lo era vaya alguien da igual esto es para que esto tiene que empezar bueno que se está subiendo todos Rossell vestidos porque pero yo quiero contar cómo he llegado hasta aquí

Voz 1378 44:28 va a hacer un las tetas de Sabrina

Voz 18 44:30 espero que no te espero que no sea que no

Voz 1378 44:33 vale importaría pero

Voz 18 44:36 yo tengo una pequeña enfermedad

Voz 1704 44:40 cualquiera lo diría verdad

Voz 18 44:42 sí soy autor exigente destructiva haya alguien más aquí que tenga esa pequeña tara

Voz 1704 44:48 pues eso pelirrojo las morenas varias veces que la Morena son gallegas por eso la ha dejado estar

Voz 18 44:56 se otro exigente destructiva esto qué significa ser la mejor en todo esto me lleva pasando desde que era pequeña se quiero ser la que mejores notas saca ahora hago comedia que va a ser la que me

Voz 4 45:06 porque este libro a Cristiano Ronaldo sí

Voz 18 45:09 te metías una soy tan guapa de mujer pero bueno sea yo para que os hagáis una idea cuando darme una N contables de cuándo habrá igualdad entre los hombres y mujeres cuando la mujer de pie aprendí a mear de pie

Voz 8 45:22 pues eh

Voz 18 45:24 todo muy normal no estuviese el Mini Berisha yo auto exigente destructiva pero espera pero sin mancharse como que sin manchar miraba no es Marte

Voz 1704 45:33 el olor a colocarle velocísimo te lo juro

Voz 1378 45:38 hemos recursos fuera tan que tú

Voz 1704 45:41 no es que se te ha caído el caso malas no puede no se puede hacer radio eso para la radio es un drama absoluto pero lo que estaba guapa siendo siendo Nani

Voz 8 45:56 yo apostaría que llevas el liguero también bueno pues nada vale

Voz 18 46:03 por dónde iba todo es bueno este es un grupo que entrar este grupo grupos auto exigente constructivos se está está formado por gente ilustre como Britney Spears Pedro

Voz 8 46:11 Sánchez yo misma

Voz 18 46:14 soy fijado que entre Pedro Sánchez y Britney Spears hay una historia paralela increíbles correcto para que no lo cuente le Flix lo que pasa es que brindis siempre ganará

Voz 8 46:22 porque al a a Pedro Sánchez no le vimos tocar fondo claro le falta esto o me la foto Pablo por favor ahora allí aquí allí delante iba la describe paga no

Voz 23 46:32 el cabello para nuestros oyentes que deja graciosa maravillosa fotografía de Britney Spears pegando a los periodistas con el paraguas pues con la cara de Pedro Sánchez

Voz 1378 46:41 te digo una cosa bueno encaja bastante bien lo ha hecho muy bien Artur

Voz 6 46:45 sí sí sí tenemos un diseñador gráfico haciendo montajes J baratos de

Voz 1704 46:50 a qué tal estaba pegando a como a votantes de Vox bueno pues

Voz 18 46:54 a esta gente que ha tenido historias tristes encima de las que me incluyo yo no puedo contar pero también tengo la mía nos levantamos

Voz 1378 47:01 es que no

Voz 18 47:03 la de perdidamente en plan Ave Fénix de toda esta mediocridad que nos rodea no va a poder con nosotros

Voz 1704 47:09 todo esto cuando empezó es que

Voz 1378 47:12 siempre que viene Nani Mi cabeza e intenta entender diez cosas a la vez al has metido

Voz 4 47:17 en el mismo grupo chica de robo que está detrás tiene las caras de está todo el rato como diciendo qué cojones está la cámara

Voz 18 47:26 viendo lo que estoy contando es importante

Voz 4 47:29 aquí he pillado retazos

Voz 1378 47:31 te digo lo que yo he entendido entendido que

Voz 1704 47:34 es dudando si se más zonas una

Voz 1378 47:38 yo he entendido que seguís vidas paralelas Britney Spears Pedro Sánchez y tú os aviso hundido y siempre sobrevive vicios levantado no pero levanta pero exigente destructiva es destructiva

Voz 18 47:51 de no es autor de destructiva sino nunca se hubiera levantado cuando empezó este síntomas está haciendo los institutos porque claro nosotros vivimos con una gentuza a los institutos que tela que está viendo personas que sacan un cinco raspado sale gran claro el sargento y lo celebran

Voz 8 48:08 la gente y luego encima de casco

Voz 18 48:11 bueno es que cada tu crece diciendo yo no me puedo ser no puedo parecerme a esto ni de coña claro esa gente admira

Voz 1378 48:20 pero no no entiendo que te está pasando te has metido algo te has metido lo que tiene que la oreja un calor

Voz 1704 48:28 no te vas a desnudar Nani no suele durar dejando que cuente esto se llegaremos

Voz 18 48:36 pero es estaba con gente pues eso que es alegra porque sacan un cinco gente que son los líderes de la clase y no son capaces de memorizar la tabla de cinco sea unas cosas que luego dice luego tienes a Isabel Díaz Ayuso y tendrá agotado aquí veinte cómo ha podido pasar claro claro es que todo empieza ahí entonces yo no sé si ves a los mediocres estará el punto que mejor a la gente una cosa es no llega por capacidad y otra cosa es

Voz 1378 49:01 tú crees que Ayuso si tiene capacidad pues mira así sólo quería saber ante

Voz 1704 49:08 y luego lo que más molesta esto es viable

Voz 24 49:11 es que sus límites dio la perplejidad absoluta e digo venga que tire

Voz 1704 49:17 no esto

Voz 24 49:20 con la primera vez que besa Ignatius que no vas recto que pasan todos los días con una cada día

Voz 1378 49:24 sí abate entonces entonces me perdí a los grandes doy vale

Voz 18 49:33 me he pedido perdón esta moneda esta gente que es lo peor de todo es que han convertido los líderes de la clase hay gente liderando los institutos

Voz 8 49:42 los que no se lo merecen que no puede ser

Voz 18 49:46 entonces de aquí es de donde hizo un momento

Voz 8 49:48 si es que a lo mejor la gente se cree que tiene que elegir entre estudiar y ser el malo te diera a clase no para eso como buena católica no nuestro eh

Voz 1704 49:59 el provocan la Cope ya lo habéis visto la pizza de paella pues esto es parecido bueno

Voz 18 50:06 pues entonces yo como buena persona integrante de una sociedad católica dicho que falta aquí una patrono pero yo propio llamarlo matrona porque patrona

Voz 7 50:15 claro

Voz 8 50:16 cuando suena patrón patronal tú

Voz 18 50:19 entre ellos se irá matrona de los embriones Fakhet entonces como buena matrona M hecho unos restos

Voz 1378 50:25 pero

Voz 18 50:27 Liga vamos

Voz 1704 50:29 traído porque vamos a ver

Voz 18 50:31 tienes que soy una matronas pero luego llevo las cosas la clase pues Einstein igualmente tienes una petaca para beber sabes cómo que no tienes que renunciar a El Cigala

Voz 4 50:39 no es una mezcla mezclas son los dos puntos

Voz 18 50:42 el de que no pasa nada o sea yo quiero vivir en un mundo en el que esto que es mi tarjeta de la Biblioteca Nacional te sirva igual para la fiesta que va a estudiar para que para que no haya un leal te paras Two Leante que no todo el mundo tiene tarjeta de la Biblioteca Nacional de descartado

Voz 1704 51:00 en la en la que vamos a pensar Caine la oreja pero bueno la cuestión es que yo entonces mete unos rezos

Voz 18 51:10 bueno yo creo que el padre tiene capa olla

Voz 6 51:13 no

Voz 18 51:15 vale me echo unos rezos entonces me voy a poner de este perfil lo bien todo el rato se perfila eh

Voz 1378 51:23 no se sobaco no pasa nada

Voz 18 51:25 pues así es yo voy a poner de pie y esto es importante yo voy a decir lo siente

Voz 8 51:31 ponte más

Voz 18 51:33 para el público