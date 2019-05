La peor venta de la historia

Voz 1

lo peor de hacer una mala venta es cuando no tienes ni la más ligera idea del valor de lo que estás vendiendo pongamos el caso que te encuentras con un cuadro en caso de tu abuela lo vendes súper satisfecho por siete euros y luego ves en los periódicos que era un cuadro perdido de Goya pero hay algo incluso peor que eso vender mal algo sin ni siquiera ser consciente de estar efectuando una venta y me diréis cómo puede ser eso pues siendo un europeo del siglo XVII tenías muchísimas ocasiones de hacer negocios bueno negocios estafas de este tipo uno de los ejemplos más notorios es el que nos ocupa hoy una venta entre comillas que tuvo lugar el siete de mayo de mil seiscientos veintiséis pero con sólo una de las dos partes siendo consciente de lo que estaba haciendo el comprador era un tal y terminó muy actuaba en nombre de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales ir supuestos vendedores os estáis imaginando eran unos nativos americanos según la única crónica que tenemos de los hechos que sopresa es la de los europeos minuto los convenció para que le vendieran la isla de Manhattan según la leyenda a cambio les dio cuentas de cristal por valor de unos sesenta Gill de Monet la moneda holandesa de la época vamos que es sencillamente les cambió gran parte de lo que es ahora Nueva York porque las canicas el detalle es que los nativos americanos no entendían que la tierra fuese propiedad de nadie probablemente creían que sí señor les estaba dando esos cristales como muestra de buena voluntad de amistad claro nada más lejos de la verdad ese día se escribió una etapa más en la destrucción de la cultura autóctona americana y la apropiación por parte de los ocho de la apropiación por parte de los Europeos de unas tierras que hasta ese momento no habían sido de nadie