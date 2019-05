"Con la Superliga se cargan el fútbol"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:08 antes de que llegue Raúl Ruiz tiempo para charlar con

Voz 1375 00:11 los comentaristas de el sanedrín de los lunes que están ya por ahí hola Kiko Narváez hola qué pasa Carreño hola Santi Cañizares buenas noches está por ahí Álvaro Benito el Álvaro buenas noches también Gustavito López hola Manu qué tal

Voz 0749 00:26 buenas noches viene usted de una no sé si esto

Voz 1375 00:29 bueno ya te has levantado en el postre estamos en una cena solidaria benéfica no

Voz 0749 00:33 sí sí estamos todavía hay bastante alguna cosa de una cena benéfica con la Fundación in que se bueno recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil las condiciones que puedan tener las propia Fanny familia cuando bueno están en este ha mientras enfermera entonces bueno me todo mucha CAI

Voz 1375 00:55 estamos haciendo una un aura de bien para que bien pues todo lo que se pueda ayudar en ese tema más todavía y antes de entrar en asuntos que os quiero preguntar me pide paso Santi Ortega para contarnos qué ha pasado en una de las casetas de la Feria de Abril porque ha habido una enganchada importante

Voz 3 01:13 trece Del Nido José María del Nido expresidentes

Voz 1375 01:16 el Sevilla Monchi el director deportivo de la semana

Voz 1266 01:19 no coincidió en La Noria mano

Voz 1375 01:21 a la montaña rusa es Santi Ortega que les ha pasado a Monchi a delito muy buenas en las montañas rusas le hubiera sido

Voz 4 01:28 el Icon Roquillos llegando a hablar

Voz 5 01:31 lo que ha pasado esto fue anoche a última hora de la noche en una de las muchas que ahí la feria en este caso de la que es socio

Voz 6 01:40 yo Monchi y otros muchos más miembro de la caseta apareció como invitada José María del Nido me cuentan que el primer encuentro entre ellos es cordial saludo Monchi le saludas al bajar un abrazo en fin conversa hice separan en el en el reencuentro el de después de esa conversación hay dos personas un detenido y otra persona que están hablando de fútbol del Sevilla en concreto ir Monchi eh entra a comenta la nueva hija Sevilla ahora darle un poco de vamos a la extrema

Voz 7 02:11 si Del Nido cuenta que que

Voz 6 02:14 estuvo muy duro muy desagradable con Moncho un par de comentarios de ataques directo que al tercero de ello con alguna palabra malsonante Monchi no

Voz 1375 02:21 feo según me cuentan a mí fue bastante feo el ido bastante feo bastante fe

Voz 6 02:26 sí entró un poco más en en el a buscar el contacto físico dicen que la persona que tuvo que meterse en medio para que no fuera la cosa más la más serio fue un ex futbolista del Betis David Rivas ahora representante agente de futbolistas que que roza los dos metros béticos

Voz 1375 02:42 cuando sevillistas bueno una cosa Bonnín

Voz 6 02:45 pero está claro que esto es una cuestión de ese encuentro de Madeleine y Monchi porque Monchi ha vuelto al Sevilla donde quiere volver del nido y lo ha hecho con Pepe Castro enemigos acérrimos del Nilo

Voz 8 02:57 pues nada Santi que haya paz hombre que estamos en la Feria de abrir la caseta lo que sí te digo que el más en la feria no no tiene pinta tiene pinta que no tiene un abrazo Santi adiós buenas noches a todos el nido que al que le fue muy bien el Sevilla con él no no acepta no entiende no no no

Voz 1266 03:12 acaba de aceptar que con Pepe Castro también están yendo bien las cosas y con Del Nido fue todo bien pues si general fue bien hasta que le me pasó lo que pasó con Pepe Castro pues también está yendo bien pero bueno vais a ver que sean Monchi así como a mí no me eché también se oyen ya pero no lo mejor dicho oye si queremos atendamos con Monchi en cualquier con no sé qué Monchi también apetecibles digo que es un comodín claro por eso sí

Voz 1964 03:37 puede ser que se enfade con Monchi que es un profesional que en oferta el Sevilla en un momento no te deja la Roma Iñaki que te has ido con Pepe Castro nominado al Sevilla al Senado

Voz 1375 03:48 el fútbol que el Sevilla no a mí de Pepe Castro ni de hollín iban mentes el problema con mucho

Voz 1964 03:53 lo que se que es que se quieren que se creen con el

Voz 1375 03:57 ahí es donde voy con claro claro que efectivamente se cree que el club es suyo Monchi es patrimonio es muy bueno

Voz 7 04:04 y ahora os pregunto por la Liga pero

Voz 1501 04:06 sí sí sí

Voz 1375 04:08 anoche tuvimos un debate bastante calentito que no se encendió aquí como pocos domingos

Voz 4 04:14 hablando de anoche no pero pero pero

Voz 1375 04:18 aquí en la mesa los que estaba por teléfono y los que estaban fuera en el control casi tuve que llamar a seguridad porque algunos nos posiciona vamos a favor de la Superliga europea y otro se posiciona Juan incluso me estaba en una peineta a uno y otro se posicionaron en contra de la Superliga europea están preparando Madrid Barça Atlético Valencia y ahora nos cuenta Mari lo que ha pasado hoy pero vosotros que habéis jugado en el Valencia en el Atlético en grandes equipos en el Madrid en el Celta como veríais lo de una Superliga europea con los grandes saliéndose de las ligas nacionales os mola la idea o no

Voz 9 04:56 a mí personalmente no ninguna

Voz 0749 05:00 sí es claro que no no me gusta en absoluto creo que potencia mucho más a los a los grandes equipos creo que los hace mucho más fuerte en ese sentido me económicamente también paraísos es mucho más importante y debilita mucho más a a los equipos pequeños y creo que aparte como así es una Liga de esa Liga europea o de la Champions no europeo como Shame on como se quiera llamar hay cuantos inscrito ciento y pico creo entender que hay ciento y pico de de equipo

Voz 1375 05:30 porque sería una cosa de dieciséis dieciocho

Voz 0749 05:32 peor todavía cerrado con nadie más que los que ponen

Voz 1375 05:35 hasta ahí ya acabó

Voz 0749 05:36 pues a mi me parece que ese cargo en el crudo en ese sentido se ahora suba a mí personalmente no me gustaría porque los equipo más pequeños lo debilita muchísimo y compiten porque por algo distinto a lo que pueda llegar a ser lodos los grandes equipos Si creo que virtud a todo lo que es la competividad y futbolístico

Voz 1266 05:57 yo dependiendo seguramente si te sienta con Miguel Ángel Florentino alguno eso Manu dirán y te convencerá si te sientas con un aficionado yo también que jugó en el Cádiz Club de Fútbol es muy importante que al al el Fútbol Club Barcelona sobretodo en el tema también de las categorías inferiores de la cantera de poder tener la posibilidad de enfrentarte

Voz 10 06:15 a esto se equipo

Voz 1266 06:18 no yo creo que que de cara lo que es el futuro de la ilusión que que maneja los equipos teóricamente más débil a la hora de repartición es de ir creciendo de poder potenciar la ciudad deportiva es diferente tener una Liga Madrid Atlético Barça y compañía a tener otro otro equipo no es la la gran diferencia es que queremos potenciar también el fútbol base y la ilusión de los chavales yo creo que a mí realmente no yo soy de de la partida es ahora que de cara al futuro no tengamos no vamos a tener que acostumbrar a la pasta de equipo grande que que quieran pero se pierde un poco para mí lo que es la esencia yo estoy encantado de que ciudad de con presupuesto y con menos pasta pueden veda puedan ver a lo el equipo grande ya lo ya los grandes futbolistas después que la Champion tal como está yo la disfruto muchísimo con el tema de la liguilla

Voz 1375 07:04 a los cuatro yo yo no la de verdad tú has tampoco pero ya llevamos dos De2 alguien pedía la palabra para que no se quien abonado

Voz 9 07:12 Cañete por lo Álvaro

Voz 4 07:14 yo yo yo no nos llaman pues nada pues oye de fondo mientras hablaba yo no si te era raro el era raro oye voces en rato te acá

Voz 1964 07:28 hasta ese día convertir al fútbol como el baloncesto pues una NBA del que está dentro de la NBA que pues es un jugador top y el que no pues aspira siempre a jugar en la NBA yo por entender que hubiera una Superliga europea siempre y cuando hubiera ascensos y descensos donde no para llegar ahí pues es decir los mejores equipos de cada país cada año tuvieran la posibilidad de entrar en esa élite pero si fuera estilo franquicias absolutamente cerrado todo

Voz 6 07:56 pues visto

Voz 1964 07:56 obviamente ya se va a desvirtuar mucho el campeonato nacional de cada país como para que encima uno piense que se quede fuera porque no va a poder entrar todos y que el que se quede equipos fuertes como Bilbao Sevilla Valencia al que se quede fuera ya nunca más pueda entrar ahí no como diciendo bueno eso esa élite del fútbol ya nunca más la voy a tocar entonces yo lo veo muy complicado aunque el dinero es el que lo mueve todo y esos son los que tienen el dinero y los que tienen el poder por lo tanto no descarto que eso vaya a suceder a pesar de que no estamos convencido de la idea

Voz 11 08:29 a ver si Álvaro yo no yo no lo termina de ver más o ya te lo dije ayer en el pleno los cuatro macho en el Carrusel no lo termina de ver pero yo creo que va a ser inevitable mucho me temo que va a ser inevitable Se va a perder se va a perder mucho de parte del encanto del fútbol de romanticismo del fútbol yo creo que vamos a ver cómo afecta a las aficiones a la afición del fútbol española en general de cualquier país cuando sus equipos se vayan a jugar una Superliga europea pero mucho me temo que va a ser inevitable y que seguramente dentro de veinte años pues habrá gente o estaremos nosotros haciendo este mismo Sanedrín no voy a sabes yo creo que es acordáis antes cuando cuando sólo se jugaba la Liga doméstica

Voz 1375 09:14 sí digo al Madrid Huesca y el Barça iba a a Valladolid si es verdad que yo sepa aquello pasaba sí sí sí

Voz 1266 09:21 es edad Alvarito que los chavales de las categorías inferiores otro de eso equipo cuando ven calentar no y la ilusión que que te que te da ver a eso futbolista también es una inyección de moral a la hora de de eso sueño ir ese esfuerzo hoy de no limitar a lo mejor la ilusión de de esos chavales me cuando se compiten con los toros

Voz 1964 09:40 sí Kiko yo que vamos a ver es a lo mejor en España que van a entrar dos equipos

Voz 1375 09:44 pues bien cuatro Barça Madrid Atlético y Valencia

Voz 1964 09:47 bueno y entonces cuatro de Italia Juve Inter

Voz 1375 09:49 Milan y Roma dos de Alemania Bayern y Dortmund uno de Francia no dos de Francia pese y Lyon

Voz 1964 09:54 el seis de Inglaterra los dos Manchester Chelsea y el Arsenal el Tottenham y el de dieciséis dieciocho cuando seremos

Voz 1375 10:03 el Liverpool

Voz 1964 10:04 en cuanto queremos hacer dieciocho diecinueve ocho entonces por ejemplo Athletic Bilbao y el Sevilla que tienen opciones al en algún momento que ya están en el grupo de los que están organizando esto ya nunca más no ya nunca más podrían optar a esa a esa la Liga hay tendrían que pelear entre ellos por ejemplo Valencia te dirá que extraordinario para ellos pues el Atlético podría estar ahí metidos ya para siempre claro y obviamente van a recaudar muchísimo más dinero en muchísimo más a ascender de yo estoy a favor

Voz 1375 10:30 no sé quién lo ha dicho de los cuatro pero a mí me gustaría que hubiera esto

Voz 1964 10:33 el Sevilla ya nunca más va a hablar del jugar ahí el Athletic nunca más y el equipo revelación cada año que hay en España como esta que el Getafe nunca más entonces

Voz 1375 10:42 sería todos los años todas las jornadas Liverpool Manchester o la pasta

Voz 1266 10:47 final va termina lo que genera y las televisiones y todo terminará bien

Voz 1501 10:52 el tiempo dirá Mario antes de que les pregunte por la Liga que ha pasado pasar mañana porque te vas está con la mosca detrás de la oreja cómo está todo el mundo con esto sobre todo lo que va a pasar mañana les ha reunido para que mañana en una reunión contarles o eso dijo desde la Liga las me tiras que se cuentan alrededor de la la reformulación a partir de dos mil veinticuatro que la Asociación de clubes europeos la UEFA Champions League e proponen una serie de cambios en la competición con algunos cambios incluso en las últimas a los últimos jornadas en semifinales por ejemplo de de hacerlo los sábados bueno ese tipo de cambios que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú has preguntado ahora a los cuatro minutos salen no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra pero es verdad que ha querido reunir esa todos me decía Antón que que se podría tratar de la clase media alta incluso bueno de de la clase media European la verdad es que están invitados todos creen alega que van a hacer casi pleno de hecho filmaciones que tienen les hacen pensar que mañana en la reunión a ciento noventa clubes representados ciento doscientos prácticamente está invitada también la UEFA la FIFA para que estén allí oyentes para que sepa lo que van a hablar allí es eso contarles este formato que están planteando está lleno de mentiras este formato va debilitarse

Voz 1375 12:02 ligas Coco este formato va a debilitar a sus clubes de los suyos es normal evidentemente eh

Voz 1501 12:09 el objetivo de verdad de temas de mañana de la reunión que tiene mañana es que aquellos salga a una rueda de prensa a las cuatro de la tarde un comunicado en el que aúne a todos los clubes que pueda de nuestro ponemos a nosotros ponemos a estos cambios y el Barça ahí esto van a decir pues me parece bien que también también si es

Voz 1375 12:25 la verdad es que mañana voy a montar una Liga excesivamente exigente tiene absolutamente nada que ver por eso yo creo se está mezclando un formato con otro lo decíamos ayer

Voz 1501 12:32 ya hay gente que tampoco confundir al ya te digo que lo de mañana es posible que sea un apoyo unánime pero sí mayoritario temas que hay clubes alemanes italianos ingleses Fran ceses por supuesto españoles ya visto algunos presidente de esta noche en el hotel Eurostar que que estaban invitados como por ejemplo Carlos Suárez o Quico Catalán que estaban hablando justo llegaban Valladolid y Levante están cometido invitados todos algunos manda el representante y otros no pero lo que intenta frenar Tebas ese esa reforma que entraría partidos mil veinticuatro lo que es yo creo imparable esa es la Superliga al margen de la isla te lo hemos contado

Voz 1375 13:03 siempre que son un matiz mapa dentro

Voz 1501 13:06 si los ex futbolista es que al final si echas cuentas de los que han ganado los últimos años son siempre los mismos en España

Voz 1964 13:13 en Alemania sí pero mira del Italia el el problema que es que hay muchos equipos que sueñan o tienen como objetivo entrar en Champions y eso les hace crecer de estatus

Voz 1375 13:21 no es una santa es que pues eso es siempre ganan los mismos

Voz 1964 13:24 muy bien eso es evidente pero ese estímulo no lo van a tener yo no pienso en los grandes que obviamente grandes Sony grandes eran siempre yo pienso en los estímulos que tiene nada mismo equipos pues que están peleando el entrar en Champions para cubrir su presupuesto para ascender financiera hay deportivamente de categoría

Voz 12 13:43 y eso si no existe una ley o un o un sistema de ascensos descensos va a limitar mucho la competencia o el Sevilla va a decir pero vamos a ver

Voz 1964 13:54 no voy a poder estar jugando con los grandes equipos de Europa pues yo he sido campeón del de la Europa elige a un tiempo no

Voz 1266 14:00 la repartición no será menor es que si no están estos equipos yo digo por ejemplo

Voz 13 14:05 lo leí para la sonda hayan cualquiera negro tú crees que los derechos de la Liga y los cuatro grandes valen lo mismo

Voz 1266 14:11 yo voy con el tema de la pasta la horas de generando que año tras año va subiendo puedes tener la posibilidad de hacer pues grandes la ciudad deporte y la verdad es que lleva mucho

Voz 1964 14:21 en televisión y que has manejan algún momento tablas fija un poco las audiencias quiénes son los equipos que más audiencia aclaran es que en muchas jornadas si tú quitas a los cuatro grandes ni entre los otros partidos Bowman la que suma un solo partido todos los todos sumando toda esa es la realidad Rahola Twitter bola la Superliga europea a mí no

Voz 4 14:40 no no si estás pleno estoy de acuerdo con Rajoy está bien eso están no ha quedado claro Raúl a ver si va a ser como Javi Blanco le pregunta si está el Numancia seis a saber el Benidorm

Voz 1806 15:01 las consignas del donde ha jugado sí saludó saludó no es verdad no porque estoy escuchando la maravilloso que habláis de verdad sois unos tíos que tenéis un léxico hinchado

Voz 1375 15:12 ligero con el torneo

Voz 1964 15:14 estos son tienen una bibliografía todo ello gallo

Voz 1375 15:17 ella actuaremos ponía face con el Numancia tampoco con el Numancia se porque ojo Numancia son palabras mayores familias numantina situarnos contempla es si asistimos al romano para tocar el ante la pastilla vedados a la penúltima jornada chavales ya hay cinco equipos para una plaza para que está en el Celta y el Villarreal todavía que ya hemos creído hace unos días que esto ya van arriba pero van a estar hasta la última jornada el Celta Villarreal

Voz 0749 15:47 pues sí sí parecía que el resultado que había obtenido una dependiendo del uno resultó iba a estar mucho más tranquilos pero bueno al ganar el el Valladolid creo que aprieta mucho más esa esa última posición para para descender creo que el Celta de lo que se está viendo en los último partido para salir adelante sobre todo por por el calendario que tiene lo mismo les sucede al al Villarreal sobre todo pues las sensaciones que transmite una sensación de mejoría una sensación volviendo a su líder natural como ya está mucho mejor defensivamente también son muchos errores lo ha demostrado en los últimos encuentro donde viene ganando donde viene encajando pocos goles en los últimos partidos la portería la mantuvo a cero y eso es una muy buena noticia el Valladolid también creo que está haciendo buenos partidos frente al Atlético de Madrid no mereció perder sino perritos fueron la jugada no extraña que veíamos anteriormente yo creo que es el que peor veo que venía de arriba hacia abajo y eso también cuenta en estos últimos momentos ese Girona por eso está ahora mismo el descenso por eso no se encuentra con las sensaciones positiva que tenía ya hace dos tres o cuatro meses y ahora lo veo de de todos los equipos están abajo para mí el que peor sensación de trasmiten

Voz 1964 17:00 esta semana fíjate que juega contra el Levante Ésa es el partido

Voz 1375 17:05 claro que sí que eso lo vemos ahora

Voz 1964 17:07 Bush y estamos acuerdo contigo pero se dieron relegan al Levante por delante bailarina se pone por delante

Voz 4 17:14 sí sí sí pero es el último partido Quico Barranco quedar bien de la afición

Voz 0749 17:21 de hecho me guió muchas veces hito fuimos utilizan las sensaciones cuando venir de abajo hacia arriba el Valladolid siempre estuvo ahí abajo en los últimos en los últimos meses y parece que ahora está levantando jugar está jugando bien transmite buenas sensaciones como equipo lo mismo le pasa al Celta ni habla

Voz 1375 17:38 sí es verdad que el Girona estamos atascado

Voz 1266 17:42 cualquiera sabe Gus entre los tres porque Villarreal y Celta con cualquier puntito porque no van a poder puntuar Levante Girona si pierde uno de los dos

Voz 14 17:51 el problema es que el Levante el Levante juega en Girona y obviamente

Voz 1964 17:55 tiene ahí una una bala de cañón porque claro si no se deja perder por el Girona pues se lo mantiene a distancia pero luego recibe al Atlético de Madrid y hombre pues recibió Atlético Madrid el último partido de Liga Nos lo mejor valor lo que te apetece no

Voz 1266 18:09 muchas veces el Atlético de Madrid recibe al Cholo claro dijo el Cholo

Voz 1375 18:15 a eso cordial

Voz 1266 18:17 el español pero a ver ahora también con el Sevilla al Atlético de Madrid pero entre yo creo que entre esos Trey lo hemos venido comentando se retrataba con lo del Celta y el Villarreal que con cualquier victoria ahora creo que el Villarreal jugaba contra ley que ella tiene todo el pescado vendido allí en su casa yo no sé equipo rojiblanco

Voz 0749 18:36 si recibe al Rayo

Voz 1266 18:38 por eso digo yo entre Girona y Levante es el partido y Real Valladolid no me terminaría de de mojar porque en dos partido cualquier jugada aislada cualquier mal

Voz 1375 18:46 no no no yo

Voz 1266 18:49 real sí que lo estado curioso que tiene que hacer

Voz 1375 18:51 eh

Voz 9 18:53 tiene alguna Alcañiz

Voz 1375 18:55 vale que lo que lo curioso es que

Voz 11 18:58 sí todos dependen de sí mismo porque exceptuando Girona que aunque gane si Valladolid también saca el partido pues me tendría muchas opciones también de de poderse liberar en la última jornada

Voz 1375 19:08 pero es que iban con el Valencia nosotros vaya claro

Voz 1266 19:10 es el Girona va a Vitoria Alavés y ella también

Voz 11 19:13 sí pero es que hay mucho y había mucho enfrentamiento directo porque ese ese enfrentamiento Valladolid Rayo pues ya no tiene el dramatismo que que podía haber tenido pero como el Girona saque la victoria contra el Levante con sólo apretar muchísimo

Voz 1964 19:28 es tremendo tremendo para el partido de Girona mira viajan cinco autobuses de Vigo trece Villarreal

Voz 4 19:34 en el otro día en Valladolid con el doce de ese partido sí que tuvo que no caben todos al pintor oye Levante sería bueno no sé lo que lo que hablamos

Voz 1806 19:51 no el Girona a la cabeza fíjate han pasado muchos años pero lo que ha cambiado el fútbol allí y yo me Juve un descenso con el Girona

Voz 15 19:59 en el año

Voz 1806 20:01 el centro noventa y tres años después de que ganara después dejando así las Olimpiadas ganasteis la son piedras kikos e irá el último partido de Liga también teníamos que ganar sino descendía hemos allí en Montilivi ganamos uno cero y lo sé porque lo han recordado lo están recordando allí

Voz 15 20:19 sí en la prensa bien a recordar

Voz 1375 20:22 pues mira me dice me dice Toni hay López que efectivamente no se lo he dicho de los otros que están todos los cinco dependen de sí mismo incluido Girona los cinco dependen de sí

Voz 1964 20:31 hemos

Voz 11 20:32 imagínate la increíble eso

Voz 1375 20:34 sí fue el Villarreal el último partidito viene aquí a Madrid dominando al Coliseum contra el Getafe Barcelona la Champions League entre medias nos iba a decir a la Champions no ojo porque Antelo que llega a la Super Liga Europea esa no vale lo tiene mal

Voz 1964 20:50 muy complicado

Voz 1375 20:51 sí porque mira yo esa el Valencia no

Voz 1964 20:54 no porque porque les vamos a ver el Valencia obviamente todo pasa por ganar sus dos partidos que que les queda el último en Valladolid que uno es en Valladolid

Voz 1375 21:02 cuando de la vida por eso también va a gente de Valencia podéis sí

Voz 1964 21:04 de esta semana sacaban al final va a medias por ella

Voz 1375 21:08 al lado estamos mejor en la bota

Voz 1964 21:11 el Valencia es probable que le gane al Alavés y es probable que pueda ganar en Valladolid sobre todo si el Valladolid no se juega nada es probable claro si eso sucede el Getafe no solamente tendría teóricamente no vamos a poner que el patio Villarreal sencillo que el partido de de Barcelona es decir tendría que ganar al Villarreal pero que si estamos hablando de una hipotética posibilidad de que el Villarreal también este salvado como el Valladolid etc bueno pues es posible pero es que no va a tener que pactar en Barcelona como mínimo que sucede el Barça obviamente no va a poner alineación el domingo que puso en Huesca es el cambios en Vigo no por nada primero es el Camp Nou evidentemente algo de respeto más lettre nombre todos los entrenadores Normando Salman Khan no que cuando van fuera segundo el Barcelona después de mañana que jugaba en el Liverpool no tiene por qué reservar a nadie ya tiene cinco días de de

Voz 16 22:03 caso de de ya está

Voz 1964 22:05 día veintiséis no vuelve a comprado vendrán cansados sí pero es de cinco días tiene cinco días esa jugar el martes miércoles jueves viernes sábado yo creo que reservaba reservas si puede reservar algo

Voz 0749 22:16 el Barça no fue algo algo pues

Voz 1964 22:19 de reservar pero no espera una alineación

Voz 13 22:21 lo del otro día no pero Messi no va a mí a ojo ojo ya veremos al equipo titular en Liga Kutxa no financiar ya veremos a ver también es verdad amenazan con el G

Voz 4 22:34 hace que también va con ella al ataque el Getafe también va con el Levante también para supletoria Villarreal Salvador claro

Voz 1266 22:47 también el

Voz 0749 22:50 saben mirad que pasase a la final de la Champions y tenencia de la vuelta de la esquina la final de la red no

Voz 1375 22:56 me voy si no

Voz 1266 22:59 a una persona

Voz 1375 23:01 no somos así charlamos

Voz 1266 23:04 voy escucha que me vaya a abrir los ojos voy a hacer una apuesta para ganar dinero va quién va a pagar por él

Voz 4 23:13 por los Lakers

Voz 1964 23:15 lo quite Gustavo ciento yeso en el partido se comenta o sea el Getafe ofreció el campo el primero que eleva bufanda cada jugador del Barça va diciendo mira una cosa que está jugando mucho peor tú sabes hoy en día no se pueden dar patadas hoy en día no como antes que tú le metió una patada uno y tarjeta ya está hoy tenía te expulsan se monta un lío que no vea hoy hay que andarse con mucho cuidado y tú sabes como yo que si juega ese partido Messi sin gas Suárez si juega solamente con su presencia ya tengo problema tengo un problema grave que no va a ser

Voz 1375 23:47 no lo oigo nunca se sabe no

Voz 1266 23:50 dice

Voz 0749 23:50 no va a ser el equipo que sacó en Vigo seguramente

Voz 1375 23:54 seguramente ha contado con esta mitad

Voz 0749 23:56 sí hay cuatro cinco que no tenga una Juan en tema de Messi el tema el tema de los jueces

Voz 1806 24:03 qué puede ser Gus esos jugadores tienen que jugar tan por una bueno puede una fecha más pero te hace más fuerte

Voz 0749 24:11 porque Santi porque está muy pegado al Liverpool vive un esfuerzo por ahí del Liverpool

Voz 1964 24:16 podría muy pegado de vida cinco días Javier que tiene la cinco el otro

Voz 1375 24:21 hola tira la descubrió a Dios te pregunto por lo de mañana

Voz 1 26:34 con Manu Carreño

Voz 4 26:38 no os vamos con Raúl Ruiz que viene ya con un tema como siempre en el derbi palmero con el derbi y me dijo no te lo cual me ha dicho que no está nunca en la isla de La Palma La Isla de La Palma del Río con toda la Palma del Condado también podría si también podría intentaban

Voz 1964 26:56 Antonio Flores de Laila de Palop bonita

Voz 4 26:59 verdad es tan buena gustaba más más es como que te gusta esto

Voz 1375 27:08 no sé si se puede pero no estaba preparando

Voz 1964 27:11 Álvaro

Voz 11 27:14 este verano vamos a salir de gira

Voz 4 27:16 no sabía que había algo por ahí cocinados observo estaba preparado para alojar la Copa tu habla con el pelito quiso tienes tu Ohrid de corista de organizador de eventos deseado para lo

Voz 1375 27:31 lo por ahí yo si queréis hago de chófer de que tira el freno de mano siempre bien que tú vas muy rápido Larguero Intur ves lo sabe y gira este verano joder que bueno sería buenísimo cara a Isaías aquí con desempolvado la guitarra o no lo has llegado a guardarla

Voz 4 27:50 no

Voz 11 27:50 no no no no no aguardar yo todos los días tengo aquí un pequeño estudio en casa Hay todos los días dedica un rato a tengo más proyectos musicales igual que siempre me gusta echar un rato te tienes que poner algún anticipo un día estos eh

Voz 4 28:04 pues estoy grabando un proyecto proyecto eso antes que acabe la temporada lo tendré listo para junio sala junio vale venga concita un barítono

Voz 1964 28:16 vas a Galicia en Galicia

Voz 4 28:18 el tema tiene ganar debe pasar

Voz 1375 28:23 tú has pero Gustavo o no

Voz 0749 28:27 eso sí me pide Álvaro voy porque así me dejas salir un rato mi mujer

Voz 1375 28:32 me encantaría me gusta la culpa a mí sí

Voz 11 28:38 a ver si yo yo yo

Voz 0749 28:41 la culpan soltero

Voz 4 28:43 era una botella también yo dando con un te den una cosa esta gira arrasa en España

Voz 1375 28:55 antes creo no es perfecta luego voy contigo Alvarito como decías como la banda sonora del Depor pero esto empieza como una broma pero creo yo que nosotros así empezaron los roles un rebote de Álvaro oye eso cómo de mañana está hecho no vamos a engañar

Voz 11 29:19 yo es que no sé si el Liverpool va a terminar de creer después de todo lo que pasó a nivel técnico en el partido de ida más Sala sí mira tres trabaja de Salah decir mina creo que hoy van Van Dyck tampoco ha entrenado no sé si supongo que no tendrá problemas para jugar pero no sé si se lo van a terminar de creer

Voz 1375 29:38 hay que dar una circunstancia es muy muy bonito que te pareces Van Dyck

Voz 1964 29:43 a mí me parece un cañonazo TAC

Voz 1375 29:45 vale mejor central de Europa muchos estáis diciendo no a mí me sorprendió son costosos dinerito no salió sí mismo que sensación de superioridad sobre los males

Voz 1964 29:59 sí

Voz 1375 30:00 qué difícil es superar que no se habla qué tal Leza Piqué Van Dyke de Lis pájaro que un prematuro que parece que tiene

Voz 4 30:08 sí es verdad es verdad va dando Alvarito Gus

Voz 1266 30:12 Tanto Palmada como si fuese el abuelo de todo

Voz 1964 30:15 me hace tan feliz en esta eliminatoria el asedio tomaran libros ya todo vino al Barcelona verdad ya lo último el colmo de los consumos es que sala no pueda jugar mañana ya no pero es que es verdad que te bueno me he pegado un tiro en el pie a Villa pero la cadera y luego Bates toda mi ya mata sí

Voz 4 30:33 para mí ya todo apunta a un Barça

Voz 1375 30:36 Jack la última que os hago os imagináis que creo que alguna vez hablé con y con Kiko también pues no claro os imagináis que sois de John y qué vais a jugar contra el equipo que te ha fichado al final de la Europa contra tu futuro equipo generó problema terrible

Voz 1964 30:50 no pero es pero eso es cero problemas porque eso significa que si le gana me vas a crear dudas iban a necesitar jugadores como yo el año que viene eso es una maravilla

Voz 1375 30:59 estás un gol en la final pasa de menos mano eso les menos meterle

Voz 0749 31:04 Paul ganó la final imagínate que por esas casualidades lesionadas

Voz 1375 31:08 eso eso eso por favor

Voz 0749 31:12 mientras no no vuelves no lo vais bien tras vamos entonces es difícil independientemente eso yo creo que el Ecuador siempre se dentro de lo posible iba a ser muy complicados abstrae yo creo que va a ser complicado para el chaval era manera cojo

Voz 1964 31:27 en difíciles ha pedido no jugar al Ajax que está haciendo una competición maravillosa con mi hable para quitarse el sombrero treinta y tres veces en una final ya sí que no me los creo yo personalmente no me los creo yo creo que el efecto psicológico las finales es fundamental y la experiencia de aquel que está Acosta

Voz 13 31:48 nombrado pasaba lo siento no lo creo lo siento unos han ido convirtiendo a su religión no

Voz 4 31:56 son totalmente jugado en Múnich

Voz 13 31:58 en total me ha jugado sombreros celulitis

Voz 4 32:03 me sería jugar con ello fíjate

Voz 1964 32:06 yo me en una semifinal en un cuarto de final te te digo les doy más opciones saca el Tottenham no le da ninguna

Voz 1375 32:11 bueno vamos a ver porque es que lo uno

Voz 1964 32:13 de los jugadores que está Juanes otros equipos han jugado finales de Champions y es muy importante la experiencia y lo visteis la del año pasado en esa final Real Madrid Liverpool que el Liverpool no parecía no se parecía en nada al libro

Voz 1375 32:25 habrá de competición no parece claro

Voz 13 32:27 claro claro lo viste como la primera contra el Madrid

Voz 1964 32:31 que compitió mal y la segunda invirtió muchísimo mejor

Voz 1375 32:34 bueno no me gustaría jugar a mí con los niñitas y a mí me da miedo que no sabe por dónde va

Voz 1266 32:39 a salir si está bien que una final se te encoge el hombro

Voz 1375 32:43 de acuerdo pero

Voz 1266 32:45 yo también pensaba que los con la Juve

Voz 0749 32:47 pensaba lo mismo

Voz 1266 32:50 tras una nota jugaron te hiciera la primera media hora del partido no estaba jugando es lo que te iba a decir Gustavo

Voz 1964 32:55 te he dicho esto no acertó ni una esta Champions

Voz 0749 32:57 no hay pero por ahí lo kitsch un poco Kiko también

Voz 1375 33:00 sí bueno el día a la final eliminar al Barça

Voz 0749 33:02 he al al Madrid el y no sé si divino bueno está dentro

Voz 1375 33:08 sí una vez que perder nada claro y encima enfrente no hay

Voz 0749 33:12 tipo min no está el Fútbol Club Barcelona con Messi a la cabeza Si pierdo pierdo de la forma que yo he jugado Champions es superado nuestros equipo entonces no tengo nada que pase

Voz 1964 33:22 a mí

Voz 0749 33:24 me da pánico chavalería Luis Aragonés cuando pánico

Voz 1964 33:27 decía Luis Aragonés cuando jugó aquella final contra el Bayern de Múnich y tal y que cual que existe me llamaba mi mujer que si metida de las entradas que cómo vamos el avión que no sé qué que no sé cuantos al final es un despiste tal cuando dunas jugó un partido de ese tipo que cuando llega el momento de jugar eh

Voz 1375 33:44 poquito te encoge la cobrar

Voz 1964 33:47 es que no es un partido de fútbol es el paro seguido de fútbol que conlleva quince días previos muy distintos a los habituales

