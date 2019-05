Álex Padrón: "Desde principios de la semana ya se va notando el ambiente por las calles"

Voz 1 00:00 recta final de El Larguero como cada lunes con las historias que nuestra Raúl Ruiz historias que son no son fáciles de encontrar pero siempre por ahí de que va hoy tu historial pues mira nos vamos a ir hasta hasta las Islas Canarias que tú conoces bien nosotros pero no Palma ultras en la isla Bonita no he estado nunca en La Palma no te lo resumió y tengo que remiendo para ha estado en la Isla de Hierro tampoco mira en El Hierro yo tampoco quiero la hierba en Palma

Voz 1806 00:28 porque la edad de Palma es una isla muy futbolera incluso yo he estado jugando allí contra el Club Deportivo Mensajero pero si esto es una segunda división B pues mira de eso te voy a hablar de esa isla bonito Peña muy bonita de dieciséis mil quinientos habitantes aproximadamente dividida por por el fútbol dividida porque este domingo se va a jugar un derbi el derbi palmero entre el Club Deportivo Mensajero la Sociedad Deportiva tenis K

Voz 2 00:52 que coinciden en Tercera División pero ojo en este derbi eh eh

Voz 1806 00:57 mensajero se juega el poder jugar el play off de ascenso y el tenista en no descender como te digo allí son del tenis que hay otros son del mensajero que se todo es esa pausa que tú conoces de los canarios de tal no sé que desapareciese

Voz 3 01:10 hay noventa minutos desaparece hay Aíto

Voz 1806 01:13 del mundo de transforma de hecho en mil novecientos ochenta y tres ese derbis fue considerado el más caliente de España hubo cuarenta y ocho partidos de sanción tres partidos les cerraron el campo al mensajero en una una multa bueno yo he visto las lo que no me lo he visto las imágenes que lo puedes ver P D de archivo pasó de todo el Comité de Competición lo definió lo definió sí sí a su partido más violento la historia de España es efectivamente afortunadamente los tiempos a cambiar

Voz 3 01:38 no pero sigue el buen rollo hay bueno yo pero la rivalidad Olli pueden

Voz 1 01:42 pasar las dos cosas que unos logró el ascenso y otro se si los dos hombres yo misma

Voz 1806 01:48 sino que los del de los del mensajero estarían encantados de que los del tenis trabajaran viceversa que los del tenis

Voz 1 01:54 jugaran pero pero ya no habría derbi el año que viene claro pero lo bonito que es igual

Voz 4 01:58 no que esta amigos pueden vivir sin el dinero efectivamente íbamos

Voz 1806 02:04 los protagonistas exfutbolistas uno del mensajero del tenista que han jugado varios derbis que son de allí de la Haya de La Palma unos pluma blancas o sea los del tenista el otros de rojillo del mensajero

Voz 3 02:17 está por ahí no al ex Padrón a Luis Padrón que es la

Voz 1806 02:19 Peral el mensajero pasajeros futbolista y también en el cuerpo técnico hasta hace poco

Voz 2 02:25 vale hay memo es David Abrantes que que le llaman Memo

Voz 1806 02:30 del tenis que han máximo goleador europeo fue consigue se logró un año en el tenis que han Tercera División por delante de Eto'o

Voz 3 02:37 no parece que bueno saludamos está por ahí da vida habrán tememos hola muy buenas

Voz 4 02:41 hola buenas noches está también al padrón hola Alex a buenas noches joe vaya partidito eh

Voz 5 02:50 bueno pues puedo que me toca pues un partido que va bastante reñido porque la verdad que desde desde el principio de la de la semana es está no también el ambiente por pues las calles lo que decía antes que claro que ahora el mensajero que estaba con muchas ganas pues hundir como decimos aquí al tenis el rival para para ver en preferente que se que es que se está cruzando un poco más porque somos ahora nosotros donde pero que está muy poquito sufriendo para intentar meternos antes primero entonces claro está la rivalidad que tenemos hay uno se quiere matar al otro

Voz 1806 03:35 un memo así de claro vemos que es el goleador más de un gol le ha metido al al al mensajero

Voz 6 03:43 sí la verdad es que mi año cuando jugaba hace ya un par de añitos pues sí la verdad es que tengo más alegrías que que derrotas no la verdad que se está jugando ya en la calle la gente aquí la familia ha sido otro cuenta que aquí hay muchas familias que unos son del técnica y otro es el mensajero y esta semana ni se habla ni se miran hay iconos que se viene encima el domingo a las doce pues

Voz 4 04:13 tal vez el Betis Sevilla es una broma

Voz 1806 04:15 poco porque al ser más pequeño y más contactos

Voz 7 04:18 claro aquí no te puedes escapar pues las calles chino con la otra

Voz 6 04:26 digo esto hacer por lo que el equipo no sobre todo el técnica que lleva todos metido en puestos de descenso del mensajero lleva todas la Liga primero segundo y ahora están más pendientes de nosotros Jasen mandarnos para va preferente se las ha complicado un poquito el play off sí ya te digo el equipo el técnico ganó el domingo hoy intentaremos ir allí a

Voz 7 04:50 ellos no jueguen con nosotros salvan oye

Voz 8 04:52 que habéis dicho el familias divididas vosotros tenéis a familiares del tenis que hay otro del mensajero

Voz 6 04:58 sí la verdad es que mi madre Mi madre es un hecho hacer mensajero no a mi vida jugando en el baile

Voz 3 05:05 oye y estos días cuando sentado a la mesa comer au a desayunar Graf Amiri estáis hay unos kilómetros de otros se saca el tema del partido o mejor ni tocarlo

Voz 6 05:13 no no ha montado semana vale no no no vemos

Voz 4 05:17 qué me dices dio en serio

Voz 6 05:20 mi hermano peleado esto es una cosa

Voz 4 05:24 bueno eso pueblo

Voz 3 05:27 bueno pero es es tremendo y entonces Alex tenéis claro que sí hay que mandar al al tenista preferente vamos hoy más feliz aunque luego no Swayze no

Voz 5 05:36 a de nosotros una de las cosas que que claro que presume técnica que el el equipo que más años ha estado entonces hay división entonces claro todo tuvimos una mala suerte que a mí me toco también negra seriamente de jugador que tuvimos me baño en Preferente entonces claro siempre son esa esa reveló que uno presume de un hombre y una cata de Segunda B el otro pues presume que descendía preferente y nosotros no yo ganado más más Copa Heliodoro un trofeo provincial de que detuvo entonces en este tira y afloja mientras se quiere cómo se va a intentar un poco equiparar como bien dice pero pero bueno al final lo que pasa es que la rivalidad están se va a cambiar nunca hay claro eso era él la espina que te dan lo mejor posible a ver un día él tiene un año estar el abajo porque se sufre bastante sabe que eso es como lógico que es deseable pero cuando

Voz 4 06:31 está muy bien el rival

Voz 8 06:33 tú también tienes familiares de del tenista por ejemplo tú quieres del mensajero

Voz 5 06:38 si no por la parte de mi familia son todos de desde el mes aeropuerto también tenía Yola la anécdota de de que cuando yo empecé con mi pareja con mi mujer pues la familia toda su familia era de nica manera imagínate cuando llegue la primera extranjero entrando por ahí yo ya me miraron comisión de puñado yo empezábamos a Telecinco fue el medio real ya alguna hacía ahora ya cuando un poquito más confianza alguna puntito asientos decidieron llanto comenta en algo de no se qué pues el mensajero pero esta semana

Voz 9 07:10 sí sí sí es cómo se ríe con el otro hoy

Voz 5 07:14 estoy un poquito así como para no

Voz 3 07:18 joe al que esto viene de desde desde hace tiempo ya bueno bueno decía Raúl antes de saludar que el derbi que se mil novecientos sesenta y tres

Voz 1806 07:24 he calificado por el Comité de competición como el partido más violento de la historia claro vosotros no lo habéis español vivido pero fíjate que nosotros nos ha llegado a vosotros allí seguro que que que os lo han comentado lo habéis hablado incluso haber visto imágenes ha leído algo no

Voz 6 07:39 yo mar si ese yo era chiquitita Ali pero que fue una pasada claro a matar se prohíbe la imagen de la y me hacen eso entrada entradas de de roja cárceles si lo si

Voz 4 07:55 este fue tremendo bueno bueno está bien que Piqué pero veremos que haya paz hace poco no sé si marca este tú

Voz 1806 08:02 vemos en que derrama ganasteis uno dos en el campo del del mensajero pero no cambiaron el marcador pero sí lo uno

Voz 6 08:12 hay millones de otros no esa esa alguna no ganamos pudimos marcar el uno dos en faltaban diez minutos hoy no cambiaron no entonces los aficionados técnica saltaron al campo fueron al marcador se subieron cogieron el número dos lo metieron hoy cuando entró el número con fósforo decía que que haya marcado el gol no doce fue muy bonito enero esa mucho mucho otro otra Neo Teo de otro gol que marcó el tenis para el final ganó hoy mientras estaban celebrando en el campo en el que el terreno a vendieron a personas

Voz 4 08:51 no está mal

Voz 3 08:55 oye me han contado Raúl antes de la entrevista que que jugaste juntos incluso de pequeños no en un equipo de benjamines

Voz 9 09:02 sí sí

Voz 3 09:04 pero no era ni Messi pero no era de la cantera de ninguno de los dos no luego ya veremos luego ya unos labios para otro pero coincidí estáis juntos

Voz 6 09:13 si hubiéramos unos niños que el equipo lo había lo había hecho mi padre mi padre era litro y fundó un equipo de de allí del barrio voy ahí pues estaba les conmigo

Voz 4 09:23 tenemos una foto la de Chile darías patada sales después en los derbis no

Voz 6 09:28 no lo arrancó de los Dolores ellos

Voz 3 09:32 claro claro oye que clubes más antiguo de los dos o a esa es otra a ver porque yo la gran la información de verdad que que los oyentes de Larguero tienen que saber qué club es más antiguo el tenista o el mensajero Alex

Voz 5 09:45 pues nosotros por ejemplo el la Fundación si no me equivoco coge el día Rey el día seis de enero de mil novecientos veintidós

Voz 9 09:54 y el exceso de ese dice

Voz 5 09:58 por por estudio o por mirando los anales antiguo ni sin que hayas dicho como que es el mensajero pero también está el caso que comentarán mejor que también ellos dicen que es el decano del fútbol Armero sus razones tendrán

Voz 3 10:12 es el más antiguo el mensajero dice Ale seis de enero de mil novecientos veintidós o el tenista David

Voz 6 10:17 por favor Allen o ya no eso ya no cuela no de podemos nosotros quita como que somos el es más hay periódico yo tengo recortes de periódicos la época

Voz 4 10:32 sí mal estilo en Santa Cruz Europa

Voz 6 10:35 Emma el cansina el jugaban todo el equipo aquí a nosotros no existía porque es una útil

Voz 4 10:43 bien

Voz 6 10:43 no hay no hay austra él me echaron apareció en mil novecientos veinticinco

Voz 7 10:49 pues mira yo sí pero nosotros nosotros nos reímos porque ellos se lo creen

Voz 4 10:58 es ya me acuerdo no es que no nos medio medieval les tiene enseñando a Manu un un documento una fotocopia que me que me dio el presidente del mensajero como certificando que decanato Delta al presidente del empezó a reírse

Voz 3 11:18 qué me estás enseñando de la compra en fin bueno chavales rivalidad de hace muchos años rivalidad muy bonita pero un partido muy caliente el del domingo

Voz 1806 11:25 a las doce doce va a las doce ahí en el en el campo

Voz 4 11:29 exagero que es precioso por cierto es un campo espectáculo

Voz 1806 11:32 Lar metido ahí en en un barranco a mí me me me encanta ese de hecho cuando fue el Castilla jugar allí González si cabe con Zidane Zidane puso una foto del de nada pero bueno mensajero tutelando la inmenso mandó al mensajero con un gol suyo

Voz 4 11:48 a cera estando en el Universidad pues nada yo lo que quiero sabes que que sigan los dos el año que viene juntos no sé dónde dónde tenía que ser bueno solo pues era un sitio en la digamos

Voz 3 11:58 teniendo un derbi en La Palma como como como toca ahí como dice la tradición un abrazo chavales y suerte en el derbi ya contaremos aquí en la SER lo que lo que pasa

