El Larguero: Tercera Parte (06/05/2019)

Voz 1 00:00 con Manu Carreño

Voz 2 00:03 no os vamos con Raúl Ruiz que venía con un tema como siempre sí pero el derbi palmero con el derbi palmero Jaime pues no te lo mejor es que no he estado nunca en la isla de La Palma La Isla la isla de La Palma del Río con toda la Palma del Condado también podría se podría se intentaba Antonio Flores el de bonita verdad canciones tan buena le gustaba más Pignoise como que te gusta esto te ahora momento no sé se puede esperar no estabais preparando algo gordo

Voz 0097 00:39 este verano vamos a salir de gira

Voz 4 00:41 eh eh que hay cocineros observo alta o para los que quieren copa tu habla con el pelito quiso que tienes dónde cómo y de corista de organizador del evento no

Voz 5 00:53 el delegado para lo que Nierga

Voz 2 00:56 quizá lo pues se quita por ahí yo si queréis hago de chófer de yo creo que tira el freno de mano siempre bien que tú vas muy rápido el larguero Intur Betts lo os habéis gira este verano joder que bueno sería buenísimo cara a Isaías aquí con desempolvado la guitarra o no lo has llegado a guardarlo

Voz 0097 01:15 no no no no no Alaya Vardar yo todos los días tenga un pequeño estudio en casa Hay todos los días dedico un rato a tengo más proyectos musicales igual que siempre me gusta echar un rato te tienes que poner algún anticipo un día de estos eh

Voz 4 01:29 no estoy grabando un proyecto claro proyectó acabe la temporada no lo tendré listo para junio para junio vale venga

Voz 3 01:41 no no ibas a estar Galicia estar en Galicia después

Voz 4 01:46 no tenía ganas de Costa que me gustaba no

Voz 0749 01:52 eso sí

Voz 4 01:53 Álvaro voy porque una tuvimos que Lariyani gusto a la culpa a mí sí

Voz 0749 02:05 pero siempre hay que la culpan soltero

Voz 4 02:07 yo no sé cabecera Hola Botella tan y Chinchón yo dando con un tercer tengo una cosa esas garras

Voz 6 02:20 no os voy contigo Alvarito vaya

Voz 2 02:25 lo que decías promo la banda solo

Voz 4 02:27 hora del Depor pero esto empieza como una broma pero luego así empezaron los Rolling

Voz 2 02:37 un rebote de Álvaro de oye eso cómo lo de mañana está hecho no vamos a engañar

Voz 0097 02:45 yo es que no sé si el Liverpool se lo va a terminar de creer después del todo lo que pasó a nivel técnico en el partido de ida más Sala siempre fiel mi lleva tres trabaja de Salah decir mina creo que hoy van Van Dyck tampoco ha entrenado no sé si supongo que no tendrá problemas para jugar pero no sé si se lo van a terminar de creer tendrían que

Voz 2 03:04 pero una circunstancias muy muy bien qué te parece Van Dyck

Voz 0097 03:08 me parece un cañonazo Mulally mejor

Voz 2 03:11 central de uno para muchos estáis diciendo no a mí me sorprendió son costosos dinerito no salió

Voz 0097 03:20 por qué sensación de superioridad sobre los rivales te difícil de superar que no se sabe qué maleza Piqué mandáis israelí de Liz pájaro hecha que un vivo prematuro que parece que tiene

Voz 5 03:34 sí es verdad es verdad va dando eh Alvarito Gus

Voz 6 03:38 tanto palmadas como si fuese la bueno de todo

Voz 3 03:40 claro entonces la crisis en esta eliminatoria el aseo tomada libros todo viene al Barcelona verdad ya lo último el colmo de los hemos es que sala no pueda jugar mañana ya no pero es verdad que bueno me asunto

Voz 5 03:54 en el pie

Voz 4 03:56 Bates toda mi ya matarme a mí ya

Voz 2 03:59 todo apunta a un Barça Ajax la última que os hago os imagináis que creo que alguna vez hablé con unos y con Kiko de esto también os vais no de claro os imagináis que sois de John y qué vais a jugar contra el equipo que te ha fichado al final de la Europa contra tu futuro equipo generó problema terrible

Voz 3 04:15 no pero es pero eso es cero problemas porque eso significa que si le gana me vas a crear dudas iban a necesitar jugadores como yo el año que viene eso es una maravilla

Voz 2 04:24 sí pero como me mete un gol en la final disputada isla Barça

Voz 3 04:27 qué pasa menos mano aumente

Voz 0749 04:29 a de menos imagínate que eres lesionadas

Voz 3 04:34 eso sí

Voz 2 04:37 qué bien tras no no vuelves no no vas bien

Voz 0749 04:40 amo entonces es difícil independientemente de eso yo creo que el ecuador siempre dentro de lo posible iba a ser muy complicados abstrae yo creo que va a ser complicado para el chavales manera

Voz 2 04:52 cojo vende difíciles ha pedido no jugar al Ajax que está haciendo una competición

Voz 3 04:57 maravillosa con mi hable para quitarse el sombrero treinta y tres veces en una final ya sí que no me los creo yo personalmente no me los creo yo creo que el efecto psicológico las finales es fundamental y la experiencia aquel que está costo

Voz 7 05:13 nombrado He pasado eh no no me lo creo

Voz 2 05:19 Nos ha ido convirtiendo a su religión así son total

Voz 7 05:22 el jugadores Money totalmente ha jugado a ver si el sombrero

Voz 4 05:28 a ver si con ello

Voz 3 05:31 yo me en una semifinal en un cuarto de final te te digo les doy más opción no saca el Tottenham no le da ninguna

Voz 2 05:36 no vamos a ver porque es que no

Voz 3 05:39 jugadores que está Juanes otros equipos han jugado finales de Champions y es muy importante la experiencia y lo visteis la el año pasado en esa final Real Madrid Liverpool que el Liverpool no parecía no se parecía nada al Líbano habrá competición

Voz 5 05:51 claro claro claro lo viste como la primera contra el Madrid

Voz 3 05:56 sí compitió mal y la segunda convirtió muchísimo mejor

Voz 6 06:00 pues no me gustaría jugar a mí con los niños que no sabe por dónde me va a salir si está bien que una final se te encoge el hombro claro

Voz 2 06:08 sí de acuerdo pero claro

Voz 6 06:10 también pensaba que los con la Juve pensaba lo mismo yo tengo ya verás una nota ahí jugaron te hiciera la primera media hora estaba jugando es lo que te iba a decir Gustavo que dicho esto no ha acertado ni una esta Champions

Voz 0749 06:23 no hay pero por ahí lo que hizo un poco Kiko también por no decir bueno eso sería la final elimine al Barça al al Madrid eliminar la juventud no sé si divino bueno está dentro la posibilidad de que nadie

Voz 2 06:33 sí ya lo ven claro y encima enfrente

Voz 0749 06:37 equipo min no está el Fútbol Club Barcelona con Messi a la cabeza Si pierdo pierdo de la forma que yo he jugado tú en Champions superado estos equipo entonces no tengo nada que pasión

Voz 3 06:47 dijo Bonet a mí

Voz 0749 06:49 me da pánico chavalería Luis Aragonés cuando tiene pánico

Voz 3 06:52 decía Luis Aragonés cuando jugó aquella final contra el Bayern de Múnich y tal y que cual que sin te me llamaba mi mujer que si me decía de las entradas que cómo vamos el avión que no sé qué que no sé cuantos al final es un despiste tal cuando dunas jugar un partido de ese tipo que cuando llega el momento de jugar eh por eso te encoge a porque es que no es un partido de fútbol es el partido de fútbol que conlleva quince días previos muy distintos a los habituales

Voz 4 07:19 deparando la gira de verano eso va Petar porque voy yo le voy dando forma el próximo lunes os cuento I más no te estoy haciendo aquí por ya lo están viendo también por ello que la vamos a liar un abrazo a los cuatro me voy con Raúl Ruiz y hasta luego

Voz 8 07:41 manda la bici

Voz 9 07:44 pero si quieres circular sin restricciones comprarte uno Pelli deja al niño empacho

Voz 10 07:48 por eso lo hago que son los días redondos de Opel sistemas algo que retroceden hasta siete mil euros para renovar tu coche del uno al dieciocho de mayo trae cualquier cosa que ruede te damos hasta siete mil euros para la compra de tu nuevo Opel consulta condiciones en el punto es

Voz 11 08:03 el míster que nos puede adelantar de la renovaciones bula

Voz 9 08:06 es el botellín toda la casa también tapar alguna grieta la Junta

Voz 5 08:11 perdone pero me refería a las del equipo

Voz 12 08:13 el pago aplazado con todas las renovaciones la Casa Blanca para el mejor resultado final u a Pla

Voz 13 08:29 Rehn

Voz 2 08:30 esta final del Larguero como cada lunes con las historias que nuestra Raúl Ruiz historias que son no son fáciles de encontrar pero Raúl las encuentro sempre por ahí de que va hoy tu historia

Voz 14 08:39 pues mira nos vamos a ir hasta hasta las Islas Canarias que tú conoces bien sí pero no pero no la palmero asustados todo un hito en la isla bonita no he estado nunca nos ponen o este lo resumía teniendo para puedes ha estado en la Isla de Hierro tampoco mira en El Hierro yo tampoco voy a Armero en la hierba que Carla era de Palma es una isla muy futbolera in

Voz 1806 09:00 yo he estado jugando allí contra el el Club Deportivo Mensajero pero si esto es una segunda División B pues mira de eso te voy a hablar de esa isla bonito Peña muy bonita de dieciséis mil quinientos habitantes aproximadamente dividida por por el fútbol dividida porque este domingo se va a jugar un derbi el derbi palmero entre el Club Deportivo Mensajero la Sociedad Deportiva tenis K

Voz 15 09:21 que coinciden en Tercera División pero ojo en este derbi eh eh

Voz 1806 09:26 exagero se juega el poder jugar el play off de ascenso y el tenista el no de esto

Voz 2 09:30 dónde voy como te digo allí

Voz 1806 09:33 el tenis que hay otros son del mensajero piensen y todo es esa pausa que tú conoces

Voz 2 09:37 canarios varios tal no sé que desaparece de noventa minutos desaparece hay ahí todo el mundo

Voz 1806 09:42 otra forma de hecho en mil novecientos ochenta y tres ese derbis fue considerado el más caliente de España hubo cuarenta y ocho partidos de sanción tres partidos les cerraron el campo al mensajero una una multa bueno pues yo he visto las lo he visto las imágenes que lo puedes ver de de archivo pasó de todo el convoy competición lo definió lo definió sí sí a su partido más violento la historia futuro pues efectivamente

Voz 2 10:05 afortunadamente los tiempos han cambiado pero sí buen rollo hay buen rollo pero la rivalidad oye pueden pasar dos cosas que unos logró el ascenso y otro se sí los dos hombres yo mismo

Voz 1806 10:17 sino que los del mensajero estarían encantados de que los del tenis y viceversa que los del tenis que han

Voz 2 10:23 jugaran dentro pero ya habría derbi el año que viene claro pero lo bonito que es igual

Voz 4 10:27 sabíamos que mira no pueden vivir sin él

Voz 1806 10:33 con dos protagonistas exfutbolistas uno del mensajero del tenis que han jugado varios derbis que son de allí de la ida de La Palma unos plumas blancas o sea los del tenista el otros de rojillo del mensajero

Voz 2 10:46 pues está por ahí no al ex Padrón Padrón que es

Voz 1806 10:48 lateral del mensajero cajeros futbolista y también estuvo en el cuerpo técnico hasta hace poco

Voz 15 10:54 vale hay ir memo que es Dabiz Abrantes que le llaman Memo

Voz 1806 10:59 del tenista que máximo goleador europeo fue consigue logró un año en el tenis que han Tercera División por delante de Eto'o

Voz 2 11:06 no parece que podemos está por ahí David habrán tememos hola muy buenas las buenas noches está también al padrón hola Alex buenas noches joe vaya vaya partidito eh

Voz 0749 11:19 bueno pues pueda parte que me toca pues partido que va bastante reñido porque la verdad que desde desde principio de la ya no era semana es notando también el ambiente por la calle lo que sí ante Raúl que claro que ahora el mensajero que estaba con muchas ganas poco hundir como decimos aquí al tenis en otro rival para para la empresa cedente pues ahora parece que es que se está cruzando un poco más tema porque somos ahora nosotros donde un poquito sufriendo para intentar meternos antes primero entonces claro está la rivalidad que tenemos hay uno se quiere matar

Voz 1806 12:04 Memo vemos que es el goleador más de un gol le ha metido al al al mensajero

Voz 16 12:12 sí la verdad es que Mi año cuando jugaba hace ya un par de mito pues sí la verdad que tengo más alegrías que que derrotas no la verdad que se está jugando ya en la calle la gente aquí la familia a otro cuenta que aquí hay muchas familias que uno son el técnica y otros el mensajero y le dijo esta semana ni se habla ni se miran hay icono que se viene encima lo digo a las doce pues

Voz 2 12:41 muchas veces no lo voy Betis Sevilla es una broma

Voz 1806 12:44 poco porque al ser más pequeño y más contacto

Voz 16 12:47 claro aquí no te puedes escapar por las calles ruso chino otra por eso te digo esto va a hacer pues lo que te juegan los equipo no sobre todo el tenis que lleva todo el año metido en puestos de descenso El mensajero

Voz 2 13:04 claro yo lo alto en la Liga primeros segundo yo

Voz 16 13:07 la están más pendientes de nosotros Hedren mandarnos para va preferente se las ha complicado un poquito el play boy ya te digo el equipo el técnico sino el domingo hoy intentaremos ir allí a aquellos no Wayne nosotros salvan oye

Voz 1806 13:21 qué habéis dicho el familias divididas vosotros tenéis familiares del tenis que hay otro del mensajero

Voz 16 13:27 sí la verdad que mi madre Mi madre es un mensajero a mi vida jugando en el que Mickey

Voz 2 13:34 oye impuesto estos días cuando sentarse a la mesa a comer o a desayunar con la familia estáis hay unos de otros de otros se saca el tema del partido o mejor ni tocarlo

Voz 16 13:42 no Ny aunque ha montado semana vale no no no vemos

Voz 2 13:46 qué me dice medio en serio

Voz 16 13:49 si hermano peleado esto es una cosa

Voz 8 13:53 no podemos hacer

Voz 2 13:56 pero si es tremendo y entonces Ales tenéis claro que sí hay que mandar a al al tenística preferente vamos soy más feliz aunque luego no Swayze no

Voz 0749 14:05 a ver nosotros alguna de las cosas que que claro que presume de técnica es que el el equipo que más años ha estado hay división entonces claro todo tuvimos una mala suerte que a mí me toco también negra solamente de jugador que tuvimos tu en preferente entonces claro siempre son esa esa reveló que uno presume de lo uno de una segunda B el otro pues presume que ha descendido a Preferente y nosotros no yo ganado más más Copa Heliodoro que un trofeo provincial de aquí que tú entonces estamos con este tira y afloja y entonces quiere cómo se va a intentar un poco equipará como bien dice pero pero bueno al final lo que pasa es que la arriba llega esta noche va a cambiar nunca hay claro eso era en la edad la espina que te dan lo mejor posible a ver un día él tiene un año estar técnicas abajo porque su pruebas tanto sabe que eso es como los digo que es deseable pero cuando

Voz 2 15:00 cuando el ritual

Voz 1806 15:01 ves tú también tienes familiares de del tenista por ejemplo tú quieres del mensajero

Voz 0749 15:06 si no por la parte de mi familia son todos de del aeropuerto también tenía Yola la anécdota de de que cuando yo empecé con mi pareja con mi mujer pues la familia toda su familia era de ERTE Nica imagínate cuando llegue la primera del metraje

Voz 2 15:25 no

Voz 0749 15:26 yo ya me miraron con mi siendo pues ya empezábamos a Aguirre ya alguna hacía ahora ya cuando un poquito más confianza alguna puntito asiento comenta en algo de no sé qué mes esta semana es como se ríe con él otro hoy estoy un poquito así como cuál no

Voz 2 15:46 el sea que esto viene de desde desde hace tiempo ya bueno bueno decía Raúl antes de saludar que el derbi que el centro se tres

Voz 1806 15:53 fue calificado por el Comité de competición como el partido más violento de la historia claro vosotros no lo he vivido pero fíjate que nosotros no ha llegado a vosotros allí seguro que que que os lo han comentado lo habéis hablado incluso haber visto imágenes ha leído algo no

Voz 16 16:08 yo mar si ese fue yo era chiquitita Ali pero que fue una pasada claro a matarse prohíbe la imagen de la y me hacen eso entrada entradas de de roja cárceles si lo si no

Voz 1806 16:25 vale pues fue tremendo bueno bueno pues venga ya a Piqué pero ya hace poco no sé si marca este tú memo en que de ganasteis uno dos en el campo del del mensajero pero no cambiaron el marcador pero lo uno

Voz 16 16:41 hay millones otros no esa esa alguna no ganamos pudimos marcar el uno dos en faltaban diez minutos oí no cambiaron no entonces los aficionado el técnica saltaron al campo fueron al marcador subieron cogieron el número lo metieron hoy cuando entró el número confort parecía que había marcado el gol los doce fue muy bonito enero eh mucho mucho otro otra anécdota de otro gol que marcó el tenis que al final ganó hoy mientras estaba celebrando en el campo por gente que el terreno encendió los aspersores

Voz 2 17:20 muy mal oye me han contado Raúl antes de la entrevista que que jugaste juntos incluso de pequeños no en un equipo de benjamines

Voz 0749 17:30 sí sí sí

Voz 2 17:33 pero no era ni Messi pero no era de la cantera de ninguno de los dos no luego Jaume luego el lado y otro para otro pero coincidí estáis juntos

Voz 16 17:42 si hubiéramos unos niños que el equipo lo había lo había hecho mi padre mi padre era litro voy

Voz 2 17:47 en el barrio

Voz 16 17:50 de ahí pues estaba les conmigo tengo la foto

Voz 2 17:52 la leche de Darias patada sales después en los derbis no

Voz 16 17:56 no lo arrancó de los Dolores ellos

Voz 2 18:01 oye qué clubes más antiguo de los dos esa es otra golfa a ver porque yo a la gente la información de verdad llegue a los oyentes de la micro tienen que saber que club es más antiguo del tenis que hago el mensajero Alex

Voz 0749 18:14 pues nosotros por ejemplo el la Fundación si no me equivoco es el día de Rey el día seis de enero de mil novecientos veintidós y el exceso de dice por por estudio o por mirando los anales antiguo ni que hace has dicho como que es el mensajero pero también está el caso que comentarán mejor que también ellos dicen que el decano del fútbol Armero sus razones tendrán

Voz 2 18:41 es el más antiguo el mensajero dice Ale seis de enero de mil novecientos veintidós o el tenista David

Voz 16 18:46 por favor Allen o ya no eso ya no cuela no

Voz 17 18:50 vale

Voz 16 18:53 de podemos nosotros que me quita como que somos el es más hay periódico yo tengo recortes de periódicos la época

Voz 2 19:01 sí Martinon en Santa Lapan

Voz 16 19:03 más jugaba al cansina pues el jugaban todo lo equipos aquí a nosotros no existía porque su tiempo

Voz 5 19:12 no

Voz 16 19:12 no hay no hay ahí estaba él me echaron apareció en mil novecientos veinticinco pues mira eh que nosotros nosotros nos reímos porque yo no creo

Voz 4 19:27 yo ya lo bueno es que no no medio

Voz 1806 19:31 me dio el les tiene enseñando a Manu un un documento una fotocopia que me que me dio el presidente del mensajero como certificando Decanato al presidente del empezó a reírse

Voz 2 19:47 qué me estás enseñando de la compra decir bueno chavales rivalidad de hace muchos años rivalidad muy bonita pero un partido muy caliente el del domingo

Voz 1806 19:54 a las doce doce va a las doce ahí en el en el campo del mes

Voz 1372 19:58 cajero que es precioso por cierto es un campo espectáculo

Voz 1806 20:01 dar metido ahí en en un barranco a mí me me me encanta ese bueno de hecho cuando fue el Castilla jugar allí eso clave con Zidane Zidane puso una foto de él pero bueno mensajero tutelando la inmenso matando al mensajero con un gol suyo

Voz 2 20:17 fuera estando en en el Universidad pues nada yo lo que quiero sabes que que sigan los dos el año que viene juntos no sé dónde dónde tenga que ser bueno solo pues era un sitio para que sigamos teniendo un derbi en La Palma como como como toca ahí como dice la tradición un abrazo chavales y suerte en el derbi ya contaremos aquí en la SER lo que lo que pasa bueno adiós Memo hasta luego adiós Alex que buena historia Álvaro Benito está aquí flipando

Voz 14 20:42 que por favor tenéis un patrimonio en la Cadena Ser o tenemos en Alcoy con Ismael mayor reportajes pues Manolete pero desconocemos pero yo en vuelo

Voz 1806 20:52 pero yo en persona no conocía Ismael mayor vosotros la vista pero lo que es ese tío en Alcoy totalmente y lo que representa es la leche sale de

Voz 2 21:03 conocerla me he visto allí una vez y otra bien a mí cuando cero Carrusel vino a Madrid aquí estuvo viéndolos aquí en este caso el reportaje emitido hoy no han emitido hoy

Voz 1372 21:11 en su segundo veremos porque es espectáculo veremos algo

Voz 1806 21:14 la cositas trece sabéis que este miércoles tenemos en la Tottenham

Voz 18 21:18 verdad Ike desde el cinco de mayo al cuatro de junio es para los musulmanes una fiesta importante es el Ramadán ayudo ayuno diario del Alba hasta que se pone el sol hay varios musulmanes en el Ajax entre ellos Marzuki y el marroquí que ha dicho que va a cumplir el ayuno con lo cual no va a poder comer ni

Voz 1372 21:37 beber hasta las nueve y cuarto el partido empezar las nuevas ha dicho a las nueve puntos pero necesito poder tengo un poquito ahí fuera

Voz 19 21:42 en el Mutua Madrid Open Verdasco ha ganado

Voz 1806 21:45 empalmando Munar Carreño Carreño bueno

Voz 19 21:48 Carla Suárez sí ha habido Beach Bunny

Voz 18 21:50 Ana insistimos juega Ferreras fue Federer juega Djokovic el miércoles Nadal y por último déjame que te diga que para los aficionados del Valladolid que querrán ir a Vallecas este fin de semana entradas cincuenta y ochenta euros para los del Getafe que quieran ir a Barcelona Camp Nou setenta y cinco oros después decimos que por qué no viaja a las aficiones visitantes posibilidad ese precio va a pensárselo es Manuel que

Voz 1372 22:10 mira hombre Manuel de las pocas personas que veo en varios sitios a la vez que habéis hablado del Assumpta Endika europea bueno pues quédate con un dato primera etapa de Florentino Pérez antes de la dimisión se puso sobre la mesa era de uno de los principales valedores Florentino Pérez junto con los equipos italiano durante tres años ninguno llegó a semifinales de la Champions con que los tonto son justo que sean de bueno el ensaya tuvo espías viendo el partido entero en Pebble Lyon Lille meten el el objetivo de prevención ante el danés de él

Voz 20 22:53 la Olympic de Lyon que coma espera Bendit me lo querían

Voz 1372 22:58 el Real Madrid en el Lille a PP estemos derecha que ha sido una de las revelaciones del fútbol italiano Mourinho tiene una el Celtic desglosar vocal está poniendo

Voz 2 23:11 sí estaría bien cada día más haría bien tienes que L'Équipe

Voz 1372 23:16 lo que Di María está en la agenda del Atlético de Madrid volubles que no saben dónde soltarlo me gusta mucho al Barça si al final consiguen desprenderse de Coutinho el bomba en Hampton también ha llamada aporta de Ángel Silva Il seño Luis Suárez que cada día va hacen cuesta abajo el Barça está loco por hacerse con los servicios de la casa

Voz 3 23:41 pues nada Manolete que puede estar en varios sitios como digo a la vez sí lo hace todo perfectamente Polyglot aunque sí

Voz 4 23:48 si bien en el día

Voz 21 23:55 vas casar se plantea el tráiler cueste tiene prisa por desbloquear la negociación en Chelsea se enrocan Penit ciento quince millones de euros en Madrid quiere rebajar esa cifra en Mundo Deportivo de Anfield Wanda el Barça busca el pasaporte a la final de Madrid en un campo hostil con la lección de Roma presente para evitar confianza Si en el Sport ahora o nunca el Barça se cita con la Historia en Anfield para llegar a su novena final de Copa de Europa ante un Liverpool que jugará sin sola no

Voz 2 24:20 vamos que ya está aquí Mara Torres y NBA dos partidos de que esta noche va sobre el barrio el barrio cojo yo soy de barrio del barrio

Voz 1372 24:31 ha podía hacer veinte programas de Moratalaz Moratalaz Álvaro Benito

Voz 2 24:36 tremendo el el Manzanares y Legazpi

Voz 1372 24:38 qué tal barrio de Yagüe Logroño espectacular barrios sin ley pues la calles sin asfaltar en sus principios manifestaciones el cura la cárcel tremendo