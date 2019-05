"Bale debería darle las gracias a Zidane por lo injusto que ha sido con otros compañeros por él"

Voz 1 00:00 hola Javi Ray muy buena recién llegado Oporto recién llegado ok aquí estamos todo ok José Luis está allí Antón Meana presidente Carreño buenas noches bueno enseguida Romero Gallego hoy Pulido que creo están ya por ahí está Romero o la Antonio muy buenas a muy a todos por aquí estoy está Julio Pulido también hola Julio

Voz 2 00:18 qué tal buenas noches y está a también no creo

Voz 3 00:21 dos buenas noches pues nada eran las tres Si doce las dos sido

Voz 1 00:26 CD del mediodía en en Oporto en Portugal y ahí salí a Iker Casillas con buena cara pero visiblemente emocionado e Javi

Voz 3 00:34 muy emocionado muy emocionado sabía con con su mujer con Sara Carbonero iba de la mano ya se quedaba Sara en la puerta del hospital y habían colocado un micrófono la jefa otro de prensa del Oporto que lo ha hecho muy bien estos seis días a mi modo de ver todo lo ha llevado con mucho tiento el homenaje en el campo la llegada de los futbolistas los compañeros hace unos días el pasado viernes y hoy la foto más esperada la secuencia que todos queríamos ver aún Iker Casillas que se ha emocionado al ver a toda la prensa allí a los aficionados que estaban agolpados en el en el hospital iban pues sí que era buena obrado como es el no la verdad es que no se les puede decir que no ha sido auténtico no sin y un papel ha sido emoción pura y dura estaba a punto de de romper a llorar pero bueno se ha aguantado sujeta ya ha sido capaz de decir esto

Voz 4 01:21 hace unos días tuvo un acontecimiento la verdad que fue bueno pues algo que puede suceder en cualquier momento de la vida cualquier persona me tocó a mí y bueno pues estamos es difícil hablar pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte hay sobre todo dar las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me han hecho sentir he querido y por tanto hay que sacarse una sonrisa de estos momentos yo creo que lo voy a sacar la verdad que me emocionó un poco vio tanta gente que ha venido aquí tantas muestras de cariño ahora ya voy mejor ya me me encuentro mucho mejor será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses no lo sé la verdad que me da igual lo importante es estar aquí lo puedo contar lo puedes ver así que muchas gracias una vez más a todos nos veremos pronto

Voz 1 02:10 eso sí

Voz 3 02:11 qué hará que sí iba vaya con Sara subía al coche Se marchaba para para su casita en la la playa que que hacer Iker pues encontró deje el médico correr un poquito quiere probarse pero cuando le dejen sentir sensaciones quiere vivir e como acaba de decir él ya comentado en en ese momento el el portero del Oporto quiere disfrutar de de lo que es la vida no el futuro el futuro Dios dirá el futuro del pasado del pasado miércoles Se puso tranquilamente entrenar ir Hilario un ataque al corazón bueno le dio un infarto de miocardio así que el futuro quién sabe lo que va a pasar

Voz 1 02:44 esto hay un antes y después siempre no en la vida de cualquiera no de deportista te pasa algo así ya a partir de mañana pues hombre nos que ibas con miedo pero hay que vivir con una con otra precaución evidentemente y eso es lo que ya veremos lo que decide con su carrera profesional pero hoy ha sido hoy en estado puro yo creo que él sabe que lo quiere todo el mundo sabe el cariño que ha ido dejando allí donde ha pasado en algún sitio más que en otro es evidente pero pero yo qué lo que aún así no se esperaba todo lo que ha ido viendo lo que ha pasado el teléfono la gente la prensa estaba hoy decía Romero y en la redacción es que éste es Casillas emocionado sin lo que decía Javi un papel pero

Voz 3 03:21 no se lo esperaba osea El bueno se puede decir ya hemos hablado con él por mensaje desde el minuto tres eh porque hay que respetar evidentemente lo que lo que es un postoperatorio no aunque el estado consciente desde el desde el miércoles pero es que él no se no no daba crédito a es que decía que el teléfono quemaba y además le gusta contestar a todo el mundo haya contestado tranquilo que le va a contestar es Casillas porque a todo el mundo aprecia ya todo el mundo respeta el homenaje del Bernabéu que se quedó corto le da igual le gustó que el del Oporto fue una pasada lo va a decir que ahora mismo esa ciudad Porto es la suya mismo pues lo es es así a esa él se ha creado en Madrid es madridista de la sección española pero ahora Porto de suciedad y hay que respetarlo porque es que la gente le adora así que ése sí que así he coincido con Romero ex Iker en estado puro habla de dos semana luego hice dos meses lo confunde lo menos y lo deja perfecto sabes es Iker ahí me encanta que sea así

Voz 1 04:14 ha dicho gracias tres veces lo 4B porque yo creo que lo iban olvidando cosas llegue a ir ahora al Oporto Bono así que muchas gracias hay ahora el médico tan bueno pues Iker campechano como siempre agradeciendo

Voz 0264 04:24 a todo lo que ha pasado yo yo es que creo que cuando te sucede algo así tu escala de valores tiene que cambiar tan claro que que que tu vida es diferente no tu todo lo que antes podían ser resquemores en algún momento celos es que todo eso pasa a un segundo tercer plano te da igual pues eso a lo que decía ahora no que es que no hay quien dice no es que lo del Bernabéu que Marga eso comparado con haber salvado la vida porque él es consciente de que si la cosa hubiera sido en otro lugar en otro momento hubiera corrido peligro su vida entonces esa escala de valores en Nueva

Voz 0239 05:01 luego

Voz 0264 05:02 el el el torrente de de cariño de empatía de preocupación espontánea insana que que se habló juego un casilla yo hacía mucho tiempo que no lo veía yo creo que fue fue tan tan de verdad tan sincero tan espontáneo que eso a él le tiene que que que que ver qué qué

Voz 1 05:20 que cuantos personajes hay como en el deporte español Nadal

Voz 5 05:23 ver que Gasol Gasol quizá gol Alonso otro tipo de otra forma

Voz 0264 05:31 ahí

Voz 1 05:32 por eso digo que son Patricia da igual del equipo que sea éste es patrimonio nacional

Voz 0239 05:36 eh yo cuando te decía eso esta tarde Manu yo conozco hay que que jugaba en el Madrid Iker Casillas nunca ha sido un tío con el don de palabra de Valdano sentido que te hablaban desde el corazón es un tío que que aparte de ser un gran portero para mí lo mejor de la historia de fuera español un tío muy espontáneo que no necesitaba ningún director de comunicación para mostrarse tal y como es para que gente que no se acercaba al fútbol estuviera enamorado deportivamente del para que gente que les seguíamos en el día a día en su pie supiéramos si conociéramos de primera mano que era un muy buen tío el repito eso no te lo da tener un gabinete de comunicación detrás un un encargado de imagen un departamento de comunicaciones otro da Iker ha tenido para mí dos grandes mérito para ser uno de los personajes predilectos de los buenos salió un par de años tipo con el que la gente sería tomar una caña y en su tiempo libre de de cualquier personaje español salido Iker Casillas si no me equivoco un par de años pues para mí ha tenido dos méritos claros uno su calidad como portero repito yo creo el mejor portero de la historia el fútbol español y luego su espontaneidad como tipo de un pueblo de Ávila criado en Móstoles que no tenía la fama subida desde el primer momento que iba normal que como decía Iniesta no no pero tintado no tenía que actuar y que luego su dimensión como deportista seguramente le hizo encerrarse un poco más Asimismo hay perder un pelín del encanto cuando te pasa una cosa como ha pasado a Iker Casillas pues se muestra tal y como es como es es como ha mostrado hoy a las tres y doce años

Voz 2 07:08 sí yo quería darle las gracias a Iker porque él se ha pasado y media comparecencia dándole las gracias a todo el mundo lo que demuestra su grandeza y quiero darle las gracias por ser por ser como es no porque hoy ha demostrado tener una humanidad increíble como como digo dándole hacia permanentemente no sé si siete ocho veces a todo el mundo por el comportamiento que ha tenido hacia el quería decir tres cosas él quiere volver a jugar al fútbol quiere volver a jugar al fútbol lo que no sé es si va a poder pero él quiere volver es algo que yo creo que el tiempo dirá él tiene que ordenar su cabeza ahí no toca ahora hablar de eso pero en su cabeza está volver quisiera volver a jugar al fútbol Él quiere estar el día veinte de mayo en su pueblo ir pasar el cumpleaños en España quiere pedir permiso al Oporto para poder venir aquí a pasar el día veinte de mayo con sus familiares en en su pueblo no descarto que pasa el verano quiera volver a Oporto porque él está enganchó Oporto vive muy contento en Oporto aunque no pueda volver a jugar al fútbol como todo parece indicar por desgracia que será así yo no descarto que él ha pasado el verano de pueda seguir viviendo en Oporto Igor no sé si desempeñando algún cargo en el club algo no lo sé pero yo no descartaría que

Voz 6 08:29 en ese año que ya tenía comprometido que lo va a seguir haciendo

Voz 3 08:32 así pretenden Oporto sea desastres cosas y yo creo que lo va a seguir yo creo que eso acabe en Oporto es un noventa cinco por ciento de debilidades de que se quede en Oporto bueno a la vida al abismo evidentemente lo que os decía no el lo que quieras hacer footing no lo que quiere dentro de cuando le al médico oye puedes hacer un poquito pues O'Leary a probarse no por nada simplemente porque chico entre comillas no que entienda la gente ha vuelto a nacer la verdad es que hará va a quedar ha quedado sin ningún tipo de secuela quedado perfecto para la vida o sea no tiene ninguna secuela y eso es lo que quiere probarse un poquito y quiere seguir aquí mejor allí

Voz 1 09:10 el tiempo dirá lo que ocurre con el futuro dedique reportaje que está perfectamente y que ya está en su casa y Antón Meana qué pasa con Gareth Bale en el Real Madrid bueno pues más de lo mismo

Voz 7 09:20 lo que hemos con todo el fin de semana lo único para actualizar

Voz 0231 09:22 la conversación de esta tarde para Bale nada ha cambiado ni la lista de convocados del partido ante el Villarreal ni las palabras de Zidane en público y en privado la frases que nada ha cambiado para mí es un órdago a su entrenador el está herido tanto Bale como urgente creen que ahora no es momento de hablar que en otros que se canse de hablar y cuando llegue la hora quiere tomar la mejor decisión es evidente que está

Voz 1 09:47 rota la relación con Zinedine Zidane

Voz 0231 09:50 a él le molestan mucho las formas de su entrenador no tiene ninguna prisa por irse contrato hasta el año dos mil veintidós con más cláusulas que un contrato de alquiler es muy muy difícil vender a Gareth Bale que él sabe que se va a marchar porque se lo dijo el club a su representante hace un par de semanas en la Reunión con tu contrasta que el larguero pero no entiende porqué Zidane le hace este desprecio público no digo que tenga razón o no comunicó que él

Voz 1 10:16 sí sí no entiende el desprecio público de Zinedine Zidane e insiste

Voz 0231 10:22 que para él nada ha cambiado con respecto a la conversación que mantuvo su a gente con José Ángel Sáez

Voz 1 10:28 yo creo que no es cuestión de ver quién la tiene más larga porque además Mi Zidane y Bale son de este tipo de personas por la personalidad de los dos simplemente cuestión de que a Zidane no le convence Gareth Bale como futbolista y además no es que no les convenza Zidane es que no convence a casi nadie Irán lo que está diciendo es a mí este futbolista después de cinco años en el Real Madrid viendo lo que ha aportado fíjate que ha sido importante en alguna de las finales metiendo goles pero entiendo que Zidane es una decisión deportiva y que lo que le dice haberles oye mira que tú no yo creo que no puede dar el rendimiento que yo busco en un jugador de Tous condicione Ebay lo tiene que entender que no está rindiendo al nivel que se esperaba pero no es que no esté rindiéndose nivel ni a la mitad de lo que se esperaba de Gareth Bale ni a la mitad entiendo que Zidane tome una decisión

Voz 0239 11:12 yo lo que creo es que a Zidane no que no le gusta como futbolista es que la defraudado del que no es lo mismo porque yo recuerdo las primeras comparecencias de Zidane como primer entrenador entrenador del Real Madrid no salía de

Voz 1 11:24 son intocables Xabi Bale

Voz 0239 11:26 era Bale Cristiano y Benzema a jugar si están los a BBC al jugar son intocables Yves e intocable Bale ha ido perdiendo el sitio le puso la cruz el día de la final de la Liga de Campeones cuando sabía el pollo que había en el Vestuario porque todos los jugadores son prácticamente casi todos los jugadores conocían que Cristiano se iba a ir el amenaza amenazó con irse y su situación con seguía exactamente igual doce Zinedine Zidane ya le terminó de tomar la matrícula y luego me hace mucha gracia esto que dice como siempre información de primera mano Antón Meana que ahora no es momento de hablar yo le preguntaría al entorno del cuándo es momento de hablar porque lleva cinco temporadas en el Real Madrid en la única vez que hablado claro fue el año pasado aprovechando su chilena y su buena final en Kiev para ganar la Liga de Campeones para ayudar a ganar la Liga Campeones decir que así va ir yo creo que e Bay no sea campo y sobre el césped o que cuando que cuando dice no es momento de hablar yo le preguntaría el entorno del cuándo es el momento de hablar y luego luego también hay que recordar episodios en los que el representante de Bale que ahora se hace el ofendido me parece que no estaba a la altura ha dicho hoy a Florentino Pérez para que jugaran de delantero centro se ha pasado toda la temporada diciendo que Gareth Bale tiene mucho mercado en Inglaterra ahora que parece que no lo tiene tan fácil dice que no le importaría quedarse porque evidentemente cobra una pasta y el jugador no sólo a ir perdiendo dinero me parece que ni ve ni nivel ha estado al nivel de crack en el terreno de juego ni en la caseta tampoco su entorno y su representante le ayudó demasiado

Voz 0264 12:57 yo yo lo que creo es que hablamos de Bale como si fuera el señor de invernal y abro quién quién se ha creído Gareth Bale que es esto de año Isco que ha sido tan importante o más que Gareth Bale ha pasado por una situación donde le han sacado de la convocatoria le lean humillado porque había un entrenador que le veía que no rendía hay fuera Marcelo que ha sido mucho más importante que Bale para el Real Madrid pero de largo ha visto cómo llegaba un entrenador suplente fuera de la convocatoria de Alec Reid que asuma como como cualquier otro futbolista al que se le ha pasado el momento no cumple

Voz 6 13:37 lo y no te pone el es clave y no

Voz 0264 13:40 no quiere que hablen otros pero chicos sean más si llevas tres años rascando del bolo

Voz 1 13:46 además en julio de hoy además si si fuera que no rinde en el campo como se esperaba de él que es verdad que es una evidencia quitando momentos muy puntuales pero le ha faltado continuidad regularía todo y luego tuvieras un papel en el vestuario importante estelar eres un capitán que tira del equipo que rema que venga que empuja que es tan invisible en el vestuario como en el campo entiendo que Zidane o u otro entrenador demanda la grada o acabe por no contar con

Voz 2 14:13 ellos siendo todo lo que estoy diciendo cierto a mí lo que más me llama la atención es escucharán tomen a decir que Gareth Bale ya es información clarísima está enfadado con Zidane lo que ha perdonado Zidane a Gareth Bale en estos años lo injusto que ha sido Zidane con otros compañeros de vestuario poniendo a Bale por delante de otros que merecían ser titulares cuando Bale no merecía tener la titularidad en el Real Madrid y que ahora sea Bale el que se molesta con Zidane porque Zidane ha tomado ya la decisión ya harto cansado de darle oportunidades a Gareth Bale que no aprovechado día tras día ya tomó la decisión de prescindir del ahora es Gareth Bale el que se enfada con Zidane por tomar esa decisión cuando lo que tenía que hacer es darle las gracias por lo injusto que has ido Zidane porque Zidane ha sido muy injusto con otros compañeros de vestuario que merecían ser titulares por delante Bale Nolan

Voz 1 15:06 total yo creo que hasta dándole a la grada a favor el otro día quiero decir no convocando dándole porque llevarle al Bernabéu tal y como está todo ahora mismo para que estás en el banquillo o para que te salga al campo y te pegan una pitada otra vez al final yo creo que hasta final hecho mira quédate en casa sabiendo que ya no cuenta la temporada que viene dicho lo dicho fácil no va a ser vender a Gareth Bale no va a ser fácil pero sí está claro que Zidane no cuenta con Gareth Bale por mucho que se enfade Gareth Bale que para que no se enfade decida lo que debería hacer es rendir y jugar al nivel del que se espera para que jugase más minutos y más Partit humano no me quedaban minutos para descubrir un minuto queda para disco perdona quién pedía la

Voz 0239 15:41 no no sólo sólo una cosa que lo que creo que me imagino que estará descartado en los ciento cincuenta de partida que pensaba el Real Madrid creo que eso está lo descartó

Voz 1 15:51 Hall

Voz 3 15:52 sí que iba a decir que Bale vive en otro mundo que su primera opción es el golf y la segunda al fútbol y aquí hay que ser fútbol fútbol fútbol y Bale se equivoca

Voz 1 16:01 totalmente pues nada chavales un abrazo