El Larguero: La previa del Liverpool vs Barcelona y analizamos la situación de Bale y la posible llegada de la Superliga Europea (6/05/2019)

aquí en la SER para acompañar que está la hora y media cuando vendrá a Mara Torres con el faro en un día en el que debes saber que mañana se juega el Barça su pase a la novena final de la Liga de Campeones en busca de lo que sería si se mete en la final la pelea por el sexto

Voz 1375 00:54 título de campeón de Europa mañana a las nueve en Anfield es la cita a priori todo son buenas noticias para este Barça porque el resultado de la ida mejor no puede ser tres cero

Voz 0017 01:04 porque filipino esta como está eh

Voz 1375 01:07 ya adelantamos la semana pasada lo dijo aquí en alemán que no iba a jugar fino y así ocurrió Llanos dijo anoche aquí en El Larguero Bruno Alemany que mañana no iba a jugar sala y hoy lo ha confirmado Jürgen Klopp bueno a priori tiene que ser un cataclismo un batacazo tremendo para que el Barça mañana no sea finalista de la Liga de Campeones frente al Liverpool es un equipo que te puede volver loco y que puede enloquecer el partido y hacerlo de ida y vuelta desde el minuto uno como ya intentaron hacer en el Camp Nou mira pero hay que ser optimistas ya quisieran todos los equipos en el partido de ida salir con un tres cero para el partido de vuelta por mucho Liverpool enfrente está el Barça y un tal Messi que ya le gustaría estar en el equipo de Klopp le gustaría tenerlo en el equipo a Klopp un Barça que ahora lo vamos a hablar con Jordi Martí con Marcos López con flaco y con Adriá Albets enseguida también Michael Robinson preparado para ese partido de vuelta de su Liverpool ahora hablamos con él también con Bruno Alemany y escuchamos las voces de Valverde y Luis Suárez que han hablado hoy pero digo un Barça que a diferencia de otros grandes clubes de otras grandes dinastías deportivas de otros grandes clubes que han tocado techo de momento

Voz 1296 02:16 se mantiene

Voz 1375 02:18 haciendo una transición pero sin hacerla porque todo lo mantiene Messi el Madrid después de las últimas tres Champions de cuatro los últimos cinco años el gran Milan eh antes equipos que han dominado el fútbol europeo durante cuatro cinco años después ha venido la transformación la transición los años de dudas de no saber en cómo se mantiene la competitividad y sobretodo el ganar en el Barça no ha podido haber más cambios en los últimos años y sobretodo seguido gente como Valdés como Puyol como Xavi como Iniesta jugadores absolutamente claves en este Fútbol Club Barcelona nuevos entrenadores diferentes a Pep Guardiola le sucedió el Tito Vilanova luego alta la luego Luis Enrique a Valverde pero con todos ellos está siendo mucho más fácil la transición porque es que con Messi no hay transición eh qué sería de este Barça y qué distinto sería si no estuviera Messi al Barça de Guardiola pero al final todo se va digamos no sé si tapando escondiendo el estilo pasado no un segundo plano a un tercero qué más da por momentos en Barcelona cómo juguemos algunos a otros no les da igual porque en el fondo Se mantiene Messi y mientras este este tío pues al Barça ya los culés lo que les preocupa es que dure otros cinco años más que su equipo siga ganando que es lo que están ahora están hablando más en casa que en Europa este año sin el Madrid sin la Juve Cristiano sin el Atlético parece la oportunidad perfecta para conseguir su sexta Copa de Europa enseguida estamos ahí en Liverpool donde ya el equipo de enviados especiales de la Cadena SER con la última hora de ese partidazo que Nos contra el Carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo de comentaristas pero también te vamos a contar hoy lo que ha pasado por supuesto con Iker Casillas que ya tiene el alta médica Ike emocionado cinco días después de sufrir un infarto ha dicho esto en la puerta del hospital de Oporto hará ya voy mejor ya me me encuentro mucho mejor será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses no lo sé la verdad es que me da igual

Voz 1670 04:24 portantes está aquí lo puedo contar lo puedes ver

Voz 1375 04:28 un par de semanas un par de meses me da exactamente igual lo importante es que estoy aquí ya veremos qué pasa con su futuro un Iker muy emocionado con la voz rota Irún un nudo en la garganta que ha tenido que tragar saliva un par de veces viendo la nube de fotógrafos y de gente que había hay de cámaras de televisión y de periodistas de moda dónde sitios para ver cómo salía Iker Casillas con buen aspecto

Voz 1 04:48 después de haber sufrido ese gran susto en su carrera y además pendientes de el Madrid de Zidane

Voz 1375 04:55 lo que está preparando el técnico francés para la próxima temporada ahora mismo en la portada de ese Madrid de Zidane a la espera de los Hasan poco va Eric en Jobbik y compañía que vayan llegando el divorcio con Gareth Bale que es evidente no se sabe quién se va a quedar con la casa bien con los niños pero el divorcio es evidente ya lo contó Antón Meana el sábado Gareth Bale fuera de la lista de convocados el cabreo que hay en el entorno de Bale es monumental coincidan con el entrenador del Real Madrid que ha dejado claro que no cuenta con el futbolista galés con el que iba a coger la bandera de Cristiano en este Real Madrid que como he dicho muchas veces no ha cogido ni el palo del banderín del córner así que divorcio entre Bale y Zidane que no esconde nadie pero enseguida contamos lo que esta misma tarde esta misma tarde piensan en el entorno de Gareth Bale además mañana se despide el gran capitán del Atlético de los últimos años Diego Godín nueve temporadas de rojiblanco dice adiós mañana en un acto en el Metropolitano de la que ha sido su afición durante estos años además algunas sorpresas y tienen guardada al gran Dean que como ya os contamos aquí pues no me acordando

Voz 2 06:07 en diciembre antes de que llegaran Navidades

Voz 1375 06:11 no pasando las Navidades me recuerda Álvaro Benito ya os conté yo aquí una noche en el Larguero que tenía la decisión tomada que tenía la maleta hecha y que iba a emprender una nueva aventura en el fútbol italiano en el Inter de Milán algo que ya se ha ido confirmando que ha ido confirmando todo el mundo algunos incluso en exclusiva hace unas horas eh por cierto tenemos horarios de las dos últimas jornadas de él Liga habrá horario unificado para la penúltima J es decir este sábado eh este domingo perdón a todos los partidos todos a las seis y media penúltima jornada todos domingo a las seis y media para la última jornada el horario unificado está previsto para el sábado a las seis y media es ahora se jugarán los partidos en los que haya algo en juego porel descenso o por Europa este domingo todos seis y media y en la última jornada Sábado seis y media en los que

Voz 1670 06:57 hay algo en juego

Voz 1375 06:59 además e os vamos a contar lo que ha pasado hoy en una de las casetas de la Feria en Sevilla la gota un periodista de un medio local en Sevilla el enfrentamiento que ha habido entre Monchi Del Nido eh en un rifirrafe de muy mal gusto en el que allí se han empezado a valorar empezar calentar más uno que otro me parece que Del Nido ha estado bastante lamentable por lo que me cuenta alguno de los testigos que han presenciado la escena

Voz 3 07:25 allí mismo allí mismo eh

Voz 1375 07:29 y que se ha dejado oir en el entorno de esa caseta todo había gente por ahí eh no sea tapado ninguno de los dos Monchi se ha sorprendido y luego os vamos a contar lo que le ha dicho Del Nido en un calentón absurdo que no tiene la cabeza y que deja bastante en evidencia al que fuera presidente del Sevilla seguro que con él seguro que con él el Sevilla sería campeón de la Cham

Voz 1670 07:55 pues probablemente

Voz 1375 07:56 pero no nos nadie lo puede saber lo podía haber sido antes cuando ya estuvo no le fue mal al Sevilla con Del Nido es evidente como es evidente que tampoco le ha ido mal mil está yendo al Sevilla con Pepe Gastro pero amigo hay gente que no acaba de asumir la realidad y hoy se ha venido arriba hasta bastante feo lo que ha pasado en ese calentón como digo eh que ha subido bastante de temperatura en el que Del Nido en mi opinión ha dejado bastante que desear y además te cuento un par de resultados vas ha habido fútbol de segunda jornada treinta y siete han empatado Cádiz y Málaga a uno Cádiz uno Málaga uno

Voz 0017 08:32 está tremendo la el la zona de

Voz 1375 08:36 play off y la lucha por el ascenso a Primera ahora mismo subirían a Primera Osasuna Granada de forma directa Osasuna es líder con setenta y cuatro segundo Granada con sesenta y ocho y en el play off Albacete sesenta y cinco Mallorca sesenta y cuatro Cádiz sesenta y uno después del empate de hoy de por sesenta y fuera del play off pero sólo a un punto el Málaga después del empate de hoy con cincuenta y nueve además el Oviedo y el Sporting están detrás cincuenta y siete Oviedo cincuenta y cuatro Sporting y en la Premier paso de gigante del City de Guardiola para ser campeón esta noche a terminar hace un rato le ha ganado uno cero al este con un gol un golazo del central Kompany derechazo espectacular que lograba por la escuadra en el último tramo de partido a falta de quince minutos para terminar el partido ante el Liverpool necesita ganar en la última jornada sólo queda una en Inglaterra y esperar a que el City empate o pierda a igualdad de puntos el Manchester City es campeón y recuerda la última jornada será sábado a las cuatro el City visita visita el campo del Brighton el Liverpool recibe en casa al Wolverhampton así que el City depende de sí mismo ganando excampeón bien la seria le ha ganado el Milán dos uno al Bolonia además Markel Susaeta deja de ser jugador del Athletic Club rechaza la oferta de renovación de el equipo vasco le termina contrato después de doce temporadas y quinientos seis partidos oficiales dirá adiós tampoco seguirán Mikel Rico Ander Iturraspe y fuera del fútbol mañana en el Mutua Madrid Open debutará a David Ferrer en el que bueno podría ser su último partido el último partido de su carrera será ante Roberto Bautista a las cuatro de la tarde próximamente en ese turno si pierde Ferrer será suyo Vardy sino pues alargará su final hizo adiós al unas horas más también debuta mañana por cierto Federer Djokovic Nadal que ha entrenado hoy tiene problemas estomacales pero virus pero parece que nada grave y que el miércoles debutará bueno todo este menú a ya además hoy vienen como todos los lunes Kiko Narváez Gustavo López Santi Cañizares y Álvaro Benito para el sanedrín de los lunes con los futbolistas les voy a preguntar esta noche por un debate que no saca logró bastante aquí en el programa con todos en el sanedrín habitual de los domingos qué te parecería que hubiese una Superliga europea y que los grandes clubes de cada país se marchase de las ligas nacionales hice juntaran esa Liga que ya os vengo contando aquí desde hace bastante tiempo no tiene marcha atrás aunque la Champions la UEFA pretende hacerlo por su cuenta esos clubes lo van a hacer si os si no mil veintiuno dos mil veintidós Domingo en Tiro dos y medio bueno anoche unos acalorada bastante como digo el debate hoy lo vamos a preguntar a Kiko a Cañete

Voz 0231 11:13 a Gustavo Álvaro entre otras cosas once

Voz 1375 11:16 cuarenta y uno una menos en Canarias mañana al Barça juegan Liverpool

Voz 4 11:20 Piccolo

Voz 5 11:27 ah no no felices dos tres

Voz 7 11:59 en

Voz 0699 12:13 no es la música de la Champions pero suena bastante bien desde Pepa de los Beatles en la tierra de los Beatles está ya en

Voz 8 12:19 podría ser Flaquer

Voz 0699 12:22 Adriá Albets al frente para ese partido de mañana en Anfield

Voz 1375 12:25 después el tres cero que le metió el Barça en la ida

Voz 0699 12:27 a FLA aquí hola muy buenas

Voz 1670 12:29 hola Manu qué tal muy buenas qué tal muy buenas pues hombre no se puede poner mejor la cosa ahora le preguntas a Jordi Martí Marcos López que se incorporan ya

Voz 1375 12:36 ella también a Michael Robinson pero no sé

Voz 1670 12:39 cómo ha llegado a la expedición azulgrana no sé qué carreras habéis visto qué tal Valverde qué tal Suárez qué tal el entreno contando

Voz 0017 12:45 bueno pues animados pero con mucha prudencia porque todos tienen en mente lo que pasó el año pasado en Roma parece que han aprendido la lección son conscientes evidentemente que el resultado del Camp Nou es buenísimo pero no da nada por hecho porque saben que el Liverpool es un gran equipo a pesar de que tiene bajas muy importantes para mañana y que además les un estadio que aprieta muchísimo y mañana va a ser seguramente un infierno para para el Barça lo que está muy claro Manu es la consigna de Valverde para su equipo

Voz 0239 13:18 a pesar del buen resultado el objetivo

Voz 0017 13:20 no cambia ellos van a salir a ganar el partido

Voz 1375 13:23 y por eso pues no tiene muy claro el entrenador del

Voz 0017 13:25 Arzak que tienen que dominar la situación más que dominar y más que tener el control lo importante mañana es atacar para ganar el partido más que control dice Valverde atacar

Voz 1375 13:35 cada equipo tiene su estilo de lo que sentía

Voz 0588 13:38 pero siempre se lleva el partido al terreno lo deja nos interesa desde luego es tener la sensación de que nosotros usted el control sí no tengo ningunas nosotros pensamos en el postales un absurdo muchas los nocturnos en casa por ellos con dolor de sus zapatos de tatuajes que nosotros las tengamos para apretaron sí para opinó Juanjo dejarlos porque está nosotros nos atacar

Voz 1670 14:02 verticalidad y verticalidad no lo debe tener el control

Voz 9 14:05 dice dices un absurdo luego ha dicho bueno más que una suerte es un error

Voz 1670 14:08 que no quiere tener la pelota por tener la quiere atacar ir a ganar el partido

Voz 0017 14:12 sí era por el partido ya esto Manu buenos puede llevar a pensar que Valverde tienen la cabeza repetir el mismo once que vimos en el Camp Nou con un cuatro tres tres con Coutinho arriba y Arturo Vidal en el centro del campo porque además ha dicho Valverde que sí que hay que corregir ciertas cosas pero que a veces por querer cambiar algo la puedes liar así que podría repetir el once pero tampoco hay que descartar ese cuatro cuatro dos

Voz 1670 14:37 con Sergi Roberto en el en el centro

Voz 0017 14:39 el campo le han preguntado también a Valverde como está él teniendo en cuenta

Voz 1375 14:43 da que tiene al Barça a tres partidos de poner

Voz 0017 14:46 ganar el triplete ya dicho esto

Voz 1670 14:48 el señor del Barça está bien volveremos no te toco estoy igual que te voy a poder decir que estoy levitando algo así pero no hay manera

Voz 8 14:56 no hay manera me toco hoy estoy tranquilo estoy igual ha dicho al verde me encantaría que estoy levitando pero no lo evita no tiene pinta de evitar nunca

Voz 1670 15:02 a Valverde eh siempre intenta

Voz 0017 15:05 a relativizar un poco las cosas pues eso desdramatizar bajar un poco la euforia aunque hoy sí que ha reconocido que quizás si el de mañana sea el partido más importante de su carrera

Voz 1670 15:16 de ahí está dicho Valverde ahora oímos lo que preguntara perdona Adrià a FLA aquí a hablando de entrenadores porque Clos ha confirmado lo que ya nos dijo anoche Bruno de sala por si había alguna duda que aquí evidentemente no lo había lo ha confirmado el míster no

Voz 3 15:30 pues

Voz 1296 15:30 sí sí Messi fue el protagonista del partido de ida podemos decir que Bruno ha sido el protagonista de la eliminatoria porque la lo de la ida como ayer adelantaba en el Larguero baja Salah por ese golpe que recibió el sábado en el partido ante el Newcastle se sigue el protocolo médico como informar una demanda ir en Larguero ya ha sido confirmada hoy Jürgen Klopp el el entrenador del Liverpool dando por segura la ausencia del quizá mejor jugador del conjunto inglés no es no es

Voz 1248 15:58 eso sé ni siquiera quiero jugar esos todos quieren sexy

Voz 1670 16:03 de bien pero no es lo suficientemente bueno desde el punto de vista médico manifiesta desesperado y Cobo pero

Voz 1296 16:08 no podemos hacerlo no esta sala no está firmó sino no está Keita todos son contratiempos hoy según diversas informaciones Van Dyke tampoco ha hecho todo el entrenamiento con el grupo aunque se espera que pueda ser titular El el central así que un contratiempo tras otro el Barça no se fía dice Klopp que lo van a intentar pero evidentemente al Liverpool el está poniendo cada vez más complicada la opción de poder remontar al Barça

Voz 1375 16:29 totalmente eh Singer porno están por ahí

Voz 8 16:32 hay Martí Marcos López hola Jordi muy buenas

Voz 1375 16:34 hola buenas noches y también Marcos hola qué tal qué tal muy buenas noches a todos os pregunto por el partido de mañana pero hay que escuchar también a Luis Suárez que que va a hacer en caso de que marque ojalá marque en la que fue su casa

Voz 0017 16:47 pues nada porque no lo va a celebrar por respeto sí lo hizo en el Camp Nou cuando marcó el primer gol de la victoria de

Voz 1375 16:55 el Barça frente al Liverpool después pidió perdón

Voz 0017 16:58 a los aficionados del Liverpool que había en la grada pero lo tiene claro mañana se enmarca en Anfield por respeto dice Luis Suárez no lo va a celebrar

Voz 1375 17:07 te

Voz 1325 17:07 con todo respeto el mundo hacia los hinchas Liverpool después de que lo marque en hostelería mi forma con mi público porque es entendible pedí perdón y la gente que aplaudía y después especuló con otras cosa pero sí soy un agradecido al al Liverpool le tengo muchísimo respeto al club a los afición

Voz 10 17:25 no yo obviamente está claro que acá en Haro

Voz 1325 17:27 el gol como lo celebré cuando marquen Groningen con la camiseta alza por el respeto que le tengo a la gente en en su casa

Voz 0017 17:36 por cierto mano que mañana estará en Anfil el presidente del Barça Josep María

Voz 1375 17:40 yo creo que ha llegado esta noche a Liverpool

Voz 0017 17:42 hay y habrá también casi tres mil aficionados del Barça apoyando al equipo

Voz 1670 17:48 en las gradas de Anfil y deseando que el Barça

Voz 0017 17:50 se clasifica para la final de la Champions hombre

Voz 8 17:52 esos tres mil que están allí en Anfil si me tengo Luis Suárez creo que debería ir a celebrarlo con todas las ganas del mundo y luego si le pidió disculpas a la afición del Liverpool pues lo pide yo es que estas cosas de verdad que imagínate que es el gol que te mete en la final

Voz 1670 18:03 pero es que celebrarlo pero bueno cada uno es libre de

Voz 8 18:07 en respetar su pasado de la manera que quiera y en este caso entiende que fue en un momento dado su carrera su afición no lo va a celebrar eso ha dicho Luis Suárez

Voz 1375 18:14 pero lo importante es que marque tan importante sería un gol para no sufrir mucho porque todos estamos imaginando Jordi Marcos aquí que el Barça van a salir con el Liverpool a salir como como llenas eh

Voz 0985 18:25 sí sí como llenas convencidos de que su fortaleza está en la estrategia en el poder de sus laterales en la velocidad en el abordaje mira yo hoy he tenido a tarde que me ha ido todo un poco a ratos eh

Voz 1670 18:37 qué ha pasado mira hoy en el momento de la rueda de prensa

Voz 0985 18:40 de un periodista local ha dicho que el Liverpool sea construido a base hazañas inmensa ostras pues es verdad y luego me he cruzado con Moisés Hurtado puñetero Él ha recordado el partido del Milan y Liverpool manos es lo recordarán

Voz 1670 18:53 hombre por favor el tres atrás al descanso como iban no

Voz 0985 18:56 los que fíjate que Moisés en el descanso me dice que Hernán Crespo recibió una felicitación por el tres cero fíjate cómo acabó el partido bueno por lo tanto ha habido momentos de todo esto responde a la cautela con que el Barça se toma este partido ahora bien creo que el Barcelona tiene mimbres de sobra para sacarlo adelante empezando por la que yo creo que sería una alineación ideal que es con Arturo Vidal Sergi Roberto reforzando centro del campo

Voz 1375 19:21 sí esto si mañana el Barça no pasa que es que no entra en la cabeza de nadie puede que en la de Michael Robinson que ahora estará haciendo yo y con él

Voz 8 19:30 pero en el que se llama Michael se ahora hay corporal enseguida están llamando pero digo que no

Voz 1375 19:36 los entra en la cabeza de nadie pero es que si mañana el bar saca eh es uno de los mayores fracaso esto es pedía que lo de Roma hombre por supuesto Salah sin Fidentino tres cero en la ida te vas a casa con el rabo entre las piernas de van

Voz 1670 19:47 no es un velo de Roma lo he visto

Voz 1375 19:49 sí sí lo de Roma entendiendo que el Liverpool es mejor equipo que queda Roma pero lo de Roma comparado con lo que podría ser bueno pero tengo la sensación de que para que supere es esto que es evidente que tienes una gran ventaja es evidente que faltan dos de los tres mejores delanteros del mundo que juegan en el equipo rival no está ni como ya anticipó Bruno en la SER para qué que el Barça pasa eliminatoria tuvo que pasar la herida de Roma estoy convencidísimo y el mensaje que han lanzado Suárez el mensaje que ha lanzado Valverde el mensaje que en realidad está lanzando todo el equipo porque quieras o no tuve inicio del Larguero comentabas que el Barça ha logrado establecer una dinastía no tanto en Europa pero sí en la Liga española en esta última década todo a través de la figura de Messi Messi queramos o no cada vez queda menos tiempo para pues tal a ese máximo a ese máximo nivel yo imagino que tres cuatro años no se los quita nadie y ellos los jugadores son los primeros que entienden que oportunidades de este tipo ya metieron la pata hace un año en Roma Innova pueden volver a meter ahora luego no sabemos que pasará a la final Si el Barça llega a la final pero meter la pata ahora también en Anfil El día muy poco de estereotipo fácil no es ganar la Copa de Europa sí porque en toda la historia el Barça ganó una fácil no es hay gente que dirá hombre pues cuando se vaya a

Voz 8 21:01 tipos volverán a ganar sigue verdad pues antes de que llegaran

Voz 1375 21:03 sí ganaron una en toda la historia la del noventa y dos y te costará mucho volver a ganar allí curiosamente la del dos mil cuesta ya cuesta con Messi exactamente la de dos mil seis en París Leo no tiene un papel muy fundamentada porque porque está lesionado de hecho no juega la final tampoco Xavi juega la final pero lo que a lo que armonizado este club por encima de de debate sobre el estilo no o no estilo es la figura de Messi que ha estado por encima de los entrenadores por encima de Guardiola por encima de Tito que en paz descanse desgraciadamente por encima de Tata por supuesto de Luis Enrique es decir el Barça de Guardiola no se parecen nada correcto ni ni el base Valverde ese parece nada te diría al Barça de Luis Enrique porque el base Luis Enrique recuerdas era el tridente y aquella explosión de talento ofensivo con Aimar con Messi con Suárez pero creo que Messi es hoy mejor jugador que tiene que el Barça de Guardiola probablemente esté Messi sea mejor que el Barça que estaba entonces lo pasa que está más solo que en todo sí sí eso a todo lo que pasa es que Valverde el acabamos de escuchar ahora no levita pero le da una red de seguridad y una red para que para que pueda expresarse muchísimo mejor porque también Messi es mejor jugador pero cuando se va con Argentina no tienen los jugadores que tiene Correa tiene el Barça mejor la gestión de Valverde muy

Voz 8 22:14 tiene sentido común un Barça muy muy muy seguro atrás que no conducen a un Barça sí

Voz 1806 22:19 al al al final los los equipos son el reflejo del alma de los entrenadores el Barça de Guardiola era innovador revolucionario transgresor en la manera de jugar en el Barça de

Voz 1375 22:30 de Luis Enrique era como es Luis Enrique un tío que busca el ida y vuelta que le encantaba vivir en las áreas básicamente cuando tienes tres bestias o tres pepinos como dijo Piqué que tenía en aquel tridente este es un Barça de sentido común adulto mayor en el buen sentido de la palabra que sabe ser responsable y por ahora excepto Roma yo creo que ellos también se quiere quitar esa espina porque sino estamos todos los años con Roma si son capaces el gasto en Roma entre comillas quedará en el recuerdo y crees que va a sacar cuatro tres tres o cuatro cuadros pregunto a los tres y yo creo que si mañana estuviera de merecería titular yo también yo venía comer

Voz 1296 23:06 pido que iba a hacer el cuatro cuatro dos pero escuchando al Valverde hoy con esa idea de verdad

Voz 1670 23:10 hay que ser diré mucho porque dice

Voz 1296 23:13 que si cambia muchas cosas igual eh con sólo cambiar una puede estropear lo que funcionó en el partido de ida pues no descarto que Coutinho más jugando con con el factor sentimental de su regreso al al que fuese estadio casa pues pueda sacar la mejor versión del brasileño no lo sé la verdad es que yo celebro que que la intención del Barça sea mañana en atacar y no la de especular no la de echarse atrás dándole más vida hay más salas de más opciones de generar ocasiones al Liverpool en ataque creo que el Barça lo que de lo que tiene que hacer es es es marcar un gol yo creo que voy a prohibir decir la palabra Wanda

Voz 1670 23:42 el Barça marque un gol no lo diga eso

Voz 0985 23:45 a favor de Esquí oro que Flaqué ha dicho una palabra ahora que matiza un poco quiero entender que matiza un poco la declaración de Valverde cuando haber de dice que no quiere control que quiere atacar yo este control lo traduzco por no especular

Voz 1296 23:56 yo creo que lo que se refiere nos P

Voz 0985 23:58 y esto a mí sí que me parece bien ir a buscar al adversario en campo contrario Isis de puede Manu con Sergi Roberto y convidado si puedes estirar un poco más arriba la línea de presión para evitar por ejemplo pérdidas porque si no la alternativa es Coutinho ya sé que Cotino sabe lo que es jugar en Anfield pero quién ofrece más garantías que Coutinho

Voz 1248 24:18 veremos a mí no me no me no no me daba

Voz 0985 24:22 misma fiabilidad Vera Sergi Roberto en el centro del campo arropando a Sergi

Voz 1375 24:27 Busquets lateral que ver a Coutinho sinceramente en el centro del campo

Voz 2 24:34 me interesa mucho

Voz 1375 24:36 esta respuesta Michael Robinson muy buenas hola buenas noches crees que el Liverpool puede remontar

Voz 1296 24:44 lo de en el partido más importante ese semana que conciernen al Manchester City

Voz 1670 24:55 correcto acaba de quitar un peso de encima ayer Jordi Verdi ahora

Voz 1296 24:59 vaya y bueno y estaba escuchando atentamente a Jordi como alguien tiene que hacer hay que escucha bien atentamente Jordi yo ha dicho una cosa ha recordado los que pasó en Estambul contra el Milan premios de esas cosas pasan Ana medio siglo diez lustros eso es cosa pasa ya pasó hace poco y luego lo que paso vas en Roma pasa cada década eso fue la temporada pasada Hagen entiendes no creo que las los árbitros para alinearse para que yo tenga además Esperanza uno es o que hay dos grandes futbolistas y si juega o origine estamos hablando de bueno buenos jugadores pero Fermí no

Voz 1670 25:42 la sala son jugadores como debería

Voz 1296 25:45 Nuestro amigo Mourinho Stop

Voz 1670 25:49 sí sí últimamente

Voz 1296 25:52 ah pero vamos a suponer que les suena la flauta las cosas va bien etcétera y que juega contra un Fútbol Club Barcelona metemos tres goles si es preciso Messi marcará uno teme que marcar cinco es posible que elevó marque cinco si fuese preciso Messi marcará otro porque una cosa es el Fútbol Club Barcelona pero sí

Voz 1670 26:19 es tremendo

Voz 1296 26:22 es no son tan grande como cuelga las palabras suyos este verano si si él dijo que yo quiso que esto sea dosificado de tal forma no ha empatado

Voz 2 26:31 catorce partidos cosa así

Voz 1296 26:35 realmente yo pienso ahora no me decepcionar mañana buena brega

Voz 1670 26:40 pero eso también ha

Voz 1296 26:43 Nos va a satisfacer como no satisfacía en el Camp Nou y nos hizo sentir muy orgullosos yernos y sea un Jordi o FLA que o Marcos muy pueden explicar cómo diablos perdemos tercero

Voz 1670 26:59 yo no me dice como el que se lo tienen que preguntar adiós

Voz 1 27:03 Michael es que es que la respuesta de ese tres cero es es inexplicable es decir el fútbol le quitó al Liverpool o al menos en mi opinión le quitó la posibilidad de estar todavía vivo en el en la eliminatoria incluso con el tres cero aquella ocasión que salva Rakitic todos nos acordamos del palo de deshará pero es que antes Rakitic salva en la misma línea de gol en un ejercicio defensivo impropio el Barcelona porque van tres jugadores Rakitic si no me equivoco Jordi Alba y Piqué a salvar ese ese disparo creo que era de firmeza antes de que salga a la estrella en el poste

Voz 1296 27:34 sí pero lo que quisimos nosotros queremos nosotros como pudo estoy garantizado de eso yo no sé lo que iba a pasar mañana me antoja muy probable que no pasa la eliminatoria eso lo tengo muy seguro pero lo que sí quiero es que el Fútbol Club un equipo valiente con elegancia los elegancia parece generoso Jordi mencione mención hace un momento sí que se más prudente no ha dado Valverde yo tengo la satisfacción que él no pudo en el Camp Nou como iba a jugar su equipo de cómo se jugaba ese partido de Delfina desde el principio no era para elegir era el quinto minaba el estilo de juego entrenando es tiene un diseño tiene un deseo deseo en una zona su Aleix Life suele ser un hecho hoy mismo martes pasado no lo fue aunque perdemos

Voz 0985 28:45 bueno ahora mal que formaban el Barcelona muy rápido una cosa que pueda a favor del Barcelona es que yo creo que Michael en algún momento el Liverpool la hinchada de Anfield va a tener su momento euforia yo estoy preparado para que en algún momento

Voz 1670 28:59 me tiene uno pronto exactamente

Voz 0985 29:02 acuérdate pero también pienso Manu que en el Barça hay una vacuna Ike va a responder con más fortaleza psicológica a encajar un primer gol si es que esto se produce que es lo que pasó en Roma luego de otra cosa que Bruno nuestro oráculo o no esta semana por ahí

Voz 1375 29:16 saludo a Bruno Alemany no la Bruno hola Manuel

Voz 8 29:19 la oráculo estás para ti que dice yo a una buena pregunta

Voz 0985 29:21 para bueno sería saber si cree que el Liverpool tiene plantilla para sustituir a dos bajas tan formidables como la de uno

Voz 11 29:31 a ver el Liverpool para empezar

Voz 1375 29:33 qué quería querías que gente dijera que si no

Voz 0301 29:35 en el Liverpool tiene que

Voz 1670 29:39 cuarta

Voz 0301 29:41 o sea una circunstancia importante y es que por ejemplo se aquí y que a mí me parece un va bastante buen futbolista que es internacionales que han estado mundiales

Voz 0749 29:48 copas y que este principio de temporada por ejemplo

Voz 0301 29:51 no estuvo rindiendo a muy buen nivel ahora ni mucho menos está en ese tramo de hecho es lo le ha limpiado absolutamente de de las alineaciones de manera sistemática últimamente yo entiendo que va a ser difícil eh Sala en el día de mañana y me parece que es un futbolista que bueno que tiene muchísimo talento pero que en las últimas semanas su participación no ha brillado por robots

Voz 8 30:11 si apostamos aquí todos los que estamos ninguna apostaría que va a ganar el Liverpool ninguno lo ha dicho Michael el más de Liverpool que nadie ha dicho no vamos a pasar pero

Voz 1375 30:19 Liverpool es uno de esos incluso sí

Voz 1670 30:22 Mario Monti quedemos yo sé que tú quien estuvo allí pero es otra cosa

Voz 1375 30:30 exactamente quién lo va a fecha radios pero pero Michael el Liverpool es uno de esos equipos aunque nadie pensemos que vaya a pasar es uno de esos equipos que con tres cero en la ida es capaz de tenernos a todos diciendo cuidado con la partido de vuelta de mañana os digo es ver si es verdad pero déjame que tiene la disco Michael guarda de lo perverso ahora mismo después de

Voz 1670 30:48 Javi Blanco a ver bueno eres el que

Voz 18 34:27 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 34:30 enseguida cerramos en la previa del Liverpool Barça había pedido

Voz 1670 34:32 la palabra Michael Robinson pero me está pidiendo paso Álvaro de Grado en Manchester con un protagonista del equipo de Guardiola que tiene la Liga casi casi en el bote Álvaro hola

Voz 8 34:42 hola buenas noches Manu estamos con I'm Eric Laporte uno de los once futbolistas elegidos por sus

Voz 1375 34:47 tribales en el once ideal de la Premier League en defensa

Voz 8 34:50 ha sido titular en los últimos cuatro partidos sin recibir gol en el Manchester City en este cara a cara contra

Voz 1375 34:55 el Liverpool y hoy todo el mundo habla de el gol de Company

Voz 1670 34:58 pero la verdad es que hay uno que deja deja hay ahora mismo te escuchan el Larguero hola buenas noches qué tal buenas noches enhorabuena eh gracias vaya golazo de marcado componente por los golazo increíble si la clava es difícil ponerla más perfecta en la escuadra eh

Voz 10 35:15 increíble la verdad que hubo del que yo creo que nunca se volverá a repetir

Voz 1670 35:20 parte del saque increíble

Voz 10 35:23 encima un gol que que no sirve para mucho

Voz 8 35:26 hoy ya lo creo que os ha costado hoy contra un lastre que Lester

Voz 1670 35:29 no se jugaba nada pero que creo hasta el último tramo de partido no se ha llegado la tranquilidad

Voz 10 35:35 ya bueno suele pasar cuando los equipos así no se juegan mucho pues sienten tan jugarla intentando bueno arriesgaron poco oí eh bueno nos ha costado un poco meter gol y es lo que nos ha pasado o no pero bueno hemos conseguido los tres puntos que necesitábamos

Voz 1670 35:52 y eso es lo más importante el sábado a las cuatro

Voz 1375 35:55 campo del Brighton termináis el Liverpool en casa

Voz 1670 35:57 el Wall

Voz 1375 35:58 depende de vosotros que es lo importante

Voz 10 36:01 sí eso es lo lo importante y lo que lo que estamos centrados nosotros sabemos que ganando somos campeones así que bueno tenemos que estar centrados en mirar nosotros mismos hay es bueno ganar para para estar tranquilos Si estas conjuntos

Voz 1670 36:19 cómo lo celebró a Guardiola es bueno el estadio y vosotros

Voz 8 36:22 pero éste era un gol importantísimo eh

Voz 10 36:25 cese increíble como te decía encima con toda la afición aquí pues aún mejor

Voz 1375 36:31 oye qué bien te está yendo a Tino elegido en el mejor once titular indiscutible te llamo Guardiola para allá y está siendo pieza clave en este sitio

Voz 10 36:40 bueno siempre se ha intentado hacer lo mejor posible para para el equipo para las obras desde el míster y en este caso pues están saliendo bien las cosas y que a seguir así es bueno siempre entraron en lo que está haciendo

Voz 8 36:55 vais a dejar al Liverpool sin la Premier y el Barça le va a dejar sin la Champions

Voz 1670 36:59 no

Voz 10 37:00 bueno lo de la Champions ahora mismo no me importa demasiado pero pero sí que la Premier espero que ganemos no

Voz 9 37:07 otros hijos os falta dar ese paso a vosotros en la Champions no

Voz 10 37:11 sí bueno no hemos tenido este año la verdad es que que bueno por detalles sajón mucho este partido de de Champions pero bueno debemos de de estamos más fuerte y a ver si en los próximos años pues se llegamos más lejos e incluso ganarlas

Voz 1670 37:30 si el favorito para esta es el Barça no sólo para mañana sino para

Voz 10 37:33 bueno no sé eso sabréis vosotros más que

Voz 8 37:37 que yo tú a lo tuyo todo lo tuyo hoy día enhorabuena

Voz 1375 37:42 ay por la victoria y por ese casi casi titulo de Premier que tenía en el bolsillo un abrazo

Voz 10 37:47 un abrazo hasta luego hasta luego labor en directo

Voz 1375 37:49 esto en El Larguero doce y siete Álvaro de Grado la sonrisa que lleva de oreja oreja como todos los vecinos del sitio

Voz 8 37:56 efectivamente ya han dado también la vuelta de honor al estadio porque yo era el último partido en casa antes de la final de Brighton y la final de la FA Cup la juegan en dos semanas ha dado la vuelta al primero Vincent Kompany con lágrimas en los ojos cantando la canción The Wall toda la afición de Oasis esa canción tan mítica del Manchester City y por cierto Company que no ha podido atender a los medios de comunicación porque el año lleva el control antidoping quizá por la sorpresa de Marc Gasol que ha el gol que que ha metido tremendo tremendo un abrazo Álvaro cerramos ahí en Manchester hasta luego buenas noches hasta luego hasta luego directora Emery

Voz 1375 38:29 bueno vamos a Esquerra e perdona

Voz 1 38:31 Michael no era el día de este este es un día Michael muy singular para para Guardiola el seis de mayo del dos mil ocho nace su hija Valentina iba a Laporta a la clínica decirle que va a ser el entrenador del Barcelona el seis de mayo del dos mil nueve no si si recordáis un gol del Barcelona obra de Andrés Iniesta y el seis de mayo del dos mil diecinueve con Pine Le da prácticamente media liga con ese zapatazo desde desde fuera de área veintisiete veintiocho metros realmente hiper impecable lo siento Michael pero hoy no el seis de mayo es el día D P

Voz 1296 39:06 hoy hoy es un complot que hemos hecho el número veinte siete el Liverpool puede hacer noventa y siete puntos tremenda pero no termina Don Manuel Cardeña hizo perder un solo partido ir a votar Manuel Manuel Chaves que preguntado por si si piensan como desde que la en City inclusive ha marcado hongo así en los entrenamientos

Voz 1670 39:43 has dicho vuelven a marcar un nazi

Voz 1296 39:45 no ha habido un un grafismo o no han hablado de aquel viven Skype los que los que ofrece un partido que in La Cabrera premio leí Vinson campeones veintisiete veces desde fuera del área

Voz 1670 40:00 además Estados cuatro aficionados GPRS más pero una marca un inmenso inmenso de Michael voy a ser vendidos que la rotundidad con la que ha dicho que ha metido no lo volveré a marcar su carrera fíjate si lo tiene claro

Voz 1296 40:16 claro raro dice sí si no hace falta marcaba mucho más porque ya no

Voz 1670 40:20 han pasado ya parecía ir

Voz 1296 40:22 hablar de verdad

Voz 1375 40:25 decía así

Voz 1296 40:26 sí si yo fuese futbolista del del pub Jack a pie de esta Estero te levantas mal por la mañana hijas son poco contraria no practicas pas te van pasando los días y te vas haciendo hay día y luego si yo fuese un juego Doré mañana estaré pensando puedo hacer historia hoy ha ido una vez que ha superado el shock Hinault queriendo tener que remontaron tres cero teniendo todo en contra hay algo liberador de aquel yo ITB una decir pues ya está todo perdido sólo puedo quedarme respetado o clarificado con tan doy todo lo que yo tenga alguna forma mañana para ser un producto no es tan malo una vez que mentalmente te has hecho con la día qué habrá sido muy difícil mañana con tal que esos futbolistas se ofrecen con la generosidad necesaria es va a ser una tarde bonita no habrá nada que reprocharle

Voz 1375 41:38 pues eso es lo que quieren los aficionados del Liverpool que dan casi por imposible la remontada ante el Barça por cierto Jordi he hablado una doctora en Barcelona sobre el golpe en la cabeza de Salah que estaba claro que hacía muy difícil que participará en la Vuelta y está claro que esas decisiones no pueden ser nunca de los jugadores no

Voz 0985 41:53 exactamente es que Bruno cuando nos dijo lo de Salah también nos dijo que obedecía a un protocolo unos habló de seis días es así pero es que este protocolo lo hace la comisión médica de FIFA UEFA rige mano para todas las federaciones para la hay también para la española desde hace un año y medio por lo tanto cualquier conmoción en el campo hay que salir al césped una comprobación neurológica para ver si hay síntomas de conmoción por supuesto como tú decías nunca debe recaer en el jugador la responsabilidad la decisión abandonar o no terreno de juego no solo decía la doctora de la Federación Española de Fútbol doctorales

Voz 1670 42:30 en Herrero escucha

Voz 20 42:33 me y del entrenador miedo jugar y esta es una de las cosas insistimos mucho porque es uno de los síntomas de conmoción cerebral más es que el jugador no responde adecuadamente está enfadado está confusos caen opcionalmente irritable quiere seguir jugando

Voz 0985 42:54 ni el entrenador una decisión exclusiva del facultativo que para eso están acreditados para hacerlo

Voz 1670 43:00 Michael iba a añadir algo que nos vamos si iba

Voz 1296 43:03 decía cómo ha cambiado los tiempos no porque a mano que yo tengo ahí hicieron tres facturas cráneo que realmente contesta muchas preguntas que habrás tenido acerca

Voz 1670 43:15 la verdad es que tengo decir que estoy más se ve ahí

Voz 1296 43:25 he estado estaban poco mal

Voz 1670 43:28 es la que PETA pues no pasa nada que que que si se ven problemas Carlos articulaciones apela que a veces no sé si es capaz de una aspirina hoy en día es todo lo contrario

Voz 1375 43:42 oye Bruno pues nada que que que si hay un equipo que puede liarla ese Liverpool pero que mañana va a pasar el Barça lo sabemos todos

Voz 0301 43:50 sí bueno tiene toda esa pinta la verdad es verdad también que bueno en algún momento Anfil yo estoy a lo que decía desde un momento en se va a meter mucho en el partido va a celebrar faltas laterales como en España ha celebrado los goles porque es así dice celebra con con esa intensidad en pero es lo que decíamos antes a mí me para eh que tienen muy buen once el el Liverpool que está muy bien entrenado en Liverpool por Jurgen Klopp pero que Sierra vascas en la plantilla hay ahora teniendo bajas se pueden llegar a a ver las costuras tengo ganas de ver mañana a Mané que ante la adversidad de todavía mayor no bastar firmado no bastar Salah tendrá que echarse el equipo a las espaldas ya dejó una impresión en la final de la Champions está jugando un nivel increíble esta esta temporada y creo que mañana va a ser el que tire del carro de este libro

Voz 1375 44:36 pues mañana os oigo a a las ocho y cuarto arranca Carlos

Voz 1670 44:39 quería ahí a toda la banda en ese

Voz 1375 44:41 Liverpool Barça mañana día histórico para estar en la final adiós Michael Robinson

Voz 1296 44:46 hola abrazo muy fuerte

Voz 5 45:05 qué chocolate Kenan CEPAL