La gran piña de las derechas

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa saquen silla de pista cumplen ración gigantesca de palomitas y asistan gozosos a los hilarantes números circenses en ofrecer los candidatos del XXVI EM de los partidos conocidos como los desde Colón y sobre todo sus jefes ha roto el fuego el desinhibido al pimpón yo Casado que sea ahora el centro que sí son unos fachas un accidente que gobiernen juntos en Andalucía y como remate esa broma de de la ciudadanos ese así tenga en la votación a Sánchez tras su entrevista con el presidente que ellos no pero ciudadanos si os día Rivera lo que guste darán la charla con Sánchez la estima de agujerito para ver el encuentro no pero ese pasa tú primero que a mí me da la risa de Casado parece tener un futuro escaso y luego están los chicos de Vox que cada vez que hablan sube el pan ahora quieren mandar el Día del Orgullo vea la Casa de Campo pues ya ven este Ojo prefiere el bosque decidio madrileño se vaya el trío de Colón que la caravana gay ocupen abrazo del descubridor en cualquier caso no se lleven a engaño se tirarán de los pelos pero si los votos suman los tres tenores echarán a la izquierda de donde puedan todo sea darán por el bien de España España España