Antonio Muñoz Molina: "No dejarse dominar por la tecnología es toda una revolución"

Voz 0234 00:00 Shadow Wilson sado Wilson sombras

Voz 1 00:06 qué relación tiene con el mar

Voz 0234 00:09 en una relación de una relación de persona interior es decir una relación romántica muy mediadas por la literatura y el cine pero claro una relación de personal de de ese grano máximo secano posible no que el secano en la provincia en Jaén

Voz 1 00:30 leíste antes La isla misteriosa de Verne o viste el mar

Voz 0234 00:34 no ríe mucho antes la Illa misteriosa cuando cuando vi el mar habría elevaría lo había visto mucho en el cine es más lo vi por primera vez con tenía dieciséis años

Voz 1 00:46 quemar era mediterráneo

Voz 0234 00:48 en Almuñécar provincia Granada

Voz 1 00:51 la sensación que y éste fue de decepción porque lo que habías leído te había parecido mejor o de asombro

Voz 2 01:01 no fue son Bruce una maravilla

Voz 0234 01:04 me acuerdo que antes de iban un autobús con con un amigo que me llevaba allí Almuñécar hice mira ahí está pero yo no lo veía porque no no toda la niebla y todo eso no hay hay hay cosa que que ajuste visuales no hijos

Voz 2 01:20 con el olor nueve dolor fue una cosa extraordinaria

Voz 0234 01:24 pero la realidad siempre supera todos no

Voz 1 01:28 la voz de este gato pardo es la de Antonio Muñoz Molina porque has elegido este estado de ánimo para este espacio Wilson

Voz 0234 01:36 Shadow Wilson eje un hombre me gusta mucho no la sombra Wilson el nombre de un batería que tocó en un batería que tocó mucho tiempo con concesiones Monk entonces era Le llamaban Shadow de de apodo porque era silencioso y rápido del entonces yo cuando veían los discos no veía baterías Shadow Wilson es decir que nombro bueno no entonces cuando pensé digo que que sudó me pongo pues llamado Wilson Wilson pero la sombra Wilson

Voz 1 02:09 me dado a este programa que hoy va sobre el barrio de Úbeda no has dicho gen tenías barrio allí o todo V dar a tu barrio un barrio muy definido

Voz 0234 02:23 que era el barrido a verse ya más de San Lorenzo que era un barrio que está al principio donde estaba la huerta no era el barrio en el que vivía la gente campesina la gente lo Hortelano los campesino y todo eso no era un barrio trabajador muy populoso en muy alegre is ideas notaba perfectamente cuando salió de allí iba al centro de la ciudad nota mucho la diferencia

Voz 1 02:51 mi padre trabajaba la huerta Francisco Muñoz cinco

Voz 0234 02:55 no Valenzuela

Voz 1 02:56 qué recuerdo tienes de él dice es que dice es que a veces piensas cómo habría envejecido

Voz 0234 03:02 sí eso lo pienso es siempre pienso yo este año por ejemplo padre habría cumplido sí a noventa y un año no pienso que él no que él no habría querido por qué querer un nombre campesino en un hombre muy fuerte físicamente sabes muy entonces me da mucha tristeza que es murieran con setenta y cinco años no pero pero a veces me pienso el recuerdo tanto que tengo tan intacto él no entonces pero yo pienso mucho en el padre me acuerdo mucho

Voz 1 03:36 qué te enseño

Voz 0234 03:38 hombre muchísimas cosas me enseñó a a trabajar por ejemplo en el enseñó su hijo esa seriedad con la que se tomó el trabajo que a mí me que me encargo cuando era niño y adolescente me sacaba de quicio no porque era las cosas había que hacerlas de una de una cierta manera no la al trabajo en la huerta muy específico no hay que hay que cuidar mucho las plantas en mi padre hacía por ejemplo hacía muy bien la Cantero la la está sus divisiones que hay cuando cuando la Tierra está preparado e antes de sembrar se dividía para que el agua fueran entrando como una especie de laberinto no hoy luego el modo en que se ponía su chaqueta blanca cuando iba al mercado para vender allí ponía su puesto en el mercado lo ponía con un sentido estético todas estas cosas pensamos menos

Voz 3 04:25 efectivamente no pero era una chaqueta blanca

Voz 0234 04:29 Inmaculada siempre nuestros era era uno

Voz 3 04:32 son muy concienzudo en su trabajo

Voz 5 04:55 Antonio Muñoz Molina hay un sonido de tu infancia que son los villancicos de todo

Voz 1 05:00 vuela a Leonor en la Navidad

Voz 0234 05:02 sí sí eso lo villancico eso me siguen me me me emocionan mucho de una poesía popular no tan tan simple tan a un acuerdo que yo mi abuela mi madre y mi madre emitía Juani iban estamos haciendo el Azalea en la casa como yo era niño no iban plato una habitación a otra iban cantando no es la Navidad no venía muchas veces iba detrás de ella oyendo la no es aquello de Madre madre la puerta hay un niño más hermoso que el sol ello esas cosas esa esa cosa tan tan delicada no de la de la la visión de popular de la Navidad no como el pues eso es la burra mula buey la la familia pobre que tiene que refugiarse no era era una cosa muy muy muy bonita no

Voz 1 05:52 hay una escena que alguna vez has contado es cuando te pusiste no se la voy a contar bien a recopilar tus poemas que había escrito ya ordenarlo

Voz 0234 06:04 sí sí sí hizo una edición de Le pues en concreto

Voz 1 06:07 incluso tus propias críticas sí sí cómo fue cómo fue eso

Voz 0234 06:12 pues yo decidí que iba a hacer un estudio me impropio poesía no propia poesía eran veinte poesía que había hecho ahí de mala manera quería copiar un cuaderno pero yo decía dice como un ensayo introductorio que decía pues hay varias época marcada en mi obra con que luego también escribía planeaba obras de teatro no sé a veces no escribía la obra de teatro pero sí la crítica La crítica que iba a recibir es obra de teatro no se acaba de estrenar en Nueva York yo picaba muy alto no quería estrenar entonces la criticar a estupenda no también escribía

Voz 1 06:49 esa era era la crítica sin que estuviera escrita la obra de teatro yo tenía el título de la obra tenía muchas cosas pero no tenían la obra pero bueno has dicho víspera muy alto hablando de Nueva York fíjate que te preguntaba si cuando llegaste haber el Marte asombró o cómo lo habías leído tanto que a veces la imaginación es tan poderosa que la realidad nunca llega a nosotros

Voz 0234 07:11 bueno eso

Voz 1 07:11 crees que es mejor siempre la realidad de paso también cuando fuiste a Nueva York era más de lo que imaginamos

Voz 0234 07:18 sí sí la gente decía no que va Nueva York ya ya lo has visto no ya lo conoces yo pero yo no es decir que a mi lado la impresión de llegar no de de de muchas veces pasado por el sitio donde cuando no a Heaven de un autobús que no llegaba la ciudad desde el aeropuerto no en la en la calle cuarenta y nueve y la avenida Lexington no hay esa esa vibración no la vibración del suelo el olor particular que tiene el aire la el ladrillo no el color amarillo de lo son rascacielos antiguo no todo eso era poderosísimo una maravilla

Voz 1 07:53 te acuerdas de de la primera vez a lado del sonido del Mediterráneo que no era tan fuerte como luego el mar Cantábrico pero has hablado del olor a salitre con llegas a Nueva York a qué huele Roy duró muy soltura

Voz 0234 08:08 está saturado de lo que sube del metro de los túneles del metro y el olor de el horror de el de la falto caliente el olor de los Delors neumático de la goma neumático ir en verano muy poderoso el olor de la basura es un en verano es decir no mayor huele mucho en verano en verano nueva huele yo no he estado en Tailandia pero a veces pienso que que en verano lo Mayol huelen como Bangkok como como una ciudad en el delta del Mekong quizá

Voz 1 08:42 en este programa acabamos de barrio como dirías que es la vida de barrio en Nueva York si es que la hay como en la podrías definir

Voz 0234 08:51 hay mucha vida de barrio allí hay sobre todo en los barrios más nueva llorar una ciudad que está sufriendo un proceso muy acelerado de eso que llamamos entre ficción no es decir que que eso significa simplemente expulsión de la gente trabajadora de los sitios no y hay el barrio donde yo vivía en un barrio muy que todavía había una como un aire de familia no lo voy barrios hay zonas por ejemplo en Queens no sobre todo en Queens hora en la que tuve la intensidad de la vida de las comunidades inmigrantes no

Voz 1 09:27 te gustaba mucho pasear por las calles de Nueva York

Voz 0234 09:30 el pasado encaminado pues no yo he atravesado no vayan en este a pocas personas que han atravesado Broadway entera empezó a caminar por Broadway abajo en la en el Parc no a una hora a las nueve de la mañana he terminado en la calle doscientos cuarenta y dos que dónde termina no ya en Fermín el Bronx a la cinco de la tarde sí

Voz 1 09:54 tu última novela traspasos una escalera que es una historia muy bella muy inquietante se desarrolla a qué se parece a Nueva York en en que tiene puentes en que parece que están casi una frente a otra no la separa sólo el Atlántico

Voz 0234 10:13 pero no sólo pongo ciudades atlánticas son dos ciudades que están en una en el estuario de un río si son dos ciudades que que tienen no ya tiene varios puentes no pero es bueno tiene dos de yo que es una maravilla que es el el puente veinticinco de abril que hace el nombre del tino el quinto no igual no tiene es es es la la cosa del Atlántico no la cosa de que dice aquí empieza el mar esto sí mucho no hay veces que Nueva York como en Lisboa que parece que el Atlántico entro en la ciudad hay días que que todo huele a algas que que hay una niebla como de alta mar parece que está en alta mar no a mí eso poniendo la idea de del secano era una cosa que me que me estimula mucho no me me me hace me da una me hace mucha ilusión no eso eso depende de estar oliendo en alta mar

Voz 1 11:11 Antonio Muñoz Molina la historia del protagonista la novela es un monólogo que aborda muchos temas pero sobre todo desde mi punto de vista aborda el tema de la espera cuando te estaba escuchando hablar de tu padre de de cómo trataba a la Huerta y la precisión a hacer las cuadrículas para el cultivo y la recogida pensaba lo importante que es la espera también cuando uno se dedica

Voz 0234 11:39 sí sí

Voz 1 11:39 a algo que tiene que ver con la naturaleza

Voz 0234 11:41 es que la vida todo lo que sea real en la vida requieren mucha espera no no tú no puede acelerar artificialmente el nacimiento de un niño no no puedes no puede hacer que un árbol crezcan dos minutos y no puedes las cosa que lo aprendizaje que es una importante no lo puede hacer muy rápido eh no aprende a un idioma muy rápido no no no conoce a una persona muy rápido no entonces es que un arte un arte la la la la paciencia y la paciencia la atención no

Voz 1 12:15 sin embargo sí que nos venden aprende

Voz 6 12:18 les en dos días conoce a alguien en una ahí ya decir

Voz 1 12:22 sí puede ser el amor de tu vida

Voz 0234 12:25 así nos va

Voz 1 12:25 no hay otra cosa que me gusta mucho y que fijas de esta verdaderamente vinculado con el tema de hoy del barrio el personaje enseguida necesita encontrar sus límites algo que conecte con la vida exterior a la calle por la que va paseando al perro la persona de confianza que le ayuda a hacer las cosas de la casa como un recién llegado necesita encontrar un espacio

Voz 0234 12:52 cuando se le resulta familiar en un espacio humano no sí sí claro el barrio que el encuentro que es el barrio que nosotros vivimos en Lisboa no es un barrio muy vecinal no es que el ser humano necesita eso no cuando empezaron a lo años cincuenta estas ideas que había sobre la ciudad no que que cien que la ciudad tiene que estar separado lo las zonas de viviendas de la zona de trabajo que había que todo tenía que ser a través de la comunicación con el coche todo eso ser humano no sirven para eso el ser humano necesita necesita ir caminando lo sitio su hermano necesita saliera a la calle encontrarse a alguien y saludar a alguien es una necesidad biológica no es un capricho cultural sobre nosotros sabemos cuándo sabes cuando estos niños que se han criado en la que yo horrible orfanatos de de Ucrania o de Rumanía con una al final del comunismo no es un niño que estaba son relativamente bien alimentado lo que sea pero tenían contacto tu humano y eso al al al ser humano lo lo lo lo los seca lo estropea no porque entonces el barrio eso es el espacio natural de la vida no

Voz 1 14:05 qué pasa si se pierden tendemos a perder los barrios a que nos convirtamos todos en enseres habitando pequeñas islas sólo con nosotros y la gente que se parece a nosotros

Voz 0234 14:19 móvil pero yo creo que hay una red solución que que no regulación que hay que hacer que la revolución de de de no dejarse dominar por eso es decir tenemos es una revolución que está al alcance de la que todos podemos ser activista no ahí me gusta mucho estar en mi barrio comprar en mi barrio de pasear me por él ir a los sitios a los bares y tabernas que hay porque es que esa es la la la vida real no hombre claro pues tú haces tu trabajo y está muy bien conectarse con con con mucho sitio con mucha gente pero lo fundamental las relaciones fundamentales de la vida son relacione un suicidio ahora analógica o ojo personalizada presenciales no presenciales fíjate la palabra es a tu vida no

Voz 1 15:08 Antonio Muñoz Molina quién dirías o que eso ha sido el Faro de tu vida

Voz 0234 15:16 el Faro de bebida hombre un faro El Faro de Mi vida en terminó vital es mi mujer

Voz 1 15:25 muchas gracias podrá haberlo compartido con nosotros esta conversación que nos ha regalado esta noche