Jordi Évole se pasa por #ElFaroBarrio después de #SalvadosMiBarrio

Voz 1 00:00 hola ahora muchas gracias felicidades

Voz 2 00:02 por el salvados de ayer no sólo porque nos emocionamos mucho con lo que contaba este sino por el éxito que has tenido de audiencia que ha superado los dos millones y que no para de regular por las redes así que bueno enhorabuena

Voz 0979 00:16 pues muchas gracias yo creo que es de esos programas que que no te lo esperas yo siempre digo que Salvados es un programa que nosotros mismos sabíamos que tanta gente lo quería ver en general no sólo el de ayer hay ayer yo creo que nos pasa un poco como en un problema quisimos sobre la la España vacía en la que también nos dimos cuenta de que claro que todo el mundo tiene un pueblo iraquí a todo el mundo les remitía a lo que veía en el programa a su pueblo y ayer pues que más que mira os tienen barrio igual entonces no se nos hemos encontrado con mensajes de gente de de Barakaldo de gente de Madrid Sevilla de Valencia que que nos decían lo era mi barrio pero sí que lo era

Voz 2 00:57 Jordi porque si te ocurrió cerrar salvados hablando de tu barrio que de alguna manera es volver a casa

Voz 0979 01:04 pues porque creo que llevaba dentro ese programa hace hace mucho tiempo que quiere daba vueltas sí porque yo allí pues me grabaron cuando era pequeñito para una historia que hacía mi padre con una amiga y si no se están ahí latente ese programa estaba ahí latente y cuando ya vi claro que que iba a ser pues el último Salvados

Voz 3 01:30 es que yo iba a presentar antes de hacer otras cosas pues pensé pues ahora

Voz 0979 01:35 el momento de todo el equipo se volcó en las que ha mejorado muchísimo mi mide inicial

Voz 2 01:45 Jordi que es lo que más te gusta reconocer de tu barrio que es lo que más tristeza te produjo

Voz 0979 01:55 lucen en la enfermedad es un barrio de la población serbia ejercido hay mucha enfermera hay hay mucho Alzheimer hay mucho marido mucha mujer cuidando de su compañero de compañera y eso pues es muy triste lo que me a lo que más me ha gustado es que me gusta sentirme como en casa se me ha gustado y ha sido como llevo días que era va por ahí iba por la tarde yo no vivo en Cornellà vivo cerca en Cornellà si me emocionaba pasear a según qué horas de la tarde según qué luz con según qué clima con según qué ambiente porque me recordaba mucho a pues sobre todo cuando era adolescente Hipatia en aquellas calles Si los tópicos por la tarde era meternos porque no tenía mucho que hacer y todavía no tenías edad para para ir de lona no sé para mi ha sido en ese sentido

Voz 3 03:08 bueno recuperar es la la la la infancia a la adolescencia no sé al final es que dicen no que todos tenemos ahí está

Voz 2 03:17 no obstante pequeña patria si decíamos al principio

Voz 4 03:20 el programa que sí

Voz 2 03:23 tu primera sensación de pertenencia te la da el barrio quizá también la última no porque luego no no vuelves a pertenecerá nada más pero es verdad es es de mi barrio Este es mi barrio y luego allí se hacen todas las cosas por primera vez

Voz 0979 03:37 sí es verdad me pasó una cosa te voy a contar un estamos hablando la Plaza del Pilar de Cornellà allí en pleno corazón de San Ildefonso is acercó un chico

Voz 3 03:53 aunque cuya la hombre

Voz 0979 03:56 con un aspecto bastante dejado y no no no no lo parecía que había tenido una una vida muy muy amable it be acercó me que yo digo bueno no sé a saludarme igual me dice No te acuerdas de mí sí ya me pasó la vida por delante porque era un compañero DGB que ya es la EGB si les hubiesen hecho de hacer un diagnóstico de cómo sería su vida pues no hubiese sido muy diferente a como lo encontré fue Zhou yo partía fuel fue fue muy bien tocado no porque en el fondo era un poco un fracaso fracaso de nuestra sociedad verá bien que que ya te digo que cuando vamos al cole todos podríamos haber diagnosticado que eso iba a pasar ya pasado si es una mierda

Voz 2 05:00 sí porque es verdad que en los barrios uno sueña anhela

Voz 4 05:04 con una vida mejor

Voz 2 05:09 se ve muy claro en la película de Aranoa no cuando están los chavales soñando con el futuro y entonces de repente es verdad que esa imagen que nos cuentas demuestran que los sueños a veces no se cumple no en en muchas ocasiones los sueños no se cumplen se se quedan ahí estancados

Voz 0979 05:25 yo fui a ver Barrio con con mi amigo Fran a uno de Cornellà si se evitan flipado al día siguiente me me fui a comprar la banda sonora pero no la compré la ha intentado robar sí esto es una confesión que estoy haciendo de prescrito el delito pero me pillaron robando el CD de barrio y me pareció una una metáfora pero

Voz 5 05:55 sí verdad que ya tenía una edad no pero crío si me me pillaron alguna me dije

Voz 0979 06:06 sí quizás cuando salía yo por la puerta ya de de la tienda de discos están seguros todo lo que lleva yo que no era para nada experto me dije no no no lo he pagado tuvo bueno nos acompaña M y entonces fui claro cuando vio que yo no no no me resistía nada no y entonces me dijo pero por qué haces esto

Voz 5 06:29 yo le dije

Voz 0979 06:30 los Heat quiero ser periodista Hay bueno y quería un poco comprobar haber por los métodos de seguridad que en las tiene

Voz 6 06:40 qué morro morro total

Voz 2 06:44 y lo hicieron se enteraron tus padres

Voz 6 06:47 que va que va despiertos era era la de Fernando

Voz 0979 06:57 entre dentro de un rato

Voz 2 07:00 Jordi a nosotros nos ha conmovido mucho la naturalidad con la que tus vecinos se relacionan contigo la espontaneidad con la que cuentan las cosas no que eso es imposible yo Nizar cuando la señora dice no yo a mi marido me lo enterraron en la quinta planta

Voz 7 07:15 le bajaba unas cuantas

Voz 2 07:18 la segunda o la tercera no en la segunda o hacía alusión a una enfermedad no cuando ese señor te cuenta que tiene la mujer enferma que ya casi no baje a la calle a esas señoras que también te van diciendo pues sí mira yo yo desde luego no hubiera casado sea esa naturalidad que tienen contigo

Voz 3 07:36 sí yo no no no tengo que hacer mucho esfuerzo para para eso sinceramente sea

Voz 0979 07:43 es que yo yo he convivido siempre con esa gente incluso ahora yo voy cada semana voy a correr ya una dos tres veces tengo mis amigos allí y entonces me gusta mucho hablar con con la gente y ahora tengo la suerte además la gente se me acerca ahí te pregunta de propone un tema entonces cuando estoy con ellos no no tengo sólo consiste en escuchar Irán preguntar pero poquito no no no no hay que hay que escuchar que escuchar porque no sé eh porque se merecen esa esa escucha la mi yo yo yo disfruto mucho más estos programas que que el programa con con un presidente o o con un Papa Ford por más repercusión que pueda tenerlo otro exclusiva que puede hacer lo otro pero no se me pasa también cuando fuimos al Farina hablaré de servicio que hay entre Barcelona y Madrid en Zaragoza el servicio de hicimos un problema que tenía un poco el aire el de ayer no hay yo yo ahí es que me me yo digo

Voz 3 08:52 tú como un loco sea recuerdo cuando estaba en las emisoras

Voz 0979 08:57 locales la tele local llegaba a la calle hacer una cuesta pues es eso pero con más medios con un equipo muy bueno aunque te lo además peligraba muy bien con una fotografía preciosa eligiendo unas canciones eh tremendas Icon reactores y redactoras pues que que también se pateando la calle y te dice combinan del kiosco está bien de una churrería acércate que intercambiar el cuatro frases y oye no está mal bueno pues eso es lo que hacía cuando empezaba pero con más medios

Voz 2 09:28 Jordi Évole muchas gracias por haberte asonada esta madrugada Alfaro muchas gracias por todo lo que nos ha estado en Salvados mucha suerte en tu nueva etapa