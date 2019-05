María: "Me despidieron porque me negué a recuperar los 15 días de mi permiso de matrimonio"

Voz 0392

00:00

eh hola me llamo María tengo treinta y dos años hizo y psicóloga infantil me caso el próximo veinticinco de mayo y al principio cuando se lo comuniqué a mi jefe me dijo que no había problema que que claro yo lo que me correspondiera y demás pero en abril a mediados de abril más o menos cuando se aproximaba la fecha ya empezábamos a hablar de los detalles de claro mete mil quince días que me corresponde por convenio y demás me empezaba a presión porque tenía según él tenía que recuperar esos quince días entonces yo le dije que eso era un derecho mío que era algo que me correspondía no tenía que recuperar esas horas y él decidió que era más facil despedirme irme