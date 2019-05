Puigdemont, eufórico. Casado, transmutado

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos pues de Mon eufórico Casado transmutado después de una excursión jurídica bastante rocambolesca de la Junta Electoral Central al Supremo Supremo a tres juzgados de Madrid Puigdemont podrá finalmente concurrir a las elecciones europeas sean resueltas y un asunto en el que todo parecía repugnancia algo a la inteligencia o a la democracia repugnante la inteligencia que un prófugo pudiera ser candidato repugna la democracia que no pudiera serlo alguien sin haber sido juzgado y condenado ahora en el desenlace del asunto repugna al sentido común político Junqueras preso preventivo Puigdemont buscado por la justicia van a dirimir el liderazgo del independentismo catalán peleando por un puesto en el Europarlamento su pugna res sonará en Estrasburgo y Bruselas haciendo real el gran sueño del soberanismo internacionalizar el conflicto lo que no va a facilitar precisamente la desinflación del mismo en Cataluña y mientras tanto Moncloa se convertía en Versalles acogía el encuentro de Sánchez con un casado al que el susto de la derrota han metamorfosea en discrepante civilizado saludamos la novedad naturalmente que ojalá anuncia un tiempo político distinto pero el líder del PP me perdonará si me cuesta creerle comprenderá que una transmutación relámpago como la del doctor Jekyll y Mister Hyde no la asocie con la realidad sino con la ficción esta mañana Sánchez reciba Rivera un político con el viento a favor cuyo principal enemigo su propia ansiedad quiere tragar antes de masticar inhibe el actual momento como si estuviéramos en el último minuto de partido por la tarde a Pablo Iglesias llamado a jugar un papel clave en esta legislatura la naturaleza de su relación con el PSOE puede ser determinante para el futuro de Podemos del propio Gobierno de Sánchez