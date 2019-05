Teresa Ribera: "La alarma es enorme con un millón de especies en riesgo de extinción"

Voz 1727 00:00 lo decidimos llamar a Teresa Ribera la ministra en funciones de transición ecológica en nuestro país buenos días

Voz 1 00:06 hola muy buenos días como esta es la alarma

Voz 1727 00:08 es enorme que políticas públicas pueden hacer frente a una alerta como esta de la ONU

Voz 1 00:15 Dharma es verdad que es enorme y es la primera vez que se hace una evolución así de estas características con mandan picassiana en ese científica que en los últimos años pone de manifiesto lo que has dicho sino un millón de especies están en peligro de extinción que todavía el desconocimiento de él importante que es paraba pide hay para el confort para el desarrollo de las personas la seguridad alimentaria el clima en condiciones razonables preservar la biodiversidad forma parte de las prioridades al nivel al que vivir ya reaccionar frente a esto pues es es complejo al final los cinco grandes vectores destruyen en mayor medida la biodiversidad tienen mucho que ver con nuestro modelo de desarrollo humano el organizado con infraestructuras que a la diversidad con deforestación asociado a la construcción de infraestructuras bien masivamente Ia explotaciones ganaderas hay alrededor de de siete por cien te bosque virgen que ha desaparecido de los últimos quince años en el planeta una para que nos demos cuenta de que significa ahí esto ha sido para plantar soja o para o para dar otro tipo de de salidas a además Brad Pitt y piensas paraban para la ganadería escala a escala mundial también tiene que ver con el cambio climático por tanto luchar contra el cambio climático conserva la diversidad en cierta medida son dos caras de la misma manera como digo pues pues tenemos que estar vigilantes introducir de manera transversal esta esta cuestión en el conjunto de las políticas pero particularmente agricultura Ganadería infraestructuras que iba más allá de la construcción del desarrollo de santuarios de biodiversidad que nos permitan ser más recibimiento de este ente frente a estas amenazas que que erosionan nuestra soy nuestras especies

Voz 1727 02:03 sé que no nadie en funciones y usted lo está que arriesgar mucho tiene todavía que someterse a una investidura el presidente Sánchez y candidato a la reelección parece que va a salir elegido pero todavía hoy es un candidato así que entiendo la prudencia pero ustedes si vuelven a gobernar con qué plan como se atenderá a los perjudicados usted lo describía es complejo a los perjudicados en sectores como la agricultura y otros motores de la economía que tienen que cambiar si queremos hacer frente a esta situación

Voz 1 02:36 bueno yo creo que como decía antes es una reorientación muy importan una actualización de nuestras premisas se desarrolle nuestro modelo económico incide también en nuestro modelo de producción de alimentos nuestro modelo agrícola nuestra relación con el suelo en el desafíos como ese reto demográfico en una España despoblada que fina embargo está poblada por quienes que Piqué quienes custodian el territorial ponerlo en valor de otra manera esto explica porque llevamos años pensando en cómo ponerlos de elementos de Bienestar Social de reconocimiento social y de servicios a nuestros agricultores y ganaderos junto con el reconocimiento de su tarea de protección debía diversidad con buenas prácticas agroganadera explica prácticas mucho más intrusiva así mucho más impactantes y la calidad del suelo o en la protección no hay en ella el deterioro de la diversidad que le rodea por tanto a trabajar en una política agraria y a mucho más compatible con beneficios sociales para quienes viven de ella y con beneficios ambientales para el conjunto de los ciudadanos y contra el reconocimiento esa tarea de custodia el territorio ese es fundamental esto no es lo único yo creo que hay espacios particularmente sensibles que requieren atención como son los humedales en España es un país antes sensible al cambio climático pero también es un gran país en términos de biodiversidad uno de los más ricos de Europa hay empresas fuentes de riqueza de biodiversidad que están más extraordinarios humedales es uno de los países del mundo con mayor a superficie relativa en humedales y sin embargo vemos que sufren pues explotación y ya muy fieros muchas veces de manera ilegal de atención a cuáles son los elementos que presionan ya graban en deterioro de los humedales vemos también cómo medida unos procesos de desertificación que amenaza armada buena parte de España que requieran otro tipo de políticas no por tanto trabajar con los tres niveles de administración con los sectores directamente implicados en la custodia del territorio ya orientar unas señales de de valor que dignifique en esa tarea hay que reconozcan un contenido económico a esa tarea es es fundamental

Voz 1727 04:50 un asunto muy concreto le habíamos llamado por el informe de la ONU esta mañana no se desayunamos con la posibilidad de que Arcelor Mittal reduzca su producción en toda la Unión Europea particularmente en Asturias una cuarta parte de ese recorte lo va a aplicar en su no y en su planta de Gijón y Avilés donde trabajan más de cinco mil personas directamente dice la compañía que que aplica aquí un recorte mayor que en otros lugares por dos cuestiones una el alto precio de la electricidad que pagan las compañías en nuestro país le hemos preguntado al experto en energía el que solemos acudir en Hoy por hoy a Jorge Morales si la factura de la luz en España es un problema real no sólo para el bolsillo sino también para las empresas en la industria

Voz 2 05:36 es un problema de la electricidad en España es más cara a nivel mayorista en este momento que la media de la Unión Europea hay un grupo de empresas que llamamos electo intensivas en las cuales el la electricidad puede suponer hasta un treinta por ciento de sus costes totales de fabricación

Voz 1727 05:52 también le preguntábamos si que que se puede hacer esa qué políticas públicas te pueden hacer

Voz 2 05:56 una reforma integral del mercado mayorista que también afectaría al beneficiaría al consumidor doméstico no solamente al industrial y en segundo lugar es pues una reestructuración de esas subvenciones que percibe la industrias para evitar deslocalizaciones y que eso pues fuera transparente que todos supiéramos en España pues cuanto se está pagando a Industria para que no se vaya

Voz 1727 06:15 señoras Rivera comparte diagnóstico y medidas

Voz 1 06:19 bueno yo creo que aquí hay un problema o varios problemas de fondo que son que son importantes en la electricidad es sume energías por juntos es un elemento fundamental para el desarrollo también para la mejora económica cuando vemos la comparativa de los precios de la electricidad en España con respecto al resto de la de los países de la Unión Europea vimos que había hay una horquilla más o menos similar para los industriales pero intensivas en términos de precios sin embargo vemos que el coste de la energía para el consumidor doméstico para que las pymes es mucho más elevada pero no es eso lo que hay en Europa

Voz 1727 06:56 dice que entre un veinticinco y un treinta por ciento más caro

Voz 1 07:00 bueno vamos a ver yo quiero decir hay que verlo está a colega la yo estoy trabajando muy intensamente en este tema yo hemos estado intentando ver qué se puede hacer para acompañar a la industria lectura intensiva lo cierto es que hay que ser prudentes también hay otras causas estructurales Arcelor está reestructurando el conjunto de su producción en el mundo de la Unión Europea como dice por ejemplo anuncia el cierre de su planta en Cracovia sin embargo el Gobierno polaco muy compensaba compensaba hasta el doble del precio del CO2 con respecto al CO2 realmente planta eso es lo que refleja la factura energética en la interiorización del precio en el que dos es verdad que tenemos que ver de qué manera a los pocos días así no estoy al esquí gran vida defensivos en energía pero intensivos venció dos uno Gerardo a promover diferente sin que suponga riesgo una competitividad industrial que se necesita pero es verdad también que hay determinadas demandas que van evolucionando y que Lama desde la economía se que se produzcan demandas Trinidad bien en zonas o países cuya economías en proceso de crecimiento expansivo de construcción de infraestructuras

Voz 1727 08:14 hemos perdido la comunicación con la misma masa sentado no

Voz 1 08:18 yo creo que sí pero pero bueno hay que ser cuidadosos con esto no no se puede hay que ser compatible ya que es el muy respetuoso con el marco de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado yo que sería un tremendo error meternos en él eh eh por precipitar medidas que no sean compatibles con el marco comunitario es evidente que hay que proceder a esa transformación del sistema energético en el que sabemos que la energía aprecio predecible estable relativamente bajo es un objetivo compartido por todos que solamente se puede conseguir con un modelo eficiente de Antonio renovable pero esa tras inicial a ese proceso una chica medidas de acompañamiento por parte de las instituciones