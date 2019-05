Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio la humildad no se cuenta se vive se expresa en silencio estamos acostumbrados a que la humildad se cuente por los que de sí mismos dicen que son sencillos y no es una contradicción eso es una grosería ocurre por ejemplo en el mundo de la iglesia cuyo oscuras incluso a papas hacen ostentación de la humildad como si fuera un trofeo en el de la política donde líderes que a sí mismos se quieren mucho dicen querer tanto que sin ellos sería imposible la gobernación de sus países no son humildes son arrogantes poseídos de su vana grandeza