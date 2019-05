Respetar la intimidad

Voz 1389

00:36

no sé no nos consta si pretenden llevarse también a la Casa de Campo Jabois por ejemplo la cabalgata de Reyes sobre las celebraciones futbolera no parece que celebró en todo lo que quieran dicen cómo se les va la patita en cuando hablan de estos asuntos fíjate tiene que ver la propia es una de esas ideas fuerza tan comunes que dice lo que hagan en la intimidad es cosa suya o yo respeto la intimidad de todo el mundo frases que una persona suele decir para desmentir que es homófoba las mismas frases que delatan el origen del problema tú tienes que respetar lo que haga esa persona en la intimidad lo que haga en público por eso la propuesta de Vox de enviar el orgullo a la Casa de Campo es la manera de decir que respetan mucho lo que son siempre que lo sean dentro de un armario el propio nombre lo dice orgullo tú estás orgulloso en lugares en los que puedes estarlo lugares que has conquistado con los mismos derechos que los demás el problema no es que Vox no haya entendido esto el problema es que lo entiende perfectamente vamos que entiende a esta mañana Brad