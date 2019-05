Los anónimos del Hoy por Hoy Madrid: el taxista Antonio Guzmán

Voz 1 00:00 yo ya desde dos mil siete yo venía del la sector del metal el cual me mi empresa me fábrica empezó a ir un poco mal y lógicamente pues decidí cambiar de oficio hoy me compré un trabajo mi inversión

Voz 2 00:20 lo digo fueron doscientos cinco mil euros cual pues bueno me tuve que hipotecar sigo hipoteca

Voz 1 00:24 dado estoy pagando la lógicamente en el dos mil siete y a partir de dos mil ocho fue cuando empezó la cosa flaquear tuve un momento momentos bastante duros bastante duros de que no sacaba para pagar que hemos salido de una crisis bastante dura el cual hemos afrontado todos como hemos podido peruanos viene el sector de la súbete CES que evidentemente seguimos en crisis igual nosotros nuestra crisis ya se va alargando alargando alargando y claro pues estamos ahí un poco estamos invadidos no competimos en igualdad con un momento osea ellos evidentemente tienen regulación cero el cual nosotros estamos regulados en todos los sentidos en horarios en tarifas en libranzas en coche es la huelga para mí supuso fue desesperación

Voz 3 01:10 desesperación ya de ver que hay que el señor Garrido nos daban largas largas largas y largas Illano había más

Voz 1 01:15 era de decir que se siente a negociar porque dijo que no que no que no y que no ya evidentemente dieciséis días sin ir San no podíamos aguantar

Voz 4 01:24 yo hay veces que digo que no quieren solucionarlo ellos no quieren solucionarlo es tan sencillo como decir

Voz 1 01:30 a ver taxi regulación cien por cien UDC cero regulación el político que lo entienda eso no sabe gestionar queremos igualdad de condiciones en una regulación justa para todos diariamente vivimos conflictos con ellos porque evidentemente pues claros exaltan

Voz 3 01:48 normas e cargan donde les da la gana

Voz 1 01:50 de caso les hay ya clientes incluso levantan la mano y les paran y negocian supuso todo eso evidentemente nosotros pues claro estamos muy sujetos no podemos competir con él en en en en ese de esa manera os ofrezco mi coche para que su Weiss y me digáis en que esta mi coche anticuado porque llevo taxímetro aplicación ejes de gestión de flotas no sé que tenemos que poner mi coche parece la NASA quizá lo mejor lo del prêt yo iré y evidentemente si el cliente está pidiendo precio cerrado pues vale en eso quizá voy a decir que sí y lo estamos viviendo y queremos que se que se lo ofrezca Arkin mi jornada son doce horas diarias mínimo yo solo a la sede de la mañana y tengo mi horario hasta las seis de la tarde dependiendo de evidentemente de cómo vaya yo el día se pueden alargar hasta las siete bolas ocho mí me han sacado un cuchillo me ha sacado una pistola me han cosas

Voz 3 02:43 todo con un cable de móvil por el cuello por detrás el TAD

Voz 1 02:46 si no es lo que se ve no el rebajar el taxi no es fácil yo quiero seguir trabajando el taxi y quiero evidentemente como he dicho antes que alguien ponga quien coja el toro por los cuernos y evidentemente que crea que crea una convivencia entre WC taxi pero así de esta manera no existirá nunca la convivencia