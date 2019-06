Los ingleses, expulsados de Malvinas

Voz 1626

y para entender por qué se desata una guerra casi siempre hay que irse mucho tiempo atrás la de las Malvinas por ejemplo entender cómo se fue cociendo el conflicto que estalló en mil novecientos ochenta y dos entre Reino Unido y Argentina por las posesión de esas islas inhóspitas requiere irse dos siglos atrás el diez de junio de mil setecientos setenta fuimos nosotros los españoles los que echamos a los británicos de las islas Malvinas porque se habían empadronado allí portó el morro los ingleses se fueron a su pueblo pero prometieron volver ah por sus islas Falcon volver hagamos un recorrido en el tiempo a toda pastilla según los españoles las Malvinas las descubrimos nosotros en el siglo XVI según los británicos las descubrieron ellos sea quien fuera la cuestión es que nadie se quedaba a vivir allí con lo cual el siguiente que llegaba también las creía suyas y así fue como en las dos mayores islas Malvinas acabaron instalándose franceses e ingleses de acuerdo a los límites que establecía el Tratado de Tordesillas las islas pertenecían a España y así lo entendieron los franceses que aceptaron una indemnización es el larguero pero no los británicos que dijeron a nosotros el tratado es lleno la reforma infla por eso se quedaron allí hasta que España se fue a por ellos y los expulsó aquel diez de junio ahí quedó la cosa de momento pero con las tiranteces propias de la época que te vayas que las Islas son mía por no me voy pues te echo pues vale me voy pero volveré pues como Huelva te va entera España continúa siendo la legítima propietaria de Malvinas hasta mediados del siglo XIX cuando las cedió a la recién creada República Argentina los españoles se fueron y allí se quedaron los argentinos con sus islas pero es que no las hicieron mucho caso así que aprovechando el pasotismo los británicos volvieron a por ellas se encontraron sólo a veinte habitantes las invadieron las quedaron la hoy las intenciones argentinas de recuperar Malvinas quizás fueran legítimas pero eligieron el peor momento hubo guerra que al menos tras una cosa buena la rendición de Argentina dejó a su ejército a la altura del betún la dictadura militar cayó el país restauró la democracia algo es algo