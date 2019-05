“Es más rentable la compra tradicional de coche que el renting”

Voz 0927 00:00 la compra de coches está en una fase de cambio muy importante en nuestro país sobre todo quiénes vivimos en grandes ciudades diesel gasolina eléctrico pero también compra tradicional o a través de un renting o incluso recurrir al CAR sarín vamos a hablar

Voz 1 00:14 ello el comparador Esteban Viso muy buenos días

Voz 0927 00:20 muy buenos días ya sabe cómo evidentemente experto en finanzas del motor de ir Ahorro punto com oye en las ciudades sobre todo en las grandes ciudades cada vez los usuarios los automovilistas tienen más dudas porque saben que en cualquier momento les pueden poner restricciones que su coche puede quedar un poco aparcado que puede no tener que o no poder ir a determinadas zonas pasar por determinadas zonas y eso implica de alguna forma que nos replanteamos como compramos el coche y vosotros habéis hecho un análisis que es que interesa más ahora mismo la compra de un coche propio o es más rentable ya pensarse seriamente el renting o incluso irá algo como el Carsa ni lo está pasando ya porque por ejemplo el sector del renting está pasando por un momento dulce no

Voz 2 01:05 sí así es ahora en este momento la

Voz 3 01:08 la cantidad de oferta

Voz 2 01:10 cómo como activismo Isar usaron es mucho mayor que hace unos años no de momento para en particular sigue siendo más rentable comprar un coche silbado usar de manera habitual pero para las personas que que lo usan menos que sólo necesitan para ciertas tareas en momentos puntuales cosa parecen estar nuevas formas de de coche compartido in Ivonne para las personas más cómodas que que no desean papeleo ni preocuparse por por el mantenimiento nada pues también aparece el renting sobre todo para particulares no

Voz 0927 01:44 si te parece mira damos cuenta es un poquito en las cifras de este comparativo que habéis hecho ya habéis utilizado un coche como prototipo un coche que es el Seat León que es el más vendido en dos mil dieciocho en ese caso cuánto cuesta que compremos este coche por el sistema tradicional vamos al banco pedimos un crédito cómo funciona cuánto nos cuesta al final para unos años de vida que creo que habéis hecho más o menos doce años

Voz 2 02:08 si León porque es el vehículo más más vendido en dos mil dieciocho y cuesta unos dieciocho mil euros a esa cantidad hay que sumarle ya los primeros gastos que son bueno el IVA el impostor matriculación el impuesto de circulación etcétera todos los trámites que hay que hacer antes de sacarlo del concesionario y ya subimos a los veintitrés mil seiscientos más o menos casi veinticuatro mil euros la ley luego luego claro de los gastos que son de uso diario gasolina seguro una plaza de garaje etc no de el mantenimiento anual todo esto entonces hemos calculado pues que para unos doce años el coste pues te diésel de este coche diésel son unos cuarenta y dos mil euros para un coche de gasolina unos cuarenta y Ecuador

Voz 0927 02:52 el cuarenta y cuatro mil vale y esto eso cómo cambia si lo si lo compramos a través de un renting

Voz 2 02:58 no ver a través de un rating lo primero que tenemos que saber es que nos vamos a preocupar de de todo el papeleo oí todas las gestiones entonces yo ya tiene un coste no hemos visto dos PIN dos de las principales empresas de España Barbal English Language en ese coche sale a a doscientos cuarenta euros más IVA al mes en la otra empresa sale a unos doscientos noventa y siete euros masiva incipiente pidamos por los doce años por los mismos doce años vivieron media estamos hablando de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos euros en el caso de cincuenta y un mil setecientos euros en el caso el plan Go pero a eso hay que sumarle los gastos de combustible tres en total con el modelo de renting podemos encontrarnos entre unos cincuenta y tres mil casi cincuenta y cuatro mil euros unos sesenta y un mil euros que son pues bastante más de de diez mil euros

Voz 4 03:53 comprando con el caso de la compra es decir

Voz 0927 03:55 el Esteban que aunque quitemos todos los gastos que cuando compramos un coche a través de renting no tenemos es decir neumáticos revisiones todo ese tipo de cosas el la ITV todos está incluido siempre es más rentable la compra tradicional que la compra a través de renting para un particular

Voz 2 04:13 sí para un particular sí porque el particular no puede desgravarse las cuotas ni nada ni los gastos cosa que sí pero de hacer una empresa

Voz 0927 04:21 con autónomos y poder Chile podría resultar más rentable por ejemplo

Voz 2 04:25 más rentable más rentables don particular sí pero es menos rentable que una empresa

Voz 4 04:30 ahora en realidad vale vale perfecto

Voz 0927 04:33 hoy la alternativa de Karsay sin que ese utilizar el coche es bueno un coche que que no es nuestro sino que es un coche que estamos utilizando sólo cuando lo necesitamos eso también lo habéis estudiado cómo sale esto

Voz 2 04:45 pues vamos a ver esto esto depende mucho de la del de la demanda del propio usuario no este este tipo de servicios no se puede comparar muy bien con con la propiedad de un coche para uso diario porque es los y las personas que lo utiliza quieren sacan provecho pues lo usan en momentos muy puntuales ellos van cogen el coche y hacen sus kilómetros lo deja entonces como tampoco está generalizado para toda España es difícil de comparar sin embargo sí es una alternativa muy razonable en grandes ciudades porque permite una utilidad pues muy muy bajo demanda no no no no tenemos el coche no tenemos te mantenerlo sólo pagamos por esos un pareja Le critica que consumimos ahí es una gran alternativa lo que pasa que para uso diario todavía no todavía no es una red table