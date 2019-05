La música como terapia y como locura

Voz 1 00:00 de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid pide de aquí al escenario de centro comercial Isla Azul empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1515 00:23 bueno ya somos de nuevo por aquí de vuelta con Carlos Rioyo el coordinador de musicales en Madrid compañero qué tal

Voz 3 00:28 estás Carlos muy bien Marta ir con miras

Voz 1515 00:30 Soto la Miriam hola qué tal buenos días tengo una cosa un poco como de morriña ya previa porque hoy es el último día la última bueno el último capítulo de esta segunda edición de suena Madrid íbamos a hacer a partir de ahora eso de oyentes vamos a ver si suena Madrid eso sí les invitamos a los primeros oyentes que nos escriban ya les explicaremos el

Voz 4 00:52 el modus operandi como lo vamos

Voz 1515 00:54 hacer porque vamos a celebrar una gran fiesta en el Café Berlín una de las grandes salas de música de Madrid como la del año pasado superar la va a ser difícil lo intentaremos yo con que sea igual Rioyo

Voz 5 01:05 que AENA a Marta que va a ser igual lo mejor de mí bailando Rioyo esa noche contigo si yo desde el escenario bien mi a Miriam pues

Voz 1515 01:16 lo una cosa importante vamos a saludar enseguida las bandas que nos acompañan pero por San Isidro que este programa ya les anuncio lo vamos a hacer como cada año y más este año en plena campaña electoral nos pilla desde la explanada de de San Isidro bueno pues ahí estaremos pero los cuarenta Classic que tiene para este viernes Carlos

Voz 6 01:35 no para este viernes Marta vamos a estar los cuarenta Classic va a llevar el plato fuerte de San Isidro a la Plaza Mayor yo creo que es el concierto más bonito de de todas nuestras fiestas

Voz 5 01:49 Clemente va a ser el lunes trece

Voz 6 01:51 a Nando rebobinar de los cuarenta

Voz 3 01:54 de hecho no íbamos a tener

Voz 6 01:56 las maravillosas vamos a tener a Tequila vamos a tener a Mikel Erentxun no vamos a tener a los pistones que es una banda que de Madrid por el pistolero pero tienen otros grandes éxitos íbamos a tener a tres chicas a Travis ver a Cube y Alba Mesa que van a hacer versiones tras

Voz 5 02:15 me encanta esa es en el programa

Voz 6 02:18 traje un homenaje a Queen Queen ha cedido la colección que está aplicando perfectamente con el país el año de Twin vamos hacer un homenaje a Queen con tres artistas indies pero son buenísimas las tres

Voz 1515 02:32 Travis ver en directo es espectacular la tuvimos aquí en el estudio sentada al piano en directo porque Travis ver es la que creó la banda sonora de la serie el embarcadero

Voz 6 02:40 yo también los creadores de la casa de papel

Voz 1515 02:43 fantástico

Voz 6 02:45 digo que hay que estar ahí Tequila entre todos suman veintitantos números uno de los cuarenta a los cuarenta clase el lunes trece rebobinar

Voz 1515 02:56 en la Plaza Mayor la Plaza Mayor a partir de las ocho de la tarde que bien bueno Mirian las bandas que nos acompañan que pueden ser algunas de las que finalmente nos acompaña en el día del fin de fiesta que recuerdo era el diecinueve mierda cuyo diecinueve de junio las bandas que nos acompañan vamos con la primera de ellas pues mira a los te las tienes a tu izquierda

Voz 0805 03:14 se llaman los cuerdos de atar que no los locos son BP cesa de Víctor son tres amigos de toda la vida son ingenieros e ingeniosos solían quedar para tocar en el parque como hobby todas las noches cantaban temas en tono de broma e improvisando así que empezaron a componer se convirtieron en los cuerdos de atar ahora su espectáculo comprende canciones de humor que acompañan con sus instrumentos que están hechos con materiales de construcción incluso un cerdito de látex que como dicen ellos funciona siendo torturado a pisotones suelen tocar en Preciados en las inmediaciones de la puesta de sol y también en el meto para promocionar sedicente

Voz 1515 03:50 bueno después verán los oyentes porque en un ratito todo esto a los vimos a las redes sociales para que no sólo les escuchen sino que les vean que también es muy divertido y subiremos los vídeos a nuestra web a Radio Madrid fundó es ir también a las diferentes pues en Facebook en Twitter para que vean cómo son los músicos callejeros que nos acompañan yo algún susto al principio Miriam no me había avisado digo pero si hay obreros centro del estudio es que chicos hola cómo estáis España porque son esto cara así vestidos de esta guisa así de obreros en las calles de Madrid lo intentamos con menos ropa pero no funcionó pero además pensarán los transeúntes turistas madrileños todos oye son unos cachondos estos no están de obras a poner música a Madrid

Voz 3 04:32 estamos de obras hacemos una obra musical entonces con coherentemente así íbamos también caritativa algo que aceptamos a gente como él la banda con música ONG no es pero aún así que no pasan muchas cosas así porque tengo problemas en el metro lacayos a la gente bueno una traición

Voz 1515 04:50 el metro con ese cachivaches sí

Voz 3 04:53 yo multados en el metro porque se supone que son explosivos ya ha pagado la multa aún no ha llegado pero lo curioso es que justo el día que fuimos multados no íbamos así el único día que no íbamos de obreros ves ya que las multaron claro hicimos Boys sombreros porque así la gente ve los explosivos vea al obrero y Ciudadanos un explosivo

Voz 1515 05:15 no yo os diré que de todos los vídeos que hemos colgado de los diferentes cantantes que las últimas doce semanas Duce martes nos han acompañado

Voz 7 05:22 los más

Voz 8 05:25 rajados bueno curiosos esperpento Valle Inclán es mira los más Valle Inclán es os vais a hacer vosotros Miriam se pasa a todas la semana espiando vuestras redes vale así que vamos a ver qué ha descubierto de vosotros os parece venga venga este espectáculo se llama el que tuvo retuvo pero cumbre

Voz 9 05:44 a los intérpretes van vestidos con monos azules con botas de seguridad y con cascos amarillos sus instrumentos son raros

Voz 8 05:58 hay que les salen trozos de tuberías que uno de ellos percata con las suelas de unas chanclas están en Preciados cerquita en la piel

Voz 10 06:05 qué hago

Voz 11 06:11 el este vídeos de noche ahora los cuadros están del otro lado de la calle delante del escaparate de unos grandes almacenes la música estará animada que el grupo de mujeres que colea Ibai la delante de ellos lo hace incluso con castañuelas ahora algo de canción protesta entre comillas

Voz 5 06:34 te esta porque los protagonistas de la canción protestan por lo que les ha ocurrido les vemos en el metro pero en esta canción también la han interpretado en ocasiones en la plaza de ciento Benavente pero que nunca falte su cartel al lado de un plan

Voz 11 06:49 yo para tres mansión no había escuchado

Voz 1515 07:09 esto antes pero me di cuenta yo os decía sois unos cachondos lo sois

Voz 3 07:13 lo que pasa en la calle y en metro que

Voz 13 07:16 la gente suele muy rápidos entonces hemos tenido que buscar el humor de una forma Gulbis

Voz 3 07:21 vamos directamente bien bueno pero tampoco saben me

Voz 13 07:23 dado escuchado más veces se somos lo que pasa es que confiamos mundo lo es quién habéis copiado a ver pues mira vamos a Leroy Merlin y lo vemos cómo van vestidos obligó esta gente está haciendo algo cosas bonitas ves dice están haciendo algo dentro

Voz 3 07:37 por eso sabéis vestido de obreros pero es que han venido con los cascos de la obra con los chalecos reflectantes de la obra El Ego has de la obra total

Voz 6 07:46 mira en la indumentaria ya habían grupo Aviador Dro y sus obreros especializados lo que ellos iban de obreros futurista vosotros vais de obreros dedica de pico y pala de Piqué Palha y luego a mí hay hay muchos grupos que históricamente han hecho rock humorístico rock con el cómico que no se Si seguís os gustan que tiene setenta y cinco con Gran Wyoming y Monzón hasta Los Toreros Muertos eso Un pingüino en mi ascensor otro lado etcétera etc

Voz 3 08:17 nosotros aquí hemos querido parece ellos de Pingüinos en verdad

Voz 13 08:22 yo por ejemplo de pequeño escuchó a operarle lo digo así es buen gusto en verdad esta tontería he de hacer humor surgió más bien porque nos apetece que como viene yo antes no es que estuviéramos a yo no seguía bandas ni nosotros seguíamos a bandas de nada solamente Nos divertimos en el parque hicimos un día hoy chicos están cosas mola un huevo porque no tocamos en el autobús ahí cuando volvíamos a casa lo típico no

Voz 3 08:46 sí lo corrobora si se hacen Epi Blas oye que camisa tocar en directo disfruto la derrota dices Ana en la canción que antes había oído que había un grupo de mujeres andaluzas que eso lo habéis animando profesor por la campaña electoral la segunda en la que entramos en menos de un mes que empezado tú te acompañan esto tal vez hay que madrugar tío juega antes de las ocho de la tarde alza aquí donde les ves estos chicos son ingenieros ha dicho de que yo soy maestro de Primaria ingeniería en educación le si yo seguí

Voz 14 09:21 el vuelos socorrista monitor de natación músico y otra cosa más caro no me acuerdo piedad como inflamado rico

Voz 3 09:27 con ello también socorrista dio a ver yo soy musicólogo y técnico de sonido bueno pues venga corista actuamos ya sí queráis venga

Voz 15 09:40 disfruta de derrota sí

Voz 6 09:43 no hasta la victoria final

Voz 17 10:15 muy podio otras super Pi en dos mil ocho pero lo ves Pastor tocando tan yo disfruto espera espera esto es

Voz 3 11:58 me me permite explicar la reacción cuando me contáis todo este So es que después lo verán en el vídeo los oyentes porque lo espectacular realmente es verlo cuando lo que hace la gente por la calle cuando os voy haciendo esto bueno hay gente que pasa grita fascista la verdad es que me da que tenemos una canciones Elise callejero que hemos metió hace dos meses que se titula Cara al sol tiene nada que ver con el fascismo de hecho es una canción a narco fascista comunista una canción unificadora pacificadora armonizado ahora vale porque sino es para quién es quién a ver en directo con todo este son tremendo que montar Ellis de batería por cierto es este aparato que estaba datos basura eso es una basura

Voz 14 12:41 no este es una obra de arte lo que pasa es que dio el alta

Voz 5 12:45 playa porque con lo que asegura yo estoy perpleja es un

Voz 6 12:50 basura

Voz 5 12:54 perdona ha reciclado plásticos amarillos está volteado es que desde aquí

Voz 19 13:00 no lo veía bien la le han dado está en lugar de en vertical en horizontal Joan lo han llenado todo de tu

Voz 1515 13:07 los grises hay que veros de verdad

Voz 19 13:09 en directo porque la radio bueno puede quedar graciosa la canción pero verlos un espectáculo eh

Voz 14 13:16 en verdad es una obra de arte también a la vez que un instrumento de repente golpe en los tubos

Voz 3 13:21 cómo suena anda mira pero sí justo está finales

Voz 14 13:23 Sol casualidad donde ahí sí

Voz 3 13:26 mira dónde ensaya Ice pues en si yo qué sé donde sabíamos no

Voz 13 13:34 los local lo pagamos entre todos es un apartamento de una habitación con un baño

Voz 3 13:39 qué hay que hacer pis ahí hay vecinos pisó la caños puede puedo hay vecinos si que si alguna vez se han quejado pero hasta que eres famoso cuando ya les famoso ya nadie se queja claro eso es verdad eso es verdad oye te esto que es verdad que ahora por la noche esto que he visto

Voz 1515 13:56 dado ahora donde podemos ver en las calles de Madrid el domingo estáis donde o qué día

Voz 20 14:01 pues estamos los viernes y los sábados con canciones cantadas y luego estamos casi bueno casi todos los días no pero muchas tales también con un espectáculo instrumental queremos yo todo con instrumentos reciclados el toca Un tu billete que lo hemos llamado que es un saxo hecho con tubos invocamos covers no es que nos gusten las Cover pero las tocamos porque a la gente si gusta a la gente le gusta

Voz 1515 14:20 cuál es la que más éxito tiene

Voz 21 14:22 y es es la de

Voz 14 14:25 va pam pam pam pam realmente es la canción que que menos tenemos en la que más triunfa perdón pero que es esa

Voz 22 14:35 de la Vega

Voz 3 14:40 yo tampoco es esta canción eh bueno como espectáculo

Voz 6 14:45 curioso es una canción de Guayre straits Seven Nation Army no

Voz 3 14:50 muy conocida felices con lo que hacéis verdad la verdad es que sí bueno lo que os vamos ver la cara ya pero sólo unos días reflexionando sobre sus ubicáis tanto a nuestros famosos así porque he dicho en la calle los corros brutales porque éste no porque entonces no ha acabado mal esta canción

Voz 14 15:07 sí a veces que el plazo final está el cerdito hoy no se calla nunca tenemos y a la que han tenido muy tirarlo por no pegarle una pedrada pues me

Voz 3 15:17 bueno es que tienen que ver como es la muerte del pobre cerdito llevan un cerdito de estos de peluche como cuando escapaban esto porque lo hemos tenido que operar varias veces en las tripas usarlo pero vamos es que Rita rehén asesinado varias

Voz 13 15:31 de nosotros tenemos ahora una nueva canción que hemos tocado que se llama No hay que maltratar a los

Voz 3 15:35 el animal es la base ser a saber el solista principal inanes ofenden verdad no oye tenemos que hace es que tanto éxito tiene nuestra compañera Alicia Molina que está siempre super atenta tonto no me dicen no es Alicia Molina nueva validos que están las dos en la técnica Fermín algo

Voz 23 15:51 sí en la redacción Cristina del Casares Javier Jiménez vas todo el equipo vale éste es el tema del Huber a ver después de cambiarlo de la derrota cantáis esto hay unos días que cantamos los días doce nuevos Rin

Voz 1515 16:08 los cuerdos de atar esta banda a la que podemos encontrar pueden encontrar los turistas y los madrileños donde y cuándo

Voz 3 16:16 en verano por encontrar por cualquier lado pues unir

Voz 14 16:18 estarán de Hoyo obispo tienda yo conozco total

Voz 3 16:21 cómo vamos desde el local hasta al te identificables claro pues en los vagones del Metro Madrid tenemos un so quien la calle tenemos otro me lo tenemos tres son diferentes mía favorita es la que más is sí verdad tenemos donde podemos encontrar venga que podamos en tiempo vagones de la línea siete la Biel a cuatro o las cinco La uno La dos La

Voz 6 16:41 sí en la calle Preciados en Madrid donde yo vi además y eso es muy mediático siembran con una cámara de televisión y los micrófonos de Radio haciéndose entrevistas a sí mismos claro hombre

Voz 3 16:53 hay que hacerlo porque sino no viene a hacer no las tenemos a nosotros es que me estoy perpleja los cuerdos de Atar

Voz 1515 17:01 el información de ellos luego veanlo en el vídeo que vamos a subir

Voz 24 17:04 eh muy bien lo de el reciclaje

Voz 23 17:06 el medio ambiente Sanguino lo que me ha gustado mucho chico puertas Un llamamiento también a si sí inseguro pero pero breve va por favor la gente que separa a escucharnos en el centro de Madrid que se acerque más a nosotros necesitamos que los corros sean más pequeños porque esto es el medio famosos los va a matar de hambre porque la policía no nos deja tocar en la calle porque hacemos con los demasiado grandes y en chicos acortar no se puede no se puede en el Bernabéu tampoco podemos tocar porque aún no lo llenamos buena todo se andará todo se andará hacia los puertos de atar un beso gracias a tener un beso Miriam vamos a hacer una pausa el siguiente grupo que nos acompaña son dos chicas que son quiénes

Voz 25 17:39 Pemán a Linas no tienen nada que ver con lo que ahora me fíjate tú que se conocen a sí sí sí sí se conozco las redes otros ahora nos lo contaran

Voz 21 17:49 mi verso se dice

Voz 26 17:55 Angel bien no hombre

Voz 1515 18:50 hace unos minutos sala saludamos a las otras mujeres músicas callejeras que nos acompañan aquí siguen con nosotros Mirian Sotés Carlos Rioyo ellas son miran las a Corominas Lina

Voz 8 19:01 que es un dúo formado por Clara ahí Alba es a Colinas es un acrónimo de acordeón violín los instrumentos que ellas dos interpretan fue a raíz de comenzar a tocar en el metro cuando surgió la necesidad de poner a su nombre porque los pasajeros les preguntaban cómo se llamaban desde hace un año y medio tocan juntas Alba la violinista tocaba con Richard que vino hace dos semanas con Samuel y clara quiso también probar las dos que han estudiado en la escuela de interpretación coraza cuentan que se meten en los vagones e interactúan con los viajeros a los que les preguntan qué quieren escuchar sobre todo hacen versiones de bandas sonoras pero recientemente han empezado a componer chicas qué tal hola hola una cosa que hemos comprobado a lo largo

Voz 1515 19:45 los últimos doce martes es que hay mucha poligamia musical intercambiaban unos con con otros musicalmente hablando no claro eso porque queda poco para vivir no

Voz 5 19:57 no pero porque de repente se que se si uno está ocupado un día pues vas con otro o lo que sea

Voz 1481 20:02 a veces hasta nos atrevemos a ir solas no hay que

Voz 1515 20:06 buscar por todos lados cuando saliste es de estudiar arte dramático en la escuela de Juan Carlos coraza que unos acompañado en el estudio también en alguna ocasión sabéis al mundo laboral hicisteis ahora que bueno durante el curso también ya teníais un poco la idea en la cabeza tan bien iban

Voz 1481 20:22 Nos al al metro a tocar si es una manera también de de intentar darse a conocer ir junta del teatro con la música Juan Carlos además piensa sobre esto que cuantas más habilidades tengas como actor muchísimo mejor de hecho cuando cuando cuando trabajamos juntos si actuamos juntas también tocábamos no hay bueno a raíz de eso también si os que minuto de tipo tocando el fin hermanos Shakespeare fue una obra que hicimos en en Conde Duque muy clara y yo hacíamos mucha parte de la música también de aparte de actuar bueno creo que además les disponiendo también música un videojuego puede ser si efectivamente estamos la verdad que últimamente no están saliendo algunas algunos proyectos interesantes y uno de ellos este este videojuego que es muy bonito porque va sobre la historia de un niño sirio que tiene que huir del país por el conflicto qué bonito bueno escuchar en directo enseguida nosotros hemos disfrutado yo durante la pausa para la publicidad

Voz 1515 21:18 da de unos minutos de ensayo son fantásticas tiene una pinta verdad Rioyo media

Voz 6 21:23 en venda extraordinario pero vamos a ver

Voz 1515 21:25 ha recorrido ha descubierto a nuestra compañera Miriam Soto

Voz 8 21:28 de estas chicas las colinas un día un acordeón se encontró con un violín

Voz 28 21:36 y desde entonces blanco hay quedará recorren la línea pude nuestro en este vídeo justo se las ve sentadas a una mesa con una caña pero tocando uno de sus temas favoritos volvamos al metro los temas cinematográficos son los que más utilizan porque desean sacarles una sonrisa los viajeros porque son facilmente me felicito quién no recuerda esos niños de posguerra casi dejados de la mano de la sociedad que la música lograr reconducir esos niños que cantaban en un coro es la historia de un amor dentro de un vagón con silbato que avisa el cierre de las puertas no se comprende que en esta ocasión los viajeros lo hagan caso de los intérpretes con un bolero tan sublime el este vídeo alguien comenta gracias por hacer nuestros viajes mucho más

Voz 7 22:41 menos blanca declara

Voz 8 22:44 Acor línea

Voz 29 22:53 habitables tenía de amor

Voz 28 22:55 estas dos chicas que hundió Se conocieron este violín mi acordeón y sigue que hoy

Voz 1515 23:00 tocarán en directo el programa

Voz 30 23:03 no quiere decir que Blanca salva el latín bueno pero bueno si es genial me gusta tanto alguien blanca Blanca irme llamada profesor de Latín blanqueo ahora es porque yo también soy políglota

Voz 31 23:14 la está viendo claro blanca en la que bueno vamos a tocar un trocito de de Amelie

Voz 1481 23:21 si un necesita de recitó dejó de Tronos la última canción que vamos a tocar es una canción que hemos compuesto nosotras la hemos llamado a Corominas lo tienen otro nombre de momento pero bueno todo esto se seguido no no son tres temas es un tema fácil que vais haciendo otra recesión ex eso eh

Voz 5 23:37 lejos de cero Messi venga pues cuando queráis Carlinos Petronor les echa muchas maneras ahora así más que con esta es la historia de un amor me gusta mucho porque tengo la cantaba Raphael que tú lo sabes qué sabe nadie

Voz 6 23:54 ahora también la canta quisiera hizo libertad mal pero Rafael tiene una versión venga chicas a carlinos

Voz 32 25:17 no

Voz 33 25:29 no

Voz 32 26:49 claro

Voz 1515 26:55 que maravilla chicas que que maravilla a ver si conseguimos que se vengan yo no quiero influir en el jurado porque además tengo voz pero no tengo voto vamos a recordar la final la vamos a celebrar una gran fiesta por la música en el Café Berlín

Voz 6 27:08 Carlos González diecinueve de junio pues a eso de las ocho de la tarde pronto horas por delante de música a partir de ahí pronto a repartir las invitaciones nuestros oyentes

Voz 1515 27:19 el año pasado llenamos el Café Berlín hubo muchísimos oyentes que nos llamaron después porque se habían quedado fuera y la verdad es que los que fueron pues lo disfrutar muchísimo

Voz 6 27:28 este año será igual yo quería saber si ellas hacer como Xavier en cómo cómo salir como Etxeandia que que que es músico cantante va a actuar también en San Isidro con el grupo mastodonte pero sigue haciendo películas series pues detrás aquí os vais a dedicar

Voz 1481 27:45 nosotras queremos juntarlas las cosas y ahora mismo esta muestra

Voz 35 27:47 en un proyecto de de ellas está ayudando a un amigo nuestro llegó a escribir un micro teatro aquí

Voz 1481 27:55 vamos a actuar y también meter nuestros instrumentos todo el mundo que quiera contratar contratarles nos puede contratar todo lo que sea mezclar varias disciplinas artísticas es maravilloso

Voz 1515 28:05 pero es también mañana a Acor Linas os pueden ver don

Voz 1481 28:08 sí efectivamente mañana estamos tocando a las a partir de las ocho en el restaurante han a la Santa en la plaza Santana catorce así que nada todo el mundo que diga que no se ha escuchado de hecho en la radio está invitada hicimos una cerveza Guinness podéis

Voz 3 28:21 el con la que venza triunfan

Voz 1481 28:27 sí Nos gustaría mucho tenemos una cuenta de Instagram nos llevamos Acor Linas hay ahí también podemos subimos vídeos oímos también cosas de teatro música yo estábamos un documental efectivamente estamos grabando un documental sobre lo que es la música en el metro oí nuestras Istok días que son increíbles la verdad

Voz 35 28:48 es lo más bonito que se provocado en la gente aquí

Voz 1515 28:52 decíamos muchas mensajes contando las historias de ellas un documental para cuándo estará listo

Voz 1481 28:58 a finales de semana verano junio por ahí

Voz 1515 29:02 bueno no quiero influir al jurado pero no han gustado a mí me han gustado mucho la a Alá podamos verlas el diecinueve de junio Mieres todo lo es por la noche en el Café Berlín

Voz 5 29:13 mira lo halal ojalá a ver a ver yo del modisto tenemos muchas versiones chicas muchísimas

Voz 1515 29:19 gracias oye cuál es la versión que mejor funciona

Voz 5 29:21 mañana a las nueve de la mañana en el metro o no vamos a las nueve de la noche cuál es la versión que más os funcione en el metro de la mente está funcionando mucho Juego de Tronos

Voz 31 29:32 no pero para la edad más avanzada historiad un amor

Voz 5 29:36 las uno tenía lloraron os miráis a nosotros más en Juego de Tronos champiñones

Voz 30 29:44 la a de la versión de salida de la preciosa

Voz 1515 29:48 no lo que bien pero mañana pueden ver en el restaurante Ana la Santa Easy no yo confío en el Café Berlín en cuanto tengamos las entradas habilitadas para los oyentes les diremos dónde cuándo y quiénes nos acompañarán a Colinas gracias Carlos Rioyo

Voz 6 30:03 Marta nos vemos el lunes en la Plaza Mayor el lunes en la Plaza Mayor cuarenta rebobinar opinando vale y recuerdan que grupos estaban en pistones están Mikel Erentxun están tres chicas fantásticas que son Travis ver y Alba Mesa haciendo versiones de Queen

Voz 1481 30:17 celebraremos San Isidro también haremos edición especial de este programa desde la explanada de San Isidro

Voz 1515 30:21 pero en un momento bueno o políticas

Voz 3 30:24 ante intenso porque estaremos