La opinión de carles Francino | Y tú, ¿qué haces contra el machismo?

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes yo soy de letras pero algunas ecuaciones creo que las puede entender bastante bien cien Youtube encontramos tutorial es que enseñan cómo espiar el teléfono de tu mujer de tu pareja si además lo justifican abiertamente yesos tutorial es suman casi veintitrés millones de visualizaciones de qué nos extraña después en apenas unos días llevamos que se sepa eh llevamos un asesinato en Madrid en Parla una agresión en Aragón dentro de un autobús donde los pasajeros y el conductor impidieron que la víctima fuese degollada yo te la agresión en Galicia en la que sólo la intervención de dos vecinos evitó males mayores hoy al Consejo Audiovisual de Cataluña ha denunciado la existencia de estos vídeos y ha exigido su retirada pero me pregunto cuánto tiempo hace que circulan porque en fin una cifra tan abultada de seguidores no se consigue de la noche a la mañana me pregunta también por qué nadie había dicho nada hasta ahora así que en fin tampoco nos engañemos el problema del machismo de la violencia contra las mujeres es estructurales secular no existen recetas mágicas para solucionarlo pero eso no significa ni muchísimo menos que debamos bajar los brazos se pueden impedir agresiones ya lo vemos Se puede alertar sobre situaciones de peligro Se pueden retirar vídeos se pueden afear conductas impresentables se puede educar