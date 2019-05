¿Las gallinas son menos rurales que un hotel rural?

Voz 0827

ganó de Cangas de Onís ha ordenado el cierre de un gallinero que molestaba a los clientes de un hotel rural cercano cuyo propietario denunció las mediciones demostraron que los decibelios del cacareado de gallinas y gallos superaban los cuarenta y cinco decibelios permitidos durante la noche la resolución desde luego será impecable con la normativa municipal mano pero choca desde luego que entre la pluralidad de un hotel Ilha de El canto del gallo tenga preeminencia la del hotel un ganadero youtuber que se llaman el cañero ha estallado en la red ya ha venido a decirle al demandante que los rural es lo que tiene que las gallinas cantan las vacas Kagan que son al pueblo lo que los coches son los camiones de la basura lo urbano sin que nadie los haya prohibido hasta ahora que las aves no incomodan más que el chunda chunda de los turistas del hotel de madrugada que para los gallos no hay horas intempestivas son sus horas y que hay unas ventanas fantásticas en las que podría invertir el dueño del hotel antes de hacerlo en pleitos no diremos que tiene este ganadero