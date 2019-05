"La filosofía es una forma de escapar a lo cotidiano, al sentido común"

Voz 0313 00:00 al abrir esta ventana de la filosofía de viene a la cabeza que dentro un ratito tenemos un partido fútbol muy importante entre el Liverpool y el Barça deviene el espíritu de la Champions y todo eso pero me viene por algo muy concreto porque en el fútbol existen los Messi Los Ronaldos los fenómenos existen también en el cine en la música la filosofía pues la filosofía también yo hoy nos acompaña uno de ellos o eso nos han dicho al menos se llama Darío están Ryder es profesor de Filosofía en Buenos Aires en la universidad tiene programas en la radio en la tele sus charlas son seguidas por miles y miles de personas en auditorios millones en Youtube eso ya la pata ni contarlo dice cosas como ésta

Voz 1 01:21 hay algo nuevo en la postulación del concepto por verdad que lo diferencia de la clásica reflexión filosófica sobre la verdad repuesta típica de un curso de piloto vea si no por un lado sí pero por otro lado este esa palabra alta rompe pelotas que es que de frente lo arroja a lo contemporáneo está claro que no es lo mismo el amor hoy y hace dos mil quinientos años cuando no había champú andaban pasará a alguien sin champú verle el pelo sin embargo el amor es el es y no es no a mi me gusta cómo

Voz 2 02:09 porque depués les el el el banquete de Platón es decir pero este tipo está hablando de todo lo que me pasa luego Me preguntaré el champú o Iberia presentarnos el ensayo novela Filosofía en once frases Un libro para pensar y no ser subestimado editado por por Ariel digo lo de ensayo novela porque analiza la filosofía efectivamente a través de once frases once citas pero a la vez esas frases son el punto de apoyo o no o no de un personaje que se encuentra encuentran una constante huida por Buenos Aires tras la muerte de un joven en el metro en el en el SUP T que dicen por ahí daría buenas tardes cómo estás bienvenido a La Ventana qué tal qué placer cómo va eso

Voz 3 02:45 Scola invitación que impacto escucharme

Voz 2 02:48 la verdad que sí sí es verdad que se insoportables pero espero que tú has hecho radio agua agua radio Radio por pero tanto de pruebas no te puede venir tampoco pero tú te escuchas los programas que no pues él no no no no no no oye el personaje de de de la novela el personaje del libro es verdad que está constantemente escapando huyendo la filosofía sólo manera de escapar

Voz 3 03:13 sí claramente es una manera de escapar lo establecido pero una manera de escapar no por cobardía sino al revés digamos éste se toma en serio la tarea de poder resquebrajar el sentido común a me gusta pensar a la filosofía como eso como un cuestionamiento al sentido común cotidiano qué es esa forma de pensar que uno digamos este siente como algo y un auténtico no Heidegger llamaba el sentido común el impersonal se con ese ese osea pensamos lo que se piensa creemos lo que se cree hasta decíamos lo que se desea escapar leoneses sentido común me parece un acto de libertad suprema y me parece que la filosofía apunta eso pero para apuntar a eso no no es que va diferente no sabe adónde quiere escapar porque bajo es más de escape entonces para mí toda filosofías antes que nada un ejercicio de deconstrucción osea sede construye la solidez de un sentido común que se presenta como inalterado

Voz 2 04:13 si tuvieras que elegir una palabra un objetivo un concepto que definiera el hecho de que en España ahora se está intentando recuperar desapareciera se eliminarse fulminar del currículo escolar la filosofía que concierto sería decepción cabreo por poder no podar todo al final tiene que ver todo absolutamente todo

Voz 3 04:34 lo más en las instituciones escolares digo es el lugar donde se siembra de el pensamiento crítico digamos

Voz 2 04:41 pero Gracia Cayetana Guillén Cuervo decía hace un momentito eso que agradecía haber nacido en una familia que le enseñó a tener pensamiento crítico a dudar a preguntar e informarse a leer

Voz 3 04:52 y fíjate que es el tipo de pensamiento contra el que más el pelea el poder no porque es un pensamiento que van en contra de los valores son

Voz 1 04:59 si este hegemónicos este

Voz 3 05:02 el pensamiento crítico un pensamiento digamos más lento por ejemplo a lenta porque empiezas a pensar de un lado de otro pensamiento crítico no es criticar y pensamiento crítico la palabra crisis significa justamente separar en griego sea analizar disponer las distintas perspectivas y entrar a hacer en un análisis como más sofisticado más este digamos profundo que obviamente atenta contra la velocidad con la que se exige tomar posiciones rápida la vida

Voz 2 05:31 la dichosa sí pero la vida Cotino

Voz 3 05:33 Ana se presenta de ese modo no con con con una necesidad de respuestas rápidas por eso lo que hacemos es utilizar siempre recetas no todo viene con un manual de instrucciones para ser ejecutado a veces me preguntan ahora hay como una moda de la filosofía porque la gente está como vacía de sentido yo digo no es al revés está sobre pasada Lisandro todo viene con su

Voz 2 05:57 tiene pido tenemos indigestión no me cabe tenemos tenemos indigestión

Voz 3 06:01 hay que hay que empezar

Voz 1 06:02 a poder perder el tiempo

Voz 2 06:06 Nos hace falta la filosofía para para desbrozar el camino para para quedarnos con lo esencial para al menos haber lo que hay que darnos nosotros con lo que queramos con el núcleo

Voz 3 06:14 a mí me gusta pensar como que en realidad tú tienes siempre múltiples caminos pero el sentido común te presenta sólo uno tú sabes que la palabra obvió cuando el ala analizas desde el latín obvios significa viene de vía no la vía que tiene enfrente o vio la vía que tienes tan enfrente qué crees que no hay otras vías posibles

Voz 2 06:34 también se parece a opio además

Voz 3 06:37 es interesante lo del opio porque el opio este tomando la metáfora que utiliza Marx en la crítica

Voz 2 06:44 sí Sofía el derecho de Hegel cuando dice que él

Voz 3 06:46 la religión es el opio del pueblo no sólo está diciendo que el opio te adormece entonces es más fácil dominar te hay un elemento de opio que también genera goce sin no nos entienden los los love la formas de dominación osea la religión también provee algo que genera un tipo particular de placer no lo mismo la televisión lo mismo el fútbol osea pensemos el opio no sólo en su faceta

Voz 2 07:13 no hay más que ver que una de las noticias virales de hoy en todo el mundo es el hallazgo de esos utensilios prehistóricos el Neolítico que utilizaban para tomar droga han encontrado dos tubos de tal es la noticia más compartida o de las que más en todo el mundo durante las últimas horas eso es un tema el de la Julios no es un tema

Voz 3 07:33 también de mal resuelto también normal mal resuelta

Voz 2 07:36 ha analizado la relación con la salud

Voz 3 07:38 la relación con la ley osea estamos siempre de tomando los caminos más fáciles caminos que tranquilizan caminos farmacológicos osea nos nos nos agarramos el pelo gritando y sollozando acerca del consumo de drogas pero el consumo más este es el más reproducido hoy en la sociedad de consumo en la que vivimos es el de los políticos

Voz 2 08:01 por son más drogas está prohibido

Voz 3 08:04 estar triste por eso está prohibido estar preocupado para la sociedad en la que vivimos eso no es catalogado como droga porqué

Voz 2 08:10 legal a palabras nunca nunca son inocentes fíjate hoy un poquito antes de que llegara en España le han concedido el premio Anagrama de Ensayo aún filósofo era un filósofo catalán que se llama Daniel Gamper diga escrito un trabajo muy un horario aún pero visto alguna cosa muy interesante sobre las palabras ahí entran la libertad de expresión la censura la autocensura News famosas osea todo eso ha hecho un hacho un un un estudio profundo sobre el uso y el mal uso del lenguaje al lenguaje bueno idea de una de las once frases que eso trabajar vamos es una frase

Voz 3 08:45 Vida que dice nada hay fuera de él

Voz 2 08:47 texto vamos a hacer una cosa si yo que comentar contigo una por una pero antes pero antes vamos a darle una visión un poquito más general de contexto a los oyentes con la ayuda de Pepe Rubio con banda sonora incluida ya no por ganar

Voz 4 09:04 nadie puede dañarse dos veces en el mismo

Voz 5 09:07 Morris

Voz 4 09:07 lo dijo era quito los que hicieron otros que dijo si el de todo cambia todo fluye nada permanece

Voz 6 09:14 el padre de la incertidumbre

Voz 7 09:18 ya podría haber sido tan claro como Dios cuando Moisés Le dijo vale liderar en mi pueblo pero si alguien me pregunta que en nombre de quién lo hago que les digo adiós respondió el que sólo al final gana siempre el que lo tiene claro por eso la filosofía que lo pone todo en duda le cuesta tanto llegar

Voz 8 09:37 Prada empezamos sólo sé que no sé nada Sócrates parece fácil pero sí ya sabe que no sabe nada algo sabe

Voz 4 09:50 hasta los sencillo se complica y uno que hasta la adolescencia vivía feliz pensando que este bueno

Voz 2 09:55 hombre era sólo brasileño la tocaba bien

Voz 4 09:58 de tacón yo

Voz 9 10:00 yo si así más fuerte Potter canta

Voz 4 10:05 quién era brasileño Roberto Carlos no el que fuese lateral más rápido del Real Madrid sino este el que hacía este canto a la amistad más propio de los tiempos de Facebook que de los años setenta del pasado siglo que es cuando se publicó la canción tener millones de amigos que diría hoy Aristóteles qué sentido tendría su frase o amigos no hay amigos que según el filósofo hagan ven es una mala traducción y que lo que realmente quería decir es el que tiene muchos amigos no tiene amigos toma Familia Kardashian menos mal que al final o al principio nunca se sabe siempre está el amor IAC lo que quieras la frase es de San Agustín quemaba tanto a Dios como a sus amantes en el amor es el único momento en el que a la filosofía al importa más el querer que el saber aunque cuando se dice aquello de querer es poder la cosa vuelva con pero el hombre es el lobo del hombre el Thomas Hobbes llega la filosofía política el hombre es bueno por naturaleza por la libertad el otro tengo que frenar mis instintos y estos Jo que todavía estábamos a más de un siglo de ruso y su Emilio que ya darían lo suyo

Voz 6 11:26 pero a lo que íbamos vivir es sobrevivir

Voz 4 11:34 la supervivencia está en el pensamiento si os estoy hablando si os estoy argumentando es que pienso luego existo recreo porque es mi frase fetiche de la filosofía tras muchos dudar con esta cita René Descartes abre la era de la Historia de la Filosofía moda

Voz 10 11:53 eh

Voz 4 11:54 se las prometían felices verdad ahora empieza lo bueno habrá pensado alguno de nuestros oyentes pues yo le digo todo lo sólido se desvanece Blair bueno lo dijo Carlos más ya no vale pensar para asistir el hombre debe replantearse sus condiciones de existencia su relaciones todo hasta sus creencias más milenaria pues va a ser que no porque acabo de llegar en mi repaso a Nietzsche que dice textualmente que Dios ha muerto y mi cabecita se pregunta si ha muerto es que antes estaba vivo o es una de las clásicas metáforas del pensador alemán

Voz 11 12:33 eh

Voz 12 12:35 ojo que la cosa se complica metafórica o biológicamente Dios han muerto Nietzsche dice pero si les digo que nada hay fuera del texto es el siglo XX amigos el autor de la frase el argelino francés Jacques Derrida somos lenguaje Ni Dios ni el hombre primero fue la

Voz 1 12:54 palabra escrita o hablada esto es radio y hasta ahí puedo leer

Voz 4 13:00 el hombre es un ser social que piensa que tiene valores vale correcto pero como vivimos tiempos electorales en este país es un no parar por si acaso por si las moscas que dicen en mi pueblo en el tuyo me despido con una cita de otro francés Michel Foucault donde hay poder hay resistencia

Voz 13 13:24 a varios tan Ryder vamos paso por paso con las frases porque hay mucha tela que cortar aquel impresionante tiene eso lo hizo Pepe Pepe Rubio pero aparte con una lectura día los pero muy aguda no de del libro hoy como rescatando cosas me encantó aparte la mitad de las canciones las conozco con lo cual me ponen como no sé si es un tema generacional llega arriba este no pero me encantan las referencias al fútbol yo soy muy futbolero también así que sí señor somos uno cuando yo me he notado junto a cada frase una palabra o U2 asumo que me han sugerido el concepto nadie puede bañarse dos veces en el mismo río Heráclito y sin embargo nos encantan las rutinas sin embargo nos encanta la rutina pero al mismo tiempo que nos encanta la rutina

Voz 4 14:18 Nos encanta el imprevisible

Voz 3 14:20 sea una manera de pensar que

Voz 1 14:23 sí ese río que siempre al que siempre volvemos sin embargo sus aguas son otras tal vez entonces que no podemos resolver la contradicción y ante la pregunta de eso tú cualquiera de nosotros somos los mismos cuesta moción siempre siendo otros concluir que somos las dos cosas que al río es siempre el mismo aunque al mismo tiempo sea otro nosotros aquí estamos teniendo esta conversación quizás somos otros de los que éramos hace media hora porque es una conversación de algún modo nos transformó ahora seguimos siendo los mismos entonces lo que te de algún modo te provoca las frases aceptar la paradoja hay paradojas que no se resuelven son paradojas un modo de constituyen una atención bueno eso es lo que no se aguanta el sentido común te exige ir para un lado para otro soy el que soy Dios bueno saber estar son dos cosas distintas ahí dónde está genial no el Espanyol tiene ahí una diferencia que la Teología de la Liberación latinoamericana trabaja mucho la traducción desde el estar y no desde el ser no soy el que estaré siempre con ustedes con los débiles con los pobres en hebreo no es en presentes hoy el PSOE está en futuro IS a serie que es la Landa en en el idioma original significa algo así como seguiré lo que lo que sería osea soy lo que está haciendo osea que Dios es realidad devenir pero acá nosotros tratamos de no Così Figar

Voz 3 15:49 Eloy ponerlo en algo absoluto entonces de esa absolutista era adiós es una manera también de libertad sólo sé que no sea nada sinónimo de modestia y de humildad de Finito recto no aceptar la ignorancia como motor de la pregunta

Voz 2 16:02 como amigos no hay amigos mentira

Voz 3 16:05 no es porque hay amigos sí pero los amigos no son perfectos entonces cuando a Celia tribus Aristóteles es decir bueno amigos míos al final de todo la amistad no existe no hay amigos lo que está diciendo es los amigos también huelen mal los amigos también hacen cosas malas o sea desidia liceos la amistad

Voz 2 16:26 no son los amigos de Facebook sobre todo esto se termina con es que nos conocemos

Voz 3 16:31 pero bueno es una manera de mundano usar no estos grandes ideales que la verdad son muy frustrante si no se los cree

Voz 2 16:37 San Agustín ama y haz lo que quieras depende

Voz 3 16:41 sí sí depende si San Agustín supiera que he tomado su frase como una manera de justificar la necesidad de salirse de la monogamia suegro de San Agustín revive viene Nos crucifican

Voz 2 16:54 sería sus palabras si efectivamente las también

Voz 3 16:56 qué pero es una frase que yo digamos este propongo que realmente uno la piense a fondo y con su pareja no si hay amor entonces el amor justifica en algún punto que el otro haga con su propio deseo lo que quiera o no digo es para repensar en lugar del amor en vínculo de pareja

Voz 2 17:14 el hombre es el lobo del hombre a veces

Voz 3 17:16 sí sí digamos obviamente hay dos tradiciones que piensa que en el estado de naturaleza nos matamos los unos a los otros so dejo abierto en el capítulo la idea de pobre logo al que se lo toma como sinónimo de la maldad en realidad estamos moralizante de la naturaleza tomando al lobo me malo el bien y el mal es una cuestión humana no es una cuestión animal así que vemos al lo esa frase

Voz 2 17:40 pienso luego existo indiscutible indicó

Voz 3 17:42 terrible siempre que entendamos ese luego no como consecuencia no es que como tú estás pensando entonces existes sino el que estés pensando es un indicio con el cual te das cuenta que estás existiendo no esto es lo que hay que invertir en el esquema de de Carod

Voz 2 17:57 todo lo sólido se desvanece en el aire

Voz 3 18:00 la experiencia de la modernidad no que palabra te han dicho ya en el tiempo si también hay hay como obviamente vivimos este un tiempo efímero vivimos un espacio efímero entonces la experiencia de la modernidad del capitalismo es que todo aquello que finalmente alcanzase CT disuelve como agua entre los dedos entonces cómo construir sentido Si el sentido está siempre este desapareciendo disolviendo se muy interesante irá Marx desde ese lugar no desde el lugar más tradición

Voz 2 18:31 el acuerdo Roberto Don filósofo alemán cuyo nombre en fin no recuerdo en este momento que decía eso que el capitalismo de hoy no real porque un capitalismo real haría que el dinero generase riqueza y empleo en cambio esto hoy no funciona si hiciese Quique otra cosa ha pervertido el propio el propio modelo el Dios ha muerto de Nietzsche me sale bien lo mismo que a Pepe Rubio preguntarme pero vivió alguna vez

Voz 1 18:53 en vivió alguna vez

Voz 3 18:56 es sí en la medida en que entendamos que siempre en nuestra relación con Dios es una relación metafórica osea hubo un tiempo donde la metáfora de Dios existió tuvo consecuencias digo se llevó puesta medio mundo en nombre de Dios se han cometido los más grandes exterminio de la Historia

Voz 2 19:13 te nombre del le dan nombre a un hombre de Dios pero acorde es muy

Voz 3 19:17 interesante disolver esa metáfora y pensar que metáfora de Dios hoy rige para nuestros

Voz 2 19:23 Nos quedan dos frases nada hay fuera del texto del vida pues no lo sé a mí me he apuntado eso hay algo fue el tema

Voz 3 19:30 ósea porque fíjate que todo lo que somos nosotros es lenguaje no

Voz 2 19:34 si sí era cuando quieres pensar que hay

Voz 3 19:36 por fuera del lenguaje siempre te viene a la pala a tu mente más palabras no eso creo que digamos es también una forma de entender que el lenguaje no es un accesorio sino que es parte constitutiva de lo que somos así que demos les Bolín al lenguaje a como se habla ya la necesidad de reinventar el lenguaje en esto digamos convoco también la lenguaje inclusivo que me parece fundamental como un modo de pensar como el lenguaje termina reestructurando nuestra identidad

Voz 2 20:02 la última Tele gráfica donde hay poder hay resistencia

Voz 3 20:06 para mí siempre sí siempre eso coincido salvo una lectura este anómala ojo que el poder para expandirse necesita hacerlo siempre contra una referencia no seamos la resistencia que el poder necesita porque terminamos siendo les funcional