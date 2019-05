Así cantó Anfield el 'You'll never walk alone' antes del partido ante el Barcelona

no va cogiendo pues Lorena ahora que vuelven fueron para el no

Voz 1269

02:54

no van a acabar nunca flota que les eso no hay duda ese a cada hagan cantando hasta que salgan los padres Alpes césped cuando son estos los vocales los visitantes hasta que no lo olvidan no paran escuchen la atmósfera genial les está creando versión remix en el túnel de vestuarios están alucinando en lugar del Barça Ter Stegen mira tras los dos mil ochocientos el Barça lo están grabando a través del porque es un espectáculo inédito sonríe Luis Suárez se acerca también a un niño que saldrá con él una niña charlan es la previa así suena Anfield ahora mismo