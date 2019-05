Ser escuchados

Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:22 Severino Donate buenas noches buenas noches esto listo a escucharte soy detuvo oyente el único creo es mi principal cometido el día escucharte hasta Atenas hombre yo espero que haya algún oyente más hecho algo

Voz 0194 00:36 es un cálculo de cuántas personas nos pueden estar escuchando en una noche de semifinales de Champions como esta

Voz 3 00:41 en la que emitimos por ser más onda media positivos móvil venga tú de San inmanente

Voz 4 00:45 yo lo hagamos una estimación sólo en el equipo de Hora Veinticinco podría sumar a Pedro Blanco como oyente pero está pendiente de la Mesa de redacción

Voz 5 00:53 ya excavando últimas horas lo quitamos

Voz 4 00:56 Sastre tiene su mente en Liverpool lo quitamos Josema no se puede ser más del Barça lamente en Liverpool Pablo Morán y Nacho Palomo son del Madrid y por eso también tienen el alma el Liverpool aunque con intenciones aviesas claro Brian están los teléfonos lo quitamos Marcos Granado Ingelmo tiene los dedos en la mesa de control y la mente en Liverpool Sara de vacaciones no sé si el Liverpool pero la quitamos quién nos queda tú yo pero ahora tiene solamente en los ojos en el campo y sólo quedó yo que también por obligación Victoria Lafora Miguel Ángel Aguilar y Emilio Contreras que han tenido que venir aquí

Voz 0194 01:29 bueno por también tiene la que le presta más atención al partido tú no pero es presta más atención a perdido Miguel Ángel Aguilar que le he tenido que que pedirlo de la unidad porque estabas en Liverpool tú también Miguel Ángel visto como eso si eres capaz de estar en Liverpool responder rápidamente a una pregunta de

Voz 6 01:49 Hanks tampoco a nadie

Voz 4 01:51 pero no porque el personal estuviera escuchando por Carrusel el Liverpool Barça sino porque tras sobrevivir a un accidente de avión tuvo que pasarse algunos años en una isla desierta del Pacífico

Voz 0194 02:00 hablamos de la película náufrago en la quejas

Voz 4 02:03 interpreta a un empleado de Fedex una Compañía Logística de paquetería por eso Hans va por la isla con una caja de cartón de Fedex tipo Correos Amazon siempre con la esperanza de hacer la entrega

Voz 7 02:16 después del éxito de peli

Voz 4 02:18 Lula náufrago se sondeó la posibilidad de hacer una serie después de pasar por algunas manos aquel proyecto acabó siendo la serie Lost Perdidos donde se establece un juego de señales y mensajes más o menos misteriosos que hay que descifrar la semana pasará mucho seamos extraños

Voz 0174 02:36 pero ahora estamos todos aquí sólo Dios sabe por cuánto tiempo pero si no podemos vivir juntos moriremos

Voz 4 02:45 otros en el programa saber estar poniendo dramático se pero siempre con la moral alta a Robinson Crusoe cambia la vida cuando encontró a viernes tuvo al fin alguien con quien poder comunicarse y nosotros es el objetivo de esta cara B tenemos que encontrar a nuestro o a nuestros Bjarne que son nuestros

Voz 0194 03:02 oye entes Pedro Blanco están ahí estará tú calculadora fallados bien che de lo bien he perdido la cuenta en el banco

Voz 1715 03:10 la número veinticinco diría que son veinticinco no son más porque algunos por ejemplo nos escuchan en pareja vamos

Voz 0174 03:16 el fútbol aquí estamos escuchando si somos dos desde Vitoria con Internet

Voz 1715 03:22 desde Vitoria por internet nos escuchan estos dos amables oyentes hay algunos que os escuchan pero se preguntan de qué tienen que hablar mira

Voz 8 03:31 hombre pues todo lo que está

Voz 4 03:32 hemos sigue queremos participar pero sino no es decir del tema

Voz 8 03:35 el tema es tema era Eraso

Voz 0194 03:37 ver que existían estaban sólo eso claro

Voz 1715 03:40 el oyente es no es la única de nuestros oyentes que nos están escuchando mientras vuelven a casa

Voz 9 03:47 buenas noches aquí Noemi desde Tarragona de vuelta a casa si me quieren contar yo estoy

Voz 0194 03:58 bueno seguimos contando Pedro y seguimos escuchando a ver si hay oyentes no hay tema lo digo por si algún oyente anda despistado el único tema es saber que no han elegido a nosotros frente a un apasionante semifinal de Champions entre el Liverpool y el Barça y nosotros estaremos muy agradecidos porque sino tenemos una sensación de soledad es martes bastante complicado eh ya lanzamos un primer SOS a las nueve y volvemos a lanzar otra botella al e insisto nos dicen si estás

Voz 10 04:25 ay cómo nos están escuchando

Voz 3 04:50 a esta canción era inevitable no seré ha hecho todo lo posible pero no había manera hay una cláusula que obliga emitirla siempre que se hable de estos asuntos en todo el universo por todas partes

Voz 0194 05:06 mensaje en una botella José María Ruiz es neuropsicóloga hoy profesor de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid José María muy buenas hola buenas noches José María cómo reacciona nuestro cerebro cuando lanzamos un mensaje muy claro tú cuando lanza un mensaje crea una expectativa con más o menos pretensiones cómo funciona el cerebro

Voz 11 05:25 el cerebro tiene que tener pues inicialmente una motivación por la comunicación no y esto es algo que es inherente a A a la raza humana no es inherente a nosotros mismos y no sólo de humanos también de otros de otros mamíferos esta comunicación por tanto nos acompañan todo el cerebro lo que hace en realidad es pues en contra de lo que se ha pensado un poco de manera folclórica históricamente de que se activaba al una vez determinadas áreas del cerebro sobre todo el hemisferio izquierdo pues a da sabemos con técnicas de neuroimagen que en realidad la activación del cerebro es bastante más orquestal que funciona todo de una manera pues a a modo de a modo de de dirección de orquesta no primero suena un la generación del mensaje luego se genera la sintaxis luego se van rellenando las palabras luego se genera una meta comunicativa de esa manera pues bueno el cerebro emite ese mensaje en la botella no que sonaba

Voz 0194 06:22 José María qué pasa cuando nadie encuentra la botella qué pasa si no tenemos respuesta

Voz 11 06:27 bueno pues si no tenemos respuesta depende de la intención comunicativa que uno tenga claro sí si uno no tiene respuesta por ejemplo con un interlocutor que está presente pues podemos intentar alzar la voz uso o darle un golpe en el dedo para que nos oiga pero para que nos preste atención fundamentalmente pero claro ahí en otras ocasiones como en redes sociales en las que el mensaje Monza a una gran nada con la esperanza de que alguien lo escuchen hoy en ese sentido sí que es mucho más Mensaje en una botella no en el sentido en el que bueno no sabemos quién Slovan a recoger no

Voz 0194 07:00 tenemos necesidad somos seres sociales tenemos necesidad de ser escuchados

Voz 11 07:05 sí sin ninguna duda tenemos inicialmente como como bebés recién nacidos tenemos la necesidad de escuchar para poder generar ese lenguaje es decir nosotros aprendemos porque estamos inmersos en una cultura que habla una lengua que llamamos la lengua materna que es la que no se empapa no menos y no es no entre entonces inicialmente tenemos esa necesidad de no te de de de no tener ese contacto humano pues bueno sabemos que hay consecuencias importantes en el desarrollo intelectual no con esos niños salvajes que sean encuentro a lo largo de la historia

Voz 0194 07:39 sí y funcional cerebro de una manera diferente cuando lanzas el mensaje y espera respuesta cuando tú eres el interpelado

Voz 11 07:47 sí claro porque de alguna manera claro propone el cerebro pone en marcha áreas más de tipo comprensivo más del tipo de de de codificación del mensaje en los sin táctico y en lo morfológico en lo semántico de manera que si soy el oyente tengo una actitud aparentemente más pasiva pero sabemos que que que no es así que que una actitud muy proactiva porque en realidad en la con la comprensión es mucho más activa de lo que originalmente pensaba

Voz 0194 08:19 en hablabas antes de las redes sociales también una respuesta masiva ya Grumman abrumadora puede agobiar nos

Voz 11 08:26 en principio de la gente que usa redes sociales y lo hace con una intención de promoción

Voz 12 08:31 por tanto espera esta respuesta masiva una respuesta masiva es lo viciado

Voz 11 08:35 salvo que la respuesta masiva pueda tener consecuencias no deseadas no como por ejemplo que se entere pues a lo mejor nuestro jefe que era lo mejor un fan lo que hemos dicho una cosa que no que no queríamos que trascendiera pero en principio las redes sociales son utilizadas fundamentalmente para obtener me gustas obtener seguidores obtener no es decir tiene un un punto de difusión no de deliberación de un mensaje a una a una gran audiencia potencial

Voz 13 09:08 no

Voz 4 09:10 en la película Los otros de Alejandro Amenábar no desveló nada se sufre

Voz 14 09:15 Virgil la difícil convivencia hay comunicación entre muertos

Voz 4 09:18 vivos la manía de comunicarse con los muertos esto

Voz 14 09:21 es que no nos llega con los vivos en el caso es que

Voz 4 09:23 desde hace un tiempo sobre todo desde que las redes sociales se han hecho fuertes se ha extendido un anglicismo que tiene que ver con el más allá Ghost in hacen el fantasma que no es lo que pudieran pensar los Veinticinco oyentes que ha localizado

Voz 0194 09:38 pero no están señalando Pedro que vamos vamos sumando eh y ya tenemos más de veinticinco

Voz 4 09:42 a más de otras docenas no Ghost in hace referencia al siguiente supuesto usted tiene una relación cordial con una persona a través de la red es sociales Facebook Whatsapp telegrama se comunican regularmente usted le envió un mensaje y esa persona Le atiende le envía otro mensaje ID vuelve a responder durante meses o años pero un día esa persona de la noche a la mañana sin avisar deja de contestarle

Voz 3 10:11 desaparece silencio

Voz 4 10:13 esos los

Voz 3 10:16 día existe cierto hedonismo en toda

Voz 0194 10:18 comunicación que va más allá de lo funcional

Voz 11 10:21 bueno en principio en en en redes sociales que es un poco el el tema del que está sobre la mesa yo creo que sí tiene un bastante de una de de punto de hedonista en tanto que cuantos más me gustas opten a mi mensaje mi reflexión mi comunicación pues yo más satisfecho me habían contra el sin embargo en la interacción humana persona frente a persona en principio no debería haber ese supuesto narcisista o hedonismo o no en la en la comunicación la comunicación es necesaria y es tan incentivo como comer o respirar como no se dormir es decir es un incentivo principal para los seres humanos no es algo que motiva la conducta de una manera muy importantes

Voz 0194 11:09 pues José María Ruiz muchísimas gracias por escucharnos por atendernos explica

Voz 12 11:13 darnos muchas gracias gracias y buenas noches saludó Miguel Ángel tu espera respuesta cuando hablas

Voz 0194 11:20 cuando lanza un mensaje te gusta te gusta el cine de la gente cuando hablo donde aquí en la radio por ejemplo te gusta que te digan ayer lo a usted en la radio

Voz 1358 11:28 si bien sino saber lo dice mucha gente se para vino para mal pues casi siempre para para algunos para mal incluso con con cierta violencia verbal

Voz 1734 11:40 pero aún así a ti te gusta que te digan aunque sea para mal

Voz 1358 11:45 vamos a ver yo tengo la ventaja de que soy muy accesible para esas cosas porque sea accesible porque viajo en los transportes públicos que trae en su propio automóvil tiene muchas ventajas protegido italiano pero si si tú coges el autobús o el metro que es lo no siempre bueno

Voz 8 12:07 quiero decirte también

Voz 1358 12:10 en ocasiones en que me veo precisaba coge el taxi muchas gracias por por llevar premio

Voz 0194 12:16 que te lleva medio y te trae el amigo te dice esta noche has estado bien Miguel Ángel no sólo a olvidarnos ya alguna parece lo cometa esta noche no ha estado bien bien se mete to el que hace siempre el la Romance del programa me medir con lo cual ya no lo hago más emotivo aquí pero es gratificante imagínate cómo se van den encantado el coche estupendo pues anda que tú no hace falta que nadie más les digo esto cierto no decimos eso hablamos del programa

Voz 1734 12:50 yo creo que el programa no siempre hay creo que ha quedado bien que hemos hecho entre durante una acumulado anual un juicio exclusivamente profesional

Voz 0194 13:00 tú te gusta esta discreta si lo que dice no damos no que no digan lo que dicen de mí a ti te gusta que te porque alguno me encanta yo soy súper vanidosa te gusta saber que hay alguien que claro que si estás escuchando sí sí por eso me estaba hundiendo pues vamos a salir a flote porque me lo hemos pasado una tarde un poco duran poco complicada la gente hora25 pero vamos a salir a flote porque Pedro no para de atender a la los oyentes es decir que o el patrullero Bojan en el metro exacto que vagón de metro yo creo que empiezan a caber nuestros oyentes

Voz 3 13:49 a pesar a pesar de que Marcos no

Voz 4 13:50 estaba escuchando creo que esto no es lo que quería ahora no pero bueno la vida si las dietas inteligentes el proyecto SETI acrónimo del inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre trata de encontrar vida fuera del planeta Tierra haciendo barridos y análisis de señales electromagnéticas capturadas por radiotelescopios tengo

Voz 16 14:14 este es un fragmento de la película con tan basada en una novela de Carl Sagan en la que Jodie Foster que interpreta a una científica

Voz 4 14:23 la del SETI que localización ya les librará extraterrestre IS elegida para establecer contactos

Voz 1715 14:29 no

Voz 4 14:30 el otro modo de actuar que tiene el SETI es enviando mensajes que a esta hora hay desde hace años viajan por el espacio a la búsqueda de oyentes

Voz 17 14:38 os saludamos seáis quiénes seáis saludos de un ser humano de la pierna por favor a contestar saludos a nuestros amigos de las estrellas ya esperamos conocerlos algún día

Voz 4 14:53 ahora es cuando con mucho eco podríamos decir que somos hora25 saluda Buenos Aires quiénes seáis

Voz 18 15:04 a la vista de Dios mío

Voz 4 15:17 llamando a la tierra de M Clan mil novecientos noventa y nueve es una versión de un tema

Voz 3 15:21 la la Steve Miller Band

Voz 4 15:30 para los murcianos supuso un éxito rotundo sin embargo la canción original de Steve Miller van pasó sin pena ni gloria en mil novecientos setenta y seis cuando se distribuyó por América del Norte con lo grande que es EEUU aún que la versión de M Clan en realidad se inspiraba espiritualmente en un clásico

Voz 3 15:47 Vid Bowling Space Oliver

Voz 10 16:13 pese

Voz 3 16:20 pues no pisar esta canción lugar penitencia APE jóvenes para recordar que David Bowie que como todo el mundo sabe lo ha muerto

Voz 4 16:26 esto sino que ha vuelto a las estrellas cantaba aquí la historia de un astronauta perdido en el espacio que intentaba contactar con la sala de control impedía que dijeran a su esposa que la amaba después de escucharla decenas y decenas de veces nunca nadie ha respondido al astronauta de Bowie y sigue dando vueltas subido a una lata espacial

Voz 19 16:46 pese todas las señales que hemos estado mandan

Voz 4 16:48 desde que hemos empezado el programa tienen razón

Voz 19 16:51 esto sí que sí que sí que seguimos sumando Pedro

Voz 1715 16:53 necesitamos ya dos vagones de metro al menos perdido ya la cuenta igual que tenemos que hacer de aquí a que terminemos a las once y media es ir repartiendo en si si así les vamos escuchando en la demostración de que hay muchos oyentes ahora escuchamos las notas de voz pero permitidme porque tenemos que ser eso cuidaros con quién no puede por ejemplo Iván en Las Palmas nos escribe dice estoy afónico pero estoy no puede enviar una nota de voz así que lo dejamos dicho Alberto nos ha escrito desde Luxemburgo que nos está escuchando con su mujer Lourdes Turín desde Turín él que es un diseñador gráfico Desi que nos escucha desde Suiza que oyentes muchos oyentes que no se han enviado notas de voz un minuto y medio que lo demuestre

Voz 20 17:34 hola ancha es lo demás contertulios pues yo estoy aquí con vosotros como casi cada noche cuando no puede verse en directo o construir la carta Illa animo mucho más interesante esto

Voz 0174 17:51 fútbol buenas noches Francisco Garrido desde Sevilla y estoy ahí

Voz 21 17:57 al otro lado pues nada a pesar del fútbol aquí estamos como cada

Voz 22 18:02 día menos mal que nos podemos eh es poder seguir hora25

Voz 21 18:09 muchas gracias a cabo volviendo a casa paro medio de la carretera para poder mandarle un mensaje decir que sí que estamos en la del otro lado escuchando la radio

Voz 23 18:18 yo estoy escuchando las dos

Voz 4 18:22 hora veinticinco

Voz 23 18:24 sí le valen buena

Voz 24 18:26 sí buenas noches Elisa desde Alicante que sepáis que Sermas ha sido el inventario del siglo porque así me vi Thais tener que andar cambiando de Dial cada vez que hay Paul

Voz 0194 18:41 a la la custodia de esta más veremos a los jefes por cuatro

Voz 3 18:46 escucha mientras preparaba hacen

Voz 8 18:48 buenas noches esa Nanga hizo tiene incondicionales importa ya fútbol sigo Hora Veinticinco estoy estoy estoy estoy de madrid yo sí

Voz 3 19:00 estoy estoy escuchando preparándome una cena con mil oro Pacino del hombro móvil a ver qué hago yo pierdo hora25 cuando juegas rollo la Champions

Voz 4 19:15 la música de tierra Ryan otras opciones las dos tienen que ver con habrá ella escuchar ninguna como el Cant del Barça o el You'll Never Walk Alone del Liverpool pero esto hay que acabarlo como sea tenemos a él

Voz 25 19:26 a lo o

Voz 4 19:28 Camela

Voz 0194 19:31 quedó me quedo con Adele Adela de Adele seguro mañana

Voz 26 19:40 hay mucho y muy bueno

Voz 27 19:50 ahí

Voz 25 19:52 África

Voz 26 19:56 CD