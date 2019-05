Voz 0194

00:00

un Pablo Iglesias ha terminado esta tarde la ronda de entrevistas que había programado Pedro Sánchez tras las elecciones del veintiocho de abril no es habitual antes de recibir el encargo del Rey para formar Gobierno pero el presidente en funciones ha querido reunirse con los tres líderes de los partidos mayoritarios de la oposición para conocer por ellos mismos su voluntad o no de apoyar su investidura ayer Pablo Casado hoy por la mañana ha sido Alber Rivera que para trasladar su no a Sánchez no ha necesitado ni una hora pero para reivindicar su papel de líder de la oposición ha utilizado buena parte de su posterior comparecencia ante los medios a pesar de ser el tercero en votos el líder de Ciudadanos reivindica este papel que ayer Sánchez le otorgó a Casado los gestos hablaron por sí solos Rivera sigue en campaña con un discurso idéntico al de antes de las elecciones la reunión más larga sido con Pablo Iglesias y la rueda de prensa más corta también porque el líder de Unidas Podemos salía con el mensaje de que han acordado trabajar para ponerse de acuerdo para la investidura sin más detalles sin entrar ni siquiera en esos ansiados puestos en el Gobierno que Iglesias reclamaba pide tiempo y pide discreción Se acabaron pues las Reuniones Sánchez ya sabe con quién puede contar con quién no aunque esto ya lo sabía antes de empezar sólo los resultados de las elecciones del veintiséis de mayo podrían cambiar las intenciones de hecho las líneas rojas se difuminar en ayuntamientos y comunidades si los pactos los que sean permiten gobiernos Ángels Barceló