Voz 2

00:05

Pablo Casado es desoladas derrota el día veintiocho lleva puesta una triste media sonrisa como si sintiera vergüenza de salir a la calle así se presentó humilde ante Pedro Sánchez iba de un lado para otro la espera de lo que ocurre el veintiséis de mayo Alber Rivera se considera ganador aunque no se sabe muy bien de qué y sigue con el ceño fruncido y el estado de enfado permanente que le caracteriza y que debe considerar que ha sido la clave de su éxito poco importa que los españoles hayan dado señales de distensión respecto a la cuestión catalana que mientras los políticos se pelean ellos ya dan por medio en amortizada fiel asimismo Rivera el ofrece a Sánchez del voto de los suyos sí aplica al ciento cincuenta y cinco que el líder de Ciudadanos sigue considerando prioritario piñón fijo desde luego cada cual en las elecciones como le pide el cuerpo pero no es no de Rivera le está costando al enfado de los poderes fácticos que le habían adoptado porque les parecía un chico apto para todos servicio ahora los que se encontraban todas las gracias de expresan su enfado con calificativos nada amables así serle describe por ejemplo como enardecido dominado por una precoz desordenada ambición frente a los que contaban con él para que el nuevo Gobierno no se decantara la izquierda Rivera tiene un objetivo claro liderar a la derecha para ello prefiere seguir una estrategia de desgaste a los vecinos de cada lado antes que resignarse a las cuotas de poder que podría arrancar de un pacto con el PSOE el tiempo le quitará o le dará la razón la batalla por el centro siempre es algo ficticia el centro es un no lugar ideológico y ya es que consigue el pleno lo suyo siempre le cae por añadidura Santi es tiene mucho a ganar si logra un pacto de legislatura sólido con Podemos a las gentes de izquierdas que salió de su letargo para votarle contra el tripartito la derecha les costaría perdonarle que no lo hiciera quieren un cambio de clima de agenda hartos de que la pelea de las patrias pasen por delante y sus problemas podremos lo sabe y además después de tantas mentiras no está como para ponerse demasiado exigente