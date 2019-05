Manu Carreño: "Lo vengo diciendo todo el año, este Barça no me convence, no hay estilo"

que se la pegó el año pasado estuvieron a punto de echarlo con lo que pasó en Roma cuatro uno en la ida tres cero en la vuelta eliminados este año tres cero en la ida cuatro cero en la vuelta un entrenador que es un gran gestor que sintió con un gran sentido común pero vengo diciendo todo el año a mí este Barça no me convence no hay estilo y cuando llega la hora de la verdad

Voz 1375

00:35

Barça que hoy se ha visto una diferencia intensidad abismal en lo físico en lo emocional en lo intenso en lo que se estaba jugando y claro todos los días reza para que aparezca Messi y hay un día que Messi no aparece que por cierto ya en la ida no apareció apareció en esos dos momentos puntuales que hicieron que que nos volviéramos todos locos con Messi pero lo dijimos que el Barça no ha jugado bien claro hoy no aparece quién está detrás de Messi nadie nada me me estaba contando la misma antes de empezar a larguero que el Barça había corrido siete kilómetros menos siete menos que Liverpool