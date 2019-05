Luis Suárez: "Tenemos que pedir perdón a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestra afición"

Voz 1325 00:00 soy gay pero perdóname que está hablando Luis Suárez en Barça TV escuchamos al uruguayo el primer momento y bueno creo que es hora de hacer mucha autocrítica a nivel grupal de que otra vez sucedió cosa que no no pueden suceder estando en un club como el Barcelona es bueno hacer autocrítica hay criticando entre nosotros mismo porque estando en la élite mundo estando en el Barcelona no podemos cometer el mismo error dos meses yo veía frustrado

Voz 1 00:28 Luis no porque uno va jugando no en el rival mete el gol juega con los nervios propios y el rival usted ese lo veía frustrado entrada

Voz 1325 00:35 imagínate en con con un pensamiento entrar con con una actitud sabiendo que el que el la afición de hechos iba iba a empujar de desde el primer minuto éramos conscientes de la situación que que no podíamos esperar

Voz 2 00:49 imágenes de lo que está emitiendo para las teles comparece en directo ahora Luis Suárez para la radio está por ahí Adrià

Voz 1325 00:55 sí aquí está el delantero uruguayo mano en tiene en El Larguero de la dificultad que tiene jugar esta clase partido aunque en la interna como grupo no no tenemos en nosotros mismos criticar porque a nivel que están porque el Barcelona no podemos cometer el mismo error dos años seguidos bueno creo que hay muchas cosas que que igual que pensar ahí hice a nosotros mismos tenemos somos adultos adulto tenemos muchos año en en esta categoría y creo que tenemos que hacer mucha autocrítica hay reprochando cosa que qué estamos haciendo mal pensando en que ya estaba todo liquidado

Voz 3 01:30 es más autocrítica pero entiendes que que la gente

Voz 1 01:34 para señalar también a Ernesto Valverde que hacerlo

Voz 3 01:37 los meses que renovó

Voz 1325 01:39 creo que el lo que jugamos somos nosotros el míster son planteamiento de cual se felicitó a la vuelta intenta hacer lo mismo pero tenemos que hacer autocrítica a nosotros mismos los jugadores creo que al entrenador no hay que reprocharle pues somos nosotros lo lo que jugamos Si creo que que también hay que ser hay que pedir perdón por Paul como por actitud por cosas que se vieron no hay del cual no no fuimos un equipo y por eso hay que pedir perdón a nuestra familia nuestros nuestros hijos nuestro público que nos apoya durante todo el año pedirle verdad

Voz 0017 02:10 es un problema de actitud más que de físico de fútbol tú hablas de actitud sobre todo del equipo

Voz 1325 02:15 que sea actitud pero no puede ser de de que te marquen en tan buen el Barcelona hay que en en un minuto te marcando goles y después en el cuarto gol parecían juveniles como te marcan el el último gol y creo que por eso hay que hacer mucha autocrítica ser consciente todas las críticas que no va a llover ahora hay responder a ante todo es

Voz 2 02:35 eso es complicado hacemos juveniles ha dicho Luis Suárez parecemos juveniles El Vestuario

Voz 1325 02:41 estamos muy muy triste muy dolido obviamente que como seres humanos que que sentimos el dolor sentimos en la frustración que tenemos soy hoy en día es bueno ya que toca ahora es es como dije hace autocrítica ponerle el pecho a la avala todo lo que no va a venir ahora pero bueno también en ser consciente que somos profesionales de Movistar a a esa a la orden del día